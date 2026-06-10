Fußball-WM: Ouédraogo und Raum tiefenentspannt zur WM

Wenn Assan Ouédraogo und David Raum stellvertretend für das DFB-Team stehen, geht die Nationalelf locker und gelöst in die WM. Bei der jüngsten Pressekonferenz regierte gute Laune.

Gut gelaunt vor dem WM-Auftakt: Assan Ouédraogo (rechts) und David Raum. Quelle: dpa

Assan Ouédraogo und David Raum haben bei der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch einen sehr entspannten Eindruck hinterlassen. Ouedraogo schilderte humorvoll den Moment, in dem er von Bundestrainer Julian Nagelsmann über seine WM-Nachnominierung informiert wurde.

Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen. Dann kam der Anruf und ich war von null auf 180, eine Emotionsexplosion. „ Assan Ouédraogo

Ouédraogo erhielt den Anruf im Marbella-Urlaub. Er sei dann "um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört".

Ouédraogo sieht sich voll im Saft

Das Gespräch mit Nagelsmann dauerte aber noch ein bisschen länger. "Er hat mich noch gefragt, ob ich betrunken bin", schilderte der 20-Jährige: "Ich trinke aber so oder so nicht und habe direkt gesagt: Passt alles."

Die Pressekonferenz mit Assan Ouédraogo und David Raum im Relive. 10.06.2026 | 38:51 min



Er sei aus dem Urlaub direkt nach Hause geflogen, "um meine Fußballschuhe zu holen. Sonst hatte ich alles parat." Ouédraogo traf dann als erster Spieler im WM-Quartier in Winston-Salem ein. "Ich bin voll im Saft", sagte der Leipziger, der für den verletzten Lennart Karl nachnominiert wurde.

Raum nimmt Konkurrenzkampf an

David Raum scheint seinen Stammplatz in der DFB-Elf derweil verloren zu haben, er lässt sich aber nicht hängen. "So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle - und komme ich rein, gebe ich alles. Selbst, wenn ich am Anfang nicht starte, weiß die Mannschaft, dass sie sich auf mich verlassen kann", sagte der Linksverteidiger.

Die Spannung steigt, der WM-Auftakt rückt näher. Das deutsche Team bereitet sich im Quartier in den USA gewissenhaft auf das erste Spiel vor. 10.06.2026 | 0:50 min

Raum war in der WM-Qualifikation gesetzt, dann aber leicht angeschlagen, was Nathaniel Brown für sich nutzte. Der Frankfurter spielte zuletzt gegen Ghana, Finnland und die USA, er wird auch am Sonntag gegen Curacao in Houston in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet.

"Nene macht es sehr, sehr gut", lobte Raum. "Er spielt in Frankfurt sehr offensiv und macht das herausragend. Ich hatte körperliche Probleme, komme aber immer besser in Fahrt. Ich werde immer fitter."

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Quelle: dpa, SID