Kellerduell in der Bundesliga: Mainz mit neuem Selbstbewusstsein

Nach dem Erfolg in der Conference League: Mainz 05 will den Abstand auf St. Pauli in der Tabelle verkürzen. Dazu muss der Tabellenletzte das direkte Duell in der Liga gewinnen.

Nach schwachem Saisonstart geht es für den 1. FSV Mainz 05 wieder bergauf. Gegen St. Pauli steht nun ein wichtiges Spiel in der Bundesliga an. 20.12.2025 | 0:55 min

Und wenn sie sich noch so sehr ins Zeug legen: Die Bundesliga-Fußballer des FSV Mainz 05 werden als Tabellenletzter in die Weihnachtspause gehen. Allerdings haben sie es in der eigenen Hand, sich zumindest dem FC St. Pauli bis auf einen Punkt anzunähern - Voraussetzung ist ein Sieg gegen die Hamburger am Sonntag, ab 15:30 Uhr.

Ein solches Gedankenspiel hätte manch einem noch vor zwei Wochen nur ein müdes Lächeln entlockt: Nur ein Dreier aus 14 Spieltagen und ein leistungsmäßiger Abwärtstrend boten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rheinhessen zum Jahresabschluss noch einmal aufstehen würden.

Mainz 05 deutlich verbessert

Inzwischen aber hat Urs Fischer den zuletzt glück- und ratlosen Bo Henriksen abgelöst. In den drei Partien seit dem Trainerwechsel ging es stetig bergauf. 1:1 im Conference-League-Spiel bei Lech Posen nach guter Performance, 2:2 beim FC Bayern dank einer taktischen und läuferischen Meisterleistung: 132,47 Kilometer legten sie zurück, alleine Mittelfeldspieler Lennard Maloney trug 14,77 Kilometer bei.

Dank eines Sieges gegen Samsunspor aus der Türkei steht Mainz im Achtelfinale der Conference League. Widmer und Amiri trafen für den Bundesligisten. 19.12.2025 | 1:01 min

Und das 2:0 gegen Samsunspor am Donnerstag in der Conference League bedeutete nicht nur die erstmalige Achtelfinal-Qualifikation in einem internationalen Wettbewerb, sondern stellte auch eine deutliche spielerische Steigerung dar.

Wir haben einen klaren Plan, und alle haben daran gearbeitet, diesen Plan durchzuziehen. „ Paul Nebel, Fußball-Profi bei Mainz 05

Amiri nach vorne verschoben

Eine für den Umschwung wesentliche Komponente ist, dass der neue Trainer für jedes Spiel eine neue Idee hatte. Je nach Gegner änderte er das System, zuletzt beorderte er Nadiem Amiri von der nicht mehr vorhandenen Doppelsechs nach vorne. "Weil er diese Kreativität mitbringt", so der Trainer.

Amiri sei einer, der den letzten Pass spielen könne, "und den musst du im letzten Drittel spielen", sagt Fischer. Den Positionswechsel habe er mit dem Nationalspieler besprochen, "und ich glaube, er hatte seinen Spaß daran". In der Tat kitzelte er aus dem in den vergangenen Wochen allzu oft abgetauchten Amiri eine lange nicht mehr gesehene Spielfreude heraus.

Zeigte gegen Samsunspor wieder mehr Spielfreude: Nadiem Amiri (M.) Quelle: Imago

Situation akzeptieren

Im Unterschied zur Conference League ("Da kannst du befreit aufspielen.") laste in der Bundesliga einiger Druck auf der Mannschaft. Unter diesem nicht einzubrechen, sei in erster Linie Kopfsache:

Wir müssen die Situation akzeptieren, in der wir uns befinden. Und dann muss man das Selbstbewusstsein, das wir uns in den vorigen drei Spielen aufgebaut haben, auf dem Platz spüren. „ Urs Fischer, Trainer FSV Mainz 05

Die Begeisterung über den internationalen Erfolg, den Einzug in die Runde der besten 16 Klubs ohne Umweg über die Playoffs, der den Mainzern im Februar zwei englische Wochen erspart, vernebelt nicht die Sicht auf den wichtigeren Wettbewerb. Der Klassenverbleib steht im Vordergrund, und bis dahin "ist es noch ein ganz langer Weg", sagt Fischer.

Überraschung in München: Spitzenreiter FC Bayern hat gegen Schlusslicht Mainz 05 zwei Punkte liegen lassen. Die 05er führten kurz vor Schluss, können mit dem 2:2 aber gut leben. 15.12.2025 | 10:29 min

Blessin: "Es wird knallen"

Auf diesem Weg wäre es hilfreich, weniger Spiele in Unterzahl bestreiten zu müssen. Wettbewerbsübergreifend war dies bereits sechsmal der Fall, und das fast immer über eine lange Zeitspanne hinweg. Zuletzt mussten Nebel und Dominik Kohr zwei- beziehungsweise dreimal aussetzen, am Sonntag sind beide wieder dabei.

Auf die hohe Zahl der Hinausstellungen sowie die allein in der Bundesliga 33 Gelben Karten verweist Alexander Blessin. "In der Summe wird es knallen", sagt der Hamburger Trainer, der anscheinend mit dem Schlimmsten rechnet.

Wir wollen uns darauf einlassen und mit allen fairen Mitteln dagegenhalten. „ Alexander Blessin, Trainer St. Pauli

In der Vorsaison entschieden die Mainzer das letzte Duell gegen St. Pauli nach einer Leistungssteigerung für sich. 24.02.2025 | 8:46 min

Videoanalyse ersetzt Platztraining

Urs Fischer hat seine Mannschaft mangels Zeit für Trainingseinheiten auf dem Platz mit einer längeren Videoanalyse auf den FC St. Pauli vorbereitet. "Kompakt, organisiert, gutes Mittelfeldpressing, variabel im Spielaufbau" - nennt er als Charakteristika des Teams, das sich am vorigen Wochenende auf den Relegationsplatz vorgearbeitet hat - der im neuen Jahr das Mainzer Minimalziel ist.