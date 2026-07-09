Am 19. Juli überträgt das ZDF das WM-Finale in den USA. Jetzt werden immer mehr Details zur Halbzeitshow bekannt. Neben Shakira und Coldplay soll auch Justin Bieber auftreten.

So soll die Halbzeitshow beim WM-Finale ablaufen

Im "New York New Jersey Stadion" findet das WM-Finale statt Quelle: dpa

Noch mehr Stars für den großen Schlusspunkt: Bei der Halbzeitshow im Endspiel der Fußball-WM am 19. Juli wird auch der kanadische Popstar Justin Bieber (32) erwartet. Zudem soll während der elfminütigen Show auch der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftreten, teilte die Hilfsbewegung Global Citizen mit.

Global Citizen produziert die Show gemeinsam mit dem Fußballweltverband FIFA und will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln.

Shakira, Madonna und BTS auch am Start

Bereits vor ein paar Wochen war angekündigt worden, dass die Pop-Ikonen Shakira (49) und Madonna (67) sowie die südkoreanische Band BTS bei der Halbzeitshow auftreten sollen, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Das Endspiel wird im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York ausgetragen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die traditionellen Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten stets Mega-Stars auf.

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Quelle: dpa