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Sport

Fußball-Testländerspiele: Ergebnisse, Spielplan, Liveticker

Testländerspiele im Überblick:Liveticker mit Schweiz - DFB-Team ab 20:45

|

Übersicht und Ergebnisse internationaler Testspiele der Männer-Nationalmannschaften. Zu ausgewählten Partien mit Liveticker.

00:30
COL
Kolumbien
Kolumbien
1:2
Kroatien
Kroatien
CRO
01:00
DOM
Dom. Republik
Dom. Republik
2:2
El Salvador
El Salvador
SLV
01:00
CAY
Kaimanins.
Kaimaninseln
1:1
Br. Jungfern-Inseln
Br. Jungf.
VGB
01:30
BON
Bonaire
Bonaire
3:1
St. Vincent/Grenadines
St. Vinc./Gren.
VIN
04:00
CHI
Chile
Chile
4:2
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV
07:00
CHN
China
China
2:0
Curaçao
Curaçao
CUR
07:15
NZL
Neuseeland
Neuseeland
0:2
Finnland
Finnland
FIN
09:30
BUL
Bulgarien
Bulgarien
10:2
Salomonen
Salomonen
SOL
10:10
AUS
Australien
Australien
1:0
Kamerun
Kamerun
CMR
11:00
VEN
Venezuela
Venezuela
4:1
Trinidad & Tobago
Trin. u. Tob.
TRI
13:30
IRN
Iran
Iran
1:2
Nigeria
Nigeria
NGA
14:00
IDN
Indonesien
Indonesien
4:0
St. Kitts & Nevis
St. Kitts & Nev
SKN
15:00
UZB
Usbekistan
Usbekistan
3:1
Gabun
Gabun
GAB
16:00
GUI
Guinea
Guinea
2:2
Togo
Togo
TOG
16:00
BEN
Bénin
Benin
1:0
Liberia
Liberia
LBR
16:00
AZE
Aserbaid.
Aserbaidschan
6:1
St. Lucia
St. Lucia
LCA
17:00
KEN
Kenia
Kenia
4:5 i.E.
Estland
Estland
EST
i.E.
17:30
RUS
Russland
Russland
3:1
Nicaragua
Nicaragua
NCA
18:00
AUT
Österreich
Österreich
5:1
Ghana
Ghana
GHA
18:00
MNE
Montenegro
Montenegro
2:0
Andorra
Andorra
AND
18:00
RSA
Südafrika
Südafrika
1:1
Panama
Panama
PAN
18:30
EGY
Ägypten
Ägypten
4:0
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
KSA
18:30
JOR
Jordanien
Jordanien
2:2
Costa Rica
Costa Rica
CRC
19:00
LBY
Libyen
Libyen
-:-
Niger
Niger
NIG
20:00
GRE
Griechenl.
Griechenland
0:0
Paraguay
Paraguay
PAR
20:00
RWA
Ruanda
Ruanda
-:-
Grenada
Grenada
GRN
20:30
ALG
Algerien
Algerien
-:-
Guatemala
Guatemala
GUA
20:45
SUI
Schweiz
Schweiz
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
20:45
ENG
England
England
-:-
Uruguay
Uruguay
URU
21:00
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Serbien
Serbien
SRB
21:15
MAR
Marokko
Marokko
-:-
Ecuador
Ecuador
ECU
21:30
GUY
Guyana
Guyana
-:-
Dominica
Dominica
DMA
23:00
BLZ
Belize
Belize
-:-
Sint Maarten
Sint Maarten
SMT
LBR
Liberia
Liberia
n.a.
Mauretanien
Mauretanien
MTN
n.a.
OMA
Oman
Oman
n.a.
Sierra Leone
Sierra Leone
SLE
n.a.
So, 15.03.2026
21:00
BOL
Bolivien
Bolivien
3:0
Trinidad & Tobago
Trin. u. Tob.
TRI
Mi, 25.03.2026
13:00
KAZ
Kasachstan
Kasachstan
2:0
Namibia
Namibia
NAM
15:00
KGZ
Kirgisistan
Kirgisistan
0:1
Äquatorialguinea
Äqu.guinea
EQG
21:00
VIR
Jungfern-Inseln
Jungfern-Inseln
5:2
Amerikanisch Samoa
Am. Samoa
ASA
KUW
Kuwait
Kuwait
n.a.
Namibia
Namibia
NAM
n.a.
Do, 26.03.2026
01:00
PUR
Puerto Rico
Puerto Rico
4:0
Guam
Guam
GUM
12:30
ARU
Aruba
Aruba
4:1
Macau
Macau
MAC
13:00
VIE
Vietnam
Vietnam
3:0
Bangladesch
Bangladesch
BAN
15:30
TAN
Tansania
Tansania
0:1
Liechtenstein
Liechtens.
LIE
16:00
MDA
Moldau
Moldau
0:2
Litauen
Litauen
LTU
18:00
GEO
Georgien
Georgien
2:2
Israel
Israel
ISR
18:00
CYP
Zypern
Zypern
0:1
Belarus
Belarus
BLR
21:00
FRA
Frankreich
Frankreich
2:1
Brasilien
Brasilien
BRA
22:00
MQU
Martinique
Martinique
2:2
Kuba
Kuba
CUB
22:30
BAH
Bahamas
Bahamas
1:3
Anguilla
Anguilla
AIA
23:00
STM
St. Martin
St. Martin
3:1
Barbados
Barbados
BRB
QAT
Katar
Katar
n.a.
Serbien
Serbien
SRB
n.a.
UAE
VA Emirate
VA Emirate
n.a.
Armenien
Armenien
ARM
n.a.
NEP
Nepal
Nepal
n.a.
Hongkong
Hongkong
HKG
n.a.
Fr, 27.03.2026
00:30
COL
Kolumbien
Kolumbien
1:2
Kroatien
Kroatien
CRO
01:00
DOM
Dom. Republik
Dom. Republik
2:2
El Salvador
El Salvador
SLV
01:00
CAY
Kaimanins.
Kaimaninseln
1:1
Br. Jungfern-Inseln
Br. Jungf.
VGB
01:30
BON
Bonaire
Bonaire
3:1
St. Vincent/Grenadines
St. Vinc./Gren.
VIN
04:00
CHI
Chile
Chile
4:2
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV
07:00
CHN
China
China
2:0
Curaçao
Curaçao
CUR
07:15
NZL
Neuseeland
Neuseeland
0:2
Finnland
Finnland
FIN
09:30
BUL
Bulgarien
Bulgarien
10:2
Salomonen
Salomonen
SOL
10:10
AUS
Australien
Australien
1:0
Kamerun
Kamerun
CMR
11:00
VEN
Venezuela
Venezuela
4:1
Trinidad & Tobago
Trin. u. Tob.
TRI
13:30
IRN
Iran
Iran
1:2
Nigeria
Nigeria
NGA
14:00
IDN
Indonesien
Indonesien
4:0
St. Kitts & Nevis
St. Kitts & Nev
SKN
15:00
UZB
Usbekistan
Usbekistan
3:1
Gabun
Gabun
GAB
16:00
GUI
Guinea
Guinea
2:2
Togo
Togo
TOG
16:00
BEN
Bénin
Benin
1:0
Liberia
Liberia
LBR
16:00
AZE
Aserbaid.
Aserbaidschan
6:1
St. Lucia
St. Lucia
LCA
17:00
KEN
Kenia
Kenia
4:5 i.E.
Estland
Estland
EST
i.E.
17:30
RUS
Russland
Russland
3:1
Nicaragua
Nicaragua
NCA
18:00
AUT
Österreich
Österreich
5:1
Ghana
Ghana
GHA
18:00
MNE
Montenegro
Montenegro
2:0
Andorra
Andorra
AND
18:00
RSA
Südafrika
Südafrika
1:1
Panama
Panama
PAN
18:30
EGY
Ägypten
Ägypten
4:0
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
KSA
18:30
JOR
Jordanien
Jordanien
2:2
Costa Rica
Costa Rica
CRC
19:00
LBY
Libyen
Libyen
-:-
Niger
Niger
NIG
20:00
GRE
Griechenl.
Griechenland
0:0
Paraguay
Paraguay
PAR
20:00
RWA
Ruanda
Ruanda
-:-
Grenada
Grenada
GRN
20:30
ALG
Algerien
Algerien
0:0
Guatemala
Guatemala
GUA
20:45
SUI
Schweiz
Schweiz
-:-
Deutschland
Deutschland
GER
20:45
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
20:45
ENG
England
England
-:-
Uruguay
Uruguay
URU
21:00
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Serbien
Serbien
SRB
21:15
MAR
Marokko
Marokko
-:-
Ecuador
Ecuador
ECU
21:30
GUY
Guyana
Guyana
-:-
Dominica
Dominica
DMA
23:00
BLZ
Belize
Belize
-:-
Sint Maarten
Sint Maarten
SMT
LBR
Liberia
Liberia
n.a.
Mauretanien
Mauretanien
MTN
n.a.
OMA
Oman
Oman
n.a.
Sierra Leone
Sierra Leone
SLE
n.a.
Sa, 28.03.2026
00:15
ARG
Argentinien
Argentinien
-:-
Mauretanien
Mauretanien
MTN
15:00
KOR
Südkorea
Südkorea
-:-
Elfenbeinküste
Elfenbeink.
CIV
15:00
KGZ
Kirgisistan
Kirgisistan
-:-
Madagaskar
Madagaskar
MAD
15:00
SMR
San Marino
San Marino
-:-
Färöer
Färöer
FRO
15:00
NAM
Namibia
Namibia
-:-
Komoren
Komoren
COM
17:00
SEN
Sénégal
Senegal
-:-
Peru
Peru
PER
18:00
SCO
Schottland
Schottland
-:-
Japan
Japan
JPN
18:00
HUN
Ungarn
Ungarn
-:-
Slowenien
Slowenien
SLO
18:00
CAN
Kanada
Kanada
-:-
Island
Island
ISL
20:30
USA
USA
USA
-:-
Belgien
Belgien
BEL
So, 29.03.2026
01:00
HAI
Haiti
Haiti
-:-
Tunesien
Tunesien
TUN
03:00
MEX
Mexiko
Mexiko
-:-
Portugal
Portugal
POR
15:00
LTU
Litauen
Litauen
-:-
Georgien
Georgien
GEO
16:00
ARM
Armenien
Armenien
-:-
Belarus
Belarus
BLR
21:00
FRA
Frankreich
Frankreich
-:-
Kolumbien
Kolumbien
COL
21:00
MQU
Martinique
Martinique
-:-
El Salvador
El Salvador
SLV
22:00
BRB
Barbados
Barbados
-:-
St. Vincent/Grenadines
St. Vinc./Gren.
VIN
23:30
VGB
Br. Jungf.
Br. Jungfern-Inseln
-:-
Anguilla
Anguilla
AIA
Mo, 30.03.2026
00:00
DOM
Dom. Republik
Dom. Republik
-:-
Kuba
Kuba
CUB
02:00
CAY
Kaimanins.
Kaimaninseln
-:-
Bahamas
Bahamas
BAH
02:30
BON
Bonaire
Bonaire
-:-
Sint Maarten
Sint Maarten
SMT
05:00
CPV
Kap Verde
Kapverdische Inseln
-:-
Finnland
Finnland
FIN
08:00
NZL
Neuseeland
Neuseeland
-:-
Chile
Chile
CHI
12:00
TRI
Trin. u. Tob.
Trinidad & Tobago
-:-
Gabun
Gabun
GAB
16:00
UZB
Usbekistan
Usbekistan
-:-
Venezuela
Venezuela
VEN
16:00
KSA
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
-:-
Serbien
Serbien
SRB
18:00
CYP
Zypern
Zypern
-:-
Moldau
Moldau
MDA
20:45
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Ghana
Ghana
GHA
21:00
GUY
Guyana
Guyana
-:-
Belize
Belize
BLZ
KGZ
Kirgisistan
Kirgisistan
-:-
Bahrain
Bahrain
BHR
Di, 31.03.2026
00:00
DMA
Dominica
Dominica
-:-
Sint Maarten
Sint Maarten
SMT
08:00
CHN
China
China
-:-
Kamerun
Kamerun
CMR
11:10
AUS
Australien
Australien
-:-
Curaçao
Curaçao
CUR
14:00
KAZ
Kasachstan
Kasachstan
-:-
Komoren
Komoren
COM
14:00
LBY
Libyen
Libyen
-:-
Liberia
Liberia
LBR
14:00
CRC
Costa Rica
Costa Rica
-:-
Iran
Iran
IRN
18:00
NOR
Norwegen
Norwegen
-:-
Schweiz
Schweiz
SUI
18:00
MNE
Montenegro
Montenegro
-:-
Slowenien
Slowenien
SLO
18:00
KSA
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
-:-
Serbien
Serbien
SRB
18:00
SMR
San Marino
San Marino
-:-
Andorra
Andorra
AND
18:30
HAI
Haiti
Haiti
-:-
Island
Island
ISL
19:00
HUN
Ungarn
Ungarn
-:-
Griechenland
Griechenl.
GRE
19:00
RUS
Russland
Russland
-:-
Mali
Mali
MLI
19:30
RSA
Südafrika
Südafrika
-:-
Panama
Panama
PAN
19:30
JOR
Jordanien
Jordanien
-:-
Nigeria
Nigeria
NGA
20:00
GUI
Guinea
Guinea
-:-
Benin
Bénin
BEN
20:00
MAR
Marokko
Marokko
-:-
Paraguay
Paraguay
PAR
20:00
PER
Peru
Peru
-:-
Honduras
Honduras
HON
20:00
NIG
Niger
Niger
-:-
Togo
Togo
TOG
20:30
SCO
Schottland
Schottland
-:-
Elfenbeinküste
Elfenbeink.
CIV
20:30
ALG
Algerien
Algerien
-:-
Uruguay
Uruguay
URU
20:45
NED
Niederlande
Niederlande
-:-
Ecuador
Ecuador
ECU
20:45
ENG
England
England
-:-
Japan
Japan
JPN
20:45
AUT
Österreich
Österreich
-:-
Südkorea
Südkorea
KOR
21:00
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY
21:00
SEN
Sénégal
Senegal
-:-
Gambia
Gambia
GAM
QAT
Katar
Katar
n.a.
Argentinien
Argentinien
ARG
n.a.
PAL
Palästina
Palästina
verl.
Mauretanien
Mauretanien
MTN
verl.
Aktualisieren
England Uruguay
20:31
Alles ist angerichtet für einen hochklassigen Fußballabend in London. Ab 20:45 Uhr rollt der Ball!
Spanien Serbien
20:29
Für die Serben verlief die WM-Qualifikation enttäuschend. Hinter England und Albanien belegte das Team in der Gruppe nur Rang drei. Vor allem die letztlich entscheidende 0:1-Heimniederlage gegen die Albaner, in deren Folge Nationaltrainer Dragan Stojković umgehend zurücktrat, sorgte für große Enttäuschung. Nach den erfolgreichen Qualifikationen 2018 und 2022 findet die Weltmeisterschaft diesmal ohne Serbien statt und der neue Coach Veljko Paunovic soll sein Team aus der Krise führen.
England Uruguay
20:28
Für England ist dieses Duell mehr als nur ein Test. „Jetzt muss ich den Ansprüchen natürlich auch gerecht werden. Ich weiß, dass hier einige Trophäen fehlen. Ich will helfen, es möglich zu machen“, erklärte Tuchel bei seiner Vorstellung im Oktober 2024. Spiele wie dieses sollen zeigen, wie titelreif diese Mannschaft tatsächlich ist, wenngleich bei den Engländern am heutigen Abend zum Großteil zunächst nur die zweite Garde auf dem Rasen steht.
Niederlande Norwegen
20:27
Das letzte Länderspiel gegen Litauen letzten November gewann die Elftal souverän mit 4:0. Im Vergleich dazu rotiert Ronald Koeman aber ordentlich und nur fünf Spieler bleiben aus dieser Startelf erhalten. Mit dabei sind erneut Torhüter Verbruggen, van Dijk, Reijnders sowie Gakpo und der Ex-Dortmunder Malen.
England Uruguay
20:21
Auch heute wartet mit Uruguay ein unangenehmer Gegner. Unter Trainer Marcelo Bielsa qualifizierte sich La Celeste souverän als Tabellenvierter der Südamerika-Qualifikation für die WM-Endrunde, punktgleich mit Brasilien. In den jüngsten Testspielen zeigte sich Uruguay allerdings sehr wechselhaft. Knappe Siege gegen die Dominikanische Republik (1:0) und Usbekistan (2:1), ein 0:0 gegen Mexiko und zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die USA. Defensiv traditionell stabil, zuletzt aber mit ungewohnter Anfälligkeit, Uruguay ist und bleibt eine Wundertüte.
Schweiz Deutschland
20:19
Einen DFB-Sieg gegen die Nati dürften viele gar nicht mehr vor Augen haben. Denn ein solcher liegt schon rund 20 Jahre zurück. Seit März 2008, als die Deutschen mit 4:0 gewannen, gab es vier sieglose Spiele für die Nationalelf (drei Remis und eine Niederlage). Jüngst gab es ein 1:1 bei der EM 2024, als die Nagelsmann-Mannen in Frankfurt erst in der Nachspielzeit durch Füllkrug zum Ausgleich kamen.
Niederlande Norwegen
20:15
Auch Norwegen ließ in der WM-Quali nichts anbrennen und war sogar noch besser als die heutigen Gastgeber. Die Skandinavier haben alle acht Spiele gewonnen und ließen damit den viermaligen Weltmeister Italien hinter sich, der nur 18 Zähler sammelte. Die letzte Niederlage ist für die Norweger somit schon eine ganze Weile her, denn die gab es im Oktober 2024. Am vierten Spieltag der Nations League ging die Mannschaft von Cheftrainer Ståle Solbakken mit 1:5 gegen Österreich unter.
Jordanien Costa Rica
90′
20:15
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Jordanien Costa Rica
90′+3
20:15
Spielende
Ägypten Saudi-Arabien
90′+4
20:15
Spielende
Jordanien Costa Rica
90′+4
20:15
Einwechslung bei Costa Rica -> Douglas López
Jordanien Costa Rica
90′+4
20:15
Auswechslung bei Costa Rica -> Josimar Alcócer
Ägypten Saudi-Arabien
90′
20:15
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Jordanien Costa Rica
90′+1
20:15
Tooor für Costa Rica, 2:2 durch Warren Madrigal
England Uruguay
20:14
Doch Vorsicht ist geboten. Das letzte Duell mit Uruguay dürfte bei vielen englischen Fans noch unangenehme Erinnerungen hervorrufen. Bei der Weltmeisterschaft 2014 unterlag England in der Gruppenphase mit 1:2, doppelt getroffen hatte damals Luis Suárez. Das frühe Turnier-Aus war besiegelt.
Spanien Serbien
20:14
Die Spanier sind mittlerweile in 26 Länderspielen in Folge ungeschlagen und konnten davon 20 gewinnen. Das im Elfmeterschießen verlorene Nations-League-Finale gegen Portugal 2025 ist als Remis in die Statistik eingeflossen. Ihre WM-Qualifikationsgruppe gewannen die Iberer mit 16 von 18 möglichen Punkten souverän und kassierten nach fünf Siegen mit 19:0 Toren erst im letzten Gruppenspiel den ersten Gegentreffer.
Jordanien Costa Rica
89′
20:14
Einwechslung bei Jordanien -> Shararh
Jordanien Costa Rica
89′
20:14
Auswechslung bei Jordanien -> Mousa Al Tamari
Jordanien Costa Rica
89′
20:14
Einwechslung bei Jordanien -> Amer Jamous
Jordanien Costa Rica
89′
20:14
Auswechslung bei Jordanien -> Noor Al Rawabdeh
Jordanien Costa Rica
87′
20:12
Gelbe Karte für Nizar Al Rashdan (Jordanien)
Ägypten Saudi-Arabien
87′
20:12
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ziyad Al Johani
Ägypten Saudi-Arabien
87′
20:12
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Mohammed Kanno
Ägypten Saudi-Arabien
87′
20:12
Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed Abdelmonem
Ägypten Saudi-Arabien
87′
20:12
Auswechslung bei Ägypten -> Hamdy Fathy
England Uruguay
20:11
Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in bestechender Form. Unter Trainer Thomas Tuchel gewann England sämtliche acht Partien der WM-Qualifikation, bei beeindruckenden 22:0 Toren. Insgesamt stehen neun Siege aus den letzten zehn Länderspielen zu Buche, allesamt ohne Gegentor. Einzig ein Testspiel gegen Senegal im vergangenen Sommer ging verloren. Die Three Lions strotzen also vor Selbstvertrauen und scheinen defensiv nahezu unangreifbar.
Schweiz Deutschland
20:10
Die Schweizer gehen es, zumindest auf dem Papier, mit einer 4-3-3-Formation in die Partie. BVB-Schlussmann Kobel hütet das Tor. Vor ihm bilden Akanji und Elvedi die Innenverteidigung. Widmer und Rodríguez sollen die Außen dicht machen. Im Mittelfeldzentrum darf Xhaka nach Sprunggelenksverletzung direkt wieder ran, neben ihm Freuler und Augsburgs Rieder. In der Sturmspitze wird Embolo unterstützt von den Außen Ndoye und Vargas. Viele Namen also, die aus der deutschen Bundesliga bekannt sind.
Jordanien Costa Rica
85′
20:10
Gelbe Karte für Husam Abu Al Dahab (Jordanien)
Ägypten Saudi-Arabien
85′
20:10
Gelbe Karte für Muteb Al Mufarraj (Saudi-Arabien)
Jordanien Costa Rica
84′
20:09
Tooor für Costa Rica, 2:1 durch Josimar Alcócer
Jordanien Costa Rica
84′
20:09
Josimar Alcócer (Costa Rica) verschießt einen Elfmeter
Spanien Serbien
20:06
Eigentlich sollten die Spanier heute als amtierender Europameister das "Finalissima" gegen Südamerikameister Argentinien austragen. Da die Partie aber aufgrund diverser Umstände vorerst nicht zustande kam, springt Serbien als Gegner der "Furia Roja" ein und die Voraussetzungen könnten vor diesem Freundschaftsspiel unterschiedlicher kaum sein. Während die Spanier sich als Mitfavorit auf den Titel auf das große Turnier im Sommer vorbereiten, steht bei den Serben nach verpasster WM-Qualifikation ein Neuanfang mit neuem Coach an.
Jordanien Costa Rica
80′
20:05
Einwechslung bei Costa Rica -> Jefferson Brenes
Jordanien Costa Rica
80′
20:05
Auswechslung bei Costa Rica -> Jeyland Mitchell
England Uruguay
20:02
Auf der Gegenseite nimmt Marcelo Bielsa nach der krachenden 1:5-Niederlage im letzten Testspiel gegen die USA gleich sechs Wechsel vor. Muslera steht im Tor. In der Viererkette beginnen Piquerez, Araujo, Olivera und Varela. Im Mittelfeld agieren de Arrascaeta, Ugarte und Valverde. In der offensiven Dreierreihe der 4-3-3-Formation starten Araújo, Aguirre und Canobbio.
Spanien Serbien
20:02
Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Spanien und Serbien! Um 21 Uhr rollt der Ball im Estadio de la Cerámica von Villarreal!
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Hossam Abdelmaguid
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Marwan Attia
Jordanien Costa Rica
76′
20:01
Tooor für Jordanien, 2:0 durch Ibrahim Sabra
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Ahmed Koka
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Ahmed El Fotouh
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Tarek Alaa
Ägypten Saudi-Arabien
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Mohamed Hany
Griechenland Paraguay
1′
20:01
Spielbeginn
Schweiz Deutschland
20:00
Die WM-Qualifikation gelang der Schweiz unter Trainer Murat Yakin ein weiteres Mal ziemlich souverän. Gegen Kosovo, Slowenien und Schweden konnte sich die „Nati“ durchsetzen und ging nunmehr seit 16 Monaten schon nicht mehr als Verlierer vom Feld. Auf die WM können sich die „Eidgenossen“ jedoch noch nicht richtig vorbereiten. Denn es fehlt schlichtweg noch ein Gegner. Lediglich Kater und Kanada sind fix. Der dritte Gegner wird erst am Dienstag in den Play-offs zwischen Italien und Bosnien-Herzegowina ermittelt. Für Yakin soll das heutige Spiel als Testlauf dienen, um Taktik und Personal auf den Prüfstand zu stellen.
Österreich Ghana
90′+4
20:00
Fazit: Österreich feiert einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr 2026 und besiegt Ghana verdient sowie ungefährdet mit 5:1. Auf eine chancenarme erste Hälfte folgte eine deutlich verbesserte Vorstellung in den zweiten 45 Minuten. Auch die Debütanten Wanner und Chukwuemeka brachten frischen Wind in die Partie und lieferten eine echte Talentprobe im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ab. Am Dienstag hat Österreich ebenfalls im Happel-Stadion die Möglichkeit, gegen Südkorea die Abläufe weiter zu schärfen.
Jordanien Costa Rica
75′
20:00
Einwechslung bei Jordanien -> Ibrahim Sabra
Jordanien Costa Rica
75′
20:00
Auswechslung bei Jordanien -> Baha’ Faisal
Niederlande Norwegen
19:59
Die Niederlande qualifizierte sich ohne Probleme für die diesjährige Weltmeisterschaft und holte 20 Punkte aus acht Partien. Am Ende hatte die Elftal drei Zähler Vorsprung auf Polen. Nur die zwei Spiele gegen die Osteuropäer entschieden die Niederländer nicht für sich und spielten zweimal 1:1. Die letzte Niederlage für das Team von Bondscoach Ronald Koeman ist fast genau ein Jahr her. Im Viertelfinale der Nations League schied die Niederlande nach dem Rückspiel mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Spanien aus.
England Uruguay
19:58
Thomas Tuchel hatte im Vorfeld bereits angekündigt, einiges ausprobieren zu wollen und die Länderspiele auch zur Sichtung zu nutzen. Im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg gegen Albanien zum Abschluss der WM-Qualifikation schickt er daher eine rundum erneuerte Elf auf den Platz. Trafford steht im Tor. In der Viererkette beginnen Livramento, Tomori, Maguire und Spence. Davor agieren Henderson und Garner. In der offensiven Dreierreihe einer 4-2-3-1-Formation starten Madueke, Foden und Rashford, während Solanke die Sturmspitze gibt.
Österreich Ghana
90′+4
19:58
Spielende
Österreich Ghana
90′+2
19:56
Tooor für Österreich, 5:1 durch Nicolas Seiwald
Seiwald mit dem Hammer zum 5:1! Der Mittelfeldmotor erzielt sein erstes Länderspieltor traumhaft! Österreich kombiniert sich wieder stark durch, eine Prass-Flanke von links rutscht zu Seiwald in den Rückraum durch, der einfach aus der Distanz draufhält und wunderschön ins kurze Eck trifft! Der perfekte Schlusspunkt.
Jordanien Costa Rica
71′
19:56
Einwechslung bei Costa Rica -> Andy Rojas
Jordanien Costa Rica
71′
19:56
Auswechslung bei Costa Rica -> Carlos Mora
Jordanien Costa Rica
70′
19:55
Einwechslung bei Costa Rica -> Warren Madrigal
Jordanien Costa Rica
70′
19:55
Auswechslung bei Costa Rica -> Andrey Soto
Österreich Ghana
90′
19:54
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Schweiz Deutschland
19:54
Dann werfen wir einen Blick auf die Elf von Bundestrainer Nagelsmann. Im Tor startet, wenig überraschend, Oliver Baumann. Davor bilden Schlotterbeck und Tah die Innenverteidigung. Rechts findet sich Kapitän Kimmich, links Raum. Auf der Doppelsechs beginnen Stiller und Goretzka, während Sané den rechten Flügel bearbeiten wird und Gnabry den gegenüberliegenden. Auf der Zehn soll Wirtz Stürmer Havertz unterstützen, der erstmal seit über einem Jahr wieder im Kader steht.
Österreich Ghana
87′
19:52
Österreich präsentiert sich spielfreudig und möchte noch einen fünften Treffer nachlegen.
Jordanien Costa Rica
66′
19:51
Einwechslung bei Jordanien -> Mahmoud Al Mardi
Jordanien Costa Rica
66′
19:51
Auswechslung bei Jordanien -> Odeh Al Fakhouri
Österreich Ghana
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Kamaldeen Sulemana
Österreich Ghana
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Antoine Semenyo
Österreich Ghana
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Christopher Bonsu Baah
Österreich Ghana
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Jordan Ayew
Österreich Ghana
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Elisha Owusu
Österreich Ghana
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Thomas Partey
Österreich Ghana
85′
19:50
Kalajdžić verpasst hier bei seiner Rückkehr einen Treffer, weil er seinen Flachschuss nur knapp am langen Eck vorbeisetzt.
Jordanien Costa Rica
65′
19:50
Einwechslung bei Jordanien -> Yousef Abu Al Jazar
Jordanien Costa Rica
65′
19:50
Auswechslung bei Jordanien -> Ahmad Assaf
Schweiz Deutschland
19:49
Auch in dieser Länderspielperiode musste Nagelsmann des Öfteren kurzfristig Kaderänderungen vornehmen. Denn die Ausfälle von Felix Nmecha (Außenbandverletzung im Knie), Aleksandar Pavlović (Verletzung am Hüftbeuger) und Jamie Leweling (reiste nach wenigen Tagen wieder ab) zwangen den Bundestrainer zu Nachnominierungen. Es folgten jedoch lediglich die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich. Außerdem musste Münchens Schlussmann Jonas Urbig gestern ebenfalls verletzt abreisen. Für ihn rückte Finn Dahmen nach. Außerdem überraschte Nagelsmann mit den Personalien Lennart Karl (erstmal dabei), Anton Stach (Kandidat für die Doppelsechs) und Antonio Rüdiger. Der Verteidiger ist nach Abwesenheit durch eine Verletzung wieder zurück und fiel zuletzt häufig durch einige unschöne Szenen in Spanien auf.
Österreich Ghana
84′
19:49
Es gibt noch einmal Ecke für Österreich von der linken Seite.
Ägypten Saudi-Arabien
62′
19:47
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Sultan Mandash
Ägypten Saudi-Arabien
62′
19:47
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Salman Al Faraj
Ägypten Saudi-Arabien
62′
19:47
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Rayan Hamed Hamidou
Ägypten Saudi-Arabien
62′
19:47
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Abdulelah Al Amri
Österreich Ghana
81′
19:46
In den Schlussminuten darf auch Affengruber sein Debüt feiern, Kalajdžić kehrt indes zurück.
Ägypten Saudi-Arabien
61′
19:46
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Saleh Al Shehri
Ägypten Saudi-Arabien
61′
19:46
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Firas Al Brikan
Ägypten Saudi-Arabien
61′
19:46
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Abdullah Al Hamdan
Ägypten Saudi-Arabien
61′
19:46
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Khalid Al Ghannam
Montenegro Andorra
90′+6
19:45
Spielende
Südafrika Panama
90′+6
19:45
Spielende
Südafrika Panama
90′+2
19:45
Gelbe Karte für José Fajardo (Panama)
Südafrika Panama
90′
19:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Österreich Ghana
80′
19:44
Einwechslung bei Österreich: David Affengruber
Österreich Ghana
80′
19:44
Auswechslung bei Österreich: Stefan Posch
Österreich Ghana
80′
19:44
Einwechslung bei Österreich: Saša Kalajdžić
Österreich Ghana
80′
19:44
Auswechslung bei Österreich: Marcel Sabitzer
Niederlande Norwegen
19:43
Herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel zwischen der Niederlande und Norwegen. Der Anpfiff in der Johan-Cruyff-Arena erfolgt um 20:45 Uhr und die Partie wird geleitet von Lawrence Visser.
Österreich Ghana
79′
19:43
Tooor für Österreich, 4:1 durch Carney Chukwuemeka
Traumdebüt! Chukwuemeka trifft in seinem ersten Spiel für Österreich und kann es selbst kaum glauben. Österreich zieht das Spiel fein von hinten auf, Chukwuemeka ist selbst mit mehreren Doppelpässen involviert. Am Ende steckt Sabitzer für den Debütanten durch, der hoch mit links vollendet!
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Rami Rabia
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Yasser Ibrahim
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Mostafa Mohamed
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Omar Marmoush
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Mahmoud Saber
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Islam Issa
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Ibrahim Adel
Ägypten Saudi-Arabien
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Zizo
Schweiz Deutschland
19:43
Nicht mal mehr 80 Tage zeigt der Countdown bis zum WM-Start für die DFB-Elf. In Basel wollen die Deutschen heute einen weiteren Grundstein für das Weltturnier in den USA, Kanada und Mexiko legen. Viel Zeit bleibt dem Trainerteam rund um Julian Nagelsmann also nicht mehr, um seine Mannschaft zu finden. Denn neben dem Testspiel heute wartet mit Ghana noch ein weiterer Testgegner am Montag in Stuttgart. Abschließend folgen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei Spiele, ehe es am 14. Juni gegen den Karibikstaat Curaçao erstmals ernst wird.
Ägypten Saudi-Arabien
57′
19:42
Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed El Shenawy
Ägypten Saudi-Arabien
57′
19:42
Auswechslung bei Ägypten -> Oufa Shobeir
Österreich Ghana
77′
19:41
Tooor für Ghana, 3:1 durch Jordan Ayew
Etwas aus dem Nichts trifft Ghana zum 1:3! Ayew wird hier nicht konsequent angegangen und kann den Ball von rechts im Strafraum wuchtig ins Netz jagen, Wiegele hat keine Chance.
Österreich Ghana
76′
19:41
Prass kommt mit Tempo über die linke Seite und gibt ins Zentrum, wo allerdings kein Kollege einschussbereit steht.
Ägypten Saudi-Arabien
56′
19:41
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:4 durch Omar Marmoush
Österreich Ghana
74′
19:38
Gelbe Karte für Stefan Posch (Österreich)
Auch Posch sieht für einen Check gegen Semenyo Gelb.
Österreich Ghana
73′
19:38
Österreich ist giftiger in den Zweikämpfen, Prass hält die Kugel mit einer starken Grätsche im Angriffsdrittel in den eigenen Reihen.
Südafrika Panama
83′
19:38
Einwechslung bei Südafrika -> Tholo Matuludi
Südafrika Panama
83′
19:38
Auswechslung bei Südafrika -> Khuliso Mudau
Südafrika Panama
83′
19:38
Einwechslung bei Südafrika -> Samukelo Kabini
Südafrika Panama
83′
19:38
Auswechslung bei Südafrika -> Aubrey Modiba
Österreich Ghana
71′
19:37
Auch Chukwuemeka probiert hier, auf sich aufmerksam zu machen. Von Ghana kommt nach wie vor kaum etwas. Ob die Wechsel etwas daran ändern können?
England Uruguay
19:37
Guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen! Im Wembley Stadium empfängt England die Gäste aus Uruguay, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Ein hochklassiges Testspiel und ein wichtiger Gradmesser im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft erwartet uns.
Montenegro Andorra
80′
19:35
Tooor für Montenegro, 2:0 durch Milutin Osmajić
Jordanien Costa Rica
50′
19:35
Elfmetertooor für Jordanien, 1:0 durch Baha’ Faisal
Österreich Ghana
70′
19:34
Einwechslung bei Ghana: Marvin Senaya
Österreich Ghana
70′
19:34
Auswechslung bei Ghana: Caleb Yirenkyi
Österreich Ghana
70′
19:34
Einwechslung bei Ghana: Ransford Königsdörffer
Österreich Ghana
70′
19:34
Auswechslung bei Ghana: Issahaku Fatawu
Österreich Ghana
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Ibrahim Sulemana
Österreich Ghana
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Kwasi Sibo
Österreich Ghana
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Patric Pfeiffer
Österreich Ghana
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Jonas Adjetey
Österreich Ghana
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Gideon Mensah
Österreich Ghana
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Derrick Köhn
Österreich Ghana
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Jerome Opoku
Österreich Ghana
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Prince Adu
Österreich Ghana
68′
19:33
Ghanas Teamchef Otto Addo nimmt nach der nächsten "Cooling Break" sechs Wechsel vor.
Jordanien Costa Rica
48′
19:33
Gelbe Karte für Jeyland Mitchell (Costa Rica)
Österreich Ghana
67′
19:31
Wimmer betritt mit frischem Trikot wieder den Rasen, es geht weiter für ihn.
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Naif Masoud
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Musab Al Juwayr
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Muteb Al Mufarraj
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Hassan Kadesh
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Nizar Al Rashdan
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Ibrahim Saadeh
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Mohannad Abu Taha
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Mohammad Abu Hasheesh
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Einwechslung bei Ägypten -> Mohanad Lasheen
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Auswechslung bei Ägypten -> Trézéguet
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Auswechslung bei Ägypten -> Emam Ashour
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Einwechslung bei Ägypten -> Haissem Hassan
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Majrashi
Ägypten Saudi-Arabien
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ayman Yahya
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Abdallah Al Fakhouri
Jordanien Costa Rica
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Yazeed Abu Layla
Schweiz Deutschland
19:30
Ein herzliches Willkommen zum Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Kann die DFB-Elf mit einem Sieg ins WM-Jahr starten? Los geht es um 20:45 Uhr!
Südafrika Panama
74′
19:29
Einwechslung bei Panama -> Andrés Andrade
Südafrika Panama
74′
19:29
Auswechslung bei Panama -> Roderick Miller
Südafrika Panama
74′
19:29
Einwechslung bei Panama -> Adalberto Carrasquilla
Südafrika Panama
74′
19:29
Auswechslung bei Panama -> Cristian Martínez
Österreich Ghana
65′
19:29
Gelbe Karte für Kwasi Sibo (Ghana)
Wimmer war hier einem vorerst nicht geahndeten Ellbogencheck von Sibo ausgesetzt, er blutet aus der Nase und muss behandelt werden. Im Nachgang sieht Sibo doch Gelb.
Österreich Ghana
63′
19:28
Wanner liefert bislang eine auffällige Vorstellung ab und betreibt in jedem Fall schon Eigenwerbung im Hinblick auf die WM.
Österreich Ghana
62′
19:27
Nun darf auf Chukwuemeka sein Debüt feiern! Arnautović und Svoboda greifen ab sofort ebenfalls ein.
Südafrika Panama
72′
19:27
Einwechslung bei Südafrika -> Evidence Makgopa
Südafrika Panama
72′
19:27
Auswechslung bei Südafrika -> Lyle Foster
Österreich Ghana
62′
19:26
Einwechslung bei Österreich: Michael Svoboda
Österreich Ghana
62′
19:26
Auswechslung bei Österreich: Marco Friedl
Österreich Ghana
62′
19:26
Einwechslung bei Österreich: Marko Arnautović
Österreich Ghana
62′
19:26
Auswechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch
Südafrika Panama
71′
19:26
Einwechslung bei Südafrika -> Thalente Mbatha
Südafrika Panama
71′
19:26
Auswechslung bei Südafrika -> Teboho Mokoena
Österreich Ghana
61′
19:25
Einwechslung bei Österreich: Carney Chukwuemeka
Österreich Ghana
61′
19:25
Auswechslung bei Österreich: Christoph Baumgartner
Österreich Ghana
61′
19:25
Fatawu setzt sich rechts durch und zieht wuchtig ab, über die Latte, Wiegele muss nicht eingreifen!
Kenia Estland
120′
19:25
Richard Odada verschießt
Kenia Estland
120′
19:25
Markus Soomets trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Ben Omondi trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Rauno Sappinen trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Chris Erambo trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Alex Tamm trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Lawrence Ouma trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Michael Schjønning-Larsen trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Mohammed Bajaber verschießt
Kenia Estland
120′
19:25
Ioan Yakovlev verschießt
Kenia Estland
120′
19:25
Austin Odhiambo trifft
Kenia Estland
120′
19:25
Erko Tõugjas trifft
Österreich Ghana
59′
19:23
Tooor für Österreich, 3:0 durch Stefan Posch
Poschs Tor war nur aufgeschoben! Wanner tritt die Ecke von rechts, zentral leitet Gregoritsch mit dem Kopf auf Posch weiter, der den Ball ebenso per Kopf in die Maschen scherzelt.
Österreich Ghana
58′
19:23
Posch mit der Möglichkeit auf den nächsten Treffer! Der Rechtsverteidiger hat viel Zeit und Raum, schließt dann aber zu unplatziert ab, Ati-Zigi wehrt zur Ecke ab.
Österreich Ghana
57′
19:23
Jetzt lässt Ghana den Ball etwas in den eigenen Reihen laufen. Österreich formiert sich aber rasch, so kann nichts entstehen. Einen harmlosen Roller hat Wiegele sicher.
Südafrika Panama
66′
19:21
Einwechslung bei Panama -> Aníbal Godoy
Südafrika Panama
66′
19:21
Auswechslung bei Panama -> Martín Krug
Österreich Ghana
55′
19:20
Es ist schon deutlich mehr Bewegung drin im österreichischen Spiel. Ghana setzt aber auch wenig entgegen. Hält Rot-Weiß-Rot das Tempo hoch?
Südafrika Panama
65′
19:20
Einwechslung bei Panama -> José Fajardo
Südafrika Panama
65′
19:20
Auswechslung bei Panama -> Cecilio Waterman
Österreich Ghana
53′
19:18
Wimmer hätte hier im Konter prompt nachlegen können! Der Joker entscheidet sich für das Abspiel ins Zentrum, doch die ghanaische Abwehr ist dazwischen und klärt ins Seitenaus.
Österreich Ghana
51′
19:15
Tooor für Österreich, 2:0 durch Michael Gregoritsch
Gregoritsch und das Happel-Oval: eine Liebesgeschichte! Debütant Wanner schlägt einen hohen Diagonalball Richtung Sabitzer, der auf der linken Seite von Yirenkyi unfreiwillig das Rund vorgelegt bekommt. Sabitzer legt in die Mitte, wo Gregortisch nur noch einschieben muss.
Russland Nicaragua
90′+4
19:15
Spielende
Russland Nicaragua
90′
19:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Südafrika Panama
60′
19:15
Einwechslung bei Südafrika -> Jayden Adams
Südafrika Panama
60′
19:15
Auswechslung bei Südafrika -> Yaya Sithole
Südafrika Panama
60′
19:15
Einwechslung bei Südafrika -> Relebohile Mofokeng
Südafrika Panama
60′
19:15
Auswechslung bei Südafrika -> Themba Zwane
Ägypten Saudi-Arabien
45′+3
19:15
Ende 1. Halbzeit
Jordanien Costa Rica
45′+1
19:15
Ende 1. Halbzeit
Ägypten Saudi-Arabien
45′
19:15
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
Österreich Ghana
48′
19:14
Schiedsrichter Mohammed Al Hoaish lässt hier einiges durchgehen. Nicht zum ersten Mal bleibt nach einem Foul seine Pfeife stumm.
Ägypten Saudi-Arabien
44′
19:14
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:3 durch Zizo
Russland Nicaragua
87′
19:12
Einwechslung bei Nicaragua -> José Andrés Martínez
Russland Nicaragua
87′
19:12
Auswechslung bei Nicaragua -> Juan Barrera
Russland Nicaragua
87′
19:12
Einwechslung bei Nicaragua -> Jonathan Moncada
Russland Nicaragua
87′
19:12
Auswechslung bei Nicaragua -> Byron Bonilla
Österreich Ghana
47′
19:11
Der erste Eckball der zweiten 45 Minuten gehört Ghana. Österreich putzt aus.
Österreich Ghana
46′
19:09
Anpfiff 2. Halbzeit
Österreich Ghana
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Philipp Lienhart
Österreich Ghana
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Kevin Danso
Österreich Ghana
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Alexander Prass
Österreich Ghana
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Phillipp Mwene
Österreich Ghana
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Paul Wanner
Österreich Ghana
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Florian Grillitsch
Österreich Ghana
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Patrick Wimmer
Österreich Ghana
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Romano Schmid
Österreich Ghana
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Florian Wiegele
Österreich Ghana
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Alexander Schlager
Österreich Ghana
46′
19:08
Ralf Rangnick tauscht vor Beginn der zweiten Hälfte ordentlich durch! Wiegele feiert im Tor sein Debüt für Österreich, Lienhart ersetzt Danso, Prass kommt für Mwene, Wimmer auf dem rechten Flügel für Schmid und auch Wanner tritt erstmals für Österreich an, Grillitsch bleibt draußen. Ghana hingegen wechselt nicht.
Russland Nicaragua
83′
19:08
Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov
Russland Nicaragua
83′
19:08
Auswechslung bei Russland -> Danil Prutsev
Russland Nicaragua
83′
19:08
Tooor mit dem Kopf für Russland, 3:1 durch Aleksandr Golovin
Südafrika Panama
48′
19:03
Tooor per Rechtsschuss für Südafrika, 1:1 durch Oswin Appollis
Südafrika Panama
46′
19:01
Einwechslung bei Panama -> Jorge Gutiérrez
Südafrika Panama
46′
19:01
Auswechslung bei Panama -> Éric Davis
Südafrika Panama
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Montenegro Andorra
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Russland Nicaragua
75′
19:00
Einwechslung bei Nicaragua -> Jason Coronel
Russland Nicaragua
75′
19:00
Auswechslung bei Nicaragua -> Marlon López
Russland Nicaragua
75′
19:00
Einwechslung bei Nicaragua -> Joab Gutierrez
Russland Nicaragua
75′
19:00
Auswechslung bei Nicaragua -> Óscar Acevedo
Ägypten Saudi-Arabien
30′
19:00
Gelbe Karte für Mohammed Kanno (Saudi-Arabien)
Jordanien Costa Rica
25′
18:55
Gelbe Karte für Guillermo Villalobos (Costa Rica)
Österreich Ghana
45′+3
18:53
Halbzeitfazit: Österreich geht mit einer 1:0-Führung gegen Ghana in die Pause. Es ist ein Duell, dem der Testspielcharakter anzusehen ist. Keine Mannschaft geht übermäßiges Risiko, das Tempo ist überschaubar. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl, für die wenigen Höhepunkte aus rot-weiß-roter Sicht sorgten bislang Sabitzer vom Punkt und Baumgartner mit einer Kopfballchance. Ghana wurde hin und wieder nach hohen Bällen gefährlich. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl. Vielleicht kommt in Hälfte zwei mit frischem Personal noch etwas Leben in die Begegnung.
Ägypten Saudi-Arabien
23′
18:53
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Marwan Al Sahafi
Ägypten Saudi-Arabien
23′
18:53
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Lajami
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Georgi Melkadze
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Lechi Sadulaev
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Ilya Vakhania
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Valentin Paltsev
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Maksim Petrov
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Daniil Fomin
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Matvey Kislyak
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Nail Umyarov
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Anton Mitryushkin
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Matvey Safonov
Russland Nicaragua
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Golovin
Russland Nicaragua
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Konstantin Tyukavin
Österreich Ghana
45′+4
18:51
Ende 1. Halbzeit
Österreich Ghana
45′+3
18:50
Gelbe Karte für Thomas Partey (Ghana)
Partey legt Baumgartner und sieht die erste Verwarnung des Spiels.
Russland Nicaragua
64′
18:49
Einwechslung bei Nicaragua -> Bancy Hernandez
Russland Nicaragua
64′
18:49
Auswechslung bei Nicaragua -> Jorge Garcia
Österreich Ghana
45′
18:48
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Österreich Ghana
44′
18:47
Semenyo und Köhn spielen auf der linken Seite auf, doch im Zentrum findet sich wieder keine Anspielstation.
Österreich Ghana
42′
18:46
Eine weitere ÖFB-Ecke ist nicht von Erfolg gekrönt. Passiert hier noch etwas im ersten Durchgang?
Ägypten Saudi-Arabien
16′
18:46
Tooor mit dem Kopf für Ägypten, 0:2 durch Trézéguet
Österreich Ghana
41′
18:45
Beim Kopfball-Duell prallte Baumgartner mit einem Gegenspieler zusammen, beide müssen kurz behandelt werden.
Kenia Estland
90′+6
18:45
Spielende
Kenia Estland
90′
18:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Südafrika Panama
45′+5
18:45
Gelbe Karte für Martín Krug (Panama)
Südafrika Panama
45′+5
18:45
Ende 1. Halbzeit
Südafrika Panama
45′
18:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Montenegro Andorra
45′+4
18:45
Ende 1. Halbzeit
Österreich Ghana
40′
18:44
Jetzt aber Baumgartner! Der Leipzig-Legionär setzt nach einer Flanke von links zum Kopfball an, da muss sich Ati-Zigi ordentlich strecken und kann das Leder noch über die Latte drehen! Eine ansehnliche Parade!
Österreich Ghana
40′
18:43
Das Spiel bewegt sich Richtung Pause, Großchancen kann sich Österreich nach wie vor kaum erarbeiten.
Kenia Estland
87′
18:42
Einwechslung bei Kenia -> Mohammed Bajaber
Kenia Estland
87′
18:42
Auswechslung bei Kenia -> Ryan Ogam
Südafrika Panama
42′
18:42
Einwechslung bei Panama -> Orlando Mosquera
Südafrika Panama
42′
18:42
Auswechslung bei Panama -> Luis Mejía
Österreich Ghana
38′
18:41
Danso hat hier abermals nach einem weiten Ball alle Hände und Beine voll zu tun. Bis hierhin bleibt Adu in den Eins-gegen-Eins-Duellen aber noch zweiter Sieger.
Kenia Estland
86′
18:41
Einwechslung bei Estland -> Karel Mustmaa
Kenia Estland
86′
18:41
Auswechslung bei Estland -> Patrik Kristal
Montenegro Andorra
41′
18:41
Elfmetertooor für Montenegro, 1:0 durch Stefan Mugoša
Österreich Ghana
37′
18:40
Baumgartner zieht in der Vorwärtsbewegung ein Foul, Österreich möchte das Spiel schnell machen, findet aber wieder keine Lücke in den ghanaischen Abwehrreihen.
Österreich Ghana
34′
18:38
Immer wieder bricht Adu durch, der Österreich mit seinem Tempo Probleme bereitet. Grillitsch kann dem Offensivmann das Leder unter großem Risiko noch abluchsen. Bei hohen Bällen zeigt sich Österreich etwas anfällig.
Russland Nicaragua
52′
18:37
Gelbe Karte für Valentin Paltsev (Russland)
Österreich Ghana
32′
18:36
Nach diesem Standard kommt Ghana auch zum ersten gefährlichen Abschluss! Semenyo gelangt etwas glücklich im Sechzehner an das Spielgerät, drischt es aber mit links in den Wiener Nachthimmel.
Österreich Ghana
31′
18:35
Auf der Gegenseite verschafft sich Adu mit einer ansehnlichen Einzelaktion eine gute Schussposition, Seiwald kommt aber kurz vor knapp angerauscht und bereinigt zur Ecke.
Österreich Ghana
30′
18:34
Österreich kommt momentan vermehrt über die Seiten, bleibt dann allerdings oft hängen.
Ägypten Saudi-Arabien
4′
18:34
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:1 durch Islam Issa
Österreich Ghana
29′
18:32
Das Team von Otto Addo schafft es derzeit nicht, nachhaltig Druck aufzubauen. Selten gewonnene Bälle werden schnell wieder hergegeben.
Kenia Estland
77′
18:32
Einwechslung bei Estland -> Vladislavs Kreida
Kenia Estland
77′
18:32
Auswechslung bei Estland -> Kevor Palumets
Kenia Estland
77′
18:32
Einwechslung bei Estland -> Ioan Yakovlev
Kenia Estland
77′
18:32
Auswechslung bei Estland -> Kristo Hussar
Russland Nicaragua
47′
18:32
Rote Karte für Christian Reyes (Nicaragua)
Österreich Ghana
28′
18:31
Für Sabitzer liegt der Ball halbrechts knapp 20 Meter vor dem Strafraum bereit. Seine hohe Hereingabe kann Ghana jedoch souverän aus der Gefahrenzone befördern.
Russland Nicaragua
46′
18:31
Einwechslung bei Nicaragua -> Josué Quijano
Russland Nicaragua
46′
18:31
Auswechslung bei Nicaragua -> Jefferson Rivera
Russland Nicaragua
46′
18:31
Einwechslung bei Russland -> Kirill Glebov
Russland Nicaragua
46′
18:31
Auswechslung bei Russland -> Yaroslav Gladyshev
Russland Nicaragua
46′
18:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Jordanien Costa Rica
1′
18:31
Spielbeginn
Ägypten Saudi-Arabien
1′
18:31
Spielbeginn
Österreich Ghana
27′
18:30
Viele Highlights wurden den ca. 40.000 Fans im Happel-Stadion noch nicht geboten. Das Tempo der Begegnung ist nicht wirklich hoch.
Österreich Ghana
25′
18:28
Der Ball rollt schon wieder, das ÖFB-Team vergibt in Form von Gregoritsch eine vielversprechende Konterchance. Der WM-Quali-Held bringt die Kugel nicht an den Mitspieler.
Österreich Ghana
23′
18:27
Wie bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es nun eine "Cooling Break". Die Trinkpause findet einmal pro Halbzeit statt. Bei den winterlichen Temperaturen in Wien wohl eher eine Möglichkeit für die Trainer, taktisch einzuwirken.
Österreich Ghana
22′
18:26
Von der ghanaischen Mannschaft kam in den vergangenen Minuten offensiv recht wenig, Österreich scheint alles im Griff zu haben.
Südafrika Panama
26′
18:26
Gelbe Karte für Tshepang Moremi (Südafrika)
Österreich Ghana
19′
18:24
Sabitzers Elfmeterquote im österreichischen Nationalteam liegt übrigens weiter bei 100%: fünf Tore in fünf Versuchen.
Südafrika Panama
23′
18:23
Tooor per Rechtsschuss für Panama, 0:1 durch Édgar Bárcenas
Österreich Ghana
18′
18:21
Gregoritsch kommt im Anschluss an den Corner auch zum Kopfball, setzt das Rund aber deutlich über den Querbalken.
Österreich Ghana
17′
18:21
Nach fast 17 Minuten gibt es die Ecke der Partie, Sabitzer wird von der rechten Seite antreten.
Kenia Estland
66′
18:21
Einwechslung bei Estland -> Alex Tamm
Kenia Estland
66′
18:21
Auswechslung bei Estland -> Mattias Männilaan
Kenia Estland
66′
18:21
Einwechslung bei Estland -> Markus Soomets
Kenia Estland
66′
18:21
Auswechslung bei Estland -> Markus Poom
Österreich Ghana
15′
18:20
Doch auch Ghana investiert jetzt mehr, Adu ist mittig fast auf und davon, er enteilt Danso, Friedl kommt aber im letzten Moment angelaufen und klärt!
Kenia Estland
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Chris Erambo
Kenia Estland
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> Abud Omar
Kenia Estland
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Lawrence Ouma
Kenia Estland
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> William Wilson
Kenia Estland
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Austin Odhiambo
Kenia Estland
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> Zech Obiero
Österreich Ghana
14′
18:19
Österreich beweist nun etwas mehr Zug zum Tor. Das 1:0 tut der Rangnick-Elf sichtlich gut.
Österreich Ghana
13′
18:18
Der erste Treffer der Partie fällt also bezeichnenderweise nicht aus dem Spiel heraus. Vielleicht fungiert das 1:0 nun als Dosenöffner.
Österreich Ghana
12′
18:15
Tooor für Österreich, 1:0 durch Marcel Sabitzer
Russland Nicaragua
45′+4
18:15
Ende 1. Halbzeit
Russland Nicaragua
45′+3
18:15
Elfmetertooor für Russland, 2:1 durch Konstantin Tyukavin
Russland Nicaragua
45′
18:15
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
Österreich Ghana
11′
18:13
Es gibt Elfmeter für Österreich! Einen hohen Ball köpft der aufgerückte Danso im Strafraum an die Hand von Adjetey, Referee Al Hoaish zeigt auf den Punkt!
Österreich Ghana
10′
18:13
Ghana kontert über links, Semenyo bleibt aber schließlich hängen.
Österreich Ghana
9′
18:12
Es ist bislang ein recht unaufgeregter Beginn, beide Teams präsentieren sich im Aufbau sicher und präzise. Sobald es aber in die entscheidenden Zonen geht, fehlen noch Risiko und Kreativität.
Russland Nicaragua
42′
18:12
Gelbe Karte für Óscar Acevedo (Nicaragua)
Österreich Ghana
8′
18:11
Ayew jagt einen Freistoß von hinter der Mittellinie Richtung Offensivdrittel, aber auch hier brennt nichts an, Österreich bereinigt die Situation.
Österreich Ghana
7′
18:10
Die Gäste kommen über den rechten Flügel und bringen eine Hereingabe in den Sechzehner, Danso kann im Zentrum aber klären.
Österreich Ghana
4′
18:08
Bereits nach knapp vier Minuten erheben sich die Menschen im Happel, die Stimmung auf den Rängen ist prächtig, das Testspiel beinahe ausverkauft.
Österreich Ghana
3′
18:06
Ghana bekommt nach einem Foul zentral einen Freistoß zugesprochen und verzeichnet im Anschluss die erste längere Ballbesitzphase.
Kenia Estland
51′
18:06
Tooor für Kenia, 1:1 durch Ryan Ogam
Österreich Ghana
2′
18:05
Aus Dansos Einwurf entsteht keine Gefahr.
Österreich Ghana
1′
18:04
Die ersten Momente sind dem kontrollierten Passspiel gewidmet, schnell holt Österreich einen Einwurf von der rechten Seite tief in der gegnerischen Hälfte heraus.
Österreich Ghana
1′
18:03
Österreich eröffnet in den neuen Auswärtstrikots die Partie im Prater-Oval!
Österreich Ghana
1′
18:03
Spielbeginn
Kenia Estland
46′
18:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Südafrika Panama
1′
18:01
Spielbeginn
Montenegro Andorra
1′
18:01
Spielbeginn
Österreich Ghana
17:56
Marcel Sabitzer führt Österreich auf den Rasen, in wenigen Augenblicken geht es los!
Russland Nicaragua
16′
17:46
Tooor per Linksschuss für Nicaragua, 1:1 durch Óscar Acevedo
Aserbaidschan St. Lucia
90′+1
17:45
Spielende
Kenia Estland
45′+3
17:45
Ende 1. Halbzeit
Kenia Estland
45′
17:45
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
Aserbaidschan St. Lucia
89′
17:44
Tooor für Aserbaidschan, 6:1 durch Rüstəm Əhmədzadə
Kenia Estland
42′
17:42
Einwechslung bei Kenia -> Ben Omondi
Kenia Estland
42′
17:42
Auswechslung bei Kenia -> Ochieng
Aserbaidschan St. Lucia
86′
17:41
Tooor für Aserbaidschan, 5:1 durch Vüsal Isgandarli
Russland Nicaragua
3′
17:33
Tooor per Linksschuss für Russland, 1:0 durch Lechi Sadulaev
Kenia Estland
32′
17:32
Gelbe Karte für Richard Odada (Kenia)
Russland Nicaragua
1′
17:31
Spielbeginn
Österreich Ghana
17:24
Otta Addo schickt für Ghana unter anderem Manchester-City-Akteur Antoine Semenyo und Altstar Jordan Ayew ins Rennen.
Kenia Estland
21′
17:21
Tooor für Estland, 0:1 durch Tanel Tammik
Aserbaidschan St. Lucia
64′
17:19
Tooor für Aserbaidschan, 4:1 durch Toral Bayramov
Österreich Ghana
17:14
Die Aufstellungen sind da! Schlager beginnt zwischen den Pfosten, die Viererkette bilden Mwene, Danso, Lienhart und Posch. Auf der Doppelsechs agieren Grillitsch und Seiwald, die Offensivabteilung besteht aus Sabitzer, Baumgartner, Schmid und Solospitze Greogoritsch.
Aserbaidschan St. Lucia
52′
17:07
Elfmetertooor für St. Lucia, 3:1 durch Donavan Phillip
Aserbaidschan St. Lucia
46′
17:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Kenia Estland
1′
17:01
Spielbeginn
Aserbaidschan St. Lucia
45′+3
16:45
Ende 1. Halbzeit
Aserbaidschan St. Lucia
37′
16:37
Tooor für Aserbaidschan, 3:0 durch Musa Qurbanli
Österreich Ghana
16:34
Bisher kam es erst einmal zu einem Duell zwischen Österreich und Ghana. Im März 2007 trennte man sich mit einem 1:1 in Graz.
Österreich Ghana
16:21
In Marbella holten sich Marko Arnautovic und Co. unter der Woche den Feinschliff für das Testdoppel. Zu früh würde ein Einsatz heute wohl für David Alaba kommen. Der etatmäßige Kapitän ist nach einer Wadenverletzung auf dem Weg zurück. Auch Maximilian Wöber sollte vorerst kein Thema sein.
Aserbaidschan St. Lucia
21′
16:21
Tooor für Aserbaidschan, 2:0 durch Rəhim Sadıxov
Österreich Ghana
16:15
Das österreichische Nationalteam hat gegen die "Black Stars" die Möglichkeit, die Heimserie von elf ungeschlagenen Spielen en suite auszubauen. Bliebe Österreich auch am Dienstag im Test gegen Südkorea unbesiegt, würde das neuen Rekord bedeuten.
Österreich Ghana
16:10
In der Stadt der Bälle könnten auch einige Debütanten die rot-weiß-rote Fußballbühne betreten. Neben den Neulingen Florian Wiegele und David Affengruber nominierte Teamchef Ralf Rangnick nach ihren Nationenwechsel auch Paul Wanner sowie Carney Chukwuemeka für den März-Lehrgang. Elf Wechsel sind heute möglich - und Rangnick kündigte im Vorfeld an, von diesem Kontingent Gebrauch zu machen: "Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen."
Aserbaidschan St. Lucia
2′
16:02
Elfmetertooor für Aserbaidschan, 1:0 durch Emin Mahmudov
Aserbaidschan St. Lucia
1′
16:01
Spielbeginn
Österreich Ghana
15:56
Heute um 18 Uhr startet Österreich mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr 2026. Kulisse für das freundschaftliche Aufeinandertreffen ist das Wiener Ernst-Happel-Stadion.
Indonesien St. Kitts & Nevis
90′+4
15:45
Spielende
Indonesien St. Kitts & Nevis
90′
15:45
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Indonesien St. Kitts & Nevis
81′
15:36
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Savi-K Morton
Indonesien St. Kitts & Nevis
81′
15:36
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Romaine Sawyers
Indonesien St. Kitts & Nevis
81′
15:36
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ruben Freeman
Indonesien St. Kitts & Nevis
81′
15:36
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Malique Roberts
Indonesien St. Kitts & Nevis
75′
15:30
Tooor für Indonesien, 4:0 durch Mauro Zijlstra
Indonesien St. Kitts & Nevis
72′
15:27
Einwechslung bei Indonesien -> Mauro Zijlstra
Indonesien St. Kitts & Nevis
72′
15:27
Auswechslung bei Indonesien -> Ramadhan Sananta
Indonesien St. Kitts & Nevis
69′
15:24
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Theo Wharton
Indonesien St. Kitts & Nevis
69′
15:24
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ethan Bristow
Indonesien St. Kitts & Nevis
69′
15:24
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> G'Vaune Amory
Indonesien St. Kitts & Nevis
69′
15:24
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Harry Panayiotou
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Eliano Reijnders
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Ole Romeny
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Ragnar Oratmangoen
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Beckham Putra
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Justin Hubner
Indonesien St. Kitts & Nevis
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Elkan Baggott
Iran Nigeria
90′+6
15:15
Spielende
Iran Nigeria
90′+4
15:15
Gelbe Karte für Shojae Khalilzadeh (Iran)
Iran Nigeria
90′+3
15:15
Gelbe Karte für Ramin Rezaeian (Iran)
Iran Nigeria
90′
15:15
Einwechslung bei Nigeria -> Frank Onyeka
Iran Nigeria
90′
15:15
Auswechslung bei Nigeria -> Ademola Lookman
Indonesien St. Kitts & Nevis
59′
15:14
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Jahlyan Burt
Indonesien St. Kitts & Nevis
59′
15:14
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Mervin Lewis
Indonesien St. Kitts & Nevis
59′
15:14
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Nequan Browne
Indonesien St. Kitts & Nevis
59′
15:14
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Yohannes Mitchum
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Yakob Sayuri
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Kevin Diks
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Ivar Jenner
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Calvin Verdonk
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Sandy Walsh
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Jay Idzes
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Joey Pelupessy
Indonesien St. Kitts & Nevis
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Jordi Amat
Iran Nigeria
86′
15:11
Einwechslung bei Iran -> Amir Hosseinzadeh
Iran Nigeria
86′
15:11
Auswechslung bei Iran -> Saman Ghoddos
Iran Nigeria
86′
15:11
Einwechslung bei Iran -> Omid Noorafkan
Iran Nigeria
86′
15:11
Auswechslung bei Iran -> Ali Nemati
Indonesien St. Kitts & Nevis
53′
15:08
Tooor für Indonesien, 3:0 durch Ole Romeny
Indonesien St. Kitts & Nevis
46′
15:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Iran Nigeria
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Chidera Ejuke
Iran Nigeria
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Akor Adams
Iran Nigeria
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Fisayo Dele-Bashiru
Iran Nigeria
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Moses Simon
Iran Nigeria
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Paul Onuachu
Iran Nigeria
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Samuel Chukwueze
Iran Nigeria
67′
14:52
Tooor für Iran, 1:2 durch Mehdi Taremi
Iran Nigeria
63′
14:48
Einwechslung bei Iran -> Shahriar Moghanlou
Iran Nigeria
63′
14:48
Auswechslung bei Iran -> Mohammad Ghorbani
Iran Nigeria
63′
14:48
Einwechslung bei Iran -> Mehdi Ghayedi
Iran Nigeria
63′
14:48
Auswechslung bei Iran -> Mohammad Mohebi
Indonesien St. Kitts & Nevis
45′+4
14:45
Ende 1. Halbzeit
Indonesien St. Kitts & Nevis
45′
14:45
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Indonesien St. Kitts & Nevis
44′
14:44
Gelbe Karte für Mervin Lewis (St. Kitts & Nevis)
Iran Nigeria
57′
14:42
Einwechslung bei Nigeria -> Chibuike Nwaiwu
Iran Nigeria
57′
14:42
Auswechslung bei Nigeria -> Igoh Ogbu
Iran Nigeria
51′
14:36
Tooor für Nigeria, 0:2 durch Akor Adams
Iran Nigeria
46′
14:31
Einwechslung bei Nigeria -> Emmanuel Fernandez
Iran Nigeria
46′
14:31
Auswechslung bei Nigeria -> Semi Ajayi
Iran Nigeria
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Saleh Hardani
Iran Nigeria
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Ali Gholizadeh
Iran Nigeria
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Alireza Jahanbakhsh
Iran Nigeria
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Milad Mohammadi
Iran Nigeria
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Ehsan Hajsafi
Iran Nigeria
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Hossein Kanaani Zadegan
Iran Nigeria
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Ramin Rezaeian
Iran Nigeria
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Ariya Yousefi
Iran Nigeria
46′
14:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Indonesien St. Kitts & Nevis
25′
14:25
Tooor für Indonesien, 2:0 durch Beckham Putra
Iran Nigeria
45′+1
14:15
Ende 1. Halbzeit
Indonesien St. Kitts & Nevis
15′
14:15
Tooor für Indonesien, 1:0 durch Beckham Putra
Indonesien St. Kitts & Nevis
1′
14:01
Spielbeginn
Iran Nigeria
6′
13:36
Tooor für Nigeria, 0:1 durch Moses Simon
Iran Nigeria
1′
13:31
Spielbeginn
Venezuela Trinidad & Tobago
90′
12:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Venezuela Trinidad & Tobago
90′+6
12:45
Spielende
Venezuela Trinidad & Tobago
90′+3
12:45
Gelbe Karte für Real Gill (Trinidad & Tobago)
Venezuela Trinidad & Tobago
86′
12:41
Einwechslung bei Venezuela -> Jesús Camargo
Venezuela Trinidad & Tobago
86′
12:41
Auswechslung bei Venezuela -> Cristopher Varela
Venezuela Trinidad & Tobago
86′
12:41
Einwechslung bei Venezuela -> Jovanny Bolívar
Venezuela Trinidad & Tobago
86′
12:41
Auswechslung bei Venezuela -> Delvin Alfonzo
Venezuela Trinidad & Tobago
85′
12:40
Tooor für Venezuela, 4:1 durch Salomón Rondón
Venezuela Trinidad & Tobago
83′
12:38
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Jaylen Yearwood
Venezuela Trinidad & Tobago
83′
12:38
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Rio Cardines
Venezuela Trinidad & Tobago
81′
12:36
Tooor für Venezuela, 3:1 durch Salomón Rondón
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Carlos Sosa
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Gleiker Mendoza
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Teo Quintero
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Luís Balbo Vieira
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Luis González
Venezuela Trinidad & Tobago
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Jorge Yriarte
Venezuela Trinidad & Tobago
74′
12:29
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Adam Pierre
Venezuela Trinidad & Tobago
74′
12:29
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Justin Garcia
Venezuela Trinidad & Tobago
73′
12:28
Gelbe Karte für Gleiker Mendoza (Venezuela)
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Roald Mitchell
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Reon Moore
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Daniel David
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Dantaye Gilbert
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Real Gill
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Ryan Telfer
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Nathaniel James
Venezuela Trinidad & Tobago
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Duane Muckette
Venezuela Trinidad & Tobago
67′
12:22
Tooor für Venezuela, 2:1 durch Delvin Alfonzo
Venezuela Trinidad & Tobago
62′
12:17
Einwechslung bei Venezuela -> Telasco Segovia
Venezuela Trinidad & Tobago
62′
12:17
Auswechslung bei Venezuela -> Keiber Lamadrid
Venezuela Trinidad & Tobago
62′
12:17
Einwechslung bei Venezuela -> Salomón Rondón
Venezuela Trinidad & Tobago
62′
12:17
Auswechslung bei Venezuela -> Alejandro Marqués
Venezuela Trinidad & Tobago
61′
12:16
Einwechslung bei Venezuela -> Cristian Cásseres Jr.
Venezuela Trinidad & Tobago
61′
12:16
Auswechslung bei Venezuela -> Gustavo González
Venezuela Trinidad & Tobago
60′
12:15
Tooor für Venezuela, 1:1 durch Delvin Alfonzo
Venezuela Trinidad & Tobago
52′
12:07
Tooor für Trinidad & Tobago, 0:1 durch Reon Moore
Venezuela Trinidad & Tobago
50′
12:05
Gelbe Karte für Andre Rampersad (Trinidad & Tobago)
Venezuela Trinidad & Tobago
46′
12:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Australien Kamerun
90′+3
11:55
Einwechslung bei Kamerun -> Maël Fernandez Monyebe
Australien Kamerun
90′+3
11:55
Auswechslung bei Kamerun -> Darlin Yongwa
Australien Kamerun
90′+5
11:55
Spielende
Australien Kamerun
90′
11:55
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Australien Kamerun
90′+1
11:55
Gelbe Karte für Emmanuel Moungam A Ngon (Kamerun)
Australien Kamerun
89′
11:54
Gelbe Karte für Kai Trewin (Australien)
Australien Kamerun
85′
11:50
Tooor per Linksschuss für Australien, 1:0 durch Jordan Bos
Australien Kamerun
83′
11:48
Einwechslung bei Australien -> Kai Trewin
Australien Kamerun
83′
11:48
Auswechslung bei Australien -> Jacob Italiano
Australien Kamerun
82′
11:47
Einwechslung bei Australien -> Miloš Degenek
Australien Kamerun
82′
11:47
Auswechslung bei Australien -> Alessandro Circati
Australien Kamerun
82′
11:47
Einwechslung bei Australien -> Patrick Yazbek
Australien Kamerun
82′
11:47
Auswechslung bei Australien -> Aiden O’Neill
Venezuela Trinidad & Tobago
45′
11:45
Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.
Venezuela Trinidad & Tobago
45′+3
11:45
Ende 1. Halbzeit
Australien Kamerun
75′
11:40
Einwechslung bei Kamerun -> Angel Yondjo
Australien Kamerun
75′
11:40
Auswechslung bei Kamerun -> Fidel Ambina
Australien Kamerun
75′
11:40
Einwechslung bei Kamerun -> Saidou Alioum
Australien Kamerun
75′
11:40
Auswechslung bei Kamerun -> Oliver Kamdem
Australien Kamerun
70′
11:35
Ajdin Hrustić (Australien) verschießt einen Elfmeter
Australien Kamerun
69′
11:34
VAR: Es gibt Elfmeter für Australien.
Australien Kamerun
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Cameron Burgess
Australien Kamerun
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Jason Geria
Australien Kamerun
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Paul Okon-Engstler
Australien Kamerun
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Connor Metcalfe
Australien Kamerun
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Ajdin Hrustić
Australien Kamerun
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Riley McGree
Australien Kamerun
60′
11:25
Gelbe Karte für Alessandro Circati (Australien)
Bulgarien Salomonen
90′+5
11:15
Spielende
Bulgarien Salomonen
90′+3
11:15
Tooor für Bulgarien, 2:10 durch Vladimir Nikolov
Bulgarien Salomonen
90′
11:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Bulgarien Salomonen
87′
11:12
Einwechslung bei Salomonen -> Barie Limoki
Bulgarien Salomonen
87′
11:12
Auswechslung bei Salomonen -> Bobby Leslie
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Ben Fox
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Atkin Kaua
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Clifford Fafale
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Raphael Lea’i
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Martin Koto
Bulgarien Salomonen
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Gordon Iro
Australien Kamerun
46′
11:11
Einwechslung bei Australien -> Nestory Irankunda
Australien Kamerun
46′
11:11
Auswechslung bei Australien -> Deni Jurić
Australien Kamerun
46′
11:11
Einwechslung bei Australien -> Awer Mabil
Australien Kamerun
46′
11:11
Auswechslung bei Australien -> Martin Boyle
Australien Kamerun
46′
11:11
Anpfiff 2. Halbzeit
Bulgarien Salomonen
85′
11:10
Gelbe Karte für Georgi Rusev (Bulgarien)
Bulgarien Salomonen
81′
11:06
Tooor für Bulgarien, 2:9 durch Vladimir Nikolov
Venezuela Trinidad & Tobago
2′
11:02
Levi García (Trinidad & Tobago) verschießt einen Elfmeter
Venezuela Trinidad & Tobago
1′
11:01
Spielbeginn
Bulgarien Salomonen
70′
10:55
Tooor für Salomonen, 2:8 durch Raphael Lea’i
Australien Kamerun
45′+1
10:55
Ende 1. Halbzeit
Australien Kamerun
44′
10:54
Gelbe Karte für Danny Namaso (Kamerun)
Bulgarien Salomonen
67′
10:52
Einwechslung bei Salomonen -> Jayroll Patty
Bulgarien Salomonen
67′
10:52
Auswechslung bei Salomonen -> Don Keana
Bulgarien Salomonen
67′
10:52
Einwechslung bei Salomonen -> Junior Fordney
Bulgarien Salomonen
67′
10:52
Auswechslung bei Salomonen -> Rovu Boyers
Bulgarien Salomonen
65′
10:50
Tooor für Bulgarien, 1:8 durch Kristiyan Balov
Bulgarien Salomonen
64′
10:49
Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Stoyanov
Bulgarien Salomonen
64′
10:49
Auswechslung bei Bulgarien -> Filip Krastev
Bulgarien Salomonen
63′
10:48
Elfmetertooor für Bulgarien, 1:7 durch Georgi Rusev
Bulgarien Salomonen
56′
10:41
Einwechslung bei Bulgarien -> Georgi Rusev
Bulgarien Salomonen
56′
10:41
Auswechslung bei Bulgarien -> Marin Petkov
Bulgarien Salomonen
53′
10:38
Tooor für Bulgarien, 1:6 durch Vladimir Nikolov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Martin Velichkov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Daniel Naumov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Berk Beyhan
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Andrian Kraev
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Balov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Zdravko Dimitrov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Vladimir Nikolov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Tonislav Yordanov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Rosen Bozhinov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Emil Tsenov
Bulgarien Salomonen
46′
10:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Bulgarien Salomonen
45′+7
10:15
Ende 1. Halbzeit
Bulgarien Salomonen
45′+2
10:15
Tooor für Bulgarien, 1:5 durch Marin Petkov
Bulgarien Salomonen
45′
10:15
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Bulgarien Salomonen
44′
10:14
Tooor für Bulgarien, 1:4 durch Filip Krastev
Bulgarien Salomonen
41′
10:11
Einwechslung bei Bulgarien -> Nikola Iliev
Bulgarien Salomonen
41′
10:11
Auswechslung bei Bulgarien -> Dominik Yankov
Australien Kamerun
1′
10:11
Spielbeginn
Bulgarien Salomonen
39′
10:09
Tooor für Bulgarien, 1:3 durch Filip Krastev
Bulgarien Salomonen
29′
09:59
Elfmetertooor für Salomonen, 1:2 durch Raphael Lea’i
Bulgarien Salomonen
19′
09:49
Einwechslung bei Salomonen -> Clivert Sam
Bulgarien Salomonen
19′
09:49
Auswechslung bei Salomonen -> Javin Wae
Bulgarien Salomonen
13′
09:43
Elfmetertooor für Bulgarien, 0:2 durch Tonislav Yordanov
Bulgarien Salomonen
9′
09:39
Gelbe Karte für Phillip Mango (Salomonen)
Bulgarien Salomonen
5′
09:35
Tooor für Bulgarien, 0:1 durch Marin Petkov
Bulgarien Salomonen
1′
09:31
Spielbeginn
Neuseeland Finnland
90′
09:00
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Neuseeland Finnland
90′+4
09:00
Spielende
Neuseeland Finnland
85′
08:55
Tooor per Rechtsschuss für Finnland, 0:2 durch Jaakko Oksanen
Neuseeland Finnland
82′
08:52
Gelbe Karte für Kasper Paananen (Finnland)
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Einwechslung bei Finnland -> Matti Peltola
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Auswechslung bei Finnland -> Nikolai Alho
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Einwechslung bei Neuseeland -> Andre de Jong
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Old
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Einwechslung bei Neuseeland -> Joe Bell
Neuseeland Finnland
80′
08:50
Auswechslung bei Neuseeland -> Marko Stamenić
Neuseeland Finnland
79′
08:49
Einwechslung bei Neuseeland -> Logan Rogerson
Neuseeland Finnland
79′
08:49
Auswechslung bei Neuseeland -> Elijah Just
China Curaçao
90′+1
08:45
Spielende
China Curaçao
87′
08:42
Einwechslung bei China -> Umidjan Yusup
China Curaçao
87′
08:42
Auswechslung bei China -> Chenjie Zhu
China Curaçao
84′
08:39
Gelbe Karte für Kevin Felida (Curaçao)
Neuseeland Finnland
67′
08:37
Einwechslung bei Finnland -> Doni Arifi
Neuseeland Finnland
67′
08:37
Auswechslung bei Finnland -> Anssi Suhonen
Neuseeland Finnland
67′
08:37
Einwechslung bei Finnland -> Topi Keskinen
Neuseeland Finnland
67′
08:37
Auswechslung bei Finnland -> Oliver Antman
China Curaçao
80′
08:35
Einwechslung bei Curaçao -> Godfried Roemeratoe
China Curaçao
80′
08:35
Auswechslung bei Curaçao -> Leandro Bacuna
China Curaçao
80′
08:35
Einwechslung bei Curaçao -> Kevin Felida
China Curaçao
80′
08:35
Auswechslung bei Curaçao -> Livano Comenencia
Neuseeland Finnland
65′
08:35
Einwechslung bei Neuseeland -> Lachlan Bayliss
Neuseeland Finnland
65′
08:35
Auswechslung bei Neuseeland -> Ryan Thomas
China Curaçao
79′
08:34
Gelbe Karte für Jin Cheng (China)
Neuseeland Finnland
64′
08:34
Einwechslung bei Neuseeland -> Callan Elliot
Neuseeland Finnland
64′
08:34
Auswechslung bei Neuseeland -> Tim Payne
Neuseeland Finnland
64′
08:34
Einwechslung bei Neuseeland -> Kosta Barbarouses
Neuseeland Finnland
64′
08:34
Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Waine
Neuseeland Finnland
64′
08:34
Gelbe Karte für Marko Stamenić (Neuseeland)
China Curaçao
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Chengyu Liu
China Curaçao
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Yuning Zhang
China Curaçao
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Jiwen Kuai
China Curaçao
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Shihao Wei
China Curaçao
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Liangming Lin
China Curaçao
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Yudong Wang
Neuseeland Finnland
60′
08:30
Gelbe Karte für Jaakko Oksanen (Finnland)
Neuseeland Finnland
59′
08:29
Einwechslung bei Finnland -> Onni Valakari
Neuseeland Finnland
59′
08:29
Auswechslung bei Finnland -> Naatan Skyttä
Neuseeland Finnland
57′
08:27
Gelbe Karte für Tony Miettinen (Finnland)
China Curaçao
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Jiahui Huang
China Curaçao
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Bin Xu
China Curaçao
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Hetao Hu
China Curaçao
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Yang Liu
China Curaçao
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Jin Cheng
China Curaçao
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Shangyuan Wang
China Curaçao
63′
08:18
Einwechslung bei Curaçao -> Roshon van Eijma
China Curaçao
63′
08:18
Auswechslung bei Curaçao -> Riechedly Bazoer
China Curaçao
63′
08:18
Einwechslung bei Curaçao -> Tyrese Noslin
China Curaçao
63′
08:18
Auswechslung bei Curaçao -> Joshua Brenet
China Curaçao
62′
08:17
Gelbe Karte für Jeremy Antonisse (Curaçao)
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Jaakko Oksanen
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Adam Markhiev
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Anpfiff 2. Halbzeit
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Einwechslung bei Neuseeland -> Jesse Randall
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Auswechslung bei Neuseeland -> Callum McCowatt
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Ryan Mahuta
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Juho Lähteenmäki
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Tony Miettinen
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Ville Koski
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Kasper Paananen
Neuseeland Finnland
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Joel Pohjanpalo
China Curaçao
59′
08:14
Tooor per Linksschuss für China, 2:0 durch Yuning Zhang
China Curaçao
58′
08:13
Gelbe Karte für Haofan Liu (China)
China Curaçao
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Tahith Chong
China Curaçao
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Juninho Bacuna
China Curaçao
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Jearl Margaritha
China Curaçao
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Sontje Hansen
China Curaçao
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Gervane Kastaneer
China Curaçao
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Brandley Kuwas
China Curaçao
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Jeremy Antonisse
China Curaçao
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Kenji Gorré
China Curaçao
46′
08:01
Einwechslung bei China -> Behram Abduweli
China Curaçao
46′
08:01
Auswechslung bei China -> Wenneng Xie
China Curaçao
46′
08:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Neuseeland Finnland
45′
08:00
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Neuseeland Finnland
45′+4
08:00
Ende 1. Halbzeit
Neuseeland Finnland
44′
07:59
Einwechslung bei Neuseeland -> James McGarry
Neuseeland Finnland
44′
07:59
Auswechslung bei Neuseeland -> Francis de Vries
China Curaçao
45′+3
07:45
Ende 1. Halbzeit
China Curaçao
45′+2
07:45
Tooor per Linksschuss für China, 1:0 durch Shihao Wei
China Curaçao
45′
07:45
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
Neuseeland Finnland
25′
07:40
Tooor mit dem Kopf für Finnland, 0:1 durch Joel Pohjanpalo
China Curaçao
35′
07:35
Gelbe Karte für Bin Xu (China)
China Curaçao
31′
07:31
Gelbe Karte für Yudong Wang (China)
Neuseeland Finnland
1′
07:16
Spielbeginn
China Curaçao
1′
07:01
Spielbeginn
Chile Kapverdische Inseln
90′+7
05:45
Spielende
Chile Kapverdische Inseln
90′
05:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Chile Kapverdische Inseln
85′
05:40
Einwechslung bei Chile -> Diego Ulloa
Chile Kapverdische Inseln
85′
05:40
Auswechslung bei Chile -> Gabriel Suazo
Chile Kapverdische Inseln
85′
05:40
Einwechslung bei Chile -> Ignacio Saavedra
Chile Kapverdische Inseln
85′
05:40
Auswechslung bei Chile -> Vicente Pizarro
Chile Kapverdische Inseln
79′
05:34
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 4:2 durch Gonzalo Tapia
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Einwechslung bei Kap Verde -> Garry Rodrigues
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Auswechslung bei Kap Verde -> Steven Moreira
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Einwechslung bei Chile -> Benjamín Chandía
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Auswechslung bei Chile -> Maximiliano Gutiérrez
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Einwechslung bei Chile -> Gonzalo Tapia
Chile Kapverdische Inseln
78′
05:33
Auswechslung bei Chile -> Ben Brereton
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Laros Duarte
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Deroy Duarte
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Yannick Semedo
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Telmo Arcanjo
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Wagner Pina
Chile Kapverdische Inseln
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Ryan Mendes
Chile Kapverdische Inseln
67′
05:22
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 3:2 durch Felipe Loyola
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> Nuno Da Costa
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Dailon Livramento
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> João Paulo
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Sidny Lopes Cabral
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> Willy Semedo
Chile Kapverdische Inseln
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Jorginho Soares
Chile Kapverdische Inseln
59′
05:14
Einwechslung bei Chile -> Javier Altamirano
Chile Kapverdische Inseln
59′
05:14
Auswechslung bei Chile -> Lautaro Millán
Chile Kapverdische Inseln
58′
05:13
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 2:2 durch Maximiliano Gutiérrez
Chile Kapverdische Inseln
53′
05:08
Gelbe Karte für Ian Garguez (Chile)
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Felipe Loyola
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Rodrigo Echeverría
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Dario Osorio
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Lucas Cepeda
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Felipe Faúndez
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Iván Román
Chile Kapverdische Inseln
46′
05:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Chile Kapverdische Inseln
45′+5
04:45
Ende 1. Halbzeit
Chile Kapverdische Inseln
45′+3
04:45
Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:2 durch Sidny Lopes Cabral
Chile Kapverdische Inseln
45′
04:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Chile Kapverdische Inseln
43′
04:43
VAR: Platzverweis gegen Kap Verde.
Chile Kapverdische Inseln
43′
04:43
Rote Karte für Diney Borges (Kap Verde)
Chile Kapverdische Inseln
30′
04:30
Gelbe Karte für Deroy Duarte (Kap Verde)
Chile Kapverdische Inseln
21′
04:21
Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:1 durch Dailon Livramento
Chile Kapverdische Inseln
16′
04:16
Tooor per Linksschuss für Chile, 1:0 durch Ben Brereton
Chile Kapverdische Inseln
1′
04:01
Spielbeginn
Dom. Republik El Salvador
90′
02:45
Elfmetertooor für Dom. Republik, 2:2 durch Dorny Romero
Dom. Republik El Salvador
90′+6
02:45
Spielende
Dom. Republik El Salvador
78′
02:33
Tooor für El Salvador, 1:2 durch Nathan Ordaz
Kolumbien Kroatien
90′+7
02:15
Spielende
Kolumbien Kroatien
90′
02:15
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Kolumbien Kroatien
83′
02:08
Einwechslung bei Kroatien -> Toni Fruk
Kolumbien Kroatien
83′
02:08
Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Moro
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Luka Modrić
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Mario Pašalić
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Andrej Kramarić
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Marco Pašalić
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Kristijan Jakić
Kolumbien Kroatien
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Martin Erlić
Dom. Republik El Salvador
46′
02:01
Anpfiff 2. Halbzeit
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Carlos Gómez
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Díaz
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Juan Fernando Quintero
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Jhon Arias
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Gustavo Puerta
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Richard Ríos
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Jhon Córdoba
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Suárez
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Santiago Arias
Kolumbien Kroatien
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Daniel Muñoz
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Kevin Castaño
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> Jefferson Lerma
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Deiver Machado
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> Johan Mojica
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Jorge Carrascal
Kolumbien Kroatien
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> James Rodríguez
Kolumbien Kroatien
61′
01:46
Einwechslung bei Kroatien -> Martin Baturina
Kolumbien Kroatien
61′
01:46
Auswechslung bei Kroatien -> Petar Sučić
Kolumbien Kroatien
61′
01:46
Einwechslung bei Kroatien -> Luka Sučić
Kolumbien Kroatien
61′
01:46
Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić
Dom. Republik El Salvador
45′+2
01:45
Ende 1. Halbzeit
Kolumbien Kroatien
55′
01:40
Gelbe Karte für Nikola Vlašić (Kroatien)
Kolumbien Kroatien
51′
01:36
Gelbe Karte für Martin Erlić (Kroatien)
Kolumbien Kroatien
46′
01:31
Einwechslung bei Kroatien -> Petar Musa
Kolumbien Kroatien
46′
01:31
Auswechslung bei Kroatien -> Igor Matanović
Kolumbien Kroatien
46′
01:31
Anpfiff 2. Halbzeit
Kolumbien Kroatien
46′
01:31
Einwechslung bei Kroatien -> Josip Stanišić
Kolumbien Kroatien
46′
01:31
Auswechslung bei Kroatien -> Ivan Perišić
Kolumbien Kroatien
45′+5
01:15
Ende 1. Halbzeit
Kolumbien Kroatien
45′
01:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Dom. Republik El Salvador
15′
01:15
Tooor für Dom. Republik, 1:0 durch Junior Firpo
Kolumbien Kroatien
42′
01:12
Tooor mit dem Kopf für Kroatien, 1:2 durch Igor Matanović
Kolumbien Kroatien
40′
01:10
Gelbe Karte für Petar Sučić (Kroatien)
Dom. Republik El Salvador
1′
01:01
Spielbeginn
Kolumbien Kroatien
6′
00:36
Tooor per Linksschuss für Kroatien, 1:1 durch Luka Vušković
Kolumbien Kroatien
2′
00:32
Tooor per Linksschuss für Kolumbien, 1:0 durch Jhon Arias
Kolumbien Kroatien
1′
00:31
Spielbeginn

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Quelle: Reuters

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