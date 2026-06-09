Fußball-WM: Welche Fragen im DFB-Team noch offen sind

Wer ersetzt Lennart Karl? Muss Deniz Undav in die Startelf? Und was ist eigentlich mit der Wade von Manuel Neuer? Das ist der Stand im DFB-Kader wenige Tage vor dem ersten WM-Spiel.

Welche Fragen im DFB-Team kurz vor der WM noch offen sind

Es wird ernst für die deutsche Elf beim XXL-Turnier. Wie ist die Wunschformation nach dem Ausfall von Lennart Karl? Wie sind die Gegner einzuschätzen? Und wie ist der Stand bei Manuel Neuer? 09.06.2026 | 15:08 min

Wenige Tage sind es noch bis zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA. Nach dem 2:1-Erfolg im letzten Test gegen die USA scheint das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerüstet. Gleichwohl sind einige "sportliche und personelle Fragen durchaus noch offen", wie Moderator Marvin Kirsch im ersten Bolzplatz zur WM berichtet.

Neuer - ohne Test ins erste WM-Spiel?

Ein großes Fragezeichen gab es zuletzt beispielsweise im Tor - Manuel Neuer konnte wegen seiner Wadenverletzung auch bei der Generalprobe nur zuschauen. An der ersten Trainingseinheit im Teamquartier Winston-Salem nahm der im Nationalteam reaktivierte Bayern-Schlussmann aber teil. Einem Einsatz beim Turnierauftakt gegen Curaçao am Sonntag dürfte somit nichts mehr im Weg stehen.

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Für Ex-Nationaltorwart René Adler ist es zwar nicht optimal, dass Neuer kein Testspiel mit der Mannschaft bestritten hat. "Aber für mich ist es kein Problem, weil Manuel Neuer ja mit zwei Spielern aus der Viererkette auch immer zusammengespielt hat, mit Jonathan Tah und mit Joshua Kimmich", sagt Adler im Bolzplatz.

Brown hat hinten links die Nase vorn

Enger ist das Rennen auf der linken Seite der Viererkette, wo Nathaniel Brown zuletzt zweimal den Vorzug in der Startelf vor David Raum erhielt. Die Vorzüge des Frankfurters dürften seine Schnelligkeit und seine Dribbelstärke sein. "Er weiß noch nicht genau, wie gut er eigentlich ist", sagt Nagelsmann über den noch 22-Jährigen. "Manchmal wünsche ich mir, dass er sich noch mehr zutraut."

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Die besten Chancen, den verletzt abgereisten Lennart Karl im rechten Mittelfeld zu ersetzen, hat derweil der schon mehrfach abgeschriebene Leroy Sané. Nagelsmann nannte zwar mehrere Kandidaten für den Posten - unter anderem Jamie Leweling und Maximilian Beier - aber mit seinem Treffer zum 2:1 gegen die USA dürfte Sané genug Eigenwerbung für einen Startelfeinsatz gegen Curaçao gemacht haben.

Was die Jubeltraube für Sané aussagt

Die Art und Weise, wie Sané nach diesem Treffer von allen Mitspielern umarmt wurde, bewies die große Wertschätzung für ihn im Team. Die "Jubeltraube" zeige, "wie wichtig es sei, Spieler einzuladen, von denen man wisse, dass sie gut ankommen in der Mannschaft", so der Bundestrainer.

Zu denen gehört auch Kai Havertz, der nicht erst seit seinem Treffer gegen die USA unter Nagelsmann in der Sturmspitze gesetzt ist. Seinem im Finnland-Test groß aufspielenden Konkurrenten Deniz Undav rät Adler entsprechend, "die Rolle als Joker positiv anzunehmen".

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Auf die Einwechselspieler könnte es schon in der Gruppenphase ankommen. Denn die wird nach Ansicht vieler Experten nicht so unkompliziert, wie nach der Auslosung vielfach gemutmaßt wurde.

Ecuador und Co. besser nicht unterschätzen

Auftaktgegner Curaçao ist zwar krasser Außenseiter, verfügt aber unter der Leitung des erfahrenen Niederländers Dick Advocaat fast ausnahmslos über Profis aus europäischen Ligen. "Man darf sich darauf einstellen, dass hier kein Fischfutter um die Ecke kommt", sagt Augsburg-Profi Keven Schlotterbeck im Bolzplatz.

Die Elfenbeinküste kommt im zweiten Spiel mit den Ausnahmestürmern Yan Diomande von RB Leipzig sowie Amad Diallo von Manchester United, Ecuador im dritten mit der statistisch besten Defensive Südamerikas. "Wer weiß, vielleicht ist es das alles entscheidende Spiel, wenn es um die Platzierung in der Gruppe geht", orakelt ZDF-Reporter Nils Kaben im Bolzplatz.

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Widerstandsfähigkeit beim DFB gefragt

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