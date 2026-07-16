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Fußball-WM

WM: London erwartet Untersuchung wegen Falkland-Banner

Argentinische Spieler feiern mit Plakat:Falkland-Provokation: London fordert Untersuchung der FIFA

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Nachdem argentinische Spieler mit einer politischen Botschaft ihren Finaleinzug bei der WM gefeiert haben, fordert die britische Regierung eine Untersuchung der FIFA.

Plakat mit politischer Botschaft bei der Siegesfeier der Argentinier

Das Banner mit der politischen Botschaft könnte ein Nachspiel haben.

Quelle: AFP

Vor über 40 Jahren trugen Großbritannien und Argentinien einen bewaffneten Konflikt über die Falkland-Inseln aus. Der Streit um die Inselgruppe wirkt bis heute nach - auch auf dem Fußballfeld.

Die britische Regierung erwartet vom Fußball-Weltverband FIFA eine Untersuchung zu der Provokation mit einem politischen Banner nach dem Halbfinal-Aus der englischen Nationalelf gegen Argentinien.

Der englische Nationalspieler Harry Kane liefert sich mit seinem argentinischen Kontrahenten Leandro Paredes ein Kopfbalduell

Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase.

15.07.2026 | 9:57 min

Die Spieler des südamerikanischen Landes hatten nach ihrem 2:1-Triumph über die "Three Lions" in der US-Metropole Atlanta ein Banner mit der Aufschrift "Las Malvinas son Argentinas" ("Die Falkland-Inseln sind argentinisch") auf dem Platz gezeigt.

Moritz Neuß und feiernde Argentinier in Buenos Aires.

Nach dem 2:1 gegen England steht Argentinien Kopf: Tausende Fans feiern, der Siegtreffer löst riesigen Jubel aus. Mittendrin in der Fan-Party: ZDF-Reporter Moritz Neuß.

16.07.2026 | 0:39 min

"Wir erwarten von der FIFA, dass sie das untersuchen", sagte der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle im BBC-Fernsehen. Politik müsse aus dem Fußball herausgehalten werden, so der Minister weiter.

Bewaffneter Konflikt um Überseegebiet

Die FIFA verbietet Spielern und Offiziellen rund um die WM-Spiele, politische Botschaften zu präsentieren. Dem argentinischen Team könnte damit Ärger drohen. Bislang äußerte sich die FIFA nicht zu dem Vorfall.

SGS von Wehrmann Neuss und Hehrlein 16.7.26

Für Argentinien sei diese WM eine echte Abwechslung von der Wirtschaftskrise, so unser Reporter in Buenos Aires - das Desaster für England analysiert ZDF-Reporter Yacin Hehrlein.

16.07.2026 | 3:24 min

Großbritannien und Argentinien hatten im Falkland-Krieg 1982 einen bewaffneten Konflikt über die Kontrolle der Inselgruppe im Südatlantik ausgetragen mit Hunderten Toten. Dem britischen Militär gelang es damals, die argentinischen Angreifer von dem dünn besiedelten Überseegebiet zu vertreiben. Die Niederlage beschleunigte den Fall der Militärregierung in dem Land. Doch bis heute hat Buenos Aires seine Ansprüche auf die in Argentinien als Las Malvinas bezeichnete Inselgruppe nicht aufgegeben.

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