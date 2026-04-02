Was Nagelsmann-Fußball ausmacht: die variable Offensive

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Sport | Sport Dokus :Darum geht's in der Özil-Doku
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Julian Nagelsmann gilt als Taktikfuchs. Prof. Dr. Memmert erklärt, was Nagelsmann-Fußball ausmacht. Beispiel vier: die variable Offensive.
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