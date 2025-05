Europa League in Zahlen: Liveticker, Ergebnisse, Tabellen

90′ +9 Fazit:

Die Spurs gewinnen ihren ersten Titel seit 2008 und küren sich dank eines 1:0-Sieges gegen Manchester United zum Sieger der Europa League 2025. Damit tritt Tottenham in der nächsten Saison auf internationalem Parkett - der Königsklasse - auf, während die Red Devils vor einem ganz schwierigem Sommer stehen. Manchester United fiel im zweiten Durchgang zu wenig ein. Das ermöglichte es Tottenham, die 1:0-Führung aus dem ersten Abschnitt zu verwalten.

90′ +9 Spielende

90′ +6 Vicario zeichnet sich aus und pariert einen Kopfball von Shaw aus fünf Metern Entfernung.

90′ +6 Yoro kann sich das ganze Passspiel nicht mehr anschauen, legt sich das Leder am Strafraumrand zurecht und schließt ab. Der Ball fliegt aber weit über den Querbalken.

90′ +4 Manchester United fällt einfach zu wenig ein. Der Ball rollt von der rechten zur linken Seite und wieder zurück. Am Ende segelt eine ungefährliche Flanke in den Strafraum.

90′ +1 Gelbe Karte für Victor Lindelöf (Manchester United)



90′ Einwechslung bei Manchester United: Kobbie Mainoo

90′ Auswechslung bei Manchester United: Patrick Dorgu

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

89′ Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Archie Gray

89′ Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Destiny Udogie

89′ Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Djed Spence

89′ Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Pape Sarr

88′ Gelbe Karte für Harry Maguire (Manchester United)

Die nächste Kollision zwischen Maguire und Romero ist zu viel für Schiedsrichter Zwayer.

88′ Luke Shaw schlägt eine uninspirierte Flanke, die Vicario problemlos aus der Luft fischen kann.

86′ Nicht zum ersten Mal am heutigen Abend legen sich Cristian Romero und Harry Maguire miteinander an. Die beiden schauen sich nach einem Freistoß tief in die Augen, können sich aber gerade noch zusammenreißen.

85′ Einwechslung bei Manchester United: Diogo Dalot

85′ Auswechslung bei Manchester United: Noussair Mazraoui

84′ Gelbe Karte für Joshua Zirkzee (Manchester United)



83′ Solanke lässt bei einem der seltenen Konter zwei Verteidiger ins Leere laufen und sucht dann sofort das Zuspiel auf Son. Dem Kapitän fehlt es nach seiner Verletzung aber an Spritzigkeit, sodass Mazraoui in letzter Sekunde den Ball abgrätscht.

80′ Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit sind angebrochen. Tottenham verschanzt sich im eigenen Strafraum und wehrt Flanke um Flanke der Red Devils ab. Ob das bis zum Ende gut geht, bleibt abzuwarten.

78′ Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Kevin Danso

78′ Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Brennan Johnson

77′ Alejandro Garnacho ist ein belebender Faktor auf dem linken Flügel. Er wirkt spritzig, sucht schnellstmöglich das Eins gegen Eins und öffnet dadurch das Spiel der Red Devils.

74′ Tottenham versteckt sich zunehmend tief in der eigenen Hälfte und verdichtet die Räume vor dem eigenen Tor. Alejandro Garnacho will das bestrafen, dribbelt nach seiner Einwechselung in den Sechzehner, legt sich den Ball von der linken Seite kommend auf den rechten Fuß und zieht ab. Torhüter Vicario klärt gerade noch zur Ecke.

72′ Zirkzee ist sofort in den nächsten Angriff involviert. Der Angreifer lässt einen tiefen Ball auf den Flügel klatschen und startet im Anschluss direkt in den Sechzehner. Mazraoui flankt ohne Verzögerung in den Strafraum und findet den Kopf von Bruno Fernandes. Dessen Abschluss aus elf Metern landet knapp neben dem rechten Pfosten.

71′ Einwechslung bei Manchester United: Alejandro Garnacho

71′ Auswechslung bei Manchester United: Mason Mount

71′ Einwechslung bei Manchester United: Joshua Zirkzee

71′ Auswechslung bei Manchester United: Rasmus Højlund

68′ Fassungslos raufen sich die Zuschauer der Red Devils auf den Rängen ihre Haare. Vicario lässt einen Freistoß von der Brust abprallen. Højlund köpft handlungsschnell auf das freie Tor, doch Micky van de Ven springt in die Luft und verteidigt auf der Linie mit einem Seitfallzieher - eine Riesen-Szene!

68′ Gelbe Karte für Yves Bissouma (Tottenham Hotspur)

Der Mittelfeldspieler stellt sich vor den Ball und verhindert die Ausführung eines Freistoßes.

66′ Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Heung-min Son

66′ Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Richarlison

65′ Richarlison verteidigt sichtlich erschöpft gegen Amad Diallo, zwingt seinen Körper aber vor den Angreifer und schlägt im Anschluss die Kugel aus der Gefahrenzone.

63′ Dominic Solanke verstolpert im Konter ein scharfes Zuspiel von Udogie und verpasst damit die Gelegenheit, frei aufs Tor von Onana zu laufen.

61′ Manchester United zeigt großen Willen, diese Partie zu drehen. Zeitweise bauen die Red Devils einen Kreis um den defensiven Block der Spurs und zwingen Dominic Solanke zu einem Befreiungsschlag ins Leere. Es fehlt jedoch die eigene Kreativität, sodass vorrangig über Flankenbälle attackiert wird.

59′ Bruno Fernandes zieht einen Freistoß auf den kurzen Pfosten. Yoro hält seine Fußspitze an den Ball, kann Torhüter Vicario aber nicht überlisten.

58′ Gelbe Karte für Richarlison (Tottenham Hotspur)



57′ Tottenham dreht schon 35 Minuten vor Abpfiff massiv an der Uhr. Einwürfe werden hinausgezögert, Freistöße in die Länge gezogen und Bälle langfristig festgehalten.

55′ Mason Mount versucht ein Zuspiel anzunehmen, wird dabei aber einfach von Pedro Porro an der Schulter gegriffen und zu Boden gerissen. Natürlich gibt es einen Freistoß. Szenen dieser Art häufigen sich seit Wiederbeginn.

52′ Viele Zweikämpfe werden an der Grenze und darüber hinaus geführt, sodass in jeder dritten Szene derzeit ein Spieler auf dem Boden landet. An großen Spielfluss ist in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit kaum zu denken.

49′ Gelbe Karte für Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Der Innenverteidiger arbeitet im Luftduell gegen Højlund deutlich zu viel mit dem Ellenbogen.

49′ Über die rechte Seite starten die Red Devils den nächsten Angriff. Amad Diallo schlägt am Ende eine gezielte Flanke in den Strafraum. Højlund versucht den Ball in der Rückwärtsbewegung auf das Tor zu bringen, kann dem Leder aber nicht mehr genügeng Druck mitgeben.

46′ Der zweite Spielabschnitt beginnt. Manchester United beginnt sofort mit einem langen Ball nach vorne auf Højlund, der sich direkt gegen zwei Verteidiger versuchen darf. Im Anschluss an dieser Szene liegen alle drei Akteure kurzzeitig auf dem Boden, sind aber schnell wieder auf den Beinen.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +2 Halbzeitfazit:

Nach einer unterhaltsamen ersten Halbzeit führt Tottenham durch einen Treffer von Brennan Johnson kurz vor der Pause mit 1:0. Ohne großen Vorlauf suchten beide Mannschaften von Beginn an den schnellstmöglichen Weg in den gegnerischen Strafraum und bescherten dem anwesenden Publikum viele Torszenen, auch wenn nicht jeder Abschluss brandgefährlich wurde. So darf es im zweiten Durchgang gerne weitergehen.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Guglielmo Vicario demonstriert in dieser Szene große Souveränität, kommt nach einer Flanke von Amad Diallo weit aus dem Tor und fischt die Kugel aus der Luft.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42′ Tooor für Tottenham Hotspur, 1:0 Tor durch Brennan Johnson

Auf den Rängen gibt es kein Halten mehr. Pape Sarr schlägt von der linken Seite eine Flanke mit Zug zum Tor. Johnson spurtet vor Shaw, kommt aber nicht richtig an die Kugel. Der Ball springt aber an den Körper vom Verteidiger und von dort in Richtung Tor. Am Ende spitzelt Johnson das Leder über die Linie.

40′ Richarlison zeigt in nahezu jedem Zweikampf seine Physis, lässt sich absolut nichts gefallen und stellt seinen Körper stets zwischen Ball und Gegenspieler. Diallo kann sich gegen diese Kraft nicht wehren und geht nach einem Zusammenprall zu Boden, kann aber weitermachen.

39′ Yoro läuft einen Steckpass ab und wartet darauf, dass André Onana ihm entgegenkommt und die Kugel aufnimmt. Der Torhüter bleibt jedoch fern und der Innenverteidiger entscheidet sich zum Dribbling. Prompt verliert er den Ball, hat aber Glück, dass die Kugel ins Toraus springt. Irritiert dreht sich der junge Verteidiger zu seinem Schlussmann um und schaut ihn fragend an.

36′ In den Zweikämpfen wird es zunehmend ruppiger. Richarlison und Mazraoui lernen sich an der Mittellinie etwas besser kennen, wenig später bringt Bruno Fernandes an der Seitenlinie Bentancur zu Fall. Schiedsrichter Zwayer hat in dieser Phase gut zu tun.

35′ Gelbe Karte für Amad Diallo (Manchester United)

Ein klassisches zupfen am Trikot.

33′ Udogie bekommt das Knie von Mazraoui an der Seitenlinie unglücklich in den Oberschenkel und bleibt vorerst liegen. Wenig später steht der Außenverteidiger wieder auf und beginnt, den Schmerz rauszulaufen.

30′ Diallo strahlt große Spielfreude aus, dreht im Dribbling Udogie auf die falsche Seite und stiehlt sich in seinem Rücken davon. Der Außenverteidger kann von Glück sprechen, dass Brennan Johnson ihn unterstützt und zur Ecke klärt.

28′ Solanke rennt einem Befreiungsschlag seiner Mannschaft nach, stellt seinen Körper vor Maguire und kriegt den Fuß an die Kugel. Jedoch gewinnt der Innenverteidiger mit einer gesunden Härte dieses Duell. Ein packender Zweikampf, den die Zuschauer nicht zum letzten Mal am heutigen Abend gesehen haben.

25′ Schiedsrichter Zwayer macht einen sehr unaufgeregten Eindruck, ist stets auf der Höhe und lässt viel Spielfluss zu.

22′ Nächste Szene: Nach zwei schnellen Seitenverlagerungen ist es erneut Amad Diallo, der im Sechzehner an den Ball kommt. Er wird von Bruno Fernandes überlaufen, findet das richtige Timing für den Steckpass und bedient mit einem klugen Zuspiel seinen Kapitän. Der Portugiese bringt die Kugel von der Grundlinie scharf in die Mitte, findet aber keinen Mitspieler.

20′ Diallo lässt kurzerhand Udogie stehen und spurtet nach vorne, wird jedoch wenige Meter gestellt. Viele Angriffe der Red Devils laufen über seine Seite. Zwischen den Strafräumen halten sich beide Mannschaften kaum auf. Schnellstmöglich wird der Weg in den Sechzehner gesucht.

17′ Manchester United weiß ebenfalls, wie Ecken gefährlich gestaltet werden. Bruno Fernandes schlägt den Ball mit viel Drall in den Strafraum. Vicario segelt an der Kugel vorbei. Das Leder landet vor den Füßen von Maguire, der auf Amad Diallo ablegt. Dessen Schuss aus spitzem Winkel fliegt nur knapp am langen Pfosten vorbei ins Toraus.

15′ Von den Spurs segelt in dieser Phase eine gefährliche Ecke nach der anderen in den Strafraum der Red Devils. Onana hat oft viel Verkehr vor der Nase, musste aber nur ein einziges Mal eingreifen. Die erste Viertelstunde ist unterhaltsam, und es gibt Torchancen auf beiden Seiten.

13′ Maguire leistet sich im Spielaufbau einen leichtsinnigen Fehler und schenkt den Spurs eine gute Gelegenheit. Johnson spurtet mit dem Ball am Fuß von der rechten Außenbahn in den Sechzehner. Sein Querpass auf Richarlison wird geblockt und prallt in den Rückraum. Von dort folgt der nächste Abschluss, den der zurückeilende Harry Maguire mit dem Oberschenkel abwehrt.

10′ Seit der ersten Sekunde hallt von den Rängen "Oh when the Spurs go marching in". Zusätzlich wird jede erfolgreiche Szene der Lily Whites mit großem Applaus begleitet. So auch die Flanke von Pedro Porro, der das Leder aus dem rechten Halbfeld mit viel Zug auf den zweiten Pfosten schlägt. Noussair Mazraoui hält seinen Kopf aber dazwischen und verhindert, dass Richarlison aus fünf Metern einköpft.

7′ Schon in den ersten Aktionen dieser Paarung ist die hohe Intensität zu erkennen. Manchester United kommt mit dem Druck etwas besser zurecht und hat leichte Vorteile. Die Spurs wirken noch nervös, werden für kleinere Fehler aber noch nicht bestraft.

4′ Kurze Zeit später steht steht Højlund wieder im Mittelpunkt. Dieses Mal kriegt er im Kopfball-Duell mit Cristian Romero beide Arme ins Gesicht und bekommt einen Freistoß zugesprochen. Den bringt Luke Shaw aus dem linken Halbfeld in Richtung Strafraum, wo Maguire eine Ecke herausholt.

2′ Die Abwehr der Spurs schiebt im Pressing extrem weit nach vorne und stellt Højlund direkt hinter der Mittellinie ins Abseits. Ein mutiger Beginn der Lily Whites, die von den Rängen lautstark unterstützt werden.

1′ Felix Zwayer pfeift die Partie an und eröffnet das Europa-League-Endspiel 2025 in Bilbao.

1′ Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer. Der 44-Jährige ist ein international bewährter Schiedsrichter und leitet im San Mames sein 38. Europa-League-Spiel. Für den Deutschen ist es das zweite große UEFA-Finale nach seinem Einsatz im Nations-League-Endspiel 2023.

Auf Seiten der Spurs verzichtet Ange Postecoglou zunächst auf Kapitän Heung-min Son. Stattdessen darf Richarlison von Beginn an ran. Pape Sarr hat sich rechtzeitig fit gemeldet und steht ebenfalls in der Anfangsformation.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel verändert Rúben Amorim seine Startaufstellung nur auf einer Position. Leny Yoro beginnt in der Verteidigung für Victor Lindelöf. Anders als noch in den vorangegangenen Europa-League-Paarungen sitzen somit Manuel Ugarte und Alejandro Garnacho vorerst nur auf der Bank.

Die Red Devils sind in dieser Europa-League-Saison das einzige ungeschlagene Team. Ihr letzter Titel in der Europa League ist noch nicht allzu lange her - 2017 gewann Manchester United bereits diesen Wettbewerb. Eine Wiederholung ist aber nur dann möglich, wenn die Mannschaft von Rúben Amorim erstmals in dieser Spielzeit die Spurs bezwingen kann. Bis jetzt haben die Red Devils alle drei direkten Duelle der Saison verloren.

Zum vierten Mal in der Geschichte der Europa League duellieren sich im Endspiel zwei Vereine aus derselben Nation. Für Tottenham und Manchester United steht viel mehr auf dem Spiel als "nur" der Triumph in der Europa League. Der Sieger dieser Paarung darf automatisch an der kommenden Ausgabe der Königsklasse teilnehmen. Da beide Mannschaften eine enttäuschende Saison in der Premier League absolvieren ist es die einzige Möglichkeit, sich noch in die Champions League zu befördern.