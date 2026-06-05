Fußball-Nationalelf: Bühne frei für die jungen Wilden

Lennart Karl, Nathaniel Brown und Aleksandar Pavlovic drängen in die Startelf der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt gute Gründe, den jungen Wilden viel Spielzeit zu geben.

Hoffnungsträger: Nathaniel Brown und Lennart Karl beim Länderspiel gegen Finnland. Quelle: Witters

Vermutlich wird das schon bald bei der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr so einfach gehen, wenn am Montag das abgeschirmte Graylyn Estate Hotel als Basecamp in Winston-Salem bezogen wird: In Chicago konnten die Spieler weitgehend unerkannt das Flair einer US-Großstadt aufsaugen und entspannt einen Flat White trinken. Das Hewi Café als Anlaufpunkt für Joshua Kimmich, Nick Woltemade, Florian Wirtz und Jonathan Tah hat den Besuch der DFB-Stars in einer Instagram-Story gepostet.

WM als Bühne für Bayern-Youngster

Die Vorhut hatten allerdings Manuel Neuer und Jonas Urbig gebildet. Der 40 Jahre alte Teamoldie und sein 18 Jahre jüngerer Nachfolger vom FC Bayern verbringen am Lake Michigan auffällig viel Zeit miteinander, wobei der nur als Trainingstorhüter mitgereiste Urbig keine Einsätze bekommen wird.

Dagegen wird diese WM in Nordamerika bereits zur Bühne für zwei aktuelle und vielleicht einen künftigen Klubkollegen: Lennart Karl (18 Jahre), Aleksandar Pavlovic (22) und der aus München umworbene Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt drängen in die Startelf. Alle standen starteten bereits beim Testspiel gegen Finnland (4:0) und das Trio sollte auch bei der Generalprobe in Chicago gegen den WM-Gastgeber USA im ausverkauften Soldier Field am Samstagabend wieder auf Spielminuten kommen.

Vorletzter Test vor der WM-Endrunde: Die Höhepunkte des Länderspiels Deutschland gegen Finnland in Mainz mit Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2026 | 8:06 min

Karl ist die spannendste Figur

Die spannendste Figur ist fraglos der Rookie Karl. Legendär schon jetzt sein Wort zum Sonntag am ZDF-Mikrofon nach seiner ersten Torvorlage in Mainz: "Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß‘ mir nix!" Die Unbekümmertheit habe man in diesem Alter, sagte Kapitän Kimmich danach: "Er muss diese Phase der Karriere extrem genießen, er muss nur auf den Platz gehen und Spaß haben." Verantwortung übernehmen die anderen.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Sollte so einer nicht auch gegen den Außenseiter Curaçao in Houston einfach munter drauflosdribbeln können? Der unverbrauchte Quirl mit den unberechenbaren Finten könnte zur WM-Entdeckung werden, nachdem auch im Fußball der Qualitätsbegriff "Made in Germany" durch zwei peinliche WM-Blamagen 2018 und 2022 schwer gelitten hat.

Dann doch 2026 mal den Vorhang für die "next generation" lüften. Gegen die Finnen schickte Bundestrainer Julian Nagelsmann die jüngste Startelf mit einem Durchschnittsalter von 26,3 Jahren aufs Feld.

Nach dem gelungenen Testspiel gegen Finnland freut sich Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Auftritt seiner Mannschaft. 31.05.2026 | 6:49 min

Brown steht auf der Wunschliste des FC Bayern

Wie sagte der seit längerem als ballsicherer Ruhepol im zentralen Mittelfeld gesetzte Pavlovic?

Wir Jungen sind gierig. Wir haben Bock zu zeigen, was wir draufhaben. „ Aleksandar Pavlovic

Der gebürtige Münchner mit der minimalen Fehlerquote ist an zentraler Stelle im deutschen Team gesetzt. Links hinten drängt mit Brown einer auf die Überholspur, den alle nur beim Spitznamen "Nene" rufen.

Nagelsmann hält viel von dem vielseitigen wie lernwilligen Linksfuß, der in der vergangenen Saison auf verschiedenen Positionen stets zu den besseren Frankfurtern gehörte. Er hat zwar erst vier Länderspiele bestritten, aber viele halten ihn für die variantenreichere Lösung als David Raum. "Natürlich räume ich mir schon Chancen ein, aber mal schauen, ob ich spiele oder nicht", beschied Brown bei der digitalen Medienrunde.

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Dort wollte der gebürtige Amberger zwar eine Einigung mit den Bayern als künftigen Arbeitgeber nicht bestätigen ("Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das nicht kommentieren"), aber bereits im Frühjahr gab es erste Kontakte. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat nach einer verkorksten Saison den Auftrag, mindestens 50 Millionen Euro Transferüberschuss zu erwirtschaften - und über dieser Größenordnung soll die geforderte Ablöse liegen.

Was Brown sagen konnte: "Ich verspüre keinen Druck. Meine Freunde und Familie sind immer sehr positiv zu mir." Natürlich kriege er die allgemeine Stimmung mit, "aber ich glaube, wir sollten einfach jetzt nach vorne schauen, die letzten beiden WMs vergessen und uns einfach freuen auf das, was kommt". Gilt vor allem für die jungen deutschen Wilden.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.