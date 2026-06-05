Fußball-WM: Lennart Karl fällt verletzt aus

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Jungstar Lennart Karl fällt für die Fußball-WM verletzt aus. Der Leipziger Assan Ouédraogo rückt nach.

Lennart Karl zog sich im Training der Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss zu und fällt für das WM-Turnier aus. Quelle: Imago

Schock für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer muss bei der Fußball-WM auf Shootingstar Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige erlitt im Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel.

Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. „ Bundestrainer Nagelsmann über Lennart Karl

Leipziger Ouédraogo nachnominiert

Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitagnachmittag (Ortszeit). Für den Offensivspieler des FC Bayern wird etwas überraschend der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.

Die DFB-PK am 5. Juni mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. 05.06.2026 | 24:48 min

"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei "nur ein kleiner Trost". Man hätte ihn "sehr gerne im Team gehabt".

Ouédraogo absolvierte bislang ein Länderspiel

Ouédraogo absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei (6:0) im November und erzielte dabei auch ein Tor. Danach wurde er von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB.

Lennart Karl, Saïd El Mala und Assan Ouédraogo sind drei Shootingstars der letzten Bundesliga-Saison. Wie gut sind sie wirklich? 04.12.2025 | 16:18 min

"Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann.

Generalprobe gegen USA auch ohne Neuer

Am Samstag (20:30 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA wird Ouédraogo noch fehlen - ebenso wie Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 befindet sich nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung weiter im Belastungsaufbau.

Manuel Neuer verpasst das Abschlusstrianing und damit wohl auch die WM-Generalprobe des DFB-Teams gegen die USA. ZDF-Reporter Nils Kaben ordnet die Situation ein. 05.06.2026 | 1:05 min

"Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Aber wir wollen noch kein Risiko eingehen", sagte Nagelsmann und kündigte Neuers Einstieg ins Mannschaftstraining für die nächste Woche an. Gegen die USA wird wohl Oliver Baumann den DFB-Kasten hüten.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa, SID