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Fußball-WM

FIFA, Trump und Balogun: Kommentar zur Einmischung in den Fußball

Kommentar

Trumps Einmischung bei der FIFA:Es WAR unser Spiel

Nils Kaben im Interview.

von Nils Kaben

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Einmischung auf der größtmöglichen aller Fußballbühnen. Warum das so verheerend ist und uns der Fußball gestohlen wird - ein Kommentar.

Folarin Balogun, Spieler der US-amerikanischen Fußball-National-Mannschaft reagiert auf seine rote Karte im Spiel gegen Bosnien.

ZDF-Reporter Nils Kaben zur Rücknahme der Rot-Sperre für US-Spieler Balogun

07.07.2026 | 2:10 min

Die FIFA spielt ganz offensichtlich nur nach den Regeln von Donald Trump. Das haben wir während dieses Turniers und auch im Vorfeld schon ganz genau beobachten können, wenn wir uns nur in Erinnerung rufen, was mit der iranischen Mannschaft passiert ist. Der neuerliche Tabubruch mit der Einmischung in die Sperre für den US-Spieler Folarin Balogun ist jetzt deshalb so verheerend, weil er auf der größten aller möglichen Fußballbühnen stattgefunden hat.

Die Menschen auf der ganzen Welt haben sich ja schon daran gewöhnt, dass Regierungen vor Wahlen das eine sagen und hinterher das andere tun. Aber Fußball war immer eine Bastion, bei der sich die ganze Welt auf das Einhalten von Regeln geeinigt hat. Und wenn jetzt auch hier klar wird, dass das Recht des Stärkeren gilt, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll.

Per Mertesacker steht mit einem schwarzen T-Shirt im ZDF-WM-Studio und blickt lächelnd nach links.

Nach dem Platzverweis gegen Folarin Balogun ist seine Sperre aufgehoben worden. Die Reaktion der drei ZDF-WM-Experten ist klar.

06.07.2026 | 4:23 min

FIFA-Entscheidung eine Katastrophe

Am Montag hat jemand sinngemäß gesagt, irgendeiner kennt demnächst auch noch den Papst und der wird dann mitteilen, dass das doch der liebe Gott nicht gewollt haben kann, dass Spieler XY ein Spiel gesperrt sei.

Die Auswirkungen sind noch gar nicht abzusehen, was das angeht. Es ist tatsächlich eine Katastrophe.

Durch diesen Tabubruch werden ja jetzt alle Verbände in die Situation gebracht, dass sie es selbst auch versuchen müssen, ihre Spieler wieder auf den Rasen zu kriegen. Wir erleben das ja jetzt schon, wenn wir hören, dass der englische Verband auch überlegt, tätig zu werden. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für Auswirkungen auf die unteren Ligen hat, wenn da dann auch von der Seitenlinie Einfluss auf Schiedsrichterentscheidungen genommen werden kann.

Alex Freeman im Zweikampf mit Leandro Trossard

Aufgrund der "Causa Balogun" wurde die Partie der USA gegen Belgien schon im Vorfeld zum Politikum. Schaffen die Co-Gastgeber mit ihrem Torjäger den Sprung ins Viertelfinale?

07.07.2026 | 8:45 min

Nicht mehr unser Spiel

Ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, wenn ich mir das angucke. Dann darf auch in Zukunft wieder jeder einflussreiche Papi in der Schule anrufen und sagen, die Vier des Kindes wäre doch eigentlich eine Zwei minus, wenn das gesellschaftlich in Ordnung ist. Natürlich protestiert jetzt die ganze Welt, aber man wird sich, das fürchte ich, beugen müssen.

Von Jürgen Klopp gibt es ja den schönen Satz: "Das ist unser Spiel". Ich widerspreche ihm ehrlich gesagt ungern. Aber ich fürchte, die Wahrheit ist, es WAR unser Spiel.

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