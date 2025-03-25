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Nadiem Amiri - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nadiem Amiri

Nadiem Amiri ist ein deutsch-afghanischer Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler steht in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. Er gehört zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert zu Nadiem Amiri aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum Nationalspieler in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Nadiem Amiri

  1. Mainz-Trainer Urs Fischer klatscht in die Hände beim Spiel des FSV bei der TSG Hoffenheim.

    Conference League:Mainz fiebert historischem Spiel gegen Straßburg entgegen

    mit Video1:11
  2. Der Mainzer Mittelfeldspieler Nadiem Amiri jubelt nach seinem Elfmetertor zusammen mit seinem Teamkollegen Silvan Widmer in der Bundesligapartie gegen RB Leipzig

    2:1-Sieg gegen das Top-Team:Mainz 05 schockt RB Leipzig

    mit Video7:29
  3. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05, Nr. 10, rot) und Carlo Holse (Samsunspor, Nr. 21, blau) kämpfen um den Ball im Spiel der Conference League

    Kellerduell in der Bundesliga:Mainz 05 mit neuem Selbstbewusstsein

    von Peter H. Eisenhuth
    mit Video0:55
  4. Fußballer Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 freut sich über sein Tor am 26.10.2025 in Stuttgart.

    Medizinischer Notfall im Stadion:Mainzer Amiri entschuldigt sich für Jubel vor VfB-Kurve

    mit Video8:01
  5. Nadiem Amiri

    DFB-Elf vor Spiel gegen Luxemburg:Einer der Lichtblicke im DFB-Team: Nadiem Amiri

    von Boris Büchler
    Video1:46
  6. Fußballer Nadiem Amiri applaudiert nach dem WM-Spiel gegen Nordirland am 07.09.2025 im Kölner Stadion.

    Nagelsmann zu Fan-Unmut:Nadiem Amiri als Retter in der Not

    von Frank Hellmann
    mit Video2:59
  7. Nadiem Amiri

    Deutschland - Nordirland 3:1:Nadiem Amiri: "Ich war schon heiß"

    Video1:41
  8. Nadiem Amiri (r.) im aktuellen sportstudio

    Mainzer Schlüsselspieler :Amiri: "Bin Mensch, der sich wohlfühlen muss"

    von Frank Hellmann
  9. Bundesliga, Borussia Moenchengladbach - 1. FSV Mainz 05 am 07.03.2025: Nadiem Amiri (Mainz/links) bejubelt sein Tor

    Bolzplatz:Wie Mainz 05 zum Überraschungsteam wurde

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:35
  10. Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt von 1.FSV MAINZ 05 im Training

    Amiri und Burkardt nominiert:Nations League: Mainzer Schub für DFB-Team

    von Frank Hellmann
  11. Yann Aurel Bisseck

    DFB-Kader gegen Italien:Nagelsmann nominiert Bisseck, Amiri und Goretzka

    mit Video8:39
World Cup - mit Tommi Schmitt

World Cup - mit Tommi Schmitt

Biografie

Nadiem Amiri wurde am 27. Oktober 1996 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Sein Bundesliga-Debüt feierte er 2015 für die TSG Hoffenheim. Später spielte Amiri für Bayer Leverkusen und den CFC Genua in Italien. 2024 wechselte Amiri zu Mainz 05. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wurde er in den deutschen Kader berufen.

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