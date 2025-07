Letzte Woche der Tour de France:Berg-Trilogie bringt die Entscheidung

Bergankunft auf dem Mont Ventoux

Die bevorstehende Bergetappen-Trilogie beginnt gleich am Dienstag mit einer Ankunft auf dem mythischen Mont Ventoux. Es folgen Etappenziele auf dem Col de la Loze am Donnerstag und in La Plagne am Freitag in den Alpen. Auf diese beiden Tage verteilen sich 10.000 Höhenmeter, nach 18 beziehungsweise 19 von 21 Renntagen ist das eine veritable Qual.