Belgien holt gegen Senegal ein 0:2 auf, rettet sich in die Verlängerung und trifft kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg. Ein bitteres Aus für die Afrikaner im Sechzehntelfinale.

Im Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal sind die Afrikaner lange das dominante Team. Die dramatische Schlussphase ist dann aber nichts für schwache Nerven. 02.07.2026 | 10:31 min

Belgien bleibt dank einer Willensleistung bei der Fußball-WM im Geschäft. Die Mannschaft um Kapitän Youri Tielemans hat in Seattle gegen den Senegal in einer verrückten Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht, siegte nach Verlängerung mit 3:2 und steht im Achtelfinale. Dort ist am 7. Juli (2 Uhr MESZ ) der Sieger der Partie USA - Bosnien-Herzegowina der Gegner

Belgier retten sich mit spätem Comeback

Tielemans verwandelte nur wenige Momente vor einem drohenden Elfmeterschießen einen viel diskutierten Strafstoß (120.+5). Zuvor hatten der eingewechselte Romelu Lukaku (86.) und Tielemans (89.) in einer dramatischen Schlussphase der regulären Spielzeit ein verloren geglaubtes Spiel aus dem Feuer gerissen.

Der bis 85. Minute stellenweise groß aufspielende Senegal lag nach Toren von Habib Diarra (25.) und Ismaïla Sarr (51.) scheinbar sicher 2:0 in Führung, ließ sich dann aber die Butter vom Brot nehmen.

Senegal gibt lange Zeit den Ton an

20 Grad und bewölkter Himmel sorgten in Seattle für bestes Fußballwetter - das aber von Anfang an nur eine Nation nutzte. Senegal gab direkt den Ton an und drängte den Favoriten in die eigene Hälfte.

Kurios wurde es nach einer Viertelstunde, als Senegals WM-Rekordtorschütze Sarr gleich zwei Chancen zur Führung hatte. Zunächst traf er den Pfosten und stolperte dabei. Dann versuchte er, im Liegen den Ball über die Linie zu drücken, traf aber nur das Außennetz.

Kevin De Bruyne kein Faktor bei Belgien

Belgien wirkte ideenlos und träge. Besonders Spielmacher Kevin De Bruyne leistete sich immer wieder einfachste Fehler bei Zuspiel.

Das Führungstor der Afrikaner war eigentlich nur eine Frage der Zeit - und so kam es. Sarrs Kopfball landete zunächst am Pfosten. Doch diesmal prallte der Ball glücklich nach vorn ab, sodass Mittelfeldspieler Diarra einschoss.

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Belgien kam über Jeremy Doku (43.) und Maxim De Cuyper (45.) zu zwei Abschlüssen, doch Senegals Torhüter Mory Diaw reagierte jeweils stark.

Romelu Lukaku zunächst ohne Wirkung

Nach der Pause brachte Belgiens Coach Rudi Garcia seinen Top-Stürmer Lukaku. Der Wechsel verpuffte zunächst. Stattdessen durfte der Senegal nach Sarrs spektakulärem Volleyschuss ein zweites Mal jubeln.

Dann nahm Garcia in Kevin De Bruyne und Jeremy Doku auch noch die beiden eigentlich wichtigsten Offensivspieler heraus und brachte unter anderem den Ex-Herthaner Dodi Lukebakio. Es wirkte wie ein Doppelwechsel aus Verzweiflung - und so sah es auch lange aus.

Gefoult und danach eiskalt vom Elfmeterpunkt: Belgiens Matchwinner Youri Tielemans. Quelle: AP | Manu Fernandez

In der Schlussphase kamen die Belgier wie aus dem Nichts zum 1:2 durch Lukaku, der auf Vorlage von Thomas Meunier verkürzte. Dann gelang Tielemans der umjubelte Ausgleich, ehe sich Belgien in der Verlängerung mit dem Elfmeter den Sieg sicherte.

Das Foul von Lamine Camara gegen Tielemans war lange überprüft worden, schließlich verwandelte der Gefoulte selbst.

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Quelle: ZDF/ dpa