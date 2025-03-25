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Assan Ouédraogo - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Assan Ouédraogo

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Assan Ouédraogo ist ein deutscher Fußballspieler, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt und bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Er gehört auch zum DFB-Kader für die Fußball-WM 2026. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Assan Ouédraogo.

Aktuelle Nachrichten zu Assan Ouédraogo

  1. USA, Winston-Salem: Fußball: Nationalmannschaft, Deutschland, Pressekonferenz, vor dem ersten WM-Spiel gegen Curaçao, Assan Ouedraogo (r) und David Raum nehmen an einer PK teil.

    Gute Laune im DFB-Team:Ouédraogo und Raum: Locker und entspannt zur WM

  2. Lennart Karl trainiert im Soldier Field Stadium in Chicago, Illinois.

    "Es tut einfach unbeschreiblich weh":WM-Aus für Lennart Karl wegen Verletzung

    mit Video1:13
  3. Lennart Karl

    Shootingstars in der Bundesliga:Karl, El Mala, Ouédraogo: Ist der Hype gerechtfertigt?

    von Ralf Lorenzen
    mit Video16:18
  4. Assan Ouédraogo

    Fußball:Traumhafte Woche für Assan Ouédraogo

    Video0:20

Biografie

Assan Ouédraogo ist am 9. Mai 2006 in Mülheim an der Ruhr geboren. Er durchlief die Nachwuchsteams des FC Schalke 04, bei dem er 2023 auch sein Profidebüt feierte. Zur Saison 2024/25 wechselte Ouédraogo zu RB Leipzig. Im November 2025 absolvierte er sein erstens Länderspiel, für die WM 2026 wurde Ouédraogo für den verletzten Lennart Karl nachnominiert.
Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo

Wie gut sind Karl, El Mala und Ouédraogo?

Aktuelle Nachrichten zu RB Leipzig

  1. Igor Matanovic (SC Freiburg, 31) und Willi Orban (RB Leipzig, 4) im Zweikampf am 16.05.2026 in Freiburg.

    4:1 gegen RB Leipzig:SC Freiburg macht die Conference League klar

    von Daniel Gahn
    Video9:45
  2. Leverkusen wahrt Champions-League-Chance

    Frauenfußball-Bundesliga:Leverkusen wahrt Champions-League-Chance

    von Sylvia Warnke
    Video0:53
  3. Die Leipziger Willi Orban und David Raum jubeln an der Eckfahne nach Orbans Treffer zum 2:0 in der Partie gegen den FC St. Pauli

    Bundesliga:RB Leipzig macht die Champions League klar

    von Julian-Luca Schäfer
    Video7:24
  4. Leipzigs Mittelfeldspieler Antonio Nusa im Talk im aktuellen Sportstudio

    sportstudio-Talk nach Match gegen St. Pauli:Leipzig-Star Nusa fährt zur WM - und schreibt ein Kinderbuch

    von Jonas Faustmann
    mit Video16:36
  5. Leipzigs Mittelfeldspieler Antonio Nusa im Talk im aktuellen Sportstudio

    Leipzigs Norweger im sportstudio:Nusa: "Konnte meinen eigenen Weg gehen"

    Video16:36
  6. Leipzigs Mittelfeldspieler Xaver Schlager (2. v. l.), bejubelt den Führungstreffer gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden am 9. Mai 2026 in Leipzig.

    2:1 gegen St. Pauli:Leipzig sichert sich Champions-League-Platz

    mit Video7:24
  7. TSG Hoffenheim

    Endspurt in der Bundesliga:Vierkampf um die letzten zwei Champions-League-Tickets

    von Andreas Morbach
  8. Jubel nach dem 1:0 durch Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig.

    Bundesliga:Schick führt Leverkusen zum Sieg gegen Leipzig

    von Martin Schneider
    Video10:10
  9. Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich nach dem Spiel gegen Leipzig im ZDF-Interview mit Lili Engels

    Wichtiger Sieg für Leverkusen:Andrich: "War eines der besten Spiele"

    Video3:31
  10. Nach seinem Führungstreffer gegen RB Leipzig setzt sich der Leverkusener Torjäger Patrik Schick in Szene und lässt die Muskeln spielen

    Heimsieg gegen RB Leipzig:Leverkusen holt Big Points im Kampf um die Champions League

    mit Video10:10
  11. Leipzigs Mittelfeldspieler Assan Ouedraogo kann sich im Zweikampf gegen Union Berlins Mittelfeldspieler András Schäfer durchsetzen

    Trainerin Eta bleibt ohne Punkt:Leipzig siegt nach Doppelschlag gegen Union

    von Martin Quast
    Video9:29
  12. Marie-Louise Eta

    Union verliert in Leipzig:Nächste Niederlage für Trainerin Eta

    mit Video9:29
  13. das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Frankfurt gegen Leipzig

    Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung vom 18. April 2026

    Video80:34
  14. Yan Diomande (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) kämpfen.

    3:1-Auswärtssieg in Frankfurt:Leipzig sammelt weiter Punkte für die Königsklasse

    mit Video10:38
  15. Ole Werner

    RB Leipzig:Warum Druck Ole Werner nicht mehr aus der Ruhe bringt

    von Ullrich Krömer
  16. Yan Diomande jubelt über sein Tor mit Brajan Gruda und David Raum am 11.04.2026 in der Red-Bull Arena in Leipzig.

    Bundesliga:Diomande lässt Leipzig gegen Gladbach jubeln

    von Martin Gräfe
    Video8:02