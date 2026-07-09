Sind Frankreich und Argentinien in ihren WM-Viertelfinals wirklich die klaren Favoriten? Und wie sieht es bei England - Norwegen aus? Die Prognose zu den Duellen der letzten acht.

Kann Erling Haaland mit Norwegen ins WM-Halbfinale einziehen? Quelle: AP

Die WM geht immer mehr in die heiße Phase und während einige große Namen raus sind, kristallisieren sich immer mehr die Top-Favoriten heraus - aber auch Teams, die weiterhin für eine Überraschung sorgen könnten. Wir haben die Viertelfinal-Partien unter die Lupe genommen und wagen für jedes Duell eine Prognose:

Frankreich gegen Marokko (Donnerstag, 22 Uhr, ARD)

Überzeugende Offensiv-Power gepaart mit individueller Weltklasse und mannschaftlicher Geschlossenheit: Frankreich ist und bleibt der Top-Favorit auf den WM-Titel.

Auch wenn die Mannschaft im Achtelfinale beim knappen 1:0 gegen ein extrem brutal spielendes Paraguay nicht wie sonst spielerisch glänzen konnte: Trotz mehrerer krassen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters gegen die Equipe Tricolore behielten Mbappé und Co. einen kühlen Kopf - und bewiesen, dass sie auch "hässliche" Spiele gewinnen können.

Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln. 05.07.2026 | 8:09 min

Gegen Marokko wird das Team aber nochmal auf einem ganz anderen Level gefordert. Das schnelle Umschalten der Atlas-Löwen könnte den sehr offensiv agierenden Franzosen Probleme bereiten. Der wichtigste Spieler für diese Spielweise, Neu-Bayer Ismael Saibari, wird den Marokkanern aber weiterhin verletzungsbedingt fehlen - ein herber Verlust.

Prognose: Den Ausfall Saibaris wird Marokko mit der gewohnten mannschaftlichen Geschlossenheit gut kompensieren, es wird ein Spiel auf Messers Schneide. Am Ende wird sich die Klasse von Mbappé und Co. jedoch knapp durchsetzen: Frankreich kommt ins Halbfinale.

Spanien gegen Belgien (Freitag, 21 Uhr, ZDF)

Sowohl Belgien als auch Spanien sind mit etwas Sand im Getriebe ins Turnier gestartet, haben sich aber kontinuierlich gesteigert. Wie die Belgier im Achtelfinale gegen die USA auf die FIFA-Trump-Posse rund um die letztlich aufgehobene Sperre des US-Spielers Balogun reagiert haben, war beeindruckend und dürfte ordentlich Selbstvertrauen gegeben haben.

Starspieler Jeremy Doku könnte wieder in die Startelf rotieren und mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke gegen ballbesitzorientierte Spanier für gefährliche Konter-Momente sorgen.

Die sind nach dem Unentschieden gegen Kap Verde mal so richtig aufgewacht und haben sich vor allem durch eine Sache in ihren Spielen ausgezeichnet: Kontrolle. Ballbesitz-Fußball liegt ohnehin in der spanischen DNA, jedoch funktionieren auch Gegenpressing und Restverteidigung nach Ballverlust optimal. Das Team von Luis de la Fuente ist die bisher einzige Mannschaft im gesamten Turnier, die noch kein Gegentor kassiert hat.

Nicht nur gegen Underdogs, sondern auch gegen die hochgehandelten Portugiesen war Spanien die überlegene Mannschaft und ließ kaum etwas zu. Die Qualität der Offensive um Lamine Yamal ist ohnehin unbestritten. Zwar wirkt der in manchen Dribblings und Aktionen noch zu ungenau - doch dass da sogar noch einiges an Potenzial schlummert, sollte den Gegnern eher Sorgen bereiten.

Prognose: Die Favoriten-Rolle ist klar verteilt. Die Iberer werden Belgien kontrollieren. Spanien kommt ins Halbfinale.

Das Achtelfinale der WM 2026 zwischen Portugal und Spanien war ein echtes Top-Duell. Außerdem standen sich Cristiano Ronaldo und Lamine Yamal gegenüber. 06.07.2026 | 8:59 min

Norwegen gegen England (Samstag, 23 Uhr, Magenta)

Das auf dem Papier wohl engste Viertelfinale bei dieser WM. Die Norweger um die Weltklasse-Spieler und England-Legionäre Martin Ödegaard und Erling Haaland haben schon Rekord-Weltmeister Brasilien aus dem Turnier gerudert und wollen in ihrem ersten WM-Viertelfinale jetzt auch das Mutterland des Fußballs bezwingen, um das Märchen weiterzuschreiben.

Gut, dass sich da zum richtigen Zeitpunkt auch noch der vereinslose Torwart Nyland mit Glanzparaden gegen Brasilien in herausragender Form präsentiert.

Nach dem Achtelfinalsieg über Brasilien hält die Begeisterung der norwegischen Fans an, die mit ihrer "Viking Row" für Furore sorgen. Erfunden von einem Grundschullehrer rudert die ganze Nation. 08.07.2026 | 2:17 min

Die Engländer um Bayern-Star Harry Kane haben in der Breite eigentlich das bessere Team, wirken aber immer noch wie eine Wundertüte. Berauschendem Offensivfußball im ersten Spiel gegen Kroatien folgten biedere Auftritte.

Im Achtelfinale gegen Mexiko rettete man sich in Unterzahl über die Zeit, so richtig schlau wurde man aus dem Auftritt unter komplizierten Bedingungen im Aztekenstadion auch wieder nicht. Unbestritten ist, dass das Team von Thomas Tuchel mit der mannschaftlichen Qualität aber durchaus in der Lage ist, die Norweger zu bezwingen. In einen ähnlichen Turnier-Rausch wie die Skandinavier haben sich die Three Lions aber noch nicht gespielt.

Prognose: Getragen von der Euphorie wird es die Überraschung geben: England-Legionär Haaland schießt Norwegen ins Halbfinale.

Was für ein Spiel, was für ein Jubel bei den Engländern nach dem hart erkämpften Sieg gegen Mexiko im Aztekenstadion. Kapitän Harry Kane kann im Interview kaum noch sprechen. 06.07.2026 | 0:18 min

Argentinien gegen Schweiz (Sonntag, 3 Uhr, Magenta)

Hätte man vor dem Turnier diese Paarung gelesen, wären die Rollen klar verteilt gewesen: Argentinien wäre als klarer Favorit geführt und der Schweiz eher Außenseiter-Chancen eingeräumt worden. Doch mittlerweile hat sich die in der Gruppenphase noch recht stabil stehende argentinische Defensive doch sehr anfällig für Konter präsentiert, während man gleichzeitig das Gefühl hat, dass der amtierende Weltmeister unter einem immensen Druck steht, der aus der Heimat aufgebaut wird.

Dass Superstar Lionel Messi seine zwei Elfmeter beim Turnier verschoss, ist sinnbildlich. Bei acht sonstigen Treffern in fünf Spielen hat der Kapitän sein Team dennoch durchs Turnier getragen und kann und wird auch gegen die Schweiz wieder ein entscheidender Faktor sein.

Nach einem echten Krimi ist Argentinien ins WM-Viertelfinale eingezogen. Superstar Lionel Messi reagierte nach dem Spiel sehr emotional. 07.07.2026 | 0:15 min

Denn das Team von Murat Yakin ist im besten Sinne unangenehm. Angeführt von Granit Xhaka legt die Schweiz ein taktisch sehr diszipliniertes Verhalten an den Tag und bietet dem Gegner wenig Fehler an, was die Kontrahenten mitunter zur Verzweiflung bringt.

In der Offensive könnten jedoch die großen Waffen fehlen, um die Argentinier durchgehend vor Probleme zu stellen. Die Schweizer werden eher auf eine geschlossene Mannschaftsleistung setzen und werden sicherlich auch kein Problem damit haben, die Argentinier in die Verlängerung oder ein Elfmeterschießen zu zwingen. Damit haben sie ja im Achtelfinale gegen Kolumbien schon gute Erfahrungen gemacht.

Prognose: Einen Leckerbissen dürfen wir hier eher nicht erwarten, die Schweiz wird es Messi und Co. sehr schwer machen. Am Ende wird Argentinien das Geduldsspiel aber knapp gewinnen.

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