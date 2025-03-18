Fußball-Testländerspiele: Ergebnisse, Spielplan, Liveticker

Testländerspiele im Überblick:Liveticker mit Schweiz - DFB-Team ab 20:45
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Übersicht und Ergebnisse internationaler Testspiele der Männer-Nationalmannschaften. Zu ausgewählten Partien mit Liveticker.
20:31
Alles ist angerichtet für einen hochklassigen Fußballabend in London. Ab 20:45 Uhr rollt der Ball!
20:29
Für die Serben verlief die WM-Qualifikation enttäuschend. Hinter England und Albanien belegte das Team in der Gruppe nur Rang drei. Vor allem die letztlich entscheidende 0:1-Heimniederlage gegen die Albaner, in deren Folge Nationaltrainer Dragan Stojković umgehend zurücktrat, sorgte für große Enttäuschung. Nach den erfolgreichen Qualifikationen 2018 und 2022 findet die Weltmeisterschaft diesmal ohne Serbien statt und der neue Coach Veljko Paunovic soll sein Team aus der Krise führen.
20:28
Für England ist dieses Duell mehr als nur ein Test. „Jetzt muss ich den Ansprüchen natürlich auch gerecht werden. Ich weiß, dass hier einige Trophäen fehlen. Ich will helfen, es möglich zu machen“, erklärte Tuchel bei seiner Vorstellung im Oktober 2024. Spiele wie dieses sollen zeigen, wie titelreif diese Mannschaft tatsächlich ist, wenngleich bei den Engländern am heutigen Abend zum Großteil zunächst nur die zweite Garde auf dem Rasen steht.
20:27
Das letzte Länderspiel gegen Litauen letzten November gewann die Elftal souverän mit 4:0. Im Vergleich dazu rotiert Ronald Koeman aber ordentlich und nur fünf Spieler bleiben aus dieser Startelf erhalten. Mit dabei sind erneut Torhüter Verbruggen, van Dijk, Reijnders sowie Gakpo und der Ex-Dortmunder Malen.
20:21
Auch heute wartet mit Uruguay ein unangenehmer Gegner. Unter Trainer Marcelo Bielsa qualifizierte sich La Celeste souverän als Tabellenvierter der Südamerika-Qualifikation für die WM-Endrunde, punktgleich mit Brasilien. In den jüngsten Testspielen zeigte sich Uruguay allerdings sehr wechselhaft. Knappe Siege gegen die Dominikanische Republik (1:0) und Usbekistan (2:1), ein 0:0 gegen Mexiko und zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die USA. Defensiv traditionell stabil, zuletzt aber mit ungewohnter Anfälligkeit, Uruguay ist und bleibt eine Wundertüte.
20:19
Einen DFB-Sieg gegen die Nati dürften viele gar nicht mehr vor Augen haben. Denn ein solcher liegt schon rund 20 Jahre zurück. Seit März 2008, als die Deutschen mit 4:0 gewannen, gab es vier sieglose Spiele für die Nationalelf (drei Remis und eine Niederlage). Jüngst gab es ein 1:1 bei der EM 2024, als die Nagelsmann-Mannen in Frankfurt erst in der Nachspielzeit durch Füllkrug zum Ausgleich kamen.
20:15
Auch Norwegen ließ in der WM-Quali nichts anbrennen und war sogar noch besser als die heutigen Gastgeber. Die Skandinavier haben alle acht Spiele gewonnen und ließen damit den viermaligen Weltmeister Italien hinter sich, der nur 18 Zähler sammelte. Die letzte Niederlage ist für die Norweger somit schon eine ganze Weile her, denn die gab es im Oktober 2024. Am vierten Spieltag der Nations League ging die Mannschaft von Cheftrainer Ståle Solbakken mit 1:5 gegen Österreich unter.
90′
20:15
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
90′+3
20:15
Spielende
90′+4
20:15
Spielende
90′+4
20:15
Einwechslung bei Costa Rica -> Douglas López
90′+4
20:15
Auswechslung bei Costa Rica -> Josimar Alcócer
90′
20:15
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
90′+1
20:15
Tooor für Costa Rica, 2:2 durch Warren Madrigal
20:14
Doch Vorsicht ist geboten. Das letzte Duell mit Uruguay dürfte bei vielen englischen Fans noch unangenehme Erinnerungen hervorrufen. Bei der Weltmeisterschaft 2014 unterlag England in der Gruppenphase mit 1:2, doppelt getroffen hatte damals Luis Suárez. Das frühe Turnier-Aus war besiegelt.
20:14
Die Spanier sind mittlerweile in 26 Länderspielen in Folge ungeschlagen und konnten davon 20 gewinnen. Das im Elfmeterschießen verlorene Nations-League-Finale gegen Portugal 2025 ist als Remis in die Statistik eingeflossen. Ihre WM-Qualifikationsgruppe gewannen die Iberer mit 16 von 18 möglichen Punkten souverän und kassierten nach fünf Siegen mit 19:0 Toren erst im letzten Gruppenspiel den ersten Gegentreffer.
89′
20:14
Einwechslung bei Jordanien -> Shararh
89′
20:14
Auswechslung bei Jordanien -> Mousa Al Tamari
89′
20:14
Einwechslung bei Jordanien -> Amer Jamous
89′
20:14
Auswechslung bei Jordanien -> Noor Al Rawabdeh
87′
20:12
Gelbe Karte für Nizar Al Rashdan (Jordanien)
87′
20:12
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ziyad Al Johani
87′
20:12
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Mohammed Kanno
87′
20:12
Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed Abdelmonem
87′
20:12
Auswechslung bei Ägypten -> Hamdy Fathy
20:11
Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in bestechender Form. Unter Trainer Thomas Tuchel gewann England sämtliche acht Partien der WM-Qualifikation, bei beeindruckenden 22:0 Toren. Insgesamt stehen neun Siege aus den letzten zehn Länderspielen zu Buche, allesamt ohne Gegentor. Einzig ein Testspiel gegen Senegal im vergangenen Sommer ging verloren. Die Three Lions strotzen also vor Selbstvertrauen und scheinen defensiv nahezu unangreifbar.
20:10
Die Schweizer gehen es, zumindest auf dem Papier, mit einer 4-3-3-Formation in die Partie. BVB-Schlussmann Kobel hütet das Tor. Vor ihm bilden Akanji und Elvedi die Innenverteidigung. Widmer und Rodríguez sollen die Außen dicht machen. Im Mittelfeldzentrum darf Xhaka nach Sprunggelenksverletzung direkt wieder ran, neben ihm Freuler und Augsburgs Rieder. In der Sturmspitze wird Embolo unterstützt von den Außen Ndoye und Vargas. Viele Namen also, die aus der deutschen Bundesliga bekannt sind.
85′
20:10
Gelbe Karte für Husam Abu Al Dahab (Jordanien)
85′
20:10
Gelbe Karte für Muteb Al Mufarraj (Saudi-Arabien)
84′
20:09
Tooor für Costa Rica, 2:1 durch Josimar Alcócer
84′
20:09
Josimar Alcócer (Costa Rica) verschießt einen Elfmeter
20:06
Eigentlich sollten die Spanier heute als amtierender Europameister das "Finalissima" gegen Südamerikameister Argentinien austragen. Da die Partie aber aufgrund diverser Umstände vorerst nicht zustande kam, springt Serbien als Gegner der "Furia Roja" ein und die Voraussetzungen könnten vor diesem Freundschaftsspiel unterschiedlicher kaum sein. Während die Spanier sich als Mitfavorit auf den Titel auf das große Turnier im Sommer vorbereiten, steht bei den Serben nach verpasster WM-Qualifikation ein Neuanfang mit neuem Coach an.
80′
20:05
Einwechslung bei Costa Rica -> Jefferson Brenes
80′
20:05
Auswechslung bei Costa Rica -> Jeyland Mitchell
20:02
Auf der Gegenseite nimmt Marcelo Bielsa nach der krachenden 1:5-Niederlage im letzten Testspiel gegen die USA gleich sechs Wechsel vor. Muslera steht im Tor. In der Viererkette beginnen Piquerez, Araujo, Olivera und Varela. Im Mittelfeld agieren de Arrascaeta, Ugarte und Valverde. In der offensiven Dreierreihe der 4-3-3-Formation starten Araújo, Aguirre und Canobbio.
20:02
Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Spanien und Serbien! Um 21 Uhr rollt der Ball im Estadio de la Cerámica von Villarreal!
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Hossam Abdelmaguid
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Marwan Attia
76′
20:01
Tooor für Jordanien, 2:0 durch Ibrahim Sabra
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Ahmed Koka
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Ahmed El Fotouh
76′
20:01
Einwechslung bei Ägypten -> Tarek Alaa
76′
20:01
Auswechslung bei Ägypten -> Mohamed Hany
1′
20:01
Spielbeginn
20:00
Die WM-Qualifikation gelang der Schweiz unter Trainer Murat Yakin ein weiteres Mal ziemlich souverän. Gegen Kosovo, Slowenien und Schweden konnte sich die „Nati“ durchsetzen und ging nunmehr seit 16 Monaten schon nicht mehr als Verlierer vom Feld. Auf die WM können sich die „Eidgenossen“ jedoch noch nicht richtig vorbereiten. Denn es fehlt schlichtweg noch ein Gegner. Lediglich Kater und Kanada sind fix. Der dritte Gegner wird erst am Dienstag in den Play-offs zwischen Italien und Bosnien-Herzegowina ermittelt. Für Yakin soll das heutige Spiel als Testlauf dienen, um Taktik und Personal auf den Prüfstand zu stellen.
90′+4
20:00
Fazit: Österreich feiert einen erfolgreichen Start ins WM-Jahr 2026 und besiegt Ghana verdient sowie ungefährdet mit 5:1. Auf eine chancenarme erste Hälfte folgte eine deutlich verbesserte Vorstellung in den zweiten 45 Minuten. Auch die Debütanten Wanner und Chukwuemeka brachten frischen Wind in die Partie und lieferten eine echte Talentprobe im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ab. Am Dienstag hat Österreich ebenfalls im Happel-Stadion die Möglichkeit, gegen Südkorea die Abläufe weiter zu schärfen.
75′
20:00
Einwechslung bei Jordanien -> Ibrahim Sabra
75′
20:00
Auswechslung bei Jordanien -> Baha’ Faisal
19:59
Die Niederlande qualifizierte sich ohne Probleme für die diesjährige Weltmeisterschaft und holte 20 Punkte aus acht Partien. Am Ende hatte die Elftal drei Zähler Vorsprung auf Polen. Nur die zwei Spiele gegen die Osteuropäer entschieden die Niederländer nicht für sich und spielten zweimal 1:1. Die letzte Niederlage für das Team von Bondscoach Ronald Koeman ist fast genau ein Jahr her. Im Viertelfinale der Nations League schied die Niederlande nach dem Rückspiel mit 4:5 im Elfmeterschießen gegen Spanien aus.
19:58
Thomas Tuchel hatte im Vorfeld bereits angekündigt, einiges ausprobieren zu wollen und die Länderspiele auch zur Sichtung zu nutzen. Im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg gegen Albanien zum Abschluss der WM-Qualifikation schickt er daher eine rundum erneuerte Elf auf den Platz. Trafford steht im Tor. In der Viererkette beginnen Livramento, Tomori, Maguire und Spence. Davor agieren Henderson und Garner. In der offensiven Dreierreihe einer 4-2-3-1-Formation starten Madueke, Foden und Rashford, während Solanke die Sturmspitze gibt.
90′+4
19:58
Spielende
90′+2
19:56
Tooor für Österreich, 5:1 durch Nicolas Seiwald
Seiwald mit dem Hammer zum 5:1! Der Mittelfeldmotor erzielt sein erstes Länderspieltor traumhaft! Österreich kombiniert sich wieder stark durch, eine Prass-Flanke von links rutscht zu Seiwald in den Rückraum durch, der einfach aus der Distanz draufhält und wunderschön ins kurze Eck trifft! Der perfekte Schlusspunkt.
Seiwald mit dem Hammer zum 5:1! Der Mittelfeldmotor erzielt sein erstes Länderspieltor traumhaft! Österreich kombiniert sich wieder stark durch, eine Prass-Flanke von links rutscht zu Seiwald in den Rückraum durch, der einfach aus der Distanz draufhält und wunderschön ins kurze Eck trifft! Der perfekte Schlusspunkt.
71′
19:56
Einwechslung bei Costa Rica -> Andy Rojas
71′
19:56
Auswechslung bei Costa Rica -> Carlos Mora
70′
19:55
Einwechslung bei Costa Rica -> Warren Madrigal
70′
19:55
Auswechslung bei Costa Rica -> Andrey Soto
90′
19:54
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
19:54
Dann werfen wir einen Blick auf die Elf von Bundestrainer Nagelsmann. Im Tor startet, wenig überraschend, Oliver Baumann. Davor bilden Schlotterbeck und Tah die Innenverteidigung. Rechts findet sich Kapitän Kimmich, links Raum. Auf der Doppelsechs beginnen Stiller und Goretzka, während Sané den rechten Flügel bearbeiten wird und Gnabry den gegenüberliegenden. Auf der Zehn soll Wirtz Stürmer Havertz unterstützen, der erstmal seit über einem Jahr wieder im Kader steht.
87′
19:52
Österreich präsentiert sich spielfreudig und möchte noch einen fünften Treffer nachlegen.
66′
19:51
Einwechslung bei Jordanien -> Mahmoud Al Mardi
66′
19:51
Auswechslung bei Jordanien -> Odeh Al Fakhouri
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Kamaldeen Sulemana
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Antoine Semenyo
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Christopher Bonsu Baah
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Jordan Ayew
86′
19:50
Einwechslung bei Ghana: Elisha Owusu
86′
19:50
Auswechslung bei Ghana: Thomas Partey
85′
19:50
Kalajdžić verpasst hier bei seiner Rückkehr einen Treffer, weil er seinen Flachschuss nur knapp am langen Eck vorbeisetzt.
65′
19:50
Einwechslung bei Jordanien -> Yousef Abu Al Jazar
65′
19:50
Auswechslung bei Jordanien -> Ahmad Assaf
19:49
Auch in dieser Länderspielperiode musste Nagelsmann des Öfteren kurzfristig Kaderänderungen vornehmen. Denn die Ausfälle von Felix Nmecha (Außenbandverletzung im Knie), Aleksandar Pavlović (Verletzung am Hüftbeuger) und Jamie Leweling (reiste nach wenigen Tagen wieder ab) zwangen den Bundestrainer zu Nachnominierungen. Es folgten jedoch lediglich die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich. Außerdem musste Münchens Schlussmann Jonas Urbig gestern ebenfalls verletzt abreisen. Für ihn rückte Finn Dahmen nach. Außerdem überraschte Nagelsmann mit den Personalien Lennart Karl (erstmal dabei), Anton Stach (Kandidat für die Doppelsechs) und Antonio Rüdiger. Der Verteidiger ist nach Abwesenheit durch eine Verletzung wieder zurück und fiel zuletzt häufig durch einige unschöne Szenen in Spanien auf.
84′
19:49
Es gibt noch einmal Ecke für Österreich von der linken Seite.
62′
19:47
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Sultan Mandash
62′
19:47
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Salman Al Faraj
62′
19:47
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Rayan Hamed Hamidou
62′
19:47
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Abdulelah Al Amri
81′
19:46
In den Schlussminuten darf auch Affengruber sein Debüt feiern, Kalajdžić kehrt indes zurück.
61′
19:46
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Saleh Al Shehri
61′
19:46
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Firas Al Brikan
61′
19:46
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Abdullah Al Hamdan
61′
19:46
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Khalid Al Ghannam
90′+6
19:45
Spielende
90′+6
19:45
Spielende
90′+2
19:45
Gelbe Karte für José Fajardo (Panama)
90′
19:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
80′
19:44
Einwechslung bei Österreich: David Affengruber
80′
19:44
Auswechslung bei Österreich: Stefan Posch
80′
19:44
Einwechslung bei Österreich: Saša Kalajdžić
80′
19:44
Auswechslung bei Österreich: Marcel Sabitzer
19:43
Herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel zwischen der Niederlande und Norwegen. Der Anpfiff in der Johan-Cruyff-Arena erfolgt um 20:45 Uhr und die Partie wird geleitet von Lawrence Visser.
79′
19:43
Tooor für Österreich, 4:1 durch Carney Chukwuemeka
Traumdebüt! Chukwuemeka trifft in seinem ersten Spiel für Österreich und kann es selbst kaum glauben. Österreich zieht das Spiel fein von hinten auf, Chukwuemeka ist selbst mit mehreren Doppelpässen involviert. Am Ende steckt Sabitzer für den Debütanten durch, der hoch mit links vollendet!
Traumdebüt! Chukwuemeka trifft in seinem ersten Spiel für Österreich und kann es selbst kaum glauben. Österreich zieht das Spiel fein von hinten auf, Chukwuemeka ist selbst mit mehreren Doppelpässen involviert. Am Ende steckt Sabitzer für den Debütanten durch, der hoch mit links vollendet!
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Rami Rabia
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Yasser Ibrahim
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Mostafa Mohamed
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Omar Marmoush
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Mahmoud Saber
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Islam Issa
58′
19:43
Einwechslung bei Ägypten -> Ibrahim Adel
58′
19:43
Auswechslung bei Ägypten -> Zizo
19:43
Nicht mal mehr 80 Tage zeigt der Countdown bis zum WM-Start für die DFB-Elf. In Basel wollen die Deutschen heute einen weiteren Grundstein für das Weltturnier in den USA, Kanada und Mexiko legen. Viel Zeit bleibt dem Trainerteam rund um Julian Nagelsmann also nicht mehr, um seine Mannschaft zu finden. Denn neben dem Testspiel heute wartet mit Ghana noch ein weiterer Testgegner am Montag in Stuttgart. Abschließend folgen Ende Mai und Anfang Juni noch zwei Spiele, ehe es am 14. Juni gegen den Karibikstaat Curaçao erstmals ernst wird.
57′
19:42
Einwechslung bei Ägypten -> Mohamed El Shenawy
57′
19:42
Auswechslung bei Ägypten -> Oufa Shobeir
77′
19:41
Tooor für Ghana, 3:1 durch Jordan Ayew
Etwas aus dem Nichts trifft Ghana zum 1:3! Ayew wird hier nicht konsequent angegangen und kann den Ball von rechts im Strafraum wuchtig ins Netz jagen, Wiegele hat keine Chance.
Etwas aus dem Nichts trifft Ghana zum 1:3! Ayew wird hier nicht konsequent angegangen und kann den Ball von rechts im Strafraum wuchtig ins Netz jagen, Wiegele hat keine Chance.
76′
19:41
Prass kommt mit Tempo über die linke Seite und gibt ins Zentrum, wo allerdings kein Kollege einschussbereit steht.
56′
19:41
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:4 durch Omar Marmoush
74′
19:38
Gelbe Karte für Stefan Posch (Österreich)
Auch Posch sieht für einen Check gegen Semenyo Gelb.
Auch Posch sieht für einen Check gegen Semenyo Gelb.
73′
19:38
Österreich ist giftiger in den Zweikämpfen, Prass hält die Kugel mit einer starken Grätsche im Angriffsdrittel in den eigenen Reihen.
83′
19:38
Einwechslung bei Südafrika -> Tholo Matuludi
83′
19:38
Auswechslung bei Südafrika -> Khuliso Mudau
83′
19:38
Einwechslung bei Südafrika -> Samukelo Kabini
83′
19:38
Auswechslung bei Südafrika -> Aubrey Modiba
71′
19:37
Auch Chukwuemeka probiert hier, auf sich aufmerksam zu machen. Von Ghana kommt nach wie vor kaum etwas. Ob die Wechsel etwas daran ändern können?
19:37
Guten Abend und ein ganz herzliches Willkommen! Im Wembley Stadium empfängt England die Gäste aus Uruguay, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Ein hochklassiges Testspiel und ein wichtiger Gradmesser im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft erwartet uns.
80′
19:35
Tooor für Montenegro, 2:0 durch Milutin Osmajić
50′
19:35
Elfmetertooor für Jordanien, 1:0 durch Baha’ Faisal
70′
19:34
Einwechslung bei Ghana: Marvin Senaya
70′
19:34
Auswechslung bei Ghana: Caleb Yirenkyi
70′
19:34
Einwechslung bei Ghana: Ransford Königsdörffer
70′
19:34
Auswechslung bei Ghana: Issahaku Fatawu
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Ibrahim Sulemana
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Kwasi Sibo
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Patric Pfeiffer
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Jonas Adjetey
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Gideon Mensah
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Derrick Köhn
69′
19:33
Einwechslung bei Ghana: Jerome Opoku
69′
19:33
Auswechslung bei Ghana: Prince Adu
68′
19:33
Ghanas Teamchef Otto Addo nimmt nach der nächsten "Cooling Break" sechs Wechsel vor.
48′
19:33
Gelbe Karte für Jeyland Mitchell (Costa Rica)
67′
19:31
Wimmer betritt mit frischem Trikot wieder den Rasen, es geht weiter für ihn.
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Naif Masoud
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Musab Al Juwayr
46′
19:31
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Muteb Al Mufarraj
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Hassan Kadesh
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Nizar Al Rashdan
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Ibrahim Saadeh
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Mohannad Abu Taha
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Mohammad Abu Hasheesh
46′
19:31
Einwechslung bei Ägypten -> Mohanad Lasheen
46′
19:31
Auswechslung bei Ägypten -> Trézéguet
46′
19:31
Auswechslung bei Ägypten -> Emam Ashour
46′
19:31
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
19:31
Einwechslung bei Ägypten -> Haissem Hassan
46′
19:31
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Majrashi
46′
19:31
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ayman Yahya
46′
19:31
Einwechslung bei Jordanien -> Abdallah Al Fakhouri
46′
19:31
Auswechslung bei Jordanien -> Yazeed Abu Layla
19:30
Ein herzliches Willkommen zum Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Kann die DFB-Elf mit einem Sieg ins WM-Jahr starten? Los geht es um 20:45 Uhr!
74′
19:29
Einwechslung bei Panama -> Andrés Andrade
74′
19:29
Auswechslung bei Panama -> Roderick Miller
74′
19:29
Einwechslung bei Panama -> Adalberto Carrasquilla
74′
19:29
Auswechslung bei Panama -> Cristian Martínez
65′
19:29
Gelbe Karte für Kwasi Sibo (Ghana)
Wimmer war hier einem vorerst nicht geahndeten Ellbogencheck von Sibo ausgesetzt, er blutet aus der Nase und muss behandelt werden. Im Nachgang sieht Sibo doch Gelb.
Wimmer war hier einem vorerst nicht geahndeten Ellbogencheck von Sibo ausgesetzt, er blutet aus der Nase und muss behandelt werden. Im Nachgang sieht Sibo doch Gelb.
63′
19:28
Wanner liefert bislang eine auffällige Vorstellung ab und betreibt in jedem Fall schon Eigenwerbung im Hinblick auf die WM.
62′
19:27
Nun darf auf Chukwuemeka sein Debüt feiern! Arnautović und Svoboda greifen ab sofort ebenfalls ein.
72′
19:27
Einwechslung bei Südafrika -> Evidence Makgopa
72′
19:27
Auswechslung bei Südafrika -> Lyle Foster
62′
19:26
Einwechslung bei Österreich: Michael Svoboda
62′
19:26
Auswechslung bei Österreich: Marco Friedl
62′
19:26
Einwechslung bei Österreich: Marko Arnautović
62′
19:26
Auswechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch
71′
19:26
Einwechslung bei Südafrika -> Thalente Mbatha
71′
19:26
Auswechslung bei Südafrika -> Teboho Mokoena
61′
19:25
Einwechslung bei Österreich: Carney Chukwuemeka
61′
19:25
Auswechslung bei Österreich: Christoph Baumgartner
61′
19:25
Fatawu setzt sich rechts durch und zieht wuchtig ab, über die Latte, Wiegele muss nicht eingreifen!
120′
19:25
Richard Odada verschießt
120′
19:25
Markus Soomets trifft
120′
19:25
Ben Omondi trifft
120′
19:25
Rauno Sappinen trifft
120′
19:25
Chris Erambo trifft
120′
19:25
Alex Tamm trifft
120′
19:25
Lawrence Ouma trifft
120′
19:25
Michael Schjønning-Larsen trifft
120′
19:25
Mohammed Bajaber verschießt
120′
19:25
Ioan Yakovlev verschießt
120′
19:25
Austin Odhiambo trifft
120′
19:25
Erko Tõugjas trifft
59′
19:23
Tooor für Österreich, 3:0 durch Stefan Posch
Poschs Tor war nur aufgeschoben! Wanner tritt die Ecke von rechts, zentral leitet Gregoritsch mit dem Kopf auf Posch weiter, der den Ball ebenso per Kopf in die Maschen scherzelt.
Poschs Tor war nur aufgeschoben! Wanner tritt die Ecke von rechts, zentral leitet Gregoritsch mit dem Kopf auf Posch weiter, der den Ball ebenso per Kopf in die Maschen scherzelt.
58′
19:23
Posch mit der Möglichkeit auf den nächsten Treffer! Der Rechtsverteidiger hat viel Zeit und Raum, schließt dann aber zu unplatziert ab, Ati-Zigi wehrt zur Ecke ab.
57′
19:23
Jetzt lässt Ghana den Ball etwas in den eigenen Reihen laufen. Österreich formiert sich aber rasch, so kann nichts entstehen. Einen harmlosen Roller hat Wiegele sicher.
66′
19:21
Einwechslung bei Panama -> Aníbal Godoy
66′
19:21
Auswechslung bei Panama -> Martín Krug
55′
19:20
Es ist schon deutlich mehr Bewegung drin im österreichischen Spiel. Ghana setzt aber auch wenig entgegen. Hält Rot-Weiß-Rot das Tempo hoch?
65′
19:20
Einwechslung bei Panama -> José Fajardo
65′
19:20
Auswechslung bei Panama -> Cecilio Waterman
53′
19:18
Wimmer hätte hier im Konter prompt nachlegen können! Der Joker entscheidet sich für das Abspiel ins Zentrum, doch die ghanaische Abwehr ist dazwischen und klärt ins Seitenaus.
51′
19:15
Tooor für Österreich, 2:0 durch Michael Gregoritsch
Gregoritsch und das Happel-Oval: eine Liebesgeschichte! Debütant Wanner schlägt einen hohen Diagonalball Richtung Sabitzer, der auf der linken Seite von Yirenkyi unfreiwillig das Rund vorgelegt bekommt. Sabitzer legt in die Mitte, wo Gregortisch nur noch einschieben muss.
Gregoritsch und das Happel-Oval: eine Liebesgeschichte! Debütant Wanner schlägt einen hohen Diagonalball Richtung Sabitzer, der auf der linken Seite von Yirenkyi unfreiwillig das Rund vorgelegt bekommt. Sabitzer legt in die Mitte, wo Gregortisch nur noch einschieben muss.
90′+4
19:15
Spielende
90′
19:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
60′
19:15
Einwechslung bei Südafrika -> Jayden Adams
60′
19:15
Auswechslung bei Südafrika -> Yaya Sithole
60′
19:15
Einwechslung bei Südafrika -> Relebohile Mofokeng
60′
19:15
Auswechslung bei Südafrika -> Themba Zwane
45′+3
19:15
Ende 1. Halbzeit
45′+1
19:15
Ende 1. Halbzeit
45′
19:15
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
48′
19:14
Schiedsrichter Mohammed Al Hoaish lässt hier einiges durchgehen. Nicht zum ersten Mal bleibt nach einem Foul seine Pfeife stumm.
44′
19:14
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:3 durch Zizo
87′
19:12
Einwechslung bei Nicaragua -> José Andrés Martínez
87′
19:12
Auswechslung bei Nicaragua -> Juan Barrera
87′
19:12
Einwechslung bei Nicaragua -> Jonathan Moncada
87′
19:12
Auswechslung bei Nicaragua -> Byron Bonilla
47′
19:11
Der erste Eckball der zweiten 45 Minuten gehört Ghana. Österreich putzt aus.
46′
19:09
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Philipp Lienhart
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Kevin Danso
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Alexander Prass
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Phillipp Mwene
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Paul Wanner
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Florian Grillitsch
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Patrick Wimmer
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Romano Schmid
46′
19:08
Einwechslung bei Österreich: Florian Wiegele
46′
19:08
Auswechslung bei Österreich: Alexander Schlager
46′
19:08
Ralf Rangnick tauscht vor Beginn der zweiten Hälfte ordentlich durch! Wiegele feiert im Tor sein Debüt für Österreich, Lienhart ersetzt Danso, Prass kommt für Mwene, Wimmer auf dem rechten Flügel für Schmid und auch Wanner tritt erstmals für Österreich an, Grillitsch bleibt draußen. Ghana hingegen wechselt nicht.
83′
19:08
Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov
83′
19:08
Auswechslung bei Russland -> Danil Prutsev
83′
19:08
Tooor mit dem Kopf für Russland, 3:1 durch Aleksandr Golovin
48′
19:03
Tooor per Rechtsschuss für Südafrika, 1:1 durch Oswin Appollis
46′
19:01
Einwechslung bei Panama -> Jorge Gutiérrez
46′
19:01
Auswechslung bei Panama -> Éric Davis
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
19:01
Anpfiff 2. Halbzeit
75′
19:00
Einwechslung bei Nicaragua -> Jason Coronel
75′
19:00
Auswechslung bei Nicaragua -> Marlon López
75′
19:00
Einwechslung bei Nicaragua -> Joab Gutierrez
75′
19:00
Auswechslung bei Nicaragua -> Óscar Acevedo
30′
19:00
Gelbe Karte für Mohammed Kanno (Saudi-Arabien)
25′
18:55
Gelbe Karte für Guillermo Villalobos (Costa Rica)
45′+3
18:53
Halbzeitfazit: Österreich geht mit einer 1:0-Führung gegen Ghana in die Pause. Es ist ein Duell, dem der Testspielcharakter anzusehen ist. Keine Mannschaft geht übermäßiges Risiko, das Tempo ist überschaubar. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl, für die wenigen Höhepunkte aus rot-weiß-roter Sicht sorgten bislang Sabitzer vom Punkt und Baumgartner mit einer Kopfballchance. Ghana wurde hin und wieder nach hohen Bällen gefährlich. Alles in allem ist es ein kontrollierter Auftritt der ÖFB-Auswahl. Vielleicht kommt in Hälfte zwei mit frischem Personal noch etwas Leben in die Begegnung.
23′
18:53
Einwechslung bei Saudi-Arabien -> Marwan Al Sahafi
23′
18:53
Auswechslung bei Saudi-Arabien -> Ali Lajami
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Georgi Melkadze
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Lechi Sadulaev
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Ilya Vakhania
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Valentin Paltsev
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Maksim Petrov
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Daniil Fomin
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Matvey Kislyak
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Nail Umyarov
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Anton Mitryushkin
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Matvey Safonov
67′
18:52
Einwechslung bei Russland -> Aleksandr Golovin
67′
18:52
Auswechslung bei Russland -> Konstantin Tyukavin
45′+4
18:51
Ende 1. Halbzeit
45′+3
18:50
Gelbe Karte für Thomas Partey (Ghana)
Partey legt Baumgartner und sieht die erste Verwarnung des Spiels.
Partey legt Baumgartner und sieht die erste Verwarnung des Spiels.
64′
18:49
Einwechslung bei Nicaragua -> Bancy Hernandez
64′
18:49
Auswechslung bei Nicaragua -> Jorge Garcia
45′
18:48
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
44′
18:47
Semenyo und Köhn spielen auf der linken Seite auf, doch im Zentrum findet sich wieder keine Anspielstation.
42′
18:46
Eine weitere ÖFB-Ecke ist nicht von Erfolg gekrönt. Passiert hier noch etwas im ersten Durchgang?
16′
18:46
Tooor mit dem Kopf für Ägypten, 0:2 durch Trézéguet
41′
18:45
Beim Kopfball-Duell prallte Baumgartner mit einem Gegenspieler zusammen, beide müssen kurz behandelt werden.
90′+6
18:45
Spielende
90′
18:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
45′+5
18:45
Gelbe Karte für Martín Krug (Panama)
45′+5
18:45
Ende 1. Halbzeit
45′
18:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
45′+4
18:45
Ende 1. Halbzeit
40′
18:44
Jetzt aber Baumgartner! Der Leipzig-Legionär setzt nach einer Flanke von links zum Kopfball an, da muss sich Ati-Zigi ordentlich strecken und kann das Leder noch über die Latte drehen! Eine ansehnliche Parade!
40′
18:43
Das Spiel bewegt sich Richtung Pause, Großchancen kann sich Österreich nach wie vor kaum erarbeiten.
87′
18:42
Einwechslung bei Kenia -> Mohammed Bajaber
87′
18:42
Auswechslung bei Kenia -> Ryan Ogam
42′
18:42
Einwechslung bei Panama -> Orlando Mosquera
42′
18:42
Auswechslung bei Panama -> Luis Mejía
38′
18:41
Danso hat hier abermals nach einem weiten Ball alle Hände und Beine voll zu tun. Bis hierhin bleibt Adu in den Eins-gegen-Eins-Duellen aber noch zweiter Sieger.
86′
18:41
Einwechslung bei Estland -> Karel Mustmaa
86′
18:41
Auswechslung bei Estland -> Patrik Kristal
41′
18:41
Elfmetertooor für Montenegro, 1:0 durch Stefan Mugoša
37′
18:40
Baumgartner zieht in der Vorwärtsbewegung ein Foul, Österreich möchte das Spiel schnell machen, findet aber wieder keine Lücke in den ghanaischen Abwehrreihen.
34′
18:38
Immer wieder bricht Adu durch, der Österreich mit seinem Tempo Probleme bereitet. Grillitsch kann dem Offensivmann das Leder unter großem Risiko noch abluchsen. Bei hohen Bällen zeigt sich Österreich etwas anfällig.
52′
18:37
Gelbe Karte für Valentin Paltsev (Russland)
32′
18:36
Nach diesem Standard kommt Ghana auch zum ersten gefährlichen Abschluss! Semenyo gelangt etwas glücklich im Sechzehner an das Spielgerät, drischt es aber mit links in den Wiener Nachthimmel.
31′
18:35
Auf der Gegenseite verschafft sich Adu mit einer ansehnlichen Einzelaktion eine gute Schussposition, Seiwald kommt aber kurz vor knapp angerauscht und bereinigt zur Ecke.
30′
18:34
Österreich kommt momentan vermehrt über die Seiten, bleibt dann allerdings oft hängen.
4′
18:34
Tooor per Rechtsschuss für Ägypten, 0:1 durch Islam Issa
29′
18:32
Das Team von Otto Addo schafft es derzeit nicht, nachhaltig Druck aufzubauen. Selten gewonnene Bälle werden schnell wieder hergegeben.
77′
18:32
Einwechslung bei Estland -> Vladislavs Kreida
77′
18:32
Auswechslung bei Estland -> Kevor Palumets
77′
18:32
Einwechslung bei Estland -> Ioan Yakovlev
77′
18:32
Auswechslung bei Estland -> Kristo Hussar
47′
18:32
Rote Karte für Christian Reyes (Nicaragua)
28′
18:31
Für Sabitzer liegt der Ball halbrechts knapp 20 Meter vor dem Strafraum bereit. Seine hohe Hereingabe kann Ghana jedoch souverän aus der Gefahrenzone befördern.
46′
18:31
Einwechslung bei Nicaragua -> Josué Quijano
46′
18:31
Auswechslung bei Nicaragua -> Jefferson Rivera
46′
18:31
Einwechslung bei Russland -> Kirill Glebov
46′
18:31
Auswechslung bei Russland -> Yaroslav Gladyshev
46′
18:31
Anpfiff 2. Halbzeit
1′
18:31
Spielbeginn
1′
18:31
Spielbeginn
27′
18:30
Viele Highlights wurden den ca. 40.000 Fans im Happel-Stadion noch nicht geboten. Das Tempo der Begegnung ist nicht wirklich hoch.
25′
18:28
Der Ball rollt schon wieder, das ÖFB-Team vergibt in Form von Gregoritsch eine vielversprechende Konterchance. Der WM-Quali-Held bringt die Kugel nicht an den Mitspieler.
23′
18:27
Wie bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es nun eine "Cooling Break". Die Trinkpause findet einmal pro Halbzeit statt. Bei den winterlichen Temperaturen in Wien wohl eher eine Möglichkeit für die Trainer, taktisch einzuwirken.
22′
18:26
Von der ghanaischen Mannschaft kam in den vergangenen Minuten offensiv recht wenig, Österreich scheint alles im Griff zu haben.
26′
18:26
Gelbe Karte für Tshepang Moremi (Südafrika)
19′
18:24
Sabitzers Elfmeterquote im österreichischen Nationalteam liegt übrigens weiter bei 100%: fünf Tore in fünf Versuchen.
23′
18:23
Tooor per Rechtsschuss für Panama, 0:1 durch Édgar Bárcenas
18′
18:21
Gregoritsch kommt im Anschluss an den Corner auch zum Kopfball, setzt das Rund aber deutlich über den Querbalken.
17′
18:21
Nach fast 17 Minuten gibt es die Ecke der Partie, Sabitzer wird von der rechten Seite antreten.
66′
18:21
Einwechslung bei Estland -> Alex Tamm
66′
18:21
Auswechslung bei Estland -> Mattias Männilaan
66′
18:21
Einwechslung bei Estland -> Markus Soomets
66′
18:21
Auswechslung bei Estland -> Markus Poom
15′
18:20
Doch auch Ghana investiert jetzt mehr, Adu ist mittig fast auf und davon, er enteilt Danso, Friedl kommt aber im letzten Moment angelaufen und klärt!
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Chris Erambo
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> Abud Omar
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Lawrence Ouma
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> William Wilson
65′
18:20
Einwechslung bei Kenia -> Austin Odhiambo
65′
18:20
Auswechslung bei Kenia -> Zech Obiero
14′
18:19
Österreich beweist nun etwas mehr Zug zum Tor. Das 1:0 tut der Rangnick-Elf sichtlich gut.
13′
18:18
Der erste Treffer der Partie fällt also bezeichnenderweise nicht aus dem Spiel heraus. Vielleicht fungiert das 1:0 nun als Dosenöffner.
12′
18:15
Tooor für Österreich, 1:0 durch Marcel Sabitzer
45′+4
18:15
Ende 1. Halbzeit
45′+3
18:15
Elfmetertooor für Russland, 2:1 durch Konstantin Tyukavin
45′
18:15
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
11′
18:13
Es gibt Elfmeter für Österreich! Einen hohen Ball köpft der aufgerückte Danso im Strafraum an die Hand von Adjetey, Referee Al Hoaish zeigt auf den Punkt!
10′
18:13
Ghana kontert über links, Semenyo bleibt aber schließlich hängen.
9′
18:12
Es ist bislang ein recht unaufgeregter Beginn, beide Teams präsentieren sich im Aufbau sicher und präzise. Sobald es aber in die entscheidenden Zonen geht, fehlen noch Risiko und Kreativität.
42′
18:12
Gelbe Karte für Óscar Acevedo (Nicaragua)
8′
18:11
Ayew jagt einen Freistoß von hinter der Mittellinie Richtung Offensivdrittel, aber auch hier brennt nichts an, Österreich bereinigt die Situation.
7′
18:10
Die Gäste kommen über den rechten Flügel und bringen eine Hereingabe in den Sechzehner, Danso kann im Zentrum aber klären.
4′
18:08
Bereits nach knapp vier Minuten erheben sich die Menschen im Happel, die Stimmung auf den Rängen ist prächtig, das Testspiel beinahe ausverkauft.
3′
18:06
Ghana bekommt nach einem Foul zentral einen Freistoß zugesprochen und verzeichnet im Anschluss die erste längere Ballbesitzphase.
51′
18:06
Tooor für Kenia, 1:1 durch Ryan Ogam
2′
18:05
Aus Dansos Einwurf entsteht keine Gefahr.
1′
18:04
Die ersten Momente sind dem kontrollierten Passspiel gewidmet, schnell holt Österreich einen Einwurf von der rechten Seite tief in der gegnerischen Hälfte heraus.
1′
18:03
Österreich eröffnet in den neuen Auswärtstrikots die Partie im Prater-Oval!
1′
18:03
Spielbeginn
46′
18:01
Anpfiff 2. Halbzeit
1′
18:01
Spielbeginn
1′
18:01
Spielbeginn
17:56
Marcel Sabitzer führt Österreich auf den Rasen, in wenigen Augenblicken geht es los!
16′
17:46
Tooor per Linksschuss für Nicaragua, 1:1 durch Óscar Acevedo
90′+1
17:45
Spielende
45′+3
17:45
Ende 1. Halbzeit
45′
17:45
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
89′
17:44
Tooor für Aserbaidschan, 6:1 durch Rüstəm Əhmədzadə
42′
17:42
Einwechslung bei Kenia -> Ben Omondi
42′
17:42
Auswechslung bei Kenia -> Ochieng
86′
17:41
Tooor für Aserbaidschan, 5:1 durch Vüsal Isgandarli
3′
17:33
Tooor per Linksschuss für Russland, 1:0 durch Lechi Sadulaev
32′
17:32
Gelbe Karte für Richard Odada (Kenia)
1′
17:31
Spielbeginn
17:24
Otta Addo schickt für Ghana unter anderem Manchester-City-Akteur Antoine Semenyo und Altstar Jordan Ayew ins Rennen.
21′
17:21
Tooor für Estland, 0:1 durch Tanel Tammik
64′
17:19
Tooor für Aserbaidschan, 4:1 durch Toral Bayramov
17:14
Die Aufstellungen sind da! Schlager beginnt zwischen den Pfosten, die Viererkette bilden Mwene, Danso, Lienhart und Posch. Auf der Doppelsechs agieren Grillitsch und Seiwald, die Offensivabteilung besteht aus Sabitzer, Baumgartner, Schmid und Solospitze Greogoritsch.
52′
17:07
Elfmetertooor für St. Lucia, 3:1 durch Donavan Phillip
46′
17:01
Anpfiff 2. Halbzeit
1′
17:01
Spielbeginn
45′+3
16:45
Ende 1. Halbzeit
37′
16:37
Tooor für Aserbaidschan, 3:0 durch Musa Qurbanli
16:34
Bisher kam es erst einmal zu einem Duell zwischen Österreich und Ghana. Im März 2007 trennte man sich mit einem 1:1 in Graz.
16:21
In Marbella holten sich Marko Arnautovic und Co. unter der Woche den Feinschliff für das Testdoppel. Zu früh würde ein Einsatz heute wohl für David Alaba kommen. Der etatmäßige Kapitän ist nach einer Wadenverletzung auf dem Weg zurück. Auch Maximilian Wöber sollte vorerst kein Thema sein.
21′
16:21
Tooor für Aserbaidschan, 2:0 durch Rəhim Sadıxov
16:15
Das österreichische Nationalteam hat gegen die "Black Stars" die Möglichkeit, die Heimserie von elf ungeschlagenen Spielen en suite auszubauen. Bliebe Österreich auch am Dienstag im Test gegen Südkorea unbesiegt, würde das neuen Rekord bedeuten.
16:10
In der Stadt der Bälle könnten auch einige Debütanten die rot-weiß-rote Fußballbühne betreten. Neben den Neulingen Florian Wiegele und David Affengruber nominierte Teamchef Ralf Rangnick nach ihren Nationenwechsel auch Paul Wanner sowie Carney Chukwuemeka für den März-Lehrgang. Elf Wechsel sind heute möglich - und Rangnick kündigte im Vorfeld an, von diesem Kontingent Gebrauch zu machen: "Wir wollen beides tun: die Automatismen weiter verbessern, weiter einschleifen, und gleichzeitig möglichst jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen."
2′
16:02
Elfmetertooor für Aserbaidschan, 1:0 durch Emin Mahmudov
1′
16:01
Spielbeginn
15:56
Heute um 18 Uhr startet Österreich mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr 2026. Kulisse für das freundschaftliche Aufeinandertreffen ist das Wiener Ernst-Happel-Stadion.
90′+4
15:45
Spielende
90′
15:45
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
81′
15:36
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Savi-K Morton
81′
15:36
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Romaine Sawyers
81′
15:36
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ruben Freeman
81′
15:36
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Malique Roberts
75′
15:30
Tooor für Indonesien, 4:0 durch Mauro Zijlstra
72′
15:27
Einwechslung bei Indonesien -> Mauro Zijlstra
72′
15:27
Auswechslung bei Indonesien -> Ramadhan Sananta
69′
15:24
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Theo Wharton
69′
15:24
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Ethan Bristow
69′
15:24
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> G'Vaune Amory
69′
15:24
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Harry Panayiotou
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Eliano Reijnders
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Ole Romeny
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Ragnar Oratmangoen
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Beckham Putra
65′
15:20
Einwechslung bei Indonesien -> Justin Hubner
65′
15:20
Auswechslung bei Indonesien -> Elkan Baggott
90′+6
15:15
Spielende
90′+4
15:15
Gelbe Karte für Shojae Khalilzadeh (Iran)
90′+3
15:15
Gelbe Karte für Ramin Rezaeian (Iran)
90′
15:15
Einwechslung bei Nigeria -> Frank Onyeka
90′
15:15
Auswechslung bei Nigeria -> Ademola Lookman
59′
15:14
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Jahlyan Burt
59′
15:14
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Mervin Lewis
59′
15:14
Einwechslung bei St. Kitts & Nevis -> Nequan Browne
59′
15:14
Auswechslung bei St. Kitts & Nevis -> Yohannes Mitchum
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Yakob Sayuri
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Kevin Diks
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Ivar Jenner
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Calvin Verdonk
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Sandy Walsh
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Jay Idzes
58′
15:13
Einwechslung bei Indonesien -> Joey Pelupessy
58′
15:13
Auswechslung bei Indonesien -> Jordi Amat
86′
15:11
Einwechslung bei Iran -> Amir Hosseinzadeh
86′
15:11
Auswechslung bei Iran -> Saman Ghoddos
86′
15:11
Einwechslung bei Iran -> Omid Noorafkan
86′
15:11
Auswechslung bei Iran -> Ali Nemati
53′
15:08
Tooor für Indonesien, 3:0 durch Ole Romeny
46′
15:01
Anpfiff 2. Halbzeit
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Chidera Ejuke
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Akor Adams
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Fisayo Dele-Bashiru
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Moses Simon
68′
14:53
Einwechslung bei Nigeria -> Paul Onuachu
68′
14:53
Auswechslung bei Nigeria -> Samuel Chukwueze
67′
14:52
Tooor für Iran, 1:2 durch Mehdi Taremi
63′
14:48
Einwechslung bei Iran -> Shahriar Moghanlou
63′
14:48
Auswechslung bei Iran -> Mohammad Ghorbani
63′
14:48
Einwechslung bei Iran -> Mehdi Ghayedi
63′
14:48
Auswechslung bei Iran -> Mohammad Mohebi
45′+4
14:45
Ende 1. Halbzeit
45′
14:45
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
44′
14:44
Gelbe Karte für Mervin Lewis (St. Kitts & Nevis)
57′
14:42
Einwechslung bei Nigeria -> Chibuike Nwaiwu
57′
14:42
Auswechslung bei Nigeria -> Igoh Ogbu
51′
14:36
Tooor für Nigeria, 0:2 durch Akor Adams
46′
14:31
Einwechslung bei Nigeria -> Emmanuel Fernandez
46′
14:31
Auswechslung bei Nigeria -> Semi Ajayi
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Saleh Hardani
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Ali Gholizadeh
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Alireza Jahanbakhsh
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Milad Mohammadi
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Ehsan Hajsafi
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Hossein Kanaani Zadegan
46′
14:31
Einwechslung bei Iran -> Ramin Rezaeian
46′
14:31
Auswechslung bei Iran -> Ariya Yousefi
46′
14:31
Anpfiff 2. Halbzeit
25′
14:25
Tooor für Indonesien, 2:0 durch Beckham Putra
45′+1
14:15
Ende 1. Halbzeit
15′
14:15
Tooor für Indonesien, 1:0 durch Beckham Putra
1′
14:01
Spielbeginn
6′
13:36
Tooor für Nigeria, 0:1 durch Moses Simon
1′
13:31
Spielbeginn
90′
12:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
90′+6
12:45
Spielende
90′+3
12:45
Gelbe Karte für Real Gill (Trinidad & Tobago)
86′
12:41
Einwechslung bei Venezuela -> Jesús Camargo
86′
12:41
Auswechslung bei Venezuela -> Cristopher Varela
86′
12:41
Einwechslung bei Venezuela -> Jovanny Bolívar
86′
12:41
Auswechslung bei Venezuela -> Delvin Alfonzo
85′
12:40
Tooor für Venezuela, 4:1 durch Salomón Rondón
83′
12:38
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Jaylen Yearwood
83′
12:38
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Rio Cardines
81′
12:36
Tooor für Venezuela, 3:1 durch Salomón Rondón
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Carlos Sosa
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Gleiker Mendoza
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Teo Quintero
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Luís Balbo Vieira
78′
12:33
Einwechslung bei Venezuela -> Luis González
78′
12:33
Auswechslung bei Venezuela -> Jorge Yriarte
74′
12:29
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Adam Pierre
74′
12:29
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Justin Garcia
73′
12:28
Gelbe Karte für Gleiker Mendoza (Venezuela)
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Roald Mitchell
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Reon Moore
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Daniel David
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Dantaye Gilbert
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Real Gill
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Ryan Telfer
68′
12:23
Einwechslung bei Trinidad & Tobago -> Nathaniel James
68′
12:23
Auswechslung bei Trinidad & Tobago -> Duane Muckette
67′
12:22
Tooor für Venezuela, 2:1 durch Delvin Alfonzo
62′
12:17
Einwechslung bei Venezuela -> Telasco Segovia
62′
12:17
Auswechslung bei Venezuela -> Keiber Lamadrid
62′
12:17
Einwechslung bei Venezuela -> Salomón Rondón
62′
12:17
Auswechslung bei Venezuela -> Alejandro Marqués
61′
12:16
Einwechslung bei Venezuela -> Cristian Cásseres Jr.
61′
12:16
Auswechslung bei Venezuela -> Gustavo González
60′
12:15
Tooor für Venezuela, 1:1 durch Delvin Alfonzo
52′
12:07
Tooor für Trinidad & Tobago, 0:1 durch Reon Moore
50′
12:05
Gelbe Karte für Andre Rampersad (Trinidad & Tobago)
46′
12:01
Anpfiff 2. Halbzeit
90′+3
11:55
Einwechslung bei Kamerun -> Maël Fernandez Monyebe
90′+3
11:55
Auswechslung bei Kamerun -> Darlin Yongwa
90′+5
11:55
Spielende
90′
11:55
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
90′+1
11:55
Gelbe Karte für Emmanuel Moungam A Ngon (Kamerun)
89′
11:54
Gelbe Karte für Kai Trewin (Australien)
85′
11:50
Tooor per Linksschuss für Australien, 1:0 durch Jordan Bos
83′
11:48
Einwechslung bei Australien -> Kai Trewin
83′
11:48
Auswechslung bei Australien -> Jacob Italiano
82′
11:47
Einwechslung bei Australien -> Miloš Degenek
82′
11:47
Auswechslung bei Australien -> Alessandro Circati
82′
11:47
Einwechslung bei Australien -> Patrick Yazbek
82′
11:47
Auswechslung bei Australien -> Aiden O’Neill
45′
11:45
Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.
45′+3
11:45
Ende 1. Halbzeit
75′
11:40
Einwechslung bei Kamerun -> Angel Yondjo
75′
11:40
Auswechslung bei Kamerun -> Fidel Ambina
75′
11:40
Einwechslung bei Kamerun -> Saidou Alioum
75′
11:40
Auswechslung bei Kamerun -> Oliver Kamdem
70′
11:35
Ajdin Hrustić (Australien) verschießt einen Elfmeter
69′
11:34
VAR: Es gibt Elfmeter für Australien.
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Cameron Burgess
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Jason Geria
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Paul Okon-Engstler
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Connor Metcalfe
65′
11:30
Einwechslung bei Australien -> Ajdin Hrustić
65′
11:30
Auswechslung bei Australien -> Riley McGree
60′
11:25
Gelbe Karte für Alessandro Circati (Australien)
90′+5
11:15
Spielende
90′+3
11:15
Tooor für Bulgarien, 2:10 durch Vladimir Nikolov
90′
11:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
87′
11:12
Einwechslung bei Salomonen -> Barie Limoki
87′
11:12
Auswechslung bei Salomonen -> Bobby Leslie
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Ben Fox
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Atkin Kaua
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Clifford Fafale
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Raphael Lea’i
86′
11:11
Einwechslung bei Salomonen -> Martin Koto
86′
11:11
Auswechslung bei Salomonen -> Gordon Iro
46′
11:11
Einwechslung bei Australien -> Nestory Irankunda
46′
11:11
Auswechslung bei Australien -> Deni Jurić
46′
11:11
Einwechslung bei Australien -> Awer Mabil
46′
11:11
Auswechslung bei Australien -> Martin Boyle
46′
11:11
Anpfiff 2. Halbzeit
85′
11:10
Gelbe Karte für Georgi Rusev (Bulgarien)
81′
11:06
Tooor für Bulgarien, 2:9 durch Vladimir Nikolov
2′
11:02
Levi García (Trinidad & Tobago) verschießt einen Elfmeter
1′
11:01
Spielbeginn
70′
10:55
Tooor für Salomonen, 2:8 durch Raphael Lea’i
45′+1
10:55
Ende 1. Halbzeit
44′
10:54
Gelbe Karte für Danny Namaso (Kamerun)
67′
10:52
Einwechslung bei Salomonen -> Jayroll Patty
67′
10:52
Auswechslung bei Salomonen -> Don Keana
67′
10:52
Einwechslung bei Salomonen -> Junior Fordney
67′
10:52
Auswechslung bei Salomonen -> Rovu Boyers
65′
10:50
Tooor für Bulgarien, 1:8 durch Kristiyan Balov
64′
10:49
Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Stoyanov
64′
10:49
Auswechslung bei Bulgarien -> Filip Krastev
63′
10:48
Elfmetertooor für Bulgarien, 1:7 durch Georgi Rusev
56′
10:41
Einwechslung bei Bulgarien -> Georgi Rusev
56′
10:41
Auswechslung bei Bulgarien -> Marin Petkov
53′
10:38
Tooor für Bulgarien, 1:6 durch Vladimir Nikolov
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Martin Velichkov
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Daniel Naumov
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Berk Beyhan
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Andrian Kraev
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Balov
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Zdravko Dimitrov
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Vladimir Nikolov
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Tonislav Yordanov
46′
10:31
Einwechslung bei Bulgarien -> Rosen Bozhinov
46′
10:31
Auswechslung bei Bulgarien -> Emil Tsenov
46′
10:31
Anpfiff 2. Halbzeit
45′+7
10:15
Ende 1. Halbzeit
45′+2
10:15
Tooor für Bulgarien, 1:5 durch Marin Petkov
45′
10:15
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
44′
10:14
Tooor für Bulgarien, 1:4 durch Filip Krastev
41′
10:11
Einwechslung bei Bulgarien -> Nikola Iliev
41′
10:11
Auswechslung bei Bulgarien -> Dominik Yankov
1′
10:11
Spielbeginn
39′
10:09
Tooor für Bulgarien, 1:3 durch Filip Krastev
29′
09:59
Elfmetertooor für Salomonen, 1:2 durch Raphael Lea’i
19′
09:49
Einwechslung bei Salomonen -> Clivert Sam
19′
09:49
Auswechslung bei Salomonen -> Javin Wae
13′
09:43
Elfmetertooor für Bulgarien, 0:2 durch Tonislav Yordanov
9′
09:39
Gelbe Karte für Phillip Mango (Salomonen)
5′
09:35
Tooor für Bulgarien, 0:1 durch Marin Petkov
1′
09:31
Spielbeginn
90′
09:00
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
90′+4
09:00
Spielende
85′
08:55
Tooor per Rechtsschuss für Finnland, 0:2 durch Jaakko Oksanen
82′
08:52
Gelbe Karte für Kasper Paananen (Finnland)
80′
08:50
Einwechslung bei Finnland -> Matti Peltola
80′
08:50
Auswechslung bei Finnland -> Nikolai Alho
80′
08:50
Einwechslung bei Neuseeland -> Andre de Jong
80′
08:50
Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Old
80′
08:50
Einwechslung bei Neuseeland -> Joe Bell
80′
08:50
Auswechslung bei Neuseeland -> Marko Stamenić
79′
08:49
Einwechslung bei Neuseeland -> Logan Rogerson
79′
08:49
Auswechslung bei Neuseeland -> Elijah Just
90′+1
08:45
Spielende
87′
08:42
Einwechslung bei China -> Umidjan Yusup
87′
08:42
Auswechslung bei China -> Chenjie Zhu
84′
08:39
Gelbe Karte für Kevin Felida (Curaçao)
67′
08:37
Einwechslung bei Finnland -> Doni Arifi
67′
08:37
Auswechslung bei Finnland -> Anssi Suhonen
67′
08:37
Einwechslung bei Finnland -> Topi Keskinen
67′
08:37
Auswechslung bei Finnland -> Oliver Antman
80′
08:35
Einwechslung bei Curaçao -> Godfried Roemeratoe
80′
08:35
Auswechslung bei Curaçao -> Leandro Bacuna
80′
08:35
Einwechslung bei Curaçao -> Kevin Felida
80′
08:35
Auswechslung bei Curaçao -> Livano Comenencia
65′
08:35
Einwechslung bei Neuseeland -> Lachlan Bayliss
65′
08:35
Auswechslung bei Neuseeland -> Ryan Thomas
79′
08:34
Gelbe Karte für Jin Cheng (China)
64′
08:34
Einwechslung bei Neuseeland -> Callan Elliot
64′
08:34
Auswechslung bei Neuseeland -> Tim Payne
64′
08:34
Einwechslung bei Neuseeland -> Kosta Barbarouses
64′
08:34
Auswechslung bei Neuseeland -> Ben Waine
64′
08:34
Gelbe Karte für Marko Stamenić (Neuseeland)
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Chengyu Liu
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Yuning Zhang
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Jiwen Kuai
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Shihao Wei
77′
08:32
Einwechslung bei China -> Liangming Lin
77′
08:32
Auswechslung bei China -> Yudong Wang
60′
08:30
Gelbe Karte für Jaakko Oksanen (Finnland)
59′
08:29
Einwechslung bei Finnland -> Onni Valakari
59′
08:29
Auswechslung bei Finnland -> Naatan Skyttä
57′
08:27
Gelbe Karte für Tony Miettinen (Finnland)
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Jiahui Huang
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Bin Xu
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Hetao Hu
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Yang Liu
67′
08:22
Einwechslung bei China -> Jin Cheng
67′
08:22
Auswechslung bei China -> Shangyuan Wang
63′
08:18
Einwechslung bei Curaçao -> Roshon van Eijma
63′
08:18
Auswechslung bei Curaçao -> Riechedly Bazoer
63′
08:18
Einwechslung bei Curaçao -> Tyrese Noslin
63′
08:18
Auswechslung bei Curaçao -> Joshua Brenet
62′
08:17
Gelbe Karte für Jeremy Antonisse (Curaçao)
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Jaakko Oksanen
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Adam Markhiev
46′
08:16
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
08:16
Einwechslung bei Neuseeland -> Jesse Randall
46′
08:16
Auswechslung bei Neuseeland -> Callum McCowatt
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Ryan Mahuta
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Juho Lähteenmäki
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Tony Miettinen
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Ville Koski
46′
08:16
Einwechslung bei Finnland -> Kasper Paananen
46′
08:16
Auswechslung bei Finnland -> Joel Pohjanpalo
59′
08:14
Tooor per Linksschuss für China, 2:0 durch Yuning Zhang
58′
08:13
Gelbe Karte für Haofan Liu (China)
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Tahith Chong
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Juninho Bacuna
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Jearl Margaritha
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Sontje Hansen
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Gervane Kastaneer
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Brandley Kuwas
46′
08:01
Einwechslung bei Curaçao -> Jeremy Antonisse
46′
08:01
Auswechslung bei Curaçao -> Kenji Gorré
46′
08:01
Einwechslung bei China -> Behram Abduweli
46′
08:01
Auswechslung bei China -> Wenneng Xie
46′
08:01
Anpfiff 2. Halbzeit
45′
08:00
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
45′+4
08:00
Ende 1. Halbzeit
44′
07:59
Einwechslung bei Neuseeland -> James McGarry
44′
07:59
Auswechslung bei Neuseeland -> Francis de Vries
45′+3
07:45
Ende 1. Halbzeit
45′+2
07:45
Tooor per Linksschuss für China, 1:0 durch Shihao Wei
45′
07:45
Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.
25′
07:40
Tooor mit dem Kopf für Finnland, 0:1 durch Joel Pohjanpalo
35′
07:35
Gelbe Karte für Bin Xu (China)
31′
07:31
Gelbe Karte für Yudong Wang (China)
1′
07:16
Spielbeginn
1′
07:01
Spielbeginn
90′+7
05:45
Spielende
90′
05:45
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
85′
05:40
Einwechslung bei Chile -> Diego Ulloa
85′
05:40
Auswechslung bei Chile -> Gabriel Suazo
85′
05:40
Einwechslung bei Chile -> Ignacio Saavedra
85′
05:40
Auswechslung bei Chile -> Vicente Pizarro
79′
05:34
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 4:2 durch Gonzalo Tapia
78′
05:33
Einwechslung bei Kap Verde -> Garry Rodrigues
78′
05:33
Auswechslung bei Kap Verde -> Steven Moreira
78′
05:33
Einwechslung bei Chile -> Benjamín Chandía
78′
05:33
Auswechslung bei Chile -> Maximiliano Gutiérrez
78′
05:33
Einwechslung bei Chile -> Gonzalo Tapia
78′
05:33
Auswechslung bei Chile -> Ben Brereton
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Laros Duarte
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Deroy Duarte
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Yannick Semedo
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Telmo Arcanjo
69′
05:24
Einwechslung bei Kap Verde -> Wagner Pina
69′
05:24
Auswechslung bei Kap Verde -> Ryan Mendes
67′
05:22
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 3:2 durch Felipe Loyola
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> Nuno Da Costa
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Dailon Livramento
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> João Paulo
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Sidny Lopes Cabral
63′
05:18
Einwechslung bei Kap Verde -> Willy Semedo
63′
05:18
Auswechslung bei Kap Verde -> Jorginho Soares
59′
05:14
Einwechslung bei Chile -> Javier Altamirano
59′
05:14
Auswechslung bei Chile -> Lautaro Millán
58′
05:13
Tooor per Rechtsschuss für Chile, 2:2 durch Maximiliano Gutiérrez
53′
05:08
Gelbe Karte für Ian Garguez (Chile)
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Felipe Loyola
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Rodrigo Echeverría
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Dario Osorio
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Lucas Cepeda
46′
05:01
Einwechslung bei Chile -> Felipe Faúndez
46′
05:01
Auswechslung bei Chile -> Iván Román
46′
05:01
Anpfiff 2. Halbzeit
45′+5
04:45
Ende 1. Halbzeit
45′+3
04:45
Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:2 durch Sidny Lopes Cabral
45′
04:45
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
43′
04:43
VAR: Platzverweis gegen Kap Verde.
43′
04:43
Rote Karte für Diney Borges (Kap Verde)
30′
04:30
Gelbe Karte für Deroy Duarte (Kap Verde)
21′
04:21
Tooor per Rechtsschuss für Kap Verde, 1:1 durch Dailon Livramento
16′
04:16
Tooor per Linksschuss für Chile, 1:0 durch Ben Brereton
1′
04:01
Spielbeginn
90′
02:45
Elfmetertooor für Dom. Republik, 2:2 durch Dorny Romero
90′+6
02:45
Spielende
78′
02:33
Tooor für El Salvador, 1:2 durch Nathan Ordaz
90′+7
02:15
Spielende
90′
02:15
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
83′
02:08
Einwechslung bei Kroatien -> Toni Fruk
83′
02:08
Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Moro
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Luka Modrić
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Mario Pašalić
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Andrej Kramarić
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Marco Pašalić
79′
02:04
Einwechslung bei Kroatien -> Kristijan Jakić
79′
02:04
Auswechslung bei Kroatien -> Martin Erlić
46′
02:01
Anpfiff 2. Halbzeit
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Carlos Gómez
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Díaz
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Juan Fernando Quintero
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Jhon Arias
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Gustavo Puerta
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Richard Ríos
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Jhon Córdoba
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Luis Suárez
71′
01:56
Einwechslung bei Kolumbien -> Santiago Arias
71′
01:56
Auswechslung bei Kolumbien -> Daniel Muñoz
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Kevin Castaño
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> Jefferson Lerma
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Deiver Machado
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> Johan Mojica
63′
01:48
Einwechslung bei Kolumbien -> Jorge Carrascal
63′
01:48
Auswechslung bei Kolumbien -> James Rodríguez
61′
01:46
Einwechslung bei Kroatien -> Martin Baturina
61′
01:46
Auswechslung bei Kroatien -> Petar Sučić
61′
01:46
Einwechslung bei Kroatien -> Luka Sučić
61′
01:46
Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić
45′+2
01:45
Ende 1. Halbzeit
55′
01:40
Gelbe Karte für Nikola Vlašić (Kroatien)
51′
01:36
Gelbe Karte für Martin Erlić (Kroatien)
46′
01:31
Einwechslung bei Kroatien -> Petar Musa
46′
01:31
Auswechslung bei Kroatien -> Igor Matanović
46′
01:31
Anpfiff 2. Halbzeit
46′
01:31
Einwechslung bei Kroatien -> Josip Stanišić
46′
01:31
Auswechslung bei Kroatien -> Ivan Perišić
45′+5
01:15
Ende 1. Halbzeit
45′
01:15
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
15′
01:15
Tooor für Dom. Republik, 1:0 durch Junior Firpo
42′
01:12
Tooor mit dem Kopf für Kroatien, 1:2 durch Igor Matanović
40′
01:10
Gelbe Karte für Petar Sučić (Kroatien)
1′
01:01
Spielbeginn
6′
00:36
Tooor per Linksschuss für Kroatien, 1:1 durch Luka Vušković
2′
00:32
Tooor per Linksschuss für Kolumbien, 1:0 durch Jhon Arias
1′
00:31
Spielbeginn
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