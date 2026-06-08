Stürmerstar Erling Haaland hat offensichtlich eine Vorliebe für ausgefallene Souvenirs. Bei der WM-Rückkehr der norwegischen Nationalmannschaft stieg der 25-Jährige gestern Abend mit einem ausgestopften Waschbären in der Hand aus dem Flugzeug.

Vom Flughafen ging es zum Osloer Schloss, wo die Mannschaft von Mitgliedern der Königsfamilie empfangen wurde. Vor dem Palast hatten sich 88.000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern - selbstverständlich inklusive des mittlerweile weltberühmten Ruder-Jubels. Den Rhythmus dafür gab Kronprinz Haakon an der Trommel vor.