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Sport

Tour: Pogacar gewinnt Tormalet-Etappe und holt Gelb zurück

113. Tour de France:Machtdemonstration am Tourmalet: Pogacar holt Gelb zurück

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Tadej Pogacar hat die Tourmalet-Etappe mit einer Machtdemonstration gewonnen. Mit dem Sieg holt sich der Tour-Titelverteidiger das Gelbe Trikot zurück.

Tadej Pogacar streckt Arme in den Himmel

Fast acht Minuten musste Tadej Pogacar vor Beginn der Etappe aufholen. Trotzdem erobert der Ausnahmefahrer die Gesamtführung zurück. Eine Machtdemonstration in den Pyrenäen.

09.07.2026 | 2:26 min

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat nach einem Solo über 43 Kilometer bei der Tour de France die schwere Pyrenäen-Etappe über den Tourmalet gewonnen und damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden zurückerobert.

Tour de France

Bei der fünften Etappe der Tour de France ist der Deutsche Max Kanter Zweiter geworden. Der Sieg ging an den Niederländer Olav Kooij.

09.07.2026 | 1:12 min

Dem zweimaligen Sieger Jonas Vingegaard nahm Pogacar nach einer 43 km langen Alleinfahrt 2:38 Minuten ab, sein Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt bereits vorentscheidend anmutende 2:42 Minuten.

Das war einer meiner fünf besten Siege. Ein unglaublicher Sieg, einer der süßesten. Ich wollte einfach Vollgas fahren bis zum Ende.

Tadej Pogacar

Lipowitz fällt weiter zurück

Der deutsche Vorjahres-Dritte Florian Lipowitz kam beim ersten echten Schlagabtausch der Favoriten mit knapp drei Minuten Rückstand als Sechster ins Ziel, sein prominenter Teamkollege bei Red Bull-Bora-hansgrohe Remco Evenepoel wurde vor ihm Vierter.

Am Tourmalet haben die Beine nicht ganz gereicht.

Florian Lipowitz in der ARD

Der Norweger Torstein Träen, der zwei Tage lang Gelb getragen hat, fiel früh weit zurück und erreichte das Ziel nach einem Sturz auf der Abfahrt vom Tourmalet mit großem Rückstand. 

1. Tadej Pogacar (Slowenien)
2. Jonas Vingegaard (Dänemark) + 2:42 Minuten zurück
3. Isaac Del Toro (Mexiko) + 3:27
4. Remco Evenepoel (Belgien) + 3:30
5. Juan Ayuso (Spanien) + 3:34
6. Paul Seixas (Frankreich) + 3:55
7. Florian Lipowitz (Deutschland) + 4:00
8. Lenny Martinez (Frankreich) + 4:21
9. Mattias Skjelmose (Dänemark) 4:57
10. Egan Bernal (Kolumbien) 9:12

Am Freitag führt die siebte Etappe über 186,2 km von Hagetmau nach Bordeaux, wo der zweite Massensprint der laufenden Tour erwartet wird.

Mads Pedersen gewinnt die vierte Etappe

Der Däne Mads Pedersen hat die vierte Etappe der Tour de France gewonnen. Und der Norweger Torstein Træen kommt zeitgleich mit dem Etappensieger ins Ziel und übernimmt so das gelbe Trikot.

08.07.2026 | 1:06 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 08.07.2026 ab 05:30 Uhr.
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