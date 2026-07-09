Weißes Haus rechtfertigt Einmischung:Fall Balogun: Trumps WM-Beauftragter legt gegen Schiri nach
Nach dem Skandal um die aufgehobene Rote Karte bei der WM hat der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses nachgelegt. Andrew Giuliani sät Zweifel an der Seriosität des Schiedsrichters.
Nach dem Skandal um die aufgehobene Rote Karte bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen US-Stürmer Folarin Balogun hat der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, Zweifel an der Seriosität des Schiedsrichters gesät.
Er finde es "höchst verdächtig", dass gegen den Schiedsrichter Raphael Claus im Jahr 2024 bereits wegen falscher Roter Karten und Spielmanipulation ermittelt worden sei, zitierte der "Guardian" den WM-Beauftragten.
Trump-Anruf bei Infantino
Claus hatte den US-Stürmer Folarin Balogun beim 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina mit Rot vom Platz gestellt, damit wäre er für das Achtelfinale gegen Belgien gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre aber überraschend auf.
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor nach eigenen Angaben mit einem Anruf bei der FIFA um eine Überprüfung der Sperre gebeten, was für große Kritik gesorgt hatte. Das Spiel gegen Belgien verlor die USA mit Balogun schließlich mit 1:4.
Reporter stellt Giulianis Darstellung infrage
Auf den Einwand eines Reporters, Claus sei bei der Ermittlung in Brasilien nur als Zeuge geladen und nicht selbst beschuldigt worden, sagte Giuliani:
Trotzdem sei die Situation mit den Ermittlungen von damals vergleichbar, behauptete er. Zuvor hatte bereits Trump gesagt, der brasilianische Schiedsrichter sei "etwas verdächtig", "wenn man sich seine Vergangenheit ansieht". Nähere Angaben dazu hatte der US-Präsident aber nicht gemacht.
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