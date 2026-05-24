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Harry Kane: Der bayerische Held des DFB-Pokalfinals

Drei Tore durch den Engländer:Harry Kane: Der bayerische Held des DFB-Pokalfinals

von Markus Harm

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Harry Kane (Bayern München) köpft das 1:0.

Der FC Bayern München hat den DFB-Pokal gewonnen. Gegen den VfB Stuttgart hieß der Unterschiedsspieler einmal mehr Harry Kane.

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