Angeführt von Messi: Argentinien dreht spät das Spiel

Argentinien steht im WM-Viertelfinale. Außenseiter Ägypten lag lange in Führung, der amtierende Weltmeister drehte allerdings die Partie.

Ägypten ist im WM-Achtelfinale gegen Argentinien der klare Außenseiter. Doch die "Pharaonen" ärgern Argentinien dank Keeper Shobeir lange. 07.07.2026 | 10:41 min

Lionel Messi drohte zur tragischen Figur zu werden, am Ende war er wieder einmal der Held. Der WM-Rekordtorschütze führte Argentinien nach 0:2-Rückstand gegen Ägypten mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg, nachdem er zunächst einen Elfmeter vergeben hatte.

Yasser Ibrahim bringt Ägypten in Führung

In den ersten Minuten verteidigten die Ägypter mit einem tiefen Block, gegen den die Argentinier keine Lösungen fanden. Bereits früh im Spiel deutete die Mannschaft von Hassan Hossam nach einem Freistoß erstmals an, dass sie nach Standards gefährlich sein kann. Es fehlte allerdings ein Abnehmer für die Hereingabe (8.).

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Wenig später erzielte Yasser Ibrahim nach einem Eckball den Führungstreffer für den Außenseiter (15.). Die Ägypter spielten die Ecke kurz aus, Marwan Attia flankte den Ball in den Strafraum und Ibrahim köpfte den Ball entgegen der Laufrichtung von Emiliano Martinez ins Tor.

Messi vergibt vom Punkt

Die Freude über das Tor zum 1:0 hielt für Ägypten nicht lange an. Haissem Hassan räumte Nicolas Tagliafico im Sechzehner ab, Schiedsrichter Francois Letexier entschied auf Strafstoß (19.). Lionel Messi trat zum Elfmeter an, vergab allerdings die große Chance auf den Ausgleich (21.).

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Wie schon im Spiel gegen Österreich verschoss der WM-Rekordtorschütze aus elf Metern. Diesmal zielte Messi halbhoch in die rechte Ecke, Mostafa Shoubeir im Tor der Ägypter parierte und schon gab es für "Die Pharaonen" doch wieder einen Grund zu jubeln.

Argentinien drückt auf den Ausgleich

Wenige Minuten nach der Trinkpause hatte Alexis MacAllister die große Chance, den Ausgleich für Argentinien zu erzielen. Der Spieler vom FC Liverpool wurde von Rodrigo de Paul per Flanke bedient, köpfte dann allerdings aus kurzer Distanz den ägyptischen Schlussmann an und vergab die Gelegenheit (28.).

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Aus rund 25 Metern Entfernung kam Messi dem Torerfolg näher als aus elf. Der 39-Jährige setzte einen direkten Freistoß aus großer Distanz an den linken Pfosten (31.). Die nächste Chance auf den Ausgleich hatte Julian Alvarez, der anstelle von Lautaro Martinez in der Startelf stand. Tagliafico brachte von links eine Volley-Flanke ins Zentrum, den Abschluss von Alvarez gegen die Laufrichtung entschärfte Shoubeir mit einer genialen Parade (39.).

Das zweite Tor Ägyptens zählt nicht

Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich das Bild dem aus der ersten Hälfte. Ägypten stand tief, Argentinien versuchte vergeblich den tiefen Block zu überwinden. Die Abschlüsse waren keine Herausforderung für den überragend aufgelegten Shoubeir.

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Beinahe hätten die Ägypter in der 58. Minute den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt und auf 2:0 erhöht. Hassan sprintete tief in der eigenen Hälfte los und ließ mit seinem Dribbling einen Gegenspieler nach dem anderen aussteigen. Dann spielte er den Ball auf Salah, der die Übersicht behielt und nach links auf Mostafa Ziko heraus legte. Der verwandelte mit dem ersten Kontakt zum vermeintlichen Treffer.

Dann schaltete sich jedoch der VAR ein und kassierte das Tor ein. In der Entstehung traf Attia Lisandro Martinez am Fuß. Durch das Foulspiel blieb es beim 0:1 aus argentinischer Sicht.

Mostafa Ziko erhöht auf 2:0

Nachdem sein erster Treffer zurückgenommen wurde, durfte Ziko sich wenig später doch über einen Torerfolg freuen. Diesmal trieb Salah den Ball beim nächsten Konter aus der eigenen Hälfte bis in das letzte Drittel und spielte zu Hassan. Der ließ mit seinem nächsten genialen Dribbling mehrere Argentinier auf der rechten Seite aussteigen und spielte den Ball flach ins Zentrum. Das Zuspiel verwertete Ziko zum 2:0 (67.).

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Argentinien schlägt zurück

Es dauerte, bis Argentinien sich von dem zweiten Gegentreffer erholte. Dann flankte Messi aus halbrechter Position maßgeschneidert auf den Kopf des aufgerückten Innenverteidigers Cristian Romero. Der erzielte per Kopfball den Anschlusstreffer für die "Albiceleste" (79.).

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Fünf Minuten nachdem er das Tor zum 1:2 aufgelegt hatte, traf Messi zum 2:2 (84.). Seinen 21. Treffer bei einer WM erzielte der achtmalige Weltfußballer per Direktabnahme aus zentraler Position. Shoubeir war zwar noch dran, konnte das Spielgerät aber nur an die Unterkante der Latte lenken und das achte Tor von Messi bei dieser WM nicht verhindern.

Enzo Fernandez dreht die Partie

In der zweiten Minute der Nachspielzeit konterten die Argentinier Ägypten aus. Eine Flanke von Lautaro Martinez versenkte Enzo Fernandez mit einem sehr gut platzierten Kopfball zum 3:2 im Netz (90.+2). Es war der Siegtreffer für die Mannschaft von Lionel Scaloni. Argentinien steht im Viertelfinale und gewann erstmals eine Partie nach einem Zwei-Tore-Rückstand bei einer WM.

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