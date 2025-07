Abrahamsen gewinnt 11. Tour-Etappe - Pogacar im Glück

Pogacar stürzt - Konkurrenz wartet

Schnelles Tempo zum Etappenstart

Florian Lipowitz bleibt Achter

Das markante Bergtrikot der Tour de France wird in diesem Jahr 50. Vorbild für seine Farbgebung war ein französischer Bahn-Rennfahrer, der in den 1930er Jahren erfolgreich war.

Erste Pyrenäen-Etappe

Am Donnerstag geht's in die Pyrenäen. Die 12.Etappe startet in Auch, führt über 180,6 Kilometer und 3.850 Höhenmeter hinauf in die Skistation Hautacam.