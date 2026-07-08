Top-Torjäger liefern sich bei der WM ein Wettschießen

In der Torjägerliste steht bei dieser Weltmeisterschaft die ganze Prominenz vorne. Es gibt Gründe, warum die Goalgetter bis zum WM-Viertelfinale am laufenden Band abliefern.

Das Maß aller Dinge und Erster der ewigen WM-Torjägerliste: Lionel Messi Quelle: AFP

Auf dem gewaltigen Rundumbildschirm des Atlanta Stadiums trifft Lionel Messi schon vor Anpfiff ohne Ende - weil die Ikone des Weltfußballs bei gefühlt jedem zweiten FIFA-Sponsor als Werbebotschafter eingespannt ist. Also gibt es Tricks und Tore vom Argentinier bereits im Vorfeld eines WM-Spiels.

Auch mit 39 Jahren setzt "La Pulga" (der Floh) noch die Maßstäbe, führt mit acht Treffern die Torjägerliste an. Sonst wäre der Titelverteidiger vermutlich schon ausgeschieden. Messi hat mit seinen mittlerweile 21 Treffern bei fünf WM-Turnieren seit 2006 den deutschen Stürmer Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst, der sich übrigens über einen persönlichen Anruf des Weltstars sehr gefreut hat.

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WM: Drei Torjäger mit sieben Treffern in fünf Spielen

Diese Endrunde erlebt ein Wettschießen der Superstars. Und ein Quartett will Torschützenkönig werden. Erling Haaland hat mit seinen sieben Toren die Norweger ins Viertelfinale geführt. Und sieben Erfolge hat auch Kylian Mbappé vorzuweisen, auf dessen Kaltschnäuzigkeit sich Frankreich nicht nur vom Elfmeterpunkt verlassen kann. Hinter dem Trio lauert Harry Kane mit seinem halben Dutzend. Englands Rekordmann ist auch noch im Rennen um den Goldenen Schuh, die Trophäe für den besten WM-Torjäger.

WM-Torschützenkönige seit 2002 2022: Kylian Mbappé (Frankreich) 8

2018: Harry Kane (England) 6

2014: James (Kolumbien) 6

2010: Diego Forlan (Uruguay), Thomas Müller (Deutschland), Wesley Sneijder (Niederlande) und David Villa (Spanien) je 5

2006: Miroslav Klose (Deutschland) 5

2002: Ronaldo (Brasilien) 8

Im Schnitt trafen die Torschützenkönige in der WM-Geschichte sieben Mal. Nun sind solche Marken schon vor dem Viertelfinale gefallen. Messi: Ein 39 Jahre alter Megastar, der bei Inter Miami in der MLS wieder in einen Jungbrunnen gefallen ist. Mbappé: Ein 27 Jahre alter Ausnahmefußballer von Real Madrid, der keine einfache Saison hinter sich hat. Haaland: Eine 25-jährige Erscheinung, die auch bei Manchester City mit ihrem Sturm und Drang verblüfft. Kane: der 32 Jahre alte Mittelstürmer vom FC Bayern, der sich auch auf der größten Bühne inszeniert.

Tuchel vergleicht die Torjäger mit Haien

"Das sind alles Haie", sagte erst kürzlich Thomas Tuchel in Atlanta, als Kane mit einem Doppelpack die Blamage gegen DR Kongo abwendete. "Wenn sie Blut riechen, dann sind sie da und treffen." Was er mit einem Augenzwinkern meinte, aber der "Killerinstinkt" scheint implantiert.

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Darauf hat auch Norwegens Kultfigur Jan-Aage Fjörtoft hingewiesen, der im ZDF-Gespräch das Wetteifern so beschrieb: "Wenn Erling (Haaland) zwei Tore gemacht hat, sitzt er im Flieger und macht Instagram an. Und er sagt, wow, Messi hat auch wieder getroffen, werde ich doch nie den Goldenen Schuh gewinnen."

Und was ihm noch aufgefallen ist: Früher seien sich die Torjäger alle sehr ähnlich gewesen. "Eine klassische Nummer neun als Knipser, so wie früher Gerd Müller. Heute ist eigentlich zwischen diesen Spielern die einzige Gemeinsamkeit, dass sie liefern." Die pompös inszenierte Bühne vermittelt einen feurigen Eifer. Jeder wirkt besonders beseelt, Geschichte zu schreiben.

Thomas Müller erklärt die Superstars

Für die Vermarktung des XXL-Formats kann nichts Besseres passieren. Die FIFA hat durch die Ausweitung auf 48 Teams diese Entwicklung gefördert, denn manch einem Gegner fehlte schlicht die Qualität, um Messi, Mbappé, Haaland und Kane zu stoppen.

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"Warum werden Superstars denn Superstars genannt? Weil sie besser als andere Spieler sind!" sagte Weltmeister Thomas Müller im German House of Soccer zum WM-Start. Offenkundig ist auch, welche Privilegien die Topstars genießen, für die ihre Mitspieler gerne auch einen Schritt mehr machen.

FIFA-Impresario Gianni Infantino spielt das alles in die Hände. Der Weltverband kann sich beim Schaulaufen der großen Stars mal wieder die Hände reiben. Oder ist es doch Lionel Messi, der den größten Rahm abschöpft? Weil Argentiniens Torjäger als omnipräsente Werbefigur noch bessere Doppelpässe fürs Geschäft hinbekommt.

WM: Rekord-Torschützen im Männer-Fußball ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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