Pogacar setzt Punch, Vingegaard abgehängt, Lipowitz begeistert

Dritter bei Bergankunft: Florian Lipowitz landet Coup

Neuauflage des Duells vor drei Jahren

Lipowitz im Alleingang auf Platz 3

"Heute war der Plan, dass Primoz und ich beide offene Karten haben. Jeder durfte am letzten Einstieg was probieren", erklärte Lipowitz nach dem Rennen in der ARD:

Evenepoel kämpft sich zurück

Am Freitag steht die zweite Prüfung in den Pyrenäen an. Das anspruchsvolle Bergzeitfahren über 10,9 Kilometer von Loudenvielle hinauf zum Flugplatz nahe Peyragudes dürfte einiges von den Top-Fahrern abverlangen. Vor allem der Schlussanstieg mit durchschnittlich 7,9 Prozent Steigung auf einer Distanz von 8 Kilometern hat es in sich.