Assan Ouédraogo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Assan Ouédraogo
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Assan Ouédraogo ist ein deutscher Fußballspieler, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt und bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Er gehört auch zum DFB-Kader für die Fußball-WM 2026. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Assan Ouédraogo.
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Biografie
Assan Ouédraogo ist am 9. Mai 2006 in Mülheim an der Ruhr geboren. Er durchlief die Nachwuchsteams des FC Schalke 04, bei dem er 2023 auch sein Profidebüt feierte. Zur Saison 2024/25 wechselte Ouédraogo zu RB Leipzig. Im November 2025 absolvierte er sein erstens Länderspiel, für die WM 2026 wurde Ouédraogo für den verletzten Lennart Karl nachnominiert.
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