  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Fußball-WM: Ouédraogo und Raum tiefenentspannt zur WM

Gute Laune im DFB-Team:Ouédraogo und Raum: Tiefenentspannt zur WM

|

Wenn Assan Ouédraogo und David Raum stellvertretend für das DFB-Team stehen, geht die Nationalelf locker und gelöst in die WM. Bei der jüngsten Pressekonferenz regierte gute Laune.

USA, Winston-Salem: Fußball: Nationalmannschaft, Deutschland, Pressekonferenz, vor dem ersten WM-Spiel gegen Curaçao, Assan Ouedraogo (r) und David Raum nehmen an einer PK teil.

Gut gelaunt vor dem WM-Auftakt: Assan Ouédraogo (rechts) und David Raum.

Quelle: dpa

Assan Ouédraogo und David Raum haben bei der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch einen sehr entspannten Eindruck hinterlassen. Ouedraogo schilderte humorvoll den Moment, in dem er von Bundestrainer Julian Nagelsmann über seine WM-Nachnominierung informiert wurde.

Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen. Dann kam der Anruf und ich war von null auf 180, eine Emotionsexplosion.

Assan Ouédraogo

Ouédraogo erhielt den Anruf im Marbella-Urlaub. Er sei dann "um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört".

Ouédraogo sieht sich voll im Saft

Das Gespräch mit Nagelsmann dauerte aber noch ein bisschen länger. "Er hat mich noch gefragt, ob ich betrunken bin", schilderte der 20-Jährige: "Ich trinke aber so oder so nicht und habe direkt gesagt: Passt alles."

eine Kleiderpuppe mit dem Heim-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft von Adidas. Detail Bundesadler DFB-Logo, 4 Sterne

Die Pressekonferenz mit Assan Ouédraogo und David Raum im Relive.

10.06.2026 | 38:51 min


Er sei aus dem Urlaub direkt nach Hause geflogen, "um meine Fußballschuhe zu holen. Sonst hatte ich alles parat." Ouédraogo traf dann als erster Spieler im WM-Quartier in Winston-Salem ein. "Ich bin voll im Saft", sagte der Leipziger, der für den verletzten Lennart Karl nachnominiert wurde.

Raum nimmt Konkurrenzkampf an

David Raum scheint seinen Stammplatz in der DFB-Elf derweil verloren zu haben, er lässt sich aber nicht hängen. "So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle - und komme ich rein, gebe ich alles. Selbst, wenn ich am Anfang nicht starte, weiß die Mannschaft, dass sie sich auf mich verlassen kann", sagte der Linksverteidiger.

Fußball: Das DFB-Team für die WM 2026.

Die Spannung steigt, der WM-Auftakt rückt näher. Das deutsche Team bereitet sich im Quartier in den USA gewissenhaft auf das erste Spiel vor.

10.06.2026 | 0:50 min

Raum war in der WM-Qualifikation gesetzt, dann aber leicht angeschlagen, was Nathaniel Brown für sich nutzte. Der Frankfurter spielte zuletzt gegen Ghana, Finnland und die USA, er wird auch am Sonntag gegen Curacao in Houston in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet.

"Nene macht es sehr, sehr gut", lobte Raum. "Er spielt in Frankfurt sehr offensiv und macht das herausragend. Ich hatte körperliche Probleme, komme aber immer besser in Fahrt. Ich werde immer fitter."

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF in dem Livestream "DFB-Pressekonferenz aus Winston-Salem mit Assan Ouedraogo und David Raum" am 10.06.2026 ab 20:00 Uhr.
Themen
SportFußball-WMDFB-Team

Mehr zur WM

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  3. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  4. FIFA-WM-Pokal

    Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026

sportstudio Fußball-Dokus

Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr