Tour de France: Van der Poel steigt mit Lungenentzündung aus

Mathieu litt in den letzten Tagen unter den Symptomen einer Erkältung. Gestern Nachmittag begann sich sein Zustand deutlich zu verschlechtern.

Van der Poel hat vier Tage Gelb getragen

Van der Poel hatte bei der Frankreich-Rundfahrt die zweite Etappe in Boulogne-sur-Mer gewonnen und damit das Gelbe Trikot erobert. Er trug es insgesamt vier Tage.

Am Abend habe der 30-Jährige Fieber bekommen und sei zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in Narbonne gebracht worden. Dort wurde bei dem Niederländer eine Lungenentzündung diagnostiziert.