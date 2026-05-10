Antonio Nusa ist ein Teil der "goldenen Generation" Norwegens um Erling Haaland. Im Sommer fährt er zur WM. Nebenbei ist der 21-Jährige zudem Kinderbuch-Autor.

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Studiogast ist Antonio Nusa, Offensivspieler bei RB Leipzig. 09.05.2026 | 83:38 min

Obwohl der norwegische Nationalspieler am Nachmittag zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, tritt er im aktuellen sportstudio mit einem breiten Grinsen auf. Durch den 2:1-Sieg gegen FC St. Pauli qualifizieren sich Antonio Nusa und seine Leipziger vorzeitig für die Champions League. "Als abgepfiffen wurde, waren alle erleichtert", denn: "Wenn man für Leipzig spielt, gibt es natürlich immer Druck".

Der Flügelspieler selbst wird in der 79. Minute eingewechselt und steht damit nach knapp zwei Saisons bereits bei 70 Einsätzen für RB. Wenn Nusa fit ist, dann spielt er.

Akribisch auf dem Weg in die Weltklasse

Als Rechtsfuß auf dem linken Flügel ist Nusa für seinen Trainer Ole Werner ein Spieler, "der alles für seine Position mitbringt" und zusätzlich über einen "Top-Charakter" verfügt.

Er ist ein Spieler, der zeitnah Weltklasse sein wird. „ Ole Werner, Trainer RB Leipzig

Der Norweger selbst betont: Sein Stammplatz in Leipzig "ist erst der Anfang". Kurz darauf bremst er allerdings die Erwartungen: "Ich bin gerade erst 21 geworden". Um sich zu verbessern, verschriftlicht Nusa jedes Jahr seine sportlichen Ziele auf Zetteln. Sein Ziel mit 15 Jahren: Nationalspieler werden.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 28.04.2026 | 2:13 min

Nationalspieler trotz Schulausflügen auf Skiern

Drei Jahre später erreicht er das Ziel. Bei seinem Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft trifft er prompt nach elf Spielminuten. Dabei hätte sich Nusa 2023 auch für die nigerianische Nationalmannschaft entscheiden können - die Herkunft seines Vaters Joe.

Aufgewachsen in der Nähe von Oslo sind eigentlich eher Wintersportarten populär: "Als ich in der Schule war, mussten wir das alle machen". Sport auf Skiern machte Nusa zwar Spaß, dennoch entschied er sich für den Fußball.

Mit Erling Haaland zur WM

Mit acht Siegen in acht Qualifikationsspielen qualifizierte er sich mit Norwegens "goldener Generation" rund um Erling Haaland und Martin Ödegaard für die WM im Sommer. Bei Norwegens letzter Teilnahme vor 28 Jahren war Nusa nicht einmal geboren. Deshalb verzichtet er auf "verrückte Vorhersagen", verweist allerdings auf die tadellose Bilanz der Qualifikation.

Für mich und das Team geht es darum, das zu genießen, das ist ja ein Traum von allen Fußballspielern. „ Antonio Nusa über sein Ziel bei der WM

Seinen deutschen Teamkollegen von RB Leipzig wünscht er viel Erfolg, allerdings nur, bis es zu einem direkten Duell kommt. Sollte sich Norwegen in der Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Irak durchsetzen, droht ein Duell mit dem DFB-Team schon im Sechzehntel- oder Achtelfinale.

Mächtige "dürfen machen, was sie wollen", sagt Autor Philipp Köster und blickt mit wenig Vorfreude auf die Fußball-WM. Fans sollten "wegbleiben, wenn's ihnen nicht passt". 04.05.2026 | 6:30 min

Tipps für Fußball-Talente in einem Kinderbuch

Seine Dankbarkeit über seinen Erfolg drückt Nusa in einem Kinderbuch aus, das bald veröffentlicht wird. Seine Motivation: "Viele Kinder in Norwegen schauen jetzt zu mir hoch und ich möchte etwas zurückgeben." Dabei spricht er von einer besonderen Erfahrung.

Ich habe das Gefühl, älter zu sein als ich wirklich bin, dadurch, dass ich ein Buch geschrieben habe. „ Antonio Nusa über seine Nebenbeschäftigung als Kinderbuchautor

Mit dem Buch möchte Nusa jungen Fußballern Tipps geben und ein Vorbild sein, so wie es einst der Brasilianer Neymar für ihn war. Im Interview des 21-Jährigen wird allerdings deutlich, dass auch in ihm noch eine eigene kindliche Vorfreude auf die WM steckt: "Ich denke schon seit Wochen an das erste Spiel und bin schon aufgeregt".

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.