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Jamie Leweling - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jamie Leweling

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Jamie Leweling ist ein deutscher Fußballspieler, der beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Er spielt auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Jamie Leweling

  1. Deutschland - Niederlande

    Trainer und Fans glücklich:DFB-Team: Es wächst etwas zusammen

    Frank Hellmann, München
    mit Video9:28
  2. 31.08.2024, Fußball-Bundesliga, VfB Stuttgart - FSV Mainz 05: Stuttgarts Jamie Leweling jubelt über sein Tor zum 2:0.

    Für Musiala nachnominiert:Leweling, der sechste Stuttgarter im DFB-Team

Biografie

Jamie Leweling wurde 2001 in Nürnberg geboren. In der Saison 2019/20 lief er erstmals als Profi für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth auf und schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga. 2022/23 wechselte Leweling zum 1. FC Union Berlin. Zur Saison 2023/24 ging es zunächst auf Leihbasis zum VfB Stuttgart, der ihn im Mai 2024 fest verpflichtete. Im Oktober 2024 wurde er von Julian Nagelsmann erstmals in die Nationalmannschaft berufen und im Mai 2026 für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nominiert.

Weitere deutsche Nationalspieler in der Übersicht

Aktuelle Nachrichten zum VfB Stuttgart

  1. Harry Kane (Bayern München) köpft das 1:0.

    Drei Tore durch den Engländer:Harry Kane: Der bayerische Held des DFB-Pokalfinals

    von Markus Harm
    Video1:59
  2. DFB Pokal Finale 2026 / FC Bayern Muenchen - VfB Stuttgart: Harry Kane hält den Pokal hoch

    3:0-Pokalsieg gegen Stuttgart:Kane veredelt Bayerns Saisonbilanz

    von Maik Rosner
    mit Video5:59
  3. Ermedin Demirovic, Deniz Undav , Maximilian Mittelstaedt, Tiago Tomas (vorne von links) und weitere Stuttgart-Spieler klatschen in Richtung der Fans auf der Tribüne.

    Nach Pokal-Niederlage gegen Bayern:Welcher Trost dem VfB Stuttgart bleibt

    von Christoph Ruf
    mit Video5:59
  4. Stuttgarter Kurve am 23.05.26

    Fans mit gemeinsamer Aktion:Was hinter der Unterbrechung beim Pokalfinale steckt

    mit Video5:59
  5. Ermedin Demirovic im ZDF-Interview

    Stuttgart verliert Pokalfinale:Demirovic: "Kane entscheidet das Spiel gefühlt allein"

    Video2:24
  6. Harry Kane am 23.05.26

    Harry Kane erzielt alle Tore:Bayern schlägt Stuttgart und ist Pokalsieger

    von Moritz Zschau
    Video5:59
  7. Harry Kane am 23.05.26

    Drei Treffer gegen Stuttgart:Kane-Show trägt Bayern zum DFB-Pokal-Triumph

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video5:59
  8. Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München reibt sich am 16.05.2026 im Spiel gegen den 1. FC Köln die Hände.

    DFB-Pokalfinale gegen VfB Stuttgart:Bayerns große Sehnsucht nach dem Titel

    von Maik Rosner
    mit Video5:56
  9. Archiv: Manuel Neuer

    Stuttgart ist Titelverteidiger:Pokalfinale: FC Bayern ohne Neuer gegen VfB

    von Stefan Bier
    Video0:57
  10. FC Schalke 04 gewinnt den UEFA-Pokal 1997

    Deutsche Klubs in Europa-League-Finals:Von Fohlen, Eurofightern und "D10S" am Neckar

    von Peter Mayer
  11. Fußballerin Lena Ostermeier vom SGS Essen am 17.05.2026 in Aktion gegen den SC Freiburg in Essen.

    Frauenfußball:Bundesliga im Umbruch - nicht nur durch personelle Abschiede

    von Frank Hellmann
    mit Video5:45
  12. v.l., Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) und Mario Götze (Eintracht Frankfurt) am 16.05.2026 in Frankfurt im Kopfballduell.

    Rieras letztes Spiel mit SGE:Remis reicht Stuttgart für Champions League

    von Martin Quast
    Video10:08
  13. Chema Andres (VfB Stuttgart) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 am 16.05.2026 in Frankfurt am Main.

    Nach Remis in Frankfurt:VfB erkämpft Ticket für Königsklasse

    mit Video10:08
  14. Deniz Undav (VfB Stuttgart)

    Dreikampf um Champions-League-Ticket:Vorteil für VfB im Kampf um Königsklasse

    von Andreas Morbach
    mit Video8:07
  15. Spieler des 1. FC Heidenheim beim Torjubel

    Aufstieg, Abstieg, Europacup:So ist die Ausgangslage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag

    mit Video1:54
  16. Ermedin Demirovic (9; VfB Stuttgart) köpft den Ball gegen Robert Andrich (8; Bayer 04 Leverkusen) in der MHP Arena in Stuttgart am 09.05.2026.

    Bundesliga:Stuttgart holt Bigpoints gegen Leverkusen

    von Martin Gräfe
    Video10:44