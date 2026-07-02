Tour de France: Das müssen Sie zur Frankreich-Rundfahrt wissen

Die Tour de France startet am 4. Juli. Der deutsche Star Florian Lipowitz, im Vorjahr Gesamt-Dritter, will wieder angreifen. Das Wichtigste zum Start der Frankreich-Rundfahrt.

Das müssen Sie zur diesjährigen Tour de France wissen

01.07.2026 | 0:58 min

Die deutschen Radsport-Hoffnungen ruhen bei der 113. Tour de France wieder auf den Schultern von Florian Lipowitz. Der Vorjahres-Dritte will in diesem Jahr den Abstand zu Dominator Tadej Pogacar verringern. Die Frankreich-Rundfahrt startet am 4. Juli im spanischen Barcelona. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten für Radsport-Fans.

Was ist neu beim Tour-Auftakt?

Die erste Etappe ist ein Mannschaftszeitfahren durch die katalanische Metropole Barcelona. Anders als bei früheren Ausgaben wird bei der Zeit aber jeder Fahrer einzeln gewertet. Es wird spannend, wie die Teams damit taktisch umgehen. Auch am zweiten Tag geht es in und um Barcelona mehrmals über den Montjuïc mit einem anspruchsvollen Finale zum Olympiastadion. Die dritte Etappe führt das Peloton dann nach Frankreich.

Wie sieht die weitere Tour-Route aus?

Die Rundfahrt ist in allen fünf Gebirgen Frankreichs zu Gast: In den Pyrenäen, im Zentralmassiv, in den Vogesen, im Jura und schließlich auch in den Alpen. Erst dort dürfte die Entscheidung fallen - bei einem spektakulären Kletterfinale. Die 19. Etappe führt den 184-köpfigen Tour-Tross erstmals seit 2022 wieder hinauf nach Alpe d'Huez, einen Tag später ist der legendäre Skiort auch das Ziel der Königsetappe der Tour mit fast 5.500 Höhenmetern.

In welcher Form ist Florian Lipowitz ...

Bei der Slowenien-Rundfahrt stellte der 25-Jährige seine hervorragende Form gerade erst mit zwei Etappen-Erfolgen und dem Gesamtsieg unter Beweis. Auch die Resultate im Frühjahr gegen stärkere Konkurrenz lassen hoffen, dass der Deutsche wieder unter die ersten drei fahren kann.

Interessant wird allerdings die Konstellation im eigenen Red-Bull-Team mit dem zu dieser Saison verpflichteten belgischen Olympiasieger Remco Evenepoel. Die Mannschaft geht mit einer Doppelspitze an den Start. In den hohen Bergen gilt Lipowitz als der stärkere Fahrer. Im Zeitfahren ist Evenepoel eine Klasse für sich.

... und Tadej Pogacar?

Der slowenische Radsport-Dominator gewann erst im Frühjahr fast alle Klassiker, bei denen er antrat, und siegte zuletzt bei der Tour de Suisse mit mehr als sechs Minuten Vorsprung. Wenn er gesund durch die drei Wochen kommt, wäre alles andere als ein Sieg eine riesige Überraschung.

Es wäre der fünfte Triumph des 27-Jährigen bei der Tour. Der Weltmeister würde mit den Rekordhaltern Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain gleichziehen.

Bei Paris-Roubaix wurde Tadej Pogacar zuletzt Zweiter. Beim Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich will er wieder gewinnen. Doch dort lauert unter anderem Olympiasieger Evenepoel. 22.04.2026 | 0:34 min

Wer ist noch im Tour-Favoritenkreis?

Noch etwas vor Lipowitz und Evenepoel ist Pogacars Langzeit-Rivale Jonas Vingegaard zu nennen. Der dänische Tour-Champion von 2022 und 2023 gewann Ende Mai zum ersten Mal den Giro d'Italia und will den Schwung nach Frankreich mitnehmen.

Die Hoffnungen der Franzosen ruhen auf dem 19 Jahre alten Shootingstar Paul Seixas, der seine erste Frankreich-Rundfahrt fährt. Dass er unbekümmert mit den großen Namen der Branche mitfahren kann und will, stellte Seixas in dieser Saison schon unter Beweis. Ob er bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt aber schon ernsthaft um den Gesamtsieg mitfahren kann, ist fraglich.

Der Giro d'Italia 2026: Das Wichtigste in Bildern:

Vingegaard komplettiert das Triple Auf der letzten Etappe in Rom hält sich Jonas Vingegaard aus allem heraus und macht den Giro-Sieg perfekt. Als erst achter Fahrer siegt der Däne bei allen drei großen Rundfahrten. Quelle: AFP

Was sind die Höhepunkte der Rundfahrt?

Rund 54.000 Höhenmeter stehen in Pyrenäen, Zentralmassiv, Vogesen, Jura und Alpen auf dem Programm. Nach dem Auftakt in Barcelona geht es direkt in die Pyrenäen. Die siebte Etappe mit Ziel in Bordeaux haben sich die Sprinter im Kalender rot eingekreist. Besonders die letzte Woche hat es dann für die Klassement-Fahrer in sich.

Gleich zweimal ist Alpe d'Huez das Ziel: Auf der 19. Etappe über den gewohnten Weg, tags darauf zwar "nur" über die letzten 3 der 21 ikonischen Kehren, aber am Ende einer brutalen Etappe mit insgesamt 5.600 Höhenmetern. Am 26. Juli endet die Rundfahrt traditionell in Paris.

Welche deutschen Fahrer können noch eine Rolle spielen?

Nils Politt wird im UAE-Team wieder einer der wichtigsten Helfer von Pogacar sein. Das dürfte auch die Chancen des Kölners einschränken, mal selbst auf einen Etappensieg zu fahren. Dieses Ziel hat sich Georg Steinhauser gesetzt. Der Neffe von Jan Ullrich steht vor seinem Tour-Debüt. Felix Engelhardt wird nach seinem Überraschungssieg in Bad Liebenstein im Trikot des deutschen Meisters seine erste Tour fahren.

Wer überträgt die Tour de France

Die ARD und Eurosport übertragen die Rundfahrt auch in diesem Jahr. Ab 2027 ist die Frankreich-Rundfahrt auch wieder im ZDF zu verfolgen.

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