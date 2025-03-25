Jamie Leweling - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Jamie Leweling
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Jamie Leweling ist ein deutscher Fußballspieler, der beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Er spielt auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.
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Biografie
Jamie Leweling wurde 2001 in Nürnberg geboren. In der Saison 2019/20 lief er erstmals als Profi für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth auf und schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga. 2022/23 wechselte Leweling zum 1. FC Union Berlin. Zur Saison 2023/24 ging es zunächst auf Leihbasis zum VfB Stuttgart, der ihn im Mai 2024 fest verpflichtete. Im Oktober 2024 wurde er von Julian Nagelsmann erstmals in die Nationalmannschaft berufen und im Mai 2026 für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nominiert.
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