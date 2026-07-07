FIFA, Trump und Balogun: Kommentar zur Einmischung in den Fußball

Trumps Einmischung bei der FIFA:Es WAR unser Spiel
von Nils Kaben
Einmischung auf der größtmöglichen aller Fußballbühnen. Warum das so verheerend ist und uns der Fußball gestohlen wird - ein Kommentar.
Die FIFA spielt ganz offensichtlich nur nach den Regeln von Donald Trump. Das haben wir während dieses Turniers und auch im Vorfeld schon ganz genau beobachten können, wenn wir uns nur in Erinnerung rufen, was mit der iranischen Mannschaft passiert ist. Der neuerliche Tabubruch mit der Einmischung in die Sperre für den US-Spieler Folarin Balogun ist jetzt deshalb so verheerend, weil er auf der größten aller möglichen Fußballbühnen stattgefunden hat.
Die Menschen auf der ganzen Welt haben sich ja schon daran gewöhnt, dass Regierungen vor Wahlen das eine sagen und hinterher das andere tun. Aber Fußball war immer eine Bastion, bei der sich die ganze Welt auf das Einhalten von Regeln geeinigt hat. Und wenn jetzt auch hier klar wird, dass das Recht des Stärkeren gilt, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll.
FIFA-Entscheidung eine Katastrophe
Am Montag hat jemand sinngemäß gesagt, irgendeiner kennt demnächst auch noch den Papst und der wird dann mitteilen, dass das doch der liebe Gott nicht gewollt haben kann, dass Spieler XY ein Spiel gesperrt sei.
Durch diesen Tabubruch werden ja jetzt alle Verbände in die Situation gebracht, dass sie es selbst auch versuchen müssen, ihre Spieler wieder auf den Rasen zu kriegen. Wir erleben das ja jetzt schon, wenn wir hören, dass der englische Verband auch überlegt, tätig zu werden. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für Auswirkungen auf die unteren Ligen hat, wenn da dann auch von der Seitenlinie Einfluss auf Schiedsrichterentscheidungen genommen werden kann.
Nicht mehr unser Spiel
Ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, wenn ich mir das angucke. Dann darf auch in Zukunft wieder jeder einflussreiche Papi in der Schule anrufen und sagen, die Vier des Kindes wäre doch eigentlich eine Zwei minus, wenn das gesellschaftlich in Ordnung ist. Natürlich protestiert jetzt die ganze Welt, aber man wird sich, das fürchte ich, beugen müssen.
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