Fußball-Testländerspiele: Ergebnisse, Spielplan, Liveticker

Alles ist angerichtet für einen hochklassigen Fußballabend in London. Ab 20:45 Uhr rollt der Ball!

Für die Serben verlief die WM-Qualifikation enttäuschend. Hinter England und Albanien belegte das Team in der Gruppe nur Rang drei. Vor allem die letztlich entscheidende 0:1-Heimniederlage gegen die Albaner, in deren Folge Nationaltrainer Dragan Stojković umgehend zurücktrat, sorgte für große Enttäuschung. Nach den erfolgreichen Qualifikationen 2018 und 2022 findet die Weltmeisterschaft diesmal ohne Serbien statt und der neue Coach Veljko Paunovic soll sein Team aus der Krise führen.

Für England ist dieses Duell mehr als nur ein Test. „Jetzt muss ich den Ansprüchen natürlich auch gerecht werden. Ich weiß, dass hier einige Trophäen fehlen. Ich will helfen, es möglich zu machen“, erklärte Tuchel bei seiner Vorstellung im Oktober 2024. Spiele wie dieses sollen zeigen, wie titelreif diese Mannschaft tatsächlich ist, wenngleich bei den Engländern am heutigen Abend zum Großteil zunächst nur die zweite Garde auf dem Rasen steht.

Das letzte Länderspiel gegen Litauen letzten November gewann die Elftal souverän mit 4:0. Im Vergleich dazu rotiert Ronald Koeman aber ordentlich und nur fünf Spieler bleiben aus dieser Startelf erhalten. Mit dabei sind erneut Torhüter Verbruggen, van Dijk, Reijnders sowie Gakpo und der Ex-Dortmunder Malen.

Auch heute wartet mit Uruguay ein unangenehmer Gegner. Unter Trainer Marcelo Bielsa qualifizierte sich La Celeste souverän als Tabellenvierter der Südamerika-Qualifikation für die WM-Endrunde, punktgleich mit Brasilien. In den jüngsten Testspielen zeigte sich Uruguay allerdings sehr wechselhaft. Knappe Siege gegen die Dominikanische Republik (1:0) und Usbekistan (2:1), ein 0:0 gegen Mexiko und zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die USA. Defensiv traditionell stabil, zuletzt aber mit ungewohnter Anfälligkeit, Uruguay ist und bleibt eine Wundertüte.

Einen DFB-Sieg gegen die Nati dürften viele gar nicht mehr vor Augen haben. Denn ein solcher liegt schon rund 20 Jahre zurück. Seit März 2008, als die Deutschen mit 4:0 gewannen, gab es vier sieglose Spiele für die Nationalelf (drei Remis und eine Niederlage). Jüngst gab es ein 1:1 bei der EM 2024, als die Nagelsmann-Mannen in Frankfurt erst in der Nachspielzeit durch Füllkrug zum Ausgleich kamen.

Auch Norwegen ließ in der WM-Quali nichts anbrennen und war sogar noch besser als die heutigen Gastgeber. Die Skandinavier haben alle acht Spiele gewonnen und ließen damit den viermaligen Weltmeister Italien hinter sich, der nur 18 Zähler sammelte. Die letzte Niederlage ist für die Norweger somit schon eine ganze Weile her, denn die gab es im Oktober 2024. Am vierten Spieltag der Nations League ging die Mannschaft von Cheftrainer Ståle Solbakken mit 1:5 gegen Österreich unter.

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

90′ +3 Spielende

90′ +4 Spielende

90′ +4 Einwechslung bei Costa Rica -> Douglas López

90′ +4 Auswechslung bei Costa Rica -> Josimar Alcócer

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

90′ +1 Tooor für Costa Rica, 2:2 durch Warren Madrigal

Doch Vorsicht ist geboten. Das letzte Duell mit Uruguay dürfte bei vielen englischen Fans noch unangenehme Erinnerungen hervorrufen. Bei der Weltmeisterschaft 2014 unterlag England in der Gruppenphase mit 1:2, doppelt getroffen hatte damals Luis Suárez. Das frühe Turnier-Aus war besiegelt.

Die Spanier sind mittlerweile in 26 Länderspielen in Folge ungeschlagen und konnten davon 20 gewinnen. Das im Elfmeterschießen verlorene Nations-League-Finale gegen Portugal 2025 ist als Remis in die Statistik eingeflossen. Ihre WM-Qualifikationsgruppe gewannen die Iberer mit 16 von 18 möglichen Punkten souverän und kassierten nach fünf Siegen mit 19:0 Toren erst im letzten Gruppenspiel den ersten Gegentreffer.

89′ Einwechslung bei Jordanien -> Shararh

89′ Auswechslung bei Jordanien -> Mousa Al Tamari

89′ Einwechslung bei Jordanien -> Amer Jamous

89′ Auswechslung bei Jordanien -> Noor Al Rawabdeh

87′ Gelbe Karte für Nizar Al Rashdan (Jordanien)

87′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ziyad Al Johani

87′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Mohammed Kanno

87′ Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed Abdelmonem

87′ Auswechslung bei Ägypten -> Hamdy Fathy

Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in bestechender Form. Unter Trainer Thomas Tuchel gewann England sämtliche acht Partien der WM-Qualifikation, bei beeindruckenden 22:0 Toren. Insgesamt stehen neun Siege aus den letzten zehn Länderspielen zu Buche, allesamt ohne Gegentor. Einzig ein Testspiel gegen Senegal im vergangenen Sommer ging verloren. Die Three Lions strotzen also vor Selbstvertrauen und scheinen defensiv nahezu unangreifbar.

Die Schweizer gehen es, zumindest auf dem Papier, mit einer 4-3-3-Formation in die Partie. BVB-Schlussmann Kobel hütet das Tor. Vor ihm bilden Akanji und Elvedi die Innenverteidigung. Widmer und Rodríguez sollen die Außen dicht machen. Im Mittelfeldzentrum darf Xhaka nach Sprunggelenksverletzung direkt wieder ran, neben ihm Freuler und Augsburgs Rieder. In der Sturmspitze wird Embolo unterstützt von den Außen Ndoye und Vargas. Viele Namen also, die aus der deutschen Bundesliga bekannt sind.

85′ Gelbe Karte für Husam Abu Al Dahab (Jordanien)

85′ Gelbe Karte für Muteb Al Mufarraj (Saudi-Arabien)

84′ Tooor für Costa Rica, 2:1 durch Josimar Alcócer

84′ Josimar Alcócer (Costa Rica) verschießt einen Elfmeter

Eigentlich sollten die Spanier heute als amtierender Europameister das "Finalissima" gegen Südamerikameister Argentinien austragen. Da die Partie aber aufgrund diverser Umstände vorerst nicht zustande kam, springt Serbien als Gegner der "Furia Roja" ein und die Voraussetzungen könnten vor diesem Freundschaftsspiel unterschiedlicher kaum sein. Während die Spanier sich als Mitfavorit auf den Titel auf das große Turnier im Sommer vorbereiten, steht bei den Serben nach verpasster WM-Qualifikation ein Neuanfang mit neuem Coach an.

80′ Einwechslung bei Costa Rica -> Jefferson Brenes

80′ Auswechslung bei Costa Rica -> Jeyland Mitchell

Auf der Gegenseite nimmt Marcelo Bielsa nach der krachenden 1:5-Niederlage im letzten Testspiel gegen die USA gleich sechs Wechsel vor. Muslera steht im Tor. In der Viererkette beginnen Piquerez, Araujo, Olivera und Varela. Im Mittelfeld agieren de Arrascaeta, Ugarte und Valverde. In der offensiven Dreierreihe der 4-3-3-Formation starten Araújo, Aguirre und Canobbio.

Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Spanien und Serbien! Um 21 Uhr rollt der Ball im Estadio de la Cerámica von Villarreal!

76′ Einwechslung bei Ägypten -> Hossam Abdelmaguid

76′ Auswechslung bei Ägypten -> Marwan Attia

76′ Tooor für Jordanien, 2:0 durch Ibrahim Sabra

76′ Einwechslung bei Ägypten -> Ahmed Koka

76′ Auswechslung bei Ägypten -> Ahmed El Fotouh

76′ Einwechslung bei Ägypten -> Tarek Alaa

76′ Auswechslung bei Ägypten -> Mohamed Hany

1′ Spielbeginn

Die WM-Qualifikation gelang der Schweiz unter Trainer Murat Yakin ein weiteres Mal ziemlich souverän. Gegen Kosovo, Slowenien und Schweden konnte sich die „Nati“ durchsetzen und ging nunmehr seit 16 Monaten schon nicht mehr als Verlierer vom Feld. Auf die WM können sich die „Eidgenossen“ jedoch noch nicht richtig vorbereiten. Denn es fehlt schlichtweg noch ein Gegner. Lediglich Kater und Kanada sind fix. Der dritte Gegner wird erst am Dienstag in den Play-offs zwischen Italien und Bosnien-Herzegowina ermittelt. Für Yakin soll das heutige Spiel als Testlauf dienen, um Taktik und Personal auf den Prüfstand zu stellen.

90′ +4 Fazit: Österreich feiert einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr 2026 und besiegt Ghana verdient sowie ungefährdet mit 5:1. Auf eine chancenarme erste Hälfte folgte eine deutlich verbesserte Vorstellung in den zweiten 45 Minuten. Auch die Debütanten Wanner und Chukwuemeka brachten frischen Wind in die Partie und lieferten eine echte Talentprobe im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ab. Am Dienstag hat Österreich ebenfalls im Happel-Stadion die Möglichkeit, gegen Südkorea die Abläufe weiter zu schärfen.

75′ Einwechslung bei Jordanien -> Ibrahim Sabra

75′ Auswechslung bei Jordanien -> Baha’ Faisal

Die Niederlande qualifizierte sich ohne Probleme für die diesjährige Weltmeisterschaft und holte 20 Punkte aus acht Partien. Am Ende hatte die Elftal drei Zähler Vorsprung auf Polen. Nur die zwei Spiele gegen die Osteuropäer entschieden die Niederländer nicht für sich und spielten zweimal 1:1. Die letzte Niederlage für das Team von Bondscoach Ronald Koeman ist fast genau ein Jahr her. Im Viertelfinale der Nations League schied die Niederlande nach dem Rückspiel mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Spanien aus.

Thomas Tuchel hatte im Vorfeld bereits angekündigt, einiges ausprobieren zu wollen und die Länderspiele auch zur Sichtung zu nutzen. Im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg gegen Albanien zum Abschluss der WM-Qualifikation schickt er daher eine rundum erneuerte Elf auf den Platz. Trafford steht im Tor. In der Viererkette beginnen Livramento, Tomori, Maguire und Spence. Davor agieren Henderson und Garner. In der offensiven Dreierreihe einer 4-2-3-1-Formation starten Madueke, Foden und Rashford, während Solanke die Sturmspitze gibt.

90′ +4 Spielende

90′ +2 Tooor für Österreich, 5:1 durch Nicolas Seiwald

Seiwald mit dem Hammer zum 5:1! Der Mittelfeldmotor erzielt sein erstes Länderspieltor traumhaft! Österreich kombiniert sich wieder stark durch, eine Prass-Flanke von links rutscht zu Seiwald in den Rückraum durch, der einfach aus der Distanz draufhält und wunderschön ins kurze Eck trifft! Der perfekte Schlusspunkt.

71′ Einwechslung bei Costa Rica -> Andy Rojas

71′ Auswechslung bei Costa Rica -> Carlos Mora

70′ Einwechslung bei Costa Rica -> Warren Madrigal

70′ Auswechslung bei Costa Rica -> Andrey Soto

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

Dann werfen wir einen Blick auf die Elf von Bundestrainer Nagelsmann. Im Tor startet, wenig überraschend, Oliver Baumann. Davor bilden Schlotterbeck und Tah die Innenverteidigung. Rechts findet sich Kapitän Kimmich, links Raum. Auf der Doppelsechs beginnen Stiller und Goretzka, während Sané den rechten Flügel bearbeiten wird und Gnabry den gegenüberliegenden. Auf der Zehn soll Wirtz Stürmer Havertz unterstützen, der erstmal seit über einem Jahr wieder im Kader steht.

87′ Österreich präsentiert sich spielfreudig und möchte noch einen fünften Treffer nachlegen.

66′ Einwechslung bei Jordanien -> Mahmoud Al Mardi

66′ Auswechslung bei Jordanien -> Odeh Al Fakhouri

86′ Einwechslung bei Ghana: Kamaldeen Sulemana

86′ Auswechslung bei Ghana: Antoine Semenyo

86′ Einwechslung bei Ghana: Christopher Bonsu Baah

86′ Auswechslung bei Ghana: Jordan Ayew

86′ Einwechslung bei Ghana: Elisha Owusu

86′ Auswechslung bei Ghana: Thomas Partey

85′ Kalajdžić verpasst hier bei seiner Rückkehr einen Treffer, weil er seinen Flachschuss nur knapp am langen Eck vorbeisetzt.

65′ Einwechslung bei Jordanien -> Yousef Abu Al Jazar

65′ Auswechslung bei Jordanien -> Ahmad Assaf

Auch in dieser Länderspielperiode musste Nagelsmann des Öfteren kurzfristig Kaderänderungen vornehmen. Denn die Ausfälle von Felix Nmecha (Außenbandverletzung im Knie), Aleksandar Pavlović (Verletzung am Hüftbeuger) und Jamie Leweling (reiste nach wenigen Tagen wieder ab) zwangen den Bundestrainer zu Nachnominierungen. Es folgten jedoch lediglich die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich. Außerdem musste Münchens Schlussmann Jonas Urbig gestern ebenfalls verletzt abreisen. Für ihn rückte Finn Dahmen nach. Außerdem überraschte Nagelsmann mit den Personalien Lennart Karl (erstmal dabei), Anton Stach (Kandidat für die Doppelsechs) und Antonio Rüdiger. Der Verteidiger ist nach Abwesenheit durch eine Verletzung wieder zurück und fiel zuletzt häufig durch einige unschöne Szenen in Spanien auf.

84′ Es gibt noch einmal Ecke für Österreich von der linken Seite.

62′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Sultan Mandash

62′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Salman Al Faraj

62′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Rayan Hamed Hamidou

62′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Abdulelah Al Amri

81′ In den Schlussminuten darf auch Affengruber sein Debüt feiern, Kalajdžić kehrt indes zurück.

61′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Saleh Al Shehri

61′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Firas Al Brikan

61′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Abdullah Al Hamdan

61′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Khalid Al Ghannam

90′ +6 Spielende

90′ +6 Spielende

90′ +2 Gelbe Karte für José Fajardo (Panama)

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

80′ Einwechslung bei Österreich: David Affengruber

80′ Auswechslung bei Österreich: Stefan Posch

80′ Einwechslung bei Österreich: Saša Kalajdžić

80′ Auswechslung bei Österreich: Marcel Sabitzer

Herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel zwischen der Niederlande und Norwegen. Der Anpfiff in der Johan-Cruyff-Arena erfolgt um 20:45 Uhr und die Partie wird geleitet von Lawrence Visser.

79′ Tooor für Österreich, 4:1 durch Carney Chukwuemeka

Traumdebüt! Chukwuemeka trifft in seinem ersten Spiel für Österreich und kann es selbst kaum glauben. Österreich zieht das Spiel fein von hinten auf, Chukwuemeka ist selbst mit mehreren Doppelpässen involviert. Am Ende steckt Sabitzer für den Debütanten durch, der hoch mit links vollendet!

58′ Einwechslung bei Ägypten -> Rami Rabia

58′ Auswechslung bei Ägypten -> Yasser Ibrahim

58′ Einwechslung bei Ägypten -> Mostafa Mohamed

58′ Auswechslung bei Ägypten -> Omar Marmoush

58′ Einwechslung bei Ägypten -> Mahmoud Saber

58′ Auswechslung bei Ägypten -> Islam Issa

58′ Einwechslung bei Ägypten -> Ibrahim Adel

58′ Auswechslung bei Ägypten -> Zizo

Nicht mal mehr 80 Tage zeigt der Countdown bis zum WM-Start für die DFB-Elf. In Basel wollen die Deutschen heute einen weiteren Grundstein für das Weltturnier in den USA, Kanada und Mexiko legen. Viel Zeit bleibt dem Trainerteam rund um Julian Nagelsmann also nicht mehr, um seine Mannschaft zu finden. Denn neben dem Testspiel heute wartet mit Ghana noch ein weiterer Testgegner am Montag in Stuttgart. Abschließend folgen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei Spiele, ehe es am 14. Juni gegen den Karibikstaat Curaçao erstmals ernst wird.

57′ Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed El Shenawy

57′ Auswechslung bei Ägypten -> Oufa Shobeir

77′ Tooor für Ghana, 3:1 durch Jordan Ayew

Etwas aus dem Nichts trifft Ghana zum 1:3! Ayew wird hier nicht konsequent angegangen und kann den Ball von rechts im Strafraum wuchtig ins Netz jagen, Wiegele hat keine Chance.

76′ Prass kommt mit Tempo über die linke Seite und gibt ins Zentrum, wo allerdings kein Kollege einschussbereit steht.

56′ Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:4 durch Omar Marmoush

74′ Gelbe Karte für Stefan Posch (Österreich)

Auch Posch sieht für einen Check gegen Semenyo Gelb.

73′ Österreich ist giftiger in den Zweikämpfen, Prass hält die Kugel mit einer starken Grätsche im Angriffsdrittel in den eigenen Reihen.

83′ Einwechslung bei Südafrika -> Tholo Matuludi

83′ Auswechslung bei Südafrika -> Khuliso Mudau

83′ Einwechslung bei Südafrika -> Samukelo Kabini

83′ Auswechslung bei Südafrika -> Aubrey Modiba

71′ Auch Chukwuemeka probiert hier, auf sich aufmerksam zu machen. Von Ghana kommt nach wie vor kaum etwas. Ob die Wechsel etwas daran ändern können?

Guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen! Im Wembley Stadium empfängt England die Gäste aus Uruguay, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Ein hochklassiges Testspiel und ein wichtiger Gradmesser im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft erwartet uns.

80′ Tooor für Montenegro, 2:0 durch Milutin Osmajić

50′ Elfmetertooor für Jordanien, 1:0 durch Baha’ Faisal

70′ Einwechslung bei Ghana: Marvin Senaya

70′ Auswechslung bei Ghana: Caleb Yirenkyi

70′ Einwechslung bei Ghana: Ransford Königsdörffer

70′ Auswechslung bei Ghana: Issahaku Fatawu

69′ Einwechslung bei Ghana: Ibrahim Sulemana

69′ Auswechslung bei Ghana: Kwasi Sibo

69′ Einwechslung bei Ghana: Patric Pfeiffer

69′ Auswechslung bei Ghana: Jonas Adjetey

69′ Einwechslung bei Ghana: Gideon Mensah

69′ Auswechslung bei Ghana: Derrick Köhn

69′ Einwechslung bei Ghana: Jerome Opoku

69′ Auswechslung bei Ghana: Prince Adu

68′ Ghanas Teamchef Otto Addo nimmt nach der nächsten "Cooling Break" sechs Wechsel vor.

48′ Gelbe Karte für Jeyland Mitchell (Costa Rica)

67′ Wimmer betritt mit frischem Trikot wieder den Rasen, es geht weiter für ihn.

46′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Naif Masoud

46′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Musab Al Juwayr

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Muteb Al Mufarraj

46′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Hassan Kadesh

46′ Einwechslung bei Jordanien -> Nizar Al Rashdan

46′ Auswechslung bei Jordanien -> Ibrahim Saadeh

46′ Einwechslung bei Jordanien -> Mohannad Abu Taha

46′ Auswechslung bei Jordanien -> Mohammad Abu Hasheesh

46′ Einwechslung bei Ägypten -> Mohanad Lasheen

46′ Auswechslung bei Ägypten -> Trézéguet

46′ Auswechslung bei Ägypten -> Emam Ashour

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Ägypten -> Haissem Hassan

46′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Majrashi

46′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ayman Yahya

46′ Einwechslung bei Jordanien -> Abdallah Al Fakhouri

46′ Auswechslung bei Jordanien -> Yazeed Abu Layla

Ein herzliches Willkommen zum Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Kann die DFB-Elf mit einem Sieg ins WM-Jahr starten? Los geht es um 20:45 Uhr!

74′ Einwechslung bei Panama -> Andrés Andrade

74′ Auswechslung bei Panama -> Roderick Miller

74′ Einwechslung bei Panama -> Adalberto Carrasquilla

74′ Auswechslung bei Panama -> Cristian Martínez

65′ Gelbe Karte für Kwasi Sibo (Ghana)

Wimmer war hier einem vorerst nicht geahndeten Ellbogencheck von Sibo ausgesetzt, er blutet aus der Nase und muss behandelt werden. Im Nachgang sieht Sibo doch Gelb.

63′ Wanner liefert bislang eine auffällige Vorstellung ab und betreibt in jedem Fall schon Eigenwerbung im Hinblick auf die WM.

62′ Nun darf auf Chukwuemeka sein Debüt feiern! Arnautović und Svoboda greifen ab sofort ebenfalls ein.

72′ Einwechslung bei Südafrika -> Evidence Makgopa

72′ Auswechslung bei Südafrika -> Lyle Foster

62′ Einwechslung bei Österreich: Michael Svoboda

62′ Auswechslung bei Österreich: Marco Friedl

62′ Einwechslung bei Österreich: Marko Arnautović

62′ Auswechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch

71′ Einwechslung bei Südafrika -> Thalente Mbatha

71′ Auswechslung bei Südafrika -> Teboho Mokoena

61′ Einwechslung bei Österreich: Carney Chukwuemeka

61′ Auswechslung bei Österreich: Christoph Baumgartner

61′ Fatawu setzt sich rechts durch und zieht wuchtig ab, über die Latte, Wiegele muss nicht eingreifen!

120′ Richard Odada verschießt

120′ Markus Soomets trifft

120′ Ben Omondi trifft

120′ Rauno Sappinen trifft

120′ Chris Erambo trifft

120′ Alex Tamm trifft

120′ Lawrence Ouma trifft

120′ Michael Schjønning-Larsen trifft

120′ Mohammed Bajaber verschießt

120′ Ioan Yakovlev verschießt

120′ Austin Odhiambo trifft

120′ Erko Tõugjas trifft

59′ Tooor für Österreich, 3:0 durch Stefan Posch

Poschs Tor war nur aufgeschoben! Wanner tritt die Ecke von rechts, zentral leitet Gregoritsch mit dem Kopf auf Posch weiter, der den Ball ebenso per Kopf in die Maschen scherzelt.

58′ Posch mit der Möglichkeit auf den nächsten Treffer! Der Rechtsverteidiger hat viel Zeit und Raum, schließt dann aber zu unplatziert ab, Ati-Zigi wehrt zur Ecke ab.

57′ Jetzt lässt Ghana den Ball etwas in den eigenen Reihen laufen. Österreich formiert sich aber rasch, so kann nichts entstehen. Einen harmlosen Roller hat Wiegele sicher.

66′ Einwechslung bei Panama -> Aníbal Godoy

66′ Auswechslung bei Panama -> Martín Krug

55′ Es ist schon deutlich mehr Bewegung drin im österreichischen Spiel. Ghana setzt aber auch wenig entgegen. Hält Rot-Weiß-Rot das Tempo hoch?

65′ Einwechslung bei Panama -> José Fajardo

65′ Auswechslung bei Panama -> Cecilio Waterman

53′ Wimmer hätte hier im Konter prompt nachlegen können! Der Joker entscheidet sich für das Abspiel ins Zentrum, doch die ghanaische Abwehr ist dazwischen und klärt ins Seitenaus.

51′ Tooor für Österreich, 2:0 durch Michael Gregoritsch

Gregoritsch und das Happel-Oval: eine Liebesgeschichte! Debütant Wanner schlägt einen hohen Diagonalball Richtung Sabitzer, der auf der linken Seite von Yirenkyi unfreiwillig das Rund vorgelegt bekommt. Sabitzer legt in die Mitte, wo Gregortisch nur noch einschieben muss.

90′ +4 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

60′ Einwechslung bei Südafrika -> Jayden Adams

60′ Auswechslung bei Südafrika -> Yaya Sithole

60′ Einwechslung bei Südafrika -> Relebohile Mofokeng

60′ Auswechslung bei Südafrika -> Themba Zwane

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

48′ Schiedsrichter Mohammed Al Hoaish lässt hier einiges durchgehen. Nicht zum ersten Mal bleibt nach einem Foul seine Pfeife stumm.

44′ Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:3 durch Zizo

87′ Einwechslung bei Nicaragua -> José Andrés Martínez

87′ Auswechslung bei Nicaragua -> Juan Barrera

87′ Einwechslung bei Nicaragua -> Jonathan Moncada

87′ Auswechslung bei Nicaragua -> Byron Bonilla

47′ Der erste Eckball der zweiten 45 Minuten gehört Ghana. Österreich putzt aus.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Österreich: Philipp Lienhart

46′ Auswechslung bei Österreich: Kevin Danso

46′ Einwechslung bei Österreich: Alexander Prass

46′ Auswechslung bei Österreich: Phillipp Mwene

46′ Einwechslung bei Österreich: Paul Wanner

46′ Auswechslung bei Österreich: Florian Grillitsch

46′ Einwechslung bei Österreich: Patrick Wimmer

46′ Auswechslung bei Österreich: Romano Schmid

46′ Einwechslung bei Österreich: Florian Wiegele

46′ Auswechslung bei Österreich: Alexander Schlager

46′ Ralf Rangnick tauscht vor Beginn der zweiten Hälfte ordentlich durch! Wiegele feiert im Tor sein Debüt für Österreich, Lienhart ersetzt Danso, Prass kommt für Mwene, Wimmer auf dem rechten Flügel für Schmid und auch Wanner tritt erstmals für Österreich an, Grillitsch bleibt draußen. Ghana hingegen wechselt nicht.

83′ Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov

83′ Auswechslung bei Russland -> Danil Prutsev

83′ Tooor mit dem Kopf für Russland, 3:1 durch Aleksandr Golovin

48′ Tooor per Rechtsschuss für Südafrika, 1:1 durch Oswin Appollis

46′ Einwechslung bei Panama -> Jorge Gutiérrez

46′ Auswechslung bei Panama -> Éric Davis

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

75′ Einwechslung bei Nicaragua -> Jason Coronel

75′ Auswechslung bei Nicaragua -> Marlon López

75′ Einwechslung bei Nicaragua -> Joab Gutierrez

75′ Auswechslung bei Nicaragua -> Óscar Acevedo

30′ Gelbe Karte für Mohammed Kanno (Saudi-Arabien)

25′ Gelbe Karte für Guillermo Villalobos (Costa Rica)

45′ +3 Halbzeitfazit: Österreich geht mit einer 1:0-Führung gegen Ghana in die Pause. Es ist ein Duell, dem der Testspielcharakter anzusehen ist. Keine Mannschaft geht übermäßiges Risiko, das Tempo ist überschaubar. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl, für die wenigen Höhepunkte aus rot-weiß-roter Sicht sorgten bislang Sabitzer vom Punkt und Baumgartner mit einer Kopfballchance. Ghana wurde hin und wieder nach hohen Bällen gefährlich. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl. Vielleicht kommt in Hälfte zwei mit frischem Personal noch etwas Leben in die Begegnung.

23′ Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Marwan Al Sahafi

23′ Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Lajami

67′ Einwechslung bei Russland -> Georgi Melkadze

67′ Auswechslung bei Russland -> Lechi Sadulaev

67′ Einwechslung bei Russland -> Ilya Vakhania

67′ Auswechslung bei Russland -> Valentin Paltsev

67′ Einwechslung bei Russland -> Maksim Petrov

67′ Auswechslung bei Russland -> Daniil Fomin

67′ Einwechslung bei Russland -> Matvey Kislyak

67′ Auswechslung bei Russland -> Nail Umyarov

67′ Einwechslung bei Russland -> Anton Mitryushkin

67′ Auswechslung bei Russland -> Matvey Safonov

67′ Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Golovin

67′ Auswechslung bei Russland -> Konstantin Tyukavin

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Gelbe Karte für Thomas Partey (Ghana)

Partey legt Baumgartner und sieht die erste Verwarnung des Spiels.

64′ Einwechslung bei Nicaragua -> Bancy Hernandez

64′ Auswechslung bei Nicaragua -> Jorge Garcia

45′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44′ Semenyo und Köhn spielen auf der linken Seite auf, doch im Zentrum findet sich wieder keine Anspielstation.

42′ Eine weitere ÖFB-Ecke ist nicht von Erfolg gekrönt. Passiert hier noch etwas im ersten Durchgang?

16′ Tooor mit dem Kopf für Ägypten, 0:2 durch Trézéguet

41′ Beim Kopfball-Duell prallte Baumgartner mit einem Gegenspieler zusammen, beide müssen kurz behandelt werden.

90′ +6 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

45′ +5 Gelbe Karte für Martín Krug (Panama)

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

40′ Jetzt aber Baumgartner! Der Leipzig-Legionär setzt nach einer Flanke von links zum Kopfball an, da muss sich Ati-Zigi ordentlich strecken und kann das Leder noch über die Latte drehen! Eine ansehnliche Parade!

40′ Das Spiel bewegt sich Richtung Pause, Großchancen kann sich Österreich nach wie vor kaum erarbeiten.

87′ Einwechslung bei Kenia -> Mohammed Bajaber

87′ Auswechslung bei Kenia -> Ryan Ogam

42′ Einwechslung bei Panama -> Orlando Mosquera

42′ Auswechslung bei Panama -> Luis Mejía

38′ Danso hat hier abermals nach einem weiten Ball alle Hände und Beine voll zu tun. Bis hierhin bleibt Adu in den Eins-gegen-Eins-Duellen aber noch zweiter Sieger.

86′ Einwechslung bei Estland -> Karel Mustmaa

86′ Auswechslung bei Estland -> Patrik Kristal

41′ Elfmetertooor für Montenegro, 1:0 durch Stefan Mugoša

37′ Baumgartner zieht in der Vorwärtsbewegung ein Foul, Österreich möchte das Spiel schnell machen, findet aber wieder keine Lücke in den ghanaischen Abwehrreihen.

34′ Immer wieder bricht Adu durch, der Österreich mit seinem Tempo Probleme bereitet. Grillitsch kann dem Offensivmann das Leder unter großem Risiko noch abluchsen. Bei hohen Bällen zeigt sich Österreich etwas anfällig.

52′ Gelbe Karte für Valentin Paltsev (Russland)

32′ Nach diesem Standard kommt Ghana auch zum ersten gefährlichen Abschluss! Semenyo gelangt etwas glücklich im Sechzehner an das Spielgerät, drischt es aber mit links in den Wiener Nachthimmel.

31′ Auf der Gegenseite verschafft sich Adu mit einer ansehnlichen Einzelaktion eine gute Schussposition, Seiwald kommt aber kurz vor knapp angerauscht und bereinigt zur Ecke.

30′ Österreich kommt momentan vermehrt über die Seiten, bleibt dann allerdings oft hängen.

4′ Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:1 durch Islam Issa

29′ Das Team von Otto Addo schafft es derzeit nicht, nachhaltig Druck aufzubauen. Selten gewonnene Bälle werden schnell wieder hergegeben.

77′ Einwechslung bei Estland -> Vladislavs Kreida

77′ Auswechslung bei Estland -> Kevor Palumets

77′ Einwechslung bei Estland -> Ioan Yakovlev

77′ Auswechslung bei Estland -> Kristo Hussar

47′ Rote Karte für Christian Reyes (Nicaragua)

28′ Für Sabitzer liegt der Ball halbrechts knapp 20 Meter vor dem Strafraum bereit. Seine hohe Hereingabe kann Ghana jedoch souverän aus der Gefahrenzone befördern.

46′ Einwechslung bei Nicaragua -> Josué Quijano

46′ Auswechslung bei Nicaragua -> Jefferson Rivera

46′ Einwechslung bei Russland -> Kirill Glebov

46′ Auswechslung bei Russland -> Yaroslav Gladyshev

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

27′ Viele Highlights wurden den ca. 40.000 Fans im Happel-Stadion noch nicht geboten. Das Tempo der Begegnung ist nicht wirklich hoch.

25′ Der Ball rollt schon wieder, das ÖFB-Team vergibt in Form von Gregoritsch eine vielversprechende Konterchance. Der WM-Quali-Held bringt die Kugel nicht an den Mitspieler.

23′ Wie bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es nun eine "Cooling Break". Die Trinkpause findet einmal pro Halbzeit statt. Bei den winterlichen Temperaturen in Wien wohl eher eine Möglichkeit für die Trainer, taktisch einzuwirken.

22′ Von der ghanaischen Mannschaft kam in den vergangenen Minuten offensiv recht wenig, Österreich scheint alles im Griff zu haben.

26′ Gelbe Karte für Tshepang Moremi (Südafrika)

19′ Sabitzers Elfmeterquote im österreichischen Nationalteam liegt übrigens weiter bei 100%: fünf Tore in fünf Versuchen.

23′ Tooor per Rechtsschuss für Panama, 0:1 durch Édgar Bárcenas

18′ Gregoritsch kommt im Anschluss an den Corner auch zum Kopfball, setzt das Rund aber deutlich über den Querbalken.

17′ Nach fast 17 Minuten gibt es die Ecke der Partie, Sabitzer wird von der rechten Seite antreten.

66′ Einwechslung bei Estland -> Alex Tamm

66′ Auswechslung bei Estland -> Mattias Männilaan

66′ Einwechslung bei Estland -> Markus Soomets

66′ Auswechslung bei Estland -> Markus Poom

15′ Doch auch Ghana investiert jetzt mehr, Adu ist mittig fast auf und davon, er enteilt Danso, Friedl kommt aber im letzten Moment angelaufen und klärt!

65′ Einwechslung bei Kenia -> Chris Erambo

65′ Auswechslung bei Kenia -> Abud Omar

65′ Einwechslung bei Kenia -> Lawrence Ouma

65′ Auswechslung bei Kenia -> William Wilson

65′ Einwechslung bei Kenia -> Austin Odhiambo

65′ Auswechslung bei Kenia -> Zech Obiero

14′ Österreich beweist nun etwas mehr Zug zum Tor. Das 1:0 tut der Rangnick-Elf sichtlich gut.

13′ Der erste Treffer der Partie fällt also bezeichnenderweise nicht aus dem Spiel heraus. Vielleicht fungiert das 1:0 nun als Dosenöffner.

12′ Tooor für Österreich, 1:0 durch Marcel Sabitzer



45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Elfmetertooor für Russland, 2:1 durch Konstantin Tyukavin

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

11′ Es gibt Elfmeter für Österreich! Einen hohen Ball köpft der aufgerückte Danso im Strafraum an die Hand von Adjetey, Referee Al Hoaish zeigt auf den Punkt!

10′ Ghana kontert über links, Semenyo bleibt aber schließlich hängen.

9′ Es ist bislang ein recht unaufgeregter Beginn, beide Teams präsentieren sich im Aufbau sicher und präzise. Sobald es aber in die entscheidenden Zonen geht, fehlen noch Risiko und Kreativität.

42′ Gelbe Karte für Óscar Acevedo (Nicaragua)

8′ Ayew jagt einen Freistoß von hinter der Mittellinie Richtung Offensivdrittel, aber auch hier brennt nichts an, Österreich bereinigt die Situation.

7′ Die Gäste kommen über den rechten Flügel und bringen eine Hereingabe in den Sechzehner, Danso kann im Zentrum aber klären.

4′ Bereits nach knapp vier Minuten erheben sich die Menschen im Happel, die Stimmung auf den Rängen ist prächtig, das Testspiel beinahe ausverkauft.

3′ Ghana bekommt nach einem Foul zentral einen Freistoß zugesprochen und verzeichnet im Anschluss die erste längere Ballbesitzphase.

51′ Tooor für Kenia, 1:1 durch Ryan Ogam

2′ Aus Dansos Einwurf entsteht keine Gefahr.

1′ Die ersten Momente sind dem kontrollierten Passspiel gewidmet, schnell holt Österreich einen Einwurf von der rechten Seite tief in der gegnerischen Hälfte heraus.

1′ Österreich eröffnet in den neuen Auswärtstrikots die Partie im Prater-Oval!

1′ Spielbeginn

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

Marcel Sabitzer führt Österreich auf den Rasen, in wenigen Augenblicken geht es los!

16′ Tooor per Linksschuss für Nicaragua, 1:1 durch Óscar Acevedo

90′ +1 Spielende

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

89′ Tooor für Aserbaidschan, 6:1 durch Rüstəm Əhmədzadə

42′ Einwechslung bei Kenia -> Ben Omondi

42′ Auswechslung bei Kenia -> Ochieng

86′ Tooor für Aserbaidschan, 5:1 durch Vüsal Isgandarli

3′ Tooor per Linksschuss für Russland, 1:0 durch Lechi Sadulaev

32′ Gelbe Karte für Richard Odada (Kenia)

1′ Spielbeginn

Otta Addo schickt für Ghana unter anderem Manchester-City-Akteur Antoine Semenyo und Altstar Jordan Ayew ins Rennen.

21′ Tooor für Estland, 0:1 durch Tanel Tammik

64′ Tooor für Aserbaidschan, 4:1 durch Toral Bayramov

Die Aufstellungen sind da! Schlager beginnt zwischen den Pfosten, die Viererkette bilden Mwene, Danso, Lienhart und Posch. Auf der Doppelsechs agieren Grillitsch und Seiwald, die Offensivabteilung besteht aus Sabitzer, Baumgartner, Schmid und Solospitze Greogoritsch.

52′ Elfmetertooor für St. Lucia, 3:1 durch Donavan Phillip

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

1′ Spielbeginn

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

37′ Tooor für Aserbaidschan, 3:0 durch Musa Qurbanli

Bisher kam es erst einmal zu einem Duell zwischen Österreich und Ghana. Im März 2007 trennte man sich mit einem 1:1 in Graz.

In Marbella holten sich Marko Arnautovic und Co. unter der Woche den Feinschliff für das Testdoppel. Zu früh würde ein Einsatz heute wohl für David Alaba kommen. Der etatmäßige Kapitän ist nach einer Wadenverletzung auf dem Weg zurück. Auch Maximilian Wöber sollte vorerst kein Thema sein.

21′ Tooor für Aserbaidschan, 2:0 durch Rəhim Sadıxov

Das österreichische Nationalteam hat gegen die "Black Stars" die Möglichkeit, die Heimserie von elf ungeschlagenen Spielen en suite auszubauen. Bliebe Österreich auch am Dienstag im Test gegen Südkorea unbesiegt, würde das neuen Rekord bedeuten.

In der Stadt der Bälle könnten auch einige Debütanten die rot-weiß-rote Fußballbühne betreten. Neben den Neulingen Florian Wiegele und David Affengruber nominierte Teamchef Ralf Rangnick nach ihren Nationenwechsel auch Paul Wanner sowie Carney Chukwuemeka für den März-Lehrgang. Elf Wechsel sind heute möglich - und Rangnick kündigte im Vorfeld an, von diesem Kontingent Gebrauch zu machen: "Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen."

2′ Elfmetertooor für Aserbaidschan, 1:0 durch Emin Mahmudov

1′ Spielbeginn

Heute um 18 Uhr startet Österreich mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr 2026. Kulisse für das freundschaftliche Aufeinandertreffen ist das Wiener Ernst-Happel-Stadion.

90′ +4 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

81′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Savi-K Morton

81′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Romaine Sawyers

81′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ruben Freeman

81′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Malique Roberts

75′ Tooor für Indonesien, 4:0 durch Mauro Zijlstra

72′ Einwechslung bei Indonesien -> Mauro Zijlstra

72′ Auswechslung bei Indonesien -> Ramadhan Sananta

69′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Theo Wharton

69′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ethan Bristow

69′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> G'Vaune Amory

69′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Harry Panayiotou

65′ Einwechslung bei Indonesien -> Eliano Reijnders

65′ Auswechslung bei Indonesien -> Ole Romeny

65′ Einwechslung bei Indonesien -> Ragnar Oratmangoen

65′ Auswechslung bei Indonesien -> Beckham Putra

65′ Einwechslung bei Indonesien -> Justin Hubner

65′ Auswechslung bei Indonesien -> Elkan Baggott

90′ +6 Spielende

90′ +4 Gelbe Karte für Shojae Khalilzadeh (Iran)

90′ +3 Gelbe Karte für Ramin Rezaeian (Iran)

90′ Einwechslung bei Nigeria -> Frank Onyeka

90′ Auswechslung bei Nigeria -> Ademola Lookman

59′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Jahlyan Burt

59′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Mervin Lewis

59′ Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Nequan Browne

59′ Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Yohannes Mitchum

58′ Einwechslung bei Indonesien -> Yakob Sayuri

58′ Auswechslung bei Indonesien -> Kevin Diks

58′ Einwechslung bei Indonesien -> Ivar Jenner

58′ Auswechslung bei Indonesien -> Calvin Verdonk

58′ Einwechslung bei Indonesien -> Sandy Walsh

58′ Auswechslung bei Indonesien -> Jay Idzes

58′ Einwechslung bei Indonesien -> Joey Pelupessy

58′ Auswechslung bei Indonesien -> Jordi Amat

86′ Einwechslung bei Iran -> Amir Hosseinzadeh

86′ Auswechslung bei Iran -> Saman Ghoddos

86′ Einwechslung bei Iran -> Omid Noorafkan

86′ Auswechslung bei Iran -> Ali Nemati

53′ Tooor für Indonesien, 3:0 durch Ole Romeny

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

68′ Einwechslung bei Nigeria -> Chidera Ejuke

68′ Auswechslung bei Nigeria -> Akor Adams

68′ Einwechslung bei Nigeria -> Fisayo Dele-Bashiru

68′ Auswechslung bei Nigeria -> Moses Simon

68′ Einwechslung bei Nigeria -> Paul Onuachu

68′ Auswechslung bei Nigeria -> Samuel Chukwueze

67′ Tooor für Iran, 1:2 durch Mehdi Taremi

63′ Einwechslung bei Iran -> Shahriar Moghanlou

63′ Auswechslung bei Iran -> Mohammad Ghorbani

63′ Einwechslung bei Iran -> Mehdi Ghayedi

63′ Auswechslung bei Iran -> Mohammad Mohebi

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44′ Gelbe Karte für Mervin Lewis (St. Kitts & Nevis)

57′ Einwechslung bei Nigeria -> Chibuike Nwaiwu

57′ Auswechslung bei Nigeria -> Igoh Ogbu

51′ Tooor für Nigeria, 0:2 durch Akor Adams

46′ Einwechslung bei Nigeria -> Emmanuel Fernandez

46′ Auswechslung bei Nigeria -> Semi Ajayi

46′ Einwechslung bei Iran -> Saleh Hardani

46′ Auswechslung bei Iran -> Ali Gholizadeh

46′ Einwechslung bei Iran -> Alireza Jahanbakhsh

46′ Auswechslung bei Iran -> Milad Mohammadi

46′ Einwechslung bei Iran -> Ehsan Hajsafi

46′ Auswechslung bei Iran -> Hossein Kanaani Zadegan

46′ Einwechslung bei Iran -> Ramin Rezaeian

46′ Auswechslung bei Iran -> Ariya Yousefi

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

25′ Tooor für Indonesien, 2:0 durch Beckham Putra

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

15′ Tooor für Indonesien, 1:0 durch Beckham Putra

1′ Spielbeginn

6′ Tooor für Nigeria, 0:1 durch Moses Simon

1′ Spielbeginn

90′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

90′ +6 Spielende

90′ +3 Gelbe Karte für Real Gill (Trinidad & Tobago)

86′ Einwechslung bei Venezuela -> Jesús Camargo

86′ Auswechslung bei Venezuela -> Cristopher Varela

86′ Einwechslung bei Venezuela -> Jovanny Bolívar

86′ Auswechslung bei Venezuela -> Delvin Alfonzo

85′ Tooor für Venezuela, 4:1 durch Salomón Rondón

83′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Jaylen Yearwood

83′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Rio Cardines

81′ Tooor für Venezuela, 3:1 durch Salomón Rondón

78′ Einwechslung bei Venezuela -> Carlos Sosa

78′ Auswechslung bei Venezuela -> Gleiker Mendoza

78′ Einwechslung bei Venezuela -> Teo Quintero

78′ Auswechslung bei Venezuela -> Luís Balbo Vieira

78′ Einwechslung bei Venezuela -> Luis González

78′ Auswechslung bei Venezuela -> Jorge Yriarte

74′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Adam Pierre

74′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Justin Garcia

73′ Gelbe Karte für Gleiker Mendoza (Venezuela)

68′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Roald Mitchell

68′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Reon Moore

68′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Daniel David

68′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Dantaye Gilbert

68′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Real Gill

68′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Ryan Telfer

68′ Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Nathaniel James

68′ Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Duane Muckette

67′ Tooor für Venezuela, 2:1 durch Delvin Alfonzo

62′ Einwechslung bei Venezuela -> Telasco Segovia

62′ Auswechslung bei Venezuela -> Keiber Lamadrid

62′ Einwechslung bei Venezuela -> Salomón Rondón

62′ Auswechslung bei Venezuela -> Alejandro Marqués

61′ Einwechslung bei Venezuela -> Cristian Cásseres Jr.

61′ Auswechslung bei Venezuela -> Gustavo González

60′ Tooor für Venezuela, 1:1 durch Delvin Alfonzo

52′ Tooor für Trinidad & Tobago, 0:1 durch Reon Moore

50′ Gelbe Karte für Andre Rampersad (Trinidad & Tobago)

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

90′ +3 Einwechslung bei Kamerun -> Maël Fernandez Monyebe

90′ +3 Auswechslung bei Kamerun -> Darlin Yongwa

90′ +5 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

90′ +1 Gelbe Karte für Emmanuel Moungam A Ngon (Kamerun)

89′ Gelbe Karte für Kai Trewin (Australien)

85′ Tooor per Linksschuss für Australien, 1:0 durch Jordan Bos

83′ Einwechslung bei Australien -> Kai Trewin

83′ Auswechslung bei Australien -> Jacob Italiano

82′ Einwechslung bei Australien -> Miloš Degenek

82′ Auswechslung bei Australien -> Alessandro Circati

82′ Einwechslung bei Australien -> Patrick Yazbek

82′ Auswechslung bei Australien -> Aiden O’Neill

45′ Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

75′ Einwechslung bei Kamerun -> Angel Yondjo

75′ Auswechslung bei Kamerun -> Fidel Ambina

75′ Einwechslung bei Kamerun -> Saidou Alioum

75′ Auswechslung bei Kamerun -> Oliver Kamdem

70′ Ajdin Hrustić (Australien) verschießt einen Elfmeter

69′ VAR: Es gibt Elfmeter für Australien.

65′ Einwechslung bei Australien -> Cameron Burgess

65′ Auswechslung bei Australien -> Jason Geria

65′ Einwechslung bei Australien -> Paul Okon-Engstler

65′ Auswechslung bei Australien -> Connor Metcalfe

65′ Einwechslung bei Australien -> Ajdin Hrustić

65′ Auswechslung bei Australien -> Riley McGree

60′ Gelbe Karte für Alessandro Circati (Australien)

90′ +5 Spielende

90′ +3 Tooor für Bulgarien, 2:10 durch Vladimir Nikolov

90′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

87′ Einwechslung bei Salomonen -> Barie Limoki

87′ Auswechslung bei Salomonen -> Bobby Leslie

86′ Einwechslung bei Salomonen -> Ben Fox

86′ Auswechslung bei Salomonen -> Atkin Kaua

86′ Einwechslung bei Salomonen -> Clifford Fafale

86′ Auswechslung bei Salomonen -> Raphael Lea’i

86′ Einwechslung bei Salomonen -> Martin Koto

86′ Auswechslung bei Salomonen -> Gordon Iro

46′ Einwechslung bei Australien -> Nestory Irankunda

46′ Auswechslung bei Australien -> Deni Jurić

46′ Einwechslung bei Australien -> Awer Mabil

46′ Auswechslung bei Australien -> Martin Boyle

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

85′ Gelbe Karte für Georgi Rusev (Bulgarien)

81′ Tooor für Bulgarien, 2:9 durch Vladimir Nikolov

2′ Levi García (Trinidad & Tobago) verschießt einen Elfmeter

1′ Spielbeginn

70′ Tooor für Salomonen, 2:8 durch Raphael Lea’i

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

44′ Gelbe Karte für Danny Namaso (Kamerun)

67′ Einwechslung bei Salomonen -> Jayroll Patty

67′ Auswechslung bei Salomonen -> Don Keana

67′ Einwechslung bei Salomonen -> Junior Fordney

67′ Auswechslung bei Salomonen -> Rovu Boyers

65′ Tooor für Bulgarien, 1:8 durch Kristiyan Balov

64′ Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Stoyanov

64′ Auswechslung bei Bulgarien -> Filip Krastev

63′ Elfmetertooor für Bulgarien, 1:7 durch Georgi Rusev

56′ Einwechslung bei Bulgarien -> Georgi Rusev

56′ Auswechslung bei Bulgarien -> Marin Petkov

53′ Tooor für Bulgarien, 1:6 durch Vladimir Nikolov

46′ Einwechslung bei Bulgarien -> Martin Velichkov

46′ Auswechslung bei Bulgarien -> Daniel Naumov

46′ Einwechslung bei Bulgarien -> Berk Beyhan

46′ Auswechslung bei Bulgarien -> Andrian Kraev

46′ Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Balov

46′ Auswechslung bei Bulgarien -> Zdravko Dimitrov

46′ Einwechslung bei Bulgarien -> Vladimir Nikolov

46′ Auswechslung bei Bulgarien -> Tonislav Yordanov

46′ Einwechslung bei Bulgarien -> Rosen Bozhinov

46′ Auswechslung bei Bulgarien -> Emil Tsenov

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +7 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Tooor für Bulgarien, 1:5 durch Marin Petkov

45′ Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

44′ Tooor für Bulgarien, 1:4 durch Filip Krastev

41′ Einwechslung bei Bulgarien -> Nikola Iliev

41′ Auswechslung bei Bulgarien -> Dominik Yankov

1′ Spielbeginn

39′ Tooor für Bulgarien, 1:3 durch Filip Krastev

29′ Elfmetertooor für Salomonen, 1:2 durch Raphael Lea’i

19′ Einwechslung bei Salomonen -> Clivert Sam

19′ Auswechslung bei Salomonen -> Javin Wae

13′ Elfmetertooor für Bulgarien, 0:2 durch Tonislav Yordanov

9′ Gelbe Karte für Phillip Mango (Salomonen)

5′ Tooor für Bulgarien, 0:1 durch Marin Petkov

1′ Spielbeginn

90′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

90′ +4 Spielende

85′ Tooor per Rechtsschuss für Finnland, 0:2 durch Jaakko Oksanen

82′ Gelbe Karte für Kasper Paananen (Finnland)

80′ Einwechslung bei Finnland -> Matti Peltola

80′ Auswechslung bei Finnland -> Nikolai Alho

80′ Einwechslung bei Neuseeland -> Andre de Jong

80′ Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Old

80′ Einwechslung bei Neuseeland -> Joe Bell

80′ Auswechslung bei Neuseeland -> Marko Stamenić

79′ Einwechslung bei Neuseeland -> Logan Rogerson

79′ Auswechslung bei Neuseeland -> Elijah Just

90′ +1 Spielende

87′ Einwechslung bei China -> Umidjan Yusup

87′ Auswechslung bei China -> Chenjie Zhu

84′ Gelbe Karte für Kevin Felida (Curaçao)

67′ Einwechslung bei Finnland -> Doni Arifi

67′ Auswechslung bei Finnland -> Anssi Suhonen

67′ Einwechslung bei Finnland -> Topi Keskinen

67′ Auswechslung bei Finnland -> Oliver Antman

80′ Einwechslung bei Curaçao -> Godfried Roemeratoe

80′ Auswechslung bei Curaçao -> Leandro Bacuna

80′ Einwechslung bei Curaçao -> Kevin Felida

80′ Auswechslung bei Curaçao -> Livano Comenencia

65′ Einwechslung bei Neuseeland -> Lachlan Bayliss

65′ Auswechslung bei Neuseeland -> Ryan Thomas

79′ Gelbe Karte für Jin Cheng (China)

64′ Einwechslung bei Neuseeland -> Callan Elliot

64′ Auswechslung bei Neuseeland -> Tim Payne

64′ Einwechslung bei Neuseeland -> Kosta Barbarouses

64′ Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Waine

64′ Gelbe Karte für Marko Stamenić (Neuseeland)

77′ Einwechslung bei China -> Chengyu Liu

77′ Auswechslung bei China -> Yuning Zhang

77′ Einwechslung bei China -> Jiwen Kuai

77′ Auswechslung bei China -> Shihao Wei

77′ Einwechslung bei China -> Liangming Lin

77′ Auswechslung bei China -> Yudong Wang

60′ Gelbe Karte für Jaakko Oksanen (Finnland)

59′ Einwechslung bei Finnland -> Onni Valakari

59′ Auswechslung bei Finnland -> Naatan Skyttä

57′ Gelbe Karte für Tony Miettinen (Finnland)

67′ Einwechslung bei China -> Jiahui Huang

67′ Auswechslung bei China -> Bin Xu

67′ Einwechslung bei China -> Hetao Hu

67′ Auswechslung bei China -> Yang Liu

67′ Einwechslung bei China -> Jin Cheng

67′ Auswechslung bei China -> Shangyuan Wang

63′ Einwechslung bei Curaçao -> Roshon van Eijma

63′ Auswechslung bei Curaçao -> Riechedly Bazoer

63′ Einwechslung bei Curaçao -> Tyrese Noslin

63′ Auswechslung bei Curaçao -> Joshua Brenet

62′ Gelbe Karte für Jeremy Antonisse (Curaçao)

46′ Einwechslung bei Finnland -> Jaakko Oksanen

46′ Auswechslung bei Finnland -> Adam Markhiev

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Neuseeland -> Jesse Randall

46′ Auswechslung bei Neuseeland -> Callum McCowatt

46′ Einwechslung bei Finnland -> Ryan Mahuta

46′ Auswechslung bei Finnland -> Juho Lähteenmäki

46′ Einwechslung bei Finnland -> Tony Miettinen

46′ Auswechslung bei Finnland -> Ville Koski

46′ Einwechslung bei Finnland -> Kasper Paananen

46′ Auswechslung bei Finnland -> Joel Pohjanpalo

59′ Tooor per Linksschuss für China, 2:0 durch Yuning Zhang

58′ Gelbe Karte für Haofan Liu (China)

46′ Einwechslung bei Curaçao -> Tahith Chong

46′ Auswechslung bei Curaçao -> Juninho Bacuna

46′ Einwechslung bei Curaçao -> Jearl Margaritha

46′ Auswechslung bei Curaçao -> Sontje Hansen

46′ Einwechslung bei Curaçao -> Gervane Kastaneer

46′ Auswechslung bei Curaçao -> Brandley Kuwas

46′ Einwechslung bei Curaçao -> Jeremy Antonisse

46′ Auswechslung bei Curaçao -> Kenji Gorré

46′ Einwechslung bei China -> Behram Abduweli

46′ Auswechslung bei China -> Wenneng Xie

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

44′ Einwechslung bei Neuseeland -> James McGarry

44′ Auswechslung bei Neuseeland -> Francis de Vries

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Tooor per Linksschuss für China, 1:0 durch Shihao Wei

45′ Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

25′ Tooor mit dem Kopf für Finnland, 0:1 durch Joel Pohjanpalo

35′ Gelbe Karte für Bin Xu (China)

31′ Gelbe Karte für Yudong Wang (China)

1′ Spielbeginn

1′ Spielbeginn

90′ +7 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

85′ Einwechslung bei Chile -> Diego Ulloa

85′ Auswechslung bei Chile -> Gabriel Suazo

85′ Einwechslung bei Chile -> Ignacio Saavedra

85′ Auswechslung bei Chile -> Vicente Pizarro

79′ Tooor per Rechtsschuss für Chile, 4:2 durch Gonzalo Tapia

78′ Einwechslung bei Kap Verde -> Garry Rodrigues

78′ Auswechslung bei Kap Verde -> Steven Moreira

78′ Einwechslung bei Chile -> Benjamín Chandía

78′ Auswechslung bei Chile -> Maximiliano Gutiérrez

78′ Einwechslung bei Chile -> Gonzalo Tapia

78′ Auswechslung bei Chile -> Ben Brereton

69′ Einwechslung bei Kap Verde -> Laros Duarte

69′ Auswechslung bei Kap Verde -> Deroy Duarte

69′ Einwechslung bei Kap Verde -> Yannick Semedo

69′ Auswechslung bei Kap Verde -> Telmo Arcanjo

69′ Einwechslung bei Kap Verde -> Wagner Pina

69′ Auswechslung bei Kap Verde -> Ryan Mendes

67′ Tooor per Rechtsschuss für Chile, 3:2 durch Felipe Loyola

63′ Einwechslung bei Kap Verde -> Nuno Da Costa

63′ Auswechslung bei Kap Verde -> Dailon Livramento

63′ Einwechslung bei Kap Verde -> João Paulo

63′ Auswechslung bei Kap Verde -> Sidny Lopes Cabral

63′ Einwechslung bei Kap Verde -> Willy Semedo

63′ Auswechslung bei Kap Verde -> Jorginho Soares

59′ Einwechslung bei Chile -> Javier Altamirano

59′ Auswechslung bei Chile -> Lautaro Millán

58′ Tooor per Rechtsschuss für Chile, 2:2 durch Maximiliano Gutiérrez

53′ Gelbe Karte für Ian Garguez (Chile)

46′ Einwechslung bei Chile -> Felipe Loyola

46′ Auswechslung bei Chile -> Rodrigo Echeverría

46′ Einwechslung bei Chile -> Dario Osorio

46′ Auswechslung bei Chile -> Lucas Cepeda

46′ Einwechslung bei Chile -> Felipe Faúndez

46′ Auswechslung bei Chile -> Iván Román

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:2 durch Sidny Lopes Cabral

45′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

43′ VAR: Platzverweis gegen Kap Verde.

43′ Rote Karte für Diney Borges (Kap Verde)

30′ Gelbe Karte für Deroy Duarte (Kap Verde)

21′ Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:1 durch Dailon Livramento

16′ Tooor per Linksschuss für Chile, 1:0 durch Ben Brereton

1′ Spielbeginn

90′ Elfmetertooor für Dom. Republik, 2:2 durch Dorny Romero

90′ +6 Spielende

78′ Tooor für El Salvador, 1:2 durch Nathan Ordaz

90′ +7 Spielende

90′ Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

83′ Einwechslung bei Kroatien -> Toni Fruk

83′ Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Moro

79′ Einwechslung bei Kroatien -> Luka Modrić

79′ Auswechslung bei Kroatien -> Mario Pašalić

79′ Einwechslung bei Kroatien -> Andrej Kramarić

79′ Auswechslung bei Kroatien -> Marco Pašalić

79′ Einwechslung bei Kroatien -> Kristijan Jakić

79′ Auswechslung bei Kroatien -> Martin Erlić

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

71′ Einwechslung bei Kolumbien -> Carlos Gómez

71′ Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Díaz

71′ Einwechslung bei Kolumbien -> Juan Fernando Quintero

71′ Auswechslung bei Kolumbien -> Jhon Arias

71′ Einwechslung bei Kolumbien -> Gustavo Puerta

71′ Auswechslung bei Kolumbien -> Richard Ríos

71′ Einwechslung bei Kolumbien -> Jhon Córdoba

71′ Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Suárez

71′ Einwechslung bei Kolumbien -> Santiago Arias

71′ Auswechslung bei Kolumbien -> Daniel Muñoz

63′ Einwechslung bei Kolumbien -> Kevin Castaño

63′ Auswechslung bei Kolumbien -> Jefferson Lerma

63′ Einwechslung bei Kolumbien -> Deiver Machado

63′ Auswechslung bei Kolumbien -> Johan Mojica

63′ Einwechslung bei Kolumbien -> Jorge Carrascal

63′ Auswechslung bei Kolumbien -> James Rodríguez

61′ Einwechslung bei Kroatien -> Martin Baturina

61′ Auswechslung bei Kroatien -> Petar Sučić

61′ Einwechslung bei Kroatien -> Luka Sučić

61′ Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

55′ Gelbe Karte für Nikola Vlašić (Kroatien)

51′ Gelbe Karte für Martin Erlić (Kroatien)

46′ Einwechslung bei Kroatien -> Petar Musa

46′ Auswechslung bei Kroatien -> Igor Matanović

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei Kroatien -> Josip Stanišić

46′ Auswechslung bei Kroatien -> Ivan Perišić

45′ +5 Ende 1. Halbzeit

45′ Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

15′ Tooor für Dom. Republik, 1:0 durch Junior Firpo

42′ Tooor mit dem Kopf für Kroatien, 1:2 durch Igor Matanović

40′ Gelbe Karte für Petar Sučić (Kroatien)

1′ Spielbeginn

6′ Tooor per Linksschuss für Kroatien, 1:1 durch Luka Vušković

2′ Tooor per Linksschuss für Kolumbien, 1:0 durch Jhon Arias