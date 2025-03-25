Nadiem Amiri - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nadiem Amiri
Nadiem Amiri ist ein deutsch-afghanischer Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler steht in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. Er gehört zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert zu Nadiem Amiri aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum Nationalspieler in der Übersicht.
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Biografie
Nadiem Amiri wurde am 27. Oktober 1996 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Sein Bundesliga-Debüt feierte er 2015 für die TSG Hoffenheim. Später spielte Amiri für Bayer Leverkusen und den CFC Genua in Italien. 2024 wechselte Amiri zu Mainz 05. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wurde er in den deutschen Kader berufen.