Tour de France: Warum Torstein Traeen länger Gelb tragen könnte

Auf der vierten Etappe hat sich Torstein Traeen im Schatten von Etappensieger Mads Pedersen das Gelbe Trikot gesichert. Traeen könnte womöglich nächste Woche noch vorne sein.

Der Däne Mads Pedersen hat die vierte Etappe der Tour de France gewonnen. Und der Norweger Torstein Træen kommt zeitgleich mit dem Etappensieger ins Ziel und übernimmt das Gelbe Trikot. 08.07.2026 | 1:06 min

Nachdem die Anwärter auf den Gesamtsieg um Tadej Pogacar die ersten Etappen dominiert hatten, war die vierte Etappe prädestiniert dafür, dass sich eine Fluchtgruppe durchsetzt. Die großen Teams ließen sie gewähren und so kamen die Ausreißer mit knapp 13 Minuten Vorsprung ins Ziel.

Über 30 Fahrer waren zu Beginn in der Fluchtgruppe vertreten, darunter mit Georg Zimmermann, Nico Denz und Georg Steinhauser auch drei Deutsche, die aber am Ende keine Chance auf den Tagessieg hatten.

Pedersen holt sich Tagessieg und Grünes Trikot

Den Sieg holte sich Ex-Weltmeister Mads Pedersen im Sprint. Der Däne zeigte eindrucksvoll, dass er der Schnellste der zehn übrig gebliebenen Fahrer an der Spitze ist. Für Pedersen war es nach 2022 und 2023 der dritte Etappensieg bei der Tour. Gleichzeitig übernahm er das Grüne Trikot des besten Sprinters. Hinter ihm freute sich der Etappenachte Torstein Traeen, weil er als bester Ausreißer in der Gesamtwertung das Gelbe Trikot übernimmt.

Tour de France Gesamtwertung nach der 4. Etappe 1. Torstein Traeen (Norwegen)

2. Sean Quinn (USA) 0:28 Minuten zurück

3. Mathias Vacek (Tschechien) + 3:50

4. Tadej Pogacar (Slowenien) + 7:53

5. Jonas Vingegaard (Dänemark) + 7:53

6. Ramses Debruyne (Belgien) + 8:06

7. Remco Evenepoel (Belgien) + 8:16

8. Isaac del Toro (Mexiko) + 8:17

9. Juan Ayuso (Spanien) + 8:20

10. Paul Seixas (Frankreich) + 8:41

11. Florian Lipowitz (Deutschland) + 8:46

Wer ist Torstein Traeen?

Torstein Traeen aus Honefoss bei Oslo zählt im norwegischen Team Uno-X Mobility zu den erfahrenen Fahrern. Für Aufsehen sorgte er 2022, als er positiv auf das Hormon hCG getestet wurde - aber nicht wegen Doping. Das Hormon ist auch ein Tumormaker, und nach weiteren Untersuchungen wurde bei Traeen Hodenkrebs im frühen Stadium festgestellt. Er ließ sich operieren und den linken Hoden entfernen.

Torstein Traeen ist nach dem früheren Sprinter Thor Hushovd der zweite Norweger im gelben Trikot der Tour de France. Quelle: AFP

Glücklicherweise konnte der 30-Jährige seine Karriere fortsetzen. Knapp ein Jahr später startete er 2023 erstmals bei der Tour de France und fährt die Rundfahrt nun zum zweiten Mal. Insgesamt ist es seine fünfte große dreiwöchige Rundfahrt. Vom Profil her liegen Traeen hügelige bis bergige Etappen. Bereits in der Vergangenheit ist er als Ausreißer aufgefallen.

Bei Vuelta vier Tage im Führungstrikot

Denn für viele Radsportfans dürfte sich der Moment, als Torstein Traeen nach der vierten Etappe der Tour de France in Gelb schlüpfte wie ein Deja-Vu angefühlt haben. Ende August trug Traeen für vier Tage das Rote Trikot des Führenden bei der Vuelta a España. Das hatte er sich ebenfalls aus einer Ausreißergruppe heraus gesichert.

Noch mehr für Traeen spricht der Fakt, dass er nach den vier Tagen in Rot nicht eingebrochen ist. Der Norweger hielt im Hochgebirge teilweise mit den Besten mit und wurde am Ende überraschend neunter in der Gesamtwertung der Vuelta.

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Bleibt Traeen bis Ende nächster Woche in Gelb?

Die Chancen bei der Tour de France das Gelbe Trikot noch länger als vier Tage zu tragen, stehen gut. Traeens Vorsprung ist größer als letztes Jahr bei der Vuelta. Der Norweger liegt knapp acht Minuten vor Pogacar und Vingegaard. Zudem gibt es in den nächsten Tagen keine steile Bergankunft, bei der die Gesamtklassementfahrer auf jeden Fall attackieren werden.

Wenn es Traeen gelingt am Donnerstag die Pyraenen-Etappe über den Col du Tourmalet mit über 4000 Höhenmetern in Gelb zu überstehen, könnte er das Führungstrikot sogar bis zum Ende der nächsten Woche tragen. Denn erst dann, bei den Etappen 14 und 15 am Wochenende des 18. Juli, wird es erst wieder richtig steil und interessant für die Klassementfahrer.

Auf der dritten Tour-de-France-Etappe hatte sich Tadej Pogacar den Tagessieg und das gelbe Trikot gesichert. 07.07.2026 | 0:44 min

Geburtstag als Extra-Motivation

Vorher wird es schwer sein, Traeen acht Minuten in der Gesamtwertung abzunehmen, auch wenn dem unberechenbaren Tadej Pogacar auch am Tourmalet oder an kürzeren Rampen vorher Attacken zuzutrauen sind. Andererseits kann Pogacars Team so etwas Kräfte schonen und muss sich nicht jeden Tag darum kümmern das Gelbe Trikot zu verteidigen.

Am 16. Juli, wenn die zwölfte Touretappe auf der früheren Formel 1-Strecke von Magny Cours startet wird Traeen 31 Jahre alt. Der Norweger wird sicher versuchen, bis dahin Gelb zu behalten um sich selbst ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Es wäre eine schöne und gar nicht so unwahrscheinliche Geschichte.

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