Lipowitz über Tour de France: Ein Traum "hat sich erfüllt"

Vor der letzten Woche der Tour de France ist Florian Lipowitz Gesamtdritter und in Schlagdistanz zu den ganz Großen. Nur einer scheint unschlagbar.

ZDFheute: Herr Lipowitz, am Sonntag sind Sie zu Beginn der 15. Etappe in eine Massenkarambolage verwickelt gewesen. Wie hat diese sich auf Sie ausgewirkt?

Florian Lipowitz: Es gab eine enge Stelle auf einer Straße. Vor mir ist jemand gestürzt, daraufhin haben alle dahinter befindlichen Fahrer gebremst. Ich stand eigentlich schon fast still, aber dann gab es einen Ruck von hinten, ein paar Fahrer sind in mich reingefahren. Aber das war harmlos, ich bin zwar kurz auf den Asphalt, aber mehr, um mich abzustützen. Das war nichts Schlimmes.

Bei der Tour de France zeigt sich der Deutsche Florian Lipowitz trotz Sturz weiter in guter Form. Den Tagessieg auf der 15. Etappe errang der Belgier Tim Wellens.

ZDFheute: Sie sind nach zwei von drei Tour-Wochen Dritter der Gesamtwertung, Sie tragen zudem das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Haben Sie sich mit Ihren Leistungen vor allem in den Pyrenäen selbst überrascht?

Auf jeden Fall. Vor dem Start der Tour habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, mich weit vorne in der Gesamtwertung platzieren zu können. Ich wusste nach der Dauphiné-Rundfahrt, die ich Mitte Juni auf Rang drei abgeschlossen habe, dass ich in guter Form bin.

Dass ich so gut sein würde, überrascht mich selbst.

Florian Lipowitz ist 24 Jahre alt und fährt für das deutsche Team Red Bull-Bora-Hansgrohe. Seine größten Erfolge feierte er als Siebter bei der Vuelta 2024 und in diesem Jahr als Dritter bei der Dauphiné-Rundfahrt. Als Schüler war der im baden-württembergischen Laichingen geborene Lipowitz Mitglied im deutschen Biathlon-Nationalkader.

ZDFheute: Was bedeutet Ihnen das Weiße Trikot?

Lipowitz: Damit hat sich für mich ein Traum bei der Tour erfüllt. Vor der Etappe am Sonntag war ich schon nervöser und aufgeregter als zuvor. Ich bekomme das Trikot ja nach jeder Etappe auf dem Podium aufs Neue verliehen. Diese Zeremonie zu erleben, ist was sehr Schönes.

Lipowitz: Ich kann nur für mich sprechen: Ich mache alles regelkonform, und ich bin sauber. Ich bin Teil eines Sports, der enorm stark kontrolliert wird. In den beiden Wochen vor der Tour hatte ich vier oder fünf Kontrollen, auch hier bei der Tour werde ich regelmäßig kontrolliert.

Wir unterliegen dem Adams-Meldesystem, bei dem wir genau angeben müssen, wo wir uns wann aufhalten, damit Kontrolleure uns auffinden können. Am liebsten wäre es mir, wenn ich einen GPS-Tracker hätte.

Lipowitz: Es freut mich sehr, ein solches Kompliment von dem derzeit besten Fahrer der Welt zu erhalten. Ich bin selbst ein kleiner Fan von ihm, wenn er sich dann so schön über mich äußert, ist das natürlich richtig cool.

Lipowitz: Am Sonntag habe ich einen Tag erlebt, an dessen Ende ich froh war, im Ziel zu sein. Da hatte ich nicht die besten Beine. Der Ruhetag am Montag kam deshalb zur richtigen Zeit.