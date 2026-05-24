Drei Tore durch den Engländer:Harry Kane: Der bayerische Held des DFB-Pokalfinals
von Markus Harm
|
Der FC Bayern München hat den DFB-Pokal gewonnen. Gegen den VfB Stuttgart hieß der Unterschiedsspieler einmal mehr Harry Kane.
Mehr News aus dem Sport
Spielunterbrechung nach Fan-Aktionen :Bayern und Stuttgart drohen sechsstellige Strafen
mit Video5:59
Bayern feiert Gewinn des DFB-Pokals :Im Rausch des Doubles und der Blick in die Zukunft
mit Video5:59
Fußball-Sommermärchen in Deutschland :Klinsmann wollte für 2006 volle Entscheidungsfreiheit
mit Video50:21