Der FC Bayern München hat zum 21. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Gegen den VfB Stuttgart war Top-Stürmer Harry Kane der Mann des Abends.

Der FC Bayern München hat das Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 (0:0) gewonnen. Harry Kane avancierte durch seinen Dreierpack zum Matchwinner. 23.05.2026 | 5:59 min

Der FC Bayern München hat zum 21. Mal den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale schlug der deutsche Meister den VfB Stuttgart mit 3:0 (1:0). Mann des Abends war Bayerns Top-Stürmer Harry Kane, der alle drei Treffer erzielte. Mit dem Titel beendete der Rekordmeister auch eine Durststrecke. Zuletzt hatten die Münchner die Trophäe 2020 in die Höhe recken dürfen.

Die Anfangsminuten des Endspiels verliefen doch durchaus überraschend. Der VfB Stuttgart war das tonangebende Team und allen voran der nicht für die WM nominierte Maximilian Mittelstädt schien sich einiges vorgenommen zu haben.

Der 29-Jährige kam in der Anfangsphase zu zwei guten Abschlüssen, scheiterte jedoch einmal aus spitzem Winkel am Außennetz (9.) und danach aus der Distanz an Jonas Urbig im Bayern-Tor (17.).

Bayern kommt nicht gut rein

Bayerns Offensivmaschinerie brauchte ordentlich Anlauf, um auf Touren zu kommen, der erste Abschluss des deutschen Rekordmeisters erst nach 30 Minuten durch Luis Diaz, doch sein Schüsschen war kein Problem für Alexander Nübel im Kasten des VfB.

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Die erste gute Möglichkeit des deutschen Meisters gab es nach rund 36 Minuten. Josip Stanisic prüfte Nübel per wuchtigem Distanzschuss, doch der Nationalkeeper wehrte das Geschoss des Kroaten zur Seite ab.

Das war es dann auch schon mit Höhepunkten aus Halbzeit eins. Die Stuttgarter störten die Münchner Offensive gehörig - kamen aber abseits der beiden Mittelstädt-Chancen auch nicht zu großen Möglichkeiten.

Kane besorgt die Bayern-Führung

Der zweite Abschnitt begann, wie der erste aufgehört hatte. Stuttgart ärgerte die Bayern, denen vorne die Ideen fehlten. Doch wenn es mal einen Tag gibt, an dem nicht alles läuft, kann die Kompany-Elf sich immer noch auf ihre individuelle Klasse verlassen.

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In der 55. Minute setzte sich Michael Olise auf der rechten Seite durch und flankte in den VfB-Strafraum. Top-Stürmer Harry Kane wurde dort sträflich allein gelassen und köpfte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein.

Pyro-Rauch unterbricht das Spiel

Kurz danach war die Partie erstmal für ein paar Minuten unterbrochen. Beide Fanlager hatten, im Rahmen einer gemeinsamen Protestaktion gegen den DFB, Pyrotechnik gezündet. Das Spielfeld war zum Fußballspielen vorübergehend zu neblig.

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Als das Spiel dann wieder begann, hatte Konrad Laimer die Riesen-Gelegenheit auf das 2:0. Einen Abschluss von Diaz parierte Nübel noch stark, Laimer stand beim Abpraller jedoch goldrichtig, schob den Ball jedoch aus rund acht Metern Torentfernung über den leeren Kasten des VfB (61.).

Kane sorgt für die Entscheidung

Die Münchner übernahmen in der Folge endgültig die Kontrolle über die Partie, hielten die Stuttgarter weit weg vom eigenen Tor, ohne jedoch selbst wirklich gefährlich zu werden. Sie schoben sich den Ball hin und her und legten sich die Stuttgarter so zurecht. Am Ende sorgte erneut eine individuelle Glanzleistung von Harry Kane für die Entscheidung.

Zuerst traf er aus der Distanz die Stuttgarter Latte, rund 20 Sekunden später bediente ihn Luis Diaz von links im Strafraum. Der Engländer drehte sich unwiderstehlich mit Ball um die eigene Achse, ließ Bewacher Chema Andrés stehen und schob den Ball zum 2:0 an Alex Nübel vorbei (80.).

Schluss war aber noch nicht. Eine Flanke von der rechten Seite bekam Angelo Stiller im eigenen Strafraum an die Hand. Es gab vollkommen zurecht Handelfmeter, den erneut der überragende Mann des Abends Harry Kane zum 3:0-Endstand verwandelte (90.+2).

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