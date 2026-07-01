WM-Aus und DFB-Krise: Diese Talente geben Hoffnung in der Zukunft

Nach dem peinlichen WM-Aus gegen Paraguay ist die Stimmung beim DFB am Tiefpunkt. Welche Talente für die Zukunft trotzdem Hoffnung geben.

Lennart Karl, Tom Bischof und Nnamdi Collins (von links, Im Vordergrund): Zukünftige Stars im DFB-Team? Quelle: dpa

Nach dem abermaligen deutschen WM-Desaster sehen viele Experten eine düstere Zukunft für die DFB-Elf. Doch es gibt sie, die Talente für erfolgreichere Zeiten. Schon Julian Nagelsmann hatte mit Nathaniel Brown (23), Aleksandar Pavlovic (22), Jamal Musiala (23), Florian Wirtz (23) und Assan Ouédraogo (20) fünf Spieler im Kader, die 2003 oder später geboren wurden. Dazu kommen weitere Hoffnungsträger:

Jonas Urbig (22, Torwart)

Jonas Urbig Quelle: Witters

In München designierter Erbe des ewigen Manuel Neuer, gehört ihm angesichts des Alters der drei WM-Keeper schon bald auch beim DFB die Zukunft. Er wurde als Trainingstorwart Noah Atubolu (24) vorgezogen und war schon in den USA laut Neuer "eine Bereicherung" sowie Sparringspartner "auf höchstem Level". Nagelsmann nannte ihn ein "aufgewecktes Kerlchen". Und Urbig? War "mental immer darauf vorbereitet, dass ich gebraucht werde". Das ist jetzt der Fall.

Finn Jeltsch (19, Innenverteidiger)

Finn Jeltsch Quelle: Witters

Der Stuttgarter weiß, wie es ist, den WM-Titel zu gewinnen. Schaffte dies 2023 mit der U17 an der Seite von Ouédraogo. Erhielt 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Gold (vor Said El Mala). Legte beim VfB laut Trainer Sebastian Hoeneß einen "Raketenstart" hin, der ihm einen Stammplatz brachte.

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Nnamdi Collins (22, Innen-, Rechts- und Linksverteidiger)

Nnamdi Collins Quelle: ddp

Sein DFB-Debüt verlief bei der "Blamage von Bratislava" in der WM-Quali gegen die Slowakei (0:2) denkbar unglücklich. "Er bringt viel mit", urteilte Nagelsmann: "Sowas kann auch lehrreich sein." In Frankfurt bis zu seiner Verletzung im März gesetzt.

Karim Coulibaly (19, Innenverteidiger)

Karim Coulibaly Quelle: Witters

Spielte in Bremen eine beachtliche Debütsaison in der Bundesliga, ließ den Verband der Elfenbeinküste abblitzen und debütierte für die deutsche U21. Dortmund, Paris, Chelsea und Madrid sollen beim Linksfuß angeklopft haben. "Karim hat großes Talent", sagte Werders Verteidiger-Legende Naldo.

30.06.2026 | 4:41 min

Kennet Eichhorn (16, defensives Mittelfeld)

Kennet Eichhorn Quelle: dpa

Leverkusen ließ sich den Hertha-Youngster gerade neun Millionen Euro Ablöse kosten, von zehn Millionen Handgeld war die Rede. "Einfach nur noch krank", fand das der 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz. Gut angelegtes Geld, meinten andere. Der jüngste Torschütze der Zweitligageschichte sei "eines der besten deutschen Talente", sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Tom Bischof (21, zentrales Mittelfeld)

Tom Bischof bei der Meisterfeier des FC Bayern Quelle: ddp

"Seinen Namen haben wir auch sehr lange diskutiert", sagte Nagelsmann vor der WM über den Bayern-Profi. "Wenn alles normal läuft, wird er auch Turniere mit dem DFB spielen, er hat eine große Zukunft vor sich." Nach dem Abgang von Leon Goretzka auch in München bald noch wichtiger.

Brajan Gruda (22, offensives Mittelfeld)

Brajan Gruda Quelle: action press

Durfte schon vor der EM 2024 beim DFB vorspielen und verlieh seiner etwas ins Stocken geratenen Karriere zuletzt in Leipzig wieder mehr Schwung. Ein "Käfig-Kicker", technisch höchst versiert. "Ich versuche, auf dem Platz einfach Spaß zu haben, so wie früher auf dem Bolzplatz", sagte er.

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Lennart Karl (18, offensives Mittelfeld)

Lennart Karl Quelle: Imago

Sein Last-Minute-Aus für die WM berührte die Nation. "Es tut einfach unbeschreiblich weh", sagte der Münchner Shootingstar. Auch Nagelsmann litt. "Mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ" habe Karl "super in die Mannschaft gepasst". Das dürfte auch in Zukunft der Fall sein.

Said El Mala (19, Linksaußen)

Said El Mala Quelle: ddp

Die Nicht-Nominierung des Kölner Senkrechtstarters empörte nicht nur FC-Legende Lukas Podolski. "Mit seiner Unbekümmertheit, seinem Dribbling und seiner Schnelligkeit" hätte El Mala der DFB-Elf "etwas geben können", sagte der Weltmeister von 2014. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sekundierte: "Ich hätte ihn mitgenommen."

Nicolò Tresoldi (21, Mittelstürmer)

Nicolò Tresoldi Quelle: Witters

Ein Länderspiel hat der Ex-Hannoveraner noch nicht bestritten, und doch war er laut Nagelsmann "super nah" an einer WM-Teilnahme. Verbuchte 23 Tore und neun Vorlagen in seiner Debüt-Saison für Brügge, traf in der Champions League gegen Barcelona und Atlético Madrid. Laut Nagelsmann ein "klassischer zentraler Stürmer" mit "Riecher in der Box". Davon hat Deutschland nicht viele.

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