Tour de France - Politt: Pogacars wertvollster Helfer

Das alles kommt für Pogacar zur Unzeit, denn ab Donnerstag geht es in die Pyrenäen, der Entscheidung entgegen. Und am Mittwoch ist der Slowene sieben Kilometer vor dem Ziel auf seine linke Hüfte gestürzt.

Viel Arbeit für Politt

Er ist der Beschützer des Chefs und fährt stets an dessen Seite oder vor ihm. In den vergangenen Tagen fuhr Politt stundenlang tapfer an der Spitze des Feldes, um das Tempo vorzugeben und um den Abstand zu Ausreißern nicht zu groß werden zu lassen.

Keine eigenen Ambitionen mehr

Politt aber fügte sich bei UAE klaglos in die Teamräson und stellte sich ohne eigene Ambitionen in Pogacars Dienst. "Das ist nun mein Job. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, als ich zu Tadej Pogacar gewechselt bin", sagt Politt.

Die Beine funktionieren

Ab Donnerstag wird Politt in den Pyrenäen wieder viel im Wind arbeiten müssen und an der Spitze des Feldes zu sehen sein. "Je länger ich vorne fahren kann, desto weniger müssen es die anderen machen. Das ist meine Aufgabe und die nehme ich an", sagt er. Am Montag aber, nach der ersten Bergetappe im Zentralmassiv und enorm harter Arbeit sei er schon "so richtig kaputt gewesen". Der Ruhetag am Dienstag sei genau richtig gekommen.