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Nathaniel Brown - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nathaniel Brown

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Nathaniel Brown ist ein deutscher Fußballer und steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Aktuell News und Hintergründe zu Nathaniel Brown in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Nathaniel Brown

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  2. Nathaniel Brown

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  3. Bundestrainer Julian Nagelsmann und David Raum

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  4. Nick Woltemade bejubelt ein Tor während eines Spiels in der Bundesliga

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Biografie

Nathaniel Brown wurde 2003 in Amberg geboren. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er 2022 beim 1. FC Nürnberg, bei dem er auch in der Jugend ausgebildet wurde. Zur Saison 2024/2025 wechselte Brown zu Eintracht Frankfurt. 2025 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft.

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