Für den Titel hat es nicht ganz gereicht, aber ins Blickfeld haben sie sich gespielt: Deutschlands U19 um Kapitän Francis Onyeka gehört die Zukunft. Das weiß auch Jürgen Klopp.

Nach frühem WM-Aus: Das sind die neuen Hoffnungsträger

15.07.2026 | 6:49 min

Vier Spiele in zehn Tagen, darunter der Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande: Wenn die deutsche Nationalmannschaft im September unter ihrem neuen Bundestrainer in die Nations League startet, wird vieles anders sein, nicht nur der verantwortliche Mann an der Seitenlinie.

Wo sind die Talente?

Nach der erneuten Enttäuschung bei einer WM dürfte die vermeintlich "Goldene Generation" aus dem DFB-Jahrgang 1995/96 nun ausgedient haben. 2017 holte eine vielversprechende Garde um Joshua Kimmich mit der U21 den EM-Titel, auf der größtmöglichen Bühne des Fußballs aber reichte es nicht für ihn, Leroy Sané oder Leon Goretzka. Doch wer kommt jetzt nach? Auf welche Talente kann Deutschland setzen, wenn es unter Klopp einen Neuaufbau gibt?

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Bei der U-19-Europameisterschaft in Wales lieferte der nächste Jahrgang gute Argumente dafür, dass dem vierfachen Weltmeister nicht gänzlich der Fußball-Nachwuchs ausgegangen ist. Francis Onyeka ist dabei einer der Hoffnungsträger, dem der nächste Schritt zuzutrauen ist.

Onyeka ist reif für die Bundesliga

Der 19-Jährige steht bei Leverkusen unter Vertrag und hat sich nach einer starken letzten Saison als Leihspieler beim VfL Bochum für die Bundesliga empfohlen. Dies aber nicht bei Bayer 04, sondern nach einer erneuten Leihe bei Aufsteiger SV Elversberg.

Vor der U-19-EM hatte Onyeka verkündet, "mit dem Titel nach Deutschland zurückzukehren". Das hat nicht ganz geklappt, im Finale in Wrexham setzte es für das Team von Trainer Christian Wörns ein 0:2 gegen Spanien.

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Die nächsten Talente

Im Vergleich zu den Iberern, die mit dem nunmehr zehnten europäischen Titel in dieser Altersklasse ihre Ausnahmestellung im Nachwuchs demonstrierten, hat Deutschland noch Nachholbedarf. Neben dem starken Onyeka aber drängen weitere Talente ins Blickfeld des neuen Bundestrainers.

Außenstürmer Montrell Culbreath durfte sich in der vorigen Saison bei Bayer Leverkusen bereits in der Bundesliga zeigen und gilt mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro neben Onyeka als eine der heißesten Aktien in der Altersklasse. Auch Otto Stange hat mit dem Hamburger SV bereits zehn Einsätze in der Bundesliga absolviert.

Genügend junge Spieler mit Perspektive

Klopp dürfte die Jungs im Blick haben, sollte er als neuer Verantwortlicher seinen Kader zum ersten Härtetest am 24. September in Amsterdam gegen die Elftal nominieren. Klar ist aber auch, dass der 59-Jährige beim Personal nicht alles umschmeißen wird, schließlich hat er aus dem WM-Aufgebot und auch in der U21 noch genügend Auswahl an Spielern mit reichlich Perspektive.

Florian Wirtz, Jamal Musiala und Nathaniel Brown sind alle noch jünger als 25. Bayern-Youngster Lennart Karl hat die WM zwar verletzt verpasst, dürfte aber nach seiner Genesung ebenso ein Kandidat werden wie sein Vereinskumpel Tom Bischof.

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Der Kölner Said El Mala drängt aus der U21 nach oben, dasselbe gilt für Joshua Quarshie (Southampton), Brajan Gruda (RB Leipzig), Nicolo Tresoldi (FC Brügge) und einige mehr aus dem Team von Trainer Antonio di Salvo.

Onyeka orientiert sich an Kimmich

Um den deutschen Fußball und seinen Nachwuchs ist es also nicht so schlecht bestellt, wie es Schwarzmaler nach der abermaligen WM-Pleite sehen wollen. Einer wie Onyeka, der mit seinen 19 Jahren auf dem Platz schon vorangeht, passt da gut rein.

Ich denke, dass ein solches Turnier sehr viel bewirken kann. Man kann später immer auf diese Momente zurückblicken. „ Francis Onyeka über die U-19-Europameisterschaft in Wales

"Allein die Teilnahme an einer Europameisterschaft ist etwas Besonderes. Wenn man hört, dass die letzte erfolgreiche U-19-Mannschaft Spieler wie Joshua Kimmich hervorgebracht hat."

2014, als Manuel Neuer und Co. in Brasilien Weltmeister wurden, holten Kimmich und Co. den EM-Titel mit der U19, es war der letzte auch in diesem Jahrgang. Zwölf Jahre später könnte Onyeka gemeinsam mit Kimmich für einen Aufbruch sorgen. Klopp wird ihm - und sicher etlichen anderen Talenten - die Chance geben.

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