Argentinien steht wieder im WM-Finale: Der Titelverteidiger dreht die Partie gegen England spät und gewinnt 2:1. Maßgeblich beteiligt: Lionel Messi, dieses Mal als Vorlagengeber.

Argentinien dreht das Spiel und steht erneut im WM-Finale

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Lionel Messi hat Argentinien mit zwei Torvorlagen zum 2:1-Sieg gegen England geführt. Der Titelverteidiger drehte durch Tore von Enzo Fernandez und Lautaro Martinez spät das Spiel und steht erneut im WM-Finale. Dort treffen die Argentinier am Sonntag auf Spanien (21.00 Uhr, live im ZDF).

Beide Teams mit Veränderungen in der Startelf

Beide Teams starteten mit einer veränderten Elf im Vergleich zum Viertelfinale. Englands Trainer Thomas Tuchel setzte nach dem knappen Sieg gegen die Norweger sogar auf drei Veränderungen. Die rechte Angriffsseite bestückte er nicht wie bisher mit Noni Madueke, sondern mit Morgan Rogers, der gegen Norwegen nach seiner Einwechslung das Siegtor vorbereitete.

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Auf den beiden Außenverteidigerpositionen starteten Djed Spence und Reece James für Nico O’Reilly und Ezri Konsa. Auch Argentiniens Trainer Lionel Scaloni sorgte für eine Änderung: Anstelle von Rodrigo de Paul stellte er den Flügelstürmer Giuliano Simeone auf.

Die Anfangsphase machte deutlich, dass es eine stark umkämpfte Partie werden könnte. Bereits in der dritten Spielminute gab es die erste Rudelbildung nach einem harten Foul von Enzo Fernández an Elliot Anderson.

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Erste Torchancen nach der Trinkpause

Aussichtsreiche Torchancen gab es jedoch erst nach der Trinkpause. Zweimal wurde Jude Bellingham vor dem Strafraum gefoult, zweimal blieben die Chancen ungenutzt: John Stones köpfte am Pfosten vorbei und Argentiniens Keeper Emiliano Martinez klärte mit den Fäusten.

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Auch die Argentinier suchten immer häufiger den Weg nach vorne, doch fanden zunächst keine Lösung durch die gut positionierte englische Abwehr. Erst nach 38 Minuten gab es das erste Durchkommen: Ein scharfer Schuss von Fernández aus rund 18 Metern flog nur knapp über das Tor des englischen Keepers.

Alvarez prüft Pickford

Nachdem Torchancen in Halbzeit eins Mangelware blieben, startete die zweite Hälfte schwungvoll. Gerade einmal zwei Minuten dauerte es, bis Julian Alvarez die bis dahin beste Gelegenheit der Partie verbuchte. Der Stürmer von Atletico Madrid behauptete den Ball im Zweikampf gegen Spence und schloss im Fallen aus halbrechter Position ab. Pickford parierte den Schuss reaktionsschnell.

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Die Argentinier setzten im Anschluss an die Parade nach und eroberten den Ball am Sechzehner zurück. Lionel Messi spielte wieder auf Alvarez, der diesmal aus ähnlicher Position das Außennetz traf (47.).

Gordon bringt England in Führung

Argentinien war nun besser im Spiel, das erste Tor der Partie erzielten dennoch die Engländer. Einen langen Ball von Harry Kane klärte Nicolas Tagliafico per Fallrückzieher, allerdings vor die Füße von Declan Rice.

Rice spielte zu Rogers, dessen Flanke von der rechten Seite Gordon erreichte. Der setzte sich entscheidend von Molina ab, um aus kurzer Distanz zum 1:0 für England einzuschieben (55.). Kurz nach dem Führungstreffer verhindete Spence mit einer Rettungsaktion die große Gelegenheit auf den schnellen Ausgleich.

Der Außenverteidiger grätschte dem frei auf das Tor von Pickford zulaufenden Simeone aus dem Vollsprint den Ball vom Fuß (57.).

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Einwechslung von González zeigt Wirkung

In der 64. Minute wechselte Scaloni offensiv: Für den defensiven Mittelfeldspieler Paredes kam der Ex-Stuttgarter Nicolas González auf den Platz. Eine Minute nach seiner Einwechslung hatte er nach einer butterweichen Hereingabe von Messi per Kopf seine erste Torchance.

Fünf Minuten später hätte González den Argentiniern beinahe den Ausgleichstreffer beschert. Erneut kam die Flanke von Messi, wieder köpfte der Offensivakteur auf das Tor. Der Ball war allerdings nicht platziert genug, sodass Pickford abtauchte und den Kopfball zur Seite abwehrte (69.).

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Argentinien drängt auf den Ausgleich

Alexis Mac Allister kam dem argentinischen Ausgleichstreffer am nächsten. Nach einer Halbfeldflanke köpfte der Mittelfeldakteur vom FC Liverpool freistehend an den linken Innenpfosten (76.).

Die nächste Gelegenheit gehörte dann wieder dem auffälligen González. Messi setzte ihn mit einem genialen Heber über die gesamte Abwehr der Engländer hinweg in Szene, der Kopfball von González aus spitzem Winkel segelte jedoch knapp am Tor vorbei (77.).

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Fernandez trifft sehenswert zum 1:1, Martinez erzielt das Siegtor

Die Druckphase der Argentinier gegen tiefstehende Engländer wurde schließlich belohnt. Nach einem kurz ausgeführten Eckball spielte Messi zu Enzo Fernandez, der aus zentraler Position im Rückraum kraftvoll schoss und den Ball im linken Toreck versenkte (85.).

Zunächst traf Mac Allister zum zweiten Mal den Pfosten, kurz darauf konnten die Argentinier erneut jubeln. Der eingewechselte Lautaro Martinez erzielte nach einer Flanke von Messi per Kopf den Siegtreffer für den amtierenden Weltmeister.

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