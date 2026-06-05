Fußball-WM: Lennart Karl fällt verletzt aus

Ouédraogo nachnominiert:WM-Aus für Lennart Karl wegen Verletzung
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Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Jungstar Lennart Karl fällt für die Fußball-WM verletzt aus. Der Leipziger Assan Ouédraogo rückt nach.
Schock für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer muss bei der Fußball-WM auf Shootingstar Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige erlitt im Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel.
Leipziger Ouédraogo nachnominiert
Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitagnachmittag (Ortszeit). Für den Offensivspieler des FC Bayern wird etwas überraschend der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.
"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei "nur ein kleiner Trost". Man hätte ihn "sehr gerne im Team gehabt".
Ouédraogo absolvierte bislang ein Länderspiel
Ouédraogo absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei (6:0) im November und erzielte dabei auch ein Tor. Danach wurde er von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB.
"Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann.
Generalprobe gegen USA auch ohne Neuer
Am Samstag (20:30 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA wird Ouédraogo noch fehlen - ebenso wie Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 befindet sich nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung weiter im Belastungsaufbau.
"Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Aber wir wollen noch kein Risiko eingehen", sagte Nagelsmann und kündigte Neuers Einstieg ins Mannschaftstraining für die nächste Woche an. Gegen die USA wird wohl Oliver Baumann den DFB-Kasten hüten.
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Quelle: dpa, SID
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