113. Tour de France:Machtdemonstration am Tourmalet: Pogacar holt Gelb zurück
Tadej Pogacar hat die Tourmalet-Etappe mit einer Machtdemonstration gewonnen. Mit dem Sieg holt sich der Tour-Titelverteidiger das Gelbe Trikot zurück.
Titelverteidiger Tadej Pogacar hat nach einem Solo über 43 Kilometer bei der Tour de France die schwere Pyrenäen-Etappe über den Tourmalet gewonnen und damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden zurückerobert.
Dem zweimaligen Sieger Jonas Vingegaard nahm Pogacar nach einer 43 km langen Alleinfahrt 2:38 Minuten ab, sein Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt bereits vorentscheidend anmutende 2:42 Minuten.
Lipowitz fällt weiter zurück
Der deutsche Vorjahres-Dritte Florian Lipowitz kam beim ersten echten Schlagabtausch der Favoriten mit knapp drei Minuten Rückstand als Sechster ins Ziel, sein prominenter Teamkollege bei Red Bull-Bora-hansgrohe Remco Evenepoel wurde vor ihm Vierter.
Der Norweger Torstein Träen, der zwei Tage lang Gelb getragen hat, fiel früh weit zurück und erreichte das Ziel nach einem Sturz auf der Abfahrt vom Tourmalet mit großem Rückstand.
1. Tadej Pogacar (Slowenien)
2. Jonas Vingegaard (Dänemark) + 2:42 Minuten zurück
3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 3:27
4. Remco Evenepoel (Belgien) + 3:30
5. Juan Ayuso (Spanien) + 3:34
6. Paul Seixas (Frankreich) + 3:55
7. Florian Lipowitz (Deutschland) + 4:00
8. Lenny Martinez (Frankreich) + 4:21
9. Mattias Skjelmose (Dänemark) 4:57
10. Egan Bernal (Kolumbien) 9:12
Am Freitag führt die siebte Etappe über 186,2 km von Hagetmau nach Bordeaux, wo der zweite Massensprint der laufenden Tour erwartet wird.
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