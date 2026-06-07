Nathaniel Brown - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nathaniel Brown
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Nathaniel Brown ist ein deutscher Fußballer und steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Aktuell News und Hintergründe zu Nathaniel Brown in der Übersicht.
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Biografie
Nathaniel Brown wurde 2003 in Amberg geboren. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er 2022 beim 1. FC Nürnberg, bei dem er auch in der Jugend ausgebildet wurde. Zur Saison 2024/2025 wechselte Brown zu Eintracht Frankfurt. 2025 debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft.