Yan Diomande wechselt von Leipzig zu Real Madrid

Leipziger Mega-Transfer perfekt:Schwindelerregende Ablöse: Diomande wechselt zu Real Madrid
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Gleich mehrere europäische Topklubs buhlten um Leipzigs Yan Diomande. Nun ist der Transfer perfekt. Für bis zu 140 Millionen Euro wechselt der Ivorer zu Real Madrid.
Das Kapitel Yan Diomande ist bei RB Leipzig nach nur einem Jahr Geschichte. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste, der als 18-Jähriger vom spanischen Zweitligisten CD Leganés für die stolze Ablösesumme von 20 Millionen Euro nach Sachsen gewechselt war, ist künftig ein Königlicher und spielt bis 2033 an der Seite von zahlreichen Weltstars bei Real Madrid.
Real zahlt mehr als 120 Millionen Euro
Der Klub aus Spaniens Hauptstadt lässt sich den Deal rund 125 Millionen Euro zuzüglich Zusatzzahlungen und Boni kosten, die schnell etwa 135 Millionen Euro Gesamtwert bringen können, wie Insider berichten.
"Das zeigt, welche Entwicklung junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler bei uns nehmen können", sagte Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer. In einer überragenden Saison standen für Diomande 33 Bundesliga-Spiele, zwölf Treffer und neun Vorlagen zu Buche. Eine beeindruckende Bilanz.
Diomande glänzte auch bei der WM
Diomande wurde Nationalspieler, absolvierte seit Oktober 2025 14 Länderspiele mit drei Treffern für die Elfenbeinküste. Höhepunkt für ihn war die Fußball-WM, wo er auch wieder glänzte - vielseitig auf beiden Flügeln einsetzbar.
Danach stand fest, dass die europäischen Großklubs interessiert sind. Zunächst buhlten der FC Liverpool und Champions League-Sieger Paris Saint-Germain mit 100-Millionen-Euro-Angeboten um den Ivorer, blitzten damit aber ebenso ab wie zunächst Real.
Denn Diomande hatte in seinem Vertrag bis 2030 keine Ausstiegsklausel. Zunächst wollten die Sachsen ihr Juwel um jeden Preis halten, ihn wenigstens ein Jahr lang in der Champions League noch reifen lassen. Nun wurden die RB-Verantwortlichen doch schwach.
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 06.08.2026 in den heute-Nachrichten um 19:00 Uhr.