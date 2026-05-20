Europa League: Von Fohlen, Eurofightern und "D10S" am Neckar

Mit dem SC Freiburg steht zum 17. Mal ein deutsches Team in einem Europa-League- bzw. UEFA-Cup-Finale. Im Erfolgsfall treten die Breisgauer einem kleinen, aber feinen Klub bei.

Die Erfolgsgeschichte der "Eurofighter" um Kapitän Olaf Thon: Schalke 04 gewinnt 1997 den UEFA-Pokal. Quelle: Imago

Heute Abend (21 Uhr) steht der SC Freiburg im Endspiel der Europa League. Bei einem Sieg gegen Aston Villa wären die Breisgauer erst die sechste deutsche Mannschaft, die sich den Titel im 1971 als UEFA-Cup eingeführten Wettbewerb holt.

Der SC Freiburg hat die Aufholjagd geschafft und zieht erstmals ins Finale der Europa League ein. Die Breisgauer gewannen mit 3:1 - und profitierten von einem starken Lukas Kübler. 08.05.2026 | 1:00 min

Erster deutscher Gewinner: Borussia Mönchengladbach

Bereits zwei Jahre nach Einführung zog Borussia Mönchengladbach ins Endspiel ein, bzw. in die Endspiele, da es noch Hin- und Rückspiel gab. Die spektakuläre "Fohlenelf" um Günter Netzer musste im Finale 1973 dem FC Liverpool den Vortritt lassen, wurde aber am 21. Mai 1975 doch noch erster deutscher Sieger.

Nach einem 0:0 im Hinspiel fegte die Borussia Twente Enschede im eigenen Stadion mit 5:1 vom Platz. Dreifacher Torschütze: Jupp Heynckes.

Borussia Mönchengladbach gewinnt als erstes deutsches Team den UEFA-Cup: Jupp Heynckes (li.) trifft drei Mal und freut sich mit Trainer Hennes Weisweiler. Quelle: Imago

Eine "deutsche Saison" erlebte der UEFA-Cup 1979/80. Gleich vier Klubs aus der Bundesrepublik standen im Halbfinale. Der FC Bayern, Frankfurt, Stuttgart und Mönchengladbach. Den Titel holte sich die Eintracht gegen M’gladbach - im Übrigen unter Cheftrainer Jupp Heynckes.

1988: Das "Wunder von Leverkusen"

Nach den Final-Teilnahmen des HSV (1982 gegen IFK Göteborg) und dem 1. FC Köln (1986 gegen Real Madrid) trug sich 1988 das sogenannte "Wunder von Leverkusen" zu. Das von Erich Ribbeck trainierte Team, damals eher als "Werksclub" und nicht als "Werkself" bekannt, machte im Rückspiel eine 0:3-Hinspiel-Niederlage gegen Espanyol Barcelona wett und siegte im Elfmeterschießen.

16 Millionen Menschen schauten damals in der Bundesrepublik die ZDF-Übertragung, als um kurz nach 23 Uhr Kommentator Günter-Peter Ploog "Losada verschießt!" ins Mikrofon brüllte und die Leverkusener den UEFA-Pokal in die Höhe stemmen durften.

Europa League (UEFA-Cup): Finals mit deutscher Beteiligung 2023/24: Bayer 04 Leverkusen – Atalanta Bergamo 0:3

2021/22: Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers 6:5 n.E.

2008/09: SV Werder Bremen – Schachtar Donezk 1:2 n.V.

2001/02: Borussia Dortmund – Feyenoord Rotterdam 2:3

1996/97: FC Schalke 04 – Inter Mailand 4:1 i.E. (1:0/0:1)

1995/96: FC Bayern München – Girondins Bordeaux 2:0 / 3:1

1992/93: Borussia Dortmund – Juventus Turin 1:3 / 0:3

1988/89: VfB Stuttgart – SSC Neapel 1:2 / 3:3

1987/88: Bayer 04 Leverkusen – Espanyol Barcelona 3:2 i.E. (0:3/3:0)

1985/86: 1. FC Köln – Real Madrid 1:5 / 2:0

1981/82: Hamburger SV – IFK Göteborg 0:1 / 0:3

1980/81: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 2:3 / 1:0

1979/80: Borussia Mönchengladbach – Roter Stern Belgrad 1:1 / 1:0

1974/75: Borussia Mönchengladbach – FC Twente Enschede 0:0 / 5:1

1972/73: Borussia Mönchengladbach – FC Liverpool 0:3 / 2:0



Anmerkung: Seit der Saison 1997/98 wird nur ein Endspiel auf neutralem Boden ausgetragen. Sieger sind fettgedruckt.

Als Maradona Stuttgart verrückt machte

Und ein Jahr später kam ER mit der SSC Neapel an den Neckar: Diego Armando Maradona. Nach einer 1:2-Niederlage des VfB in Süditalien, mit einem Treffer von "D10S", lieferten sich beide Teams am 17. Mai 1989 ein spektakuläres 3:3 - zu wenig für die Mannschaft um Jürgen Klinsmann.

Nachdem Juventus Turin im Finale 1993 dem BVB in zwei Spielen keine Chance gelassen hatte, gewann der FC Bayern München 1996 den "Cup der Verlierer", wie der große Franz Beckenbauer mit bayrischem Selbstverständnis den Wettbewerb jahrelang zu nennen pflegte.

Der Titel war der halbwegs versöhnliche Abschluss einer chaotischen Saison der Münchner. Passend zu einer ganz besonderen Phase an der Säbener Straße: die Ära des FC Hollywood.

Sommer 1995: Der FC Bayern stellt eine neue Mannschaft zusammen. Neuzugang Jürgen Klinsmann löst große Euphorie aus. Nur einer kann nichts mit ihm anfangen: Lothar Matthäus. 10.01.2025 | 43:26 min

Huub Stevens und die "Eurofighter"

In der darauffolgenden Saison holte der FC Schalke 04 den Pott in den Pott: die Geburtsstunde der "Eurofighter" unter Trainer Huub Stevens. Angeführt von Kapitän Olaf Thon erkämpften sich die Schalker im Rückspiel in der brodelnden Atmosphäre des Giuseppe-Meazza-Stadions in Mailand das Elfmeterschießen.

Nachdem Marc Wilmots den entscheidenden Elfer verwandelt hatte, brachen alle Dämme und der größte Erfolg der Vereinsgeschichte stand fest.

Damit war die Zeit der zwei Endspiele vorbei. Ab der Saison 1997/98 gab es nur noch eine Partie auf neutralem Boden. Als erste deutsche Mannschaft schaffte es der BVB in eine solche Begegnung, unterlag 2001/02 aber Feyenoord mit 2:3.

Frankfurts Traumreise und das Ende der "Unbezwingbaren"

Nach Bremens Final-Teilnahme 2008/09 (1:2-Niederlage gegen Schachtar Donezk) dauerte es bis zum 18. Mai 2022, ehe wieder ein deutscher Klub im Endspiel des inzwischen in Europa League umbenannten Wettbewerbs stand. Eintracht Frankfurt beendete mit dem Sieg gegen die Glasgow Rangers eine gefeierte Reise durch den Wettbewerb, in dessen Verlauf auch der FC Barcelona ausgeschaltet wurde.

Julian Schuster, der Trainer des SC Freiburg, spricht im aktuellen sportstudio mit Sven Voss über den Einzug ins Finale der Europa League. 09.05.2026 | 4:57 min

Als letzter deutscher Klub waren die "Unbezwingbaren" aus Leverkusen im Finale (2024). Nach einer perfekten Bundesliga-Saison und insgesamt 51 Pflichtspielen ohne Niederlage standen die Zeichen gegen Bergamo auf Erfolg. Doch Atalanta beendete die Serie und schnappte Bayer den Titel vor der Nase weg.

Nun ist also der SC Freiburg an der Reihe. Es ist nur ein kleiner Klub an deutschen Siegern, doch der gar nicht mehr so kleine Klub aus Freiburg könnte am späten Mittwochabend dazugehören.

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