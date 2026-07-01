Die englische Nationalmannschaft hat das WM-Achtelfinale erreicht. Die DR Kongo lag zwar lange in Führung, aber Harry Kane drehte die Partie mit einem Doppelpack.

Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung. 01.07.2026 | 6:50 min

Harry Kane hat seine Klasse wieder einmal unter Beweis gestellt und die englische Nationalmannschaft mit einem Doppelpack ins WM-Achtelfinale geschossen. Die DR Kongo ging früh in Führung und konnte diese vor allem dank Torwart Lionel Mpasi lange halten. Am Ende sicherte sich die Mannschaft von Thomas Tuchel dennoch verdient den Einzug in die nächste Runde.

Fehlstart in die Partie für England

Die DR Kongo kam deutlich besser ins Spiel als England. Nach sieben Minuten belohnte Brian Cipenga die engagierte Vorstellung der "Leoparden" mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Der Flügelstürmer verarbeitete einen langen Ball gut, schloss von der linken Seite aus per Flachschuss ab und erzielte mit der ersten Torchance das erste Tor. Bis zur Trinkpause fanden die "Three Lions" kaum in die Partie und kamen nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.

Englische Druckphase nach der Trinkpause

Erst nach der "Hydration Break" gab es bei den Engländern eine merkliche Leistungssteigerung. Jude Bellingham forderte den kongolesischen Schlussmann Lionel Mpasi nach 30 Minuten erstmals ernsthaft per Kopf. Mpasi parierte stark.

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Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte Marcus Rashford (35.), allerdings konnte dessen Ex-Teamkollege von Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, auf der Linie retten.

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DR Kongo mit der Chance auf das 2:0

Nach einer leicht abgefälschten Hereingabe von Wan-Bissaka hatte Yoane Wissa die große Chance auf 2:0 für die DR Kongo zu erhöhen. Vom Fünfmeterraum aus beförderte der Stürmer den Ball jedoch an den Pfosten (42.). Kurz nach dieser Szene kam der bis dahin kaum in Erscheinung getretene Harry Kane im Strafraum zu Fall, forderte anschließend einen Elfmeter, bekam diesen jedoch nicht (43.).

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Die nächste Chance auf den Ausgleich für England durch Bellingham per Kopf vereitelte erneut der sehr gut aufgelegte Mpasi (45.+2). Auch die nächste Kopfballchance, dieses Mal von Kane, wehrte der Torwart der Zentralafrikaner ab.

Mpasi lässt England verzweifeln

Auch nach der Pause ähnelte das Geschehen dem, was sich ab Mitte der ersten Halbzeit abspielte. Die Mannschaft von Thomas Tuchel spielte sich gute Torchancen heraus, scheiterte aber entweder wie Marcus Rashford am Außennetz (52.) oder erneut an Mpasi. Eine abgefälschte Hereingabe von Bellingham wehrte der Schlussmann, der bei Le Havre spielt, ab. Kapitän Chancel Mbemba entschärfte die Situation daraufhin.

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Kane erlöst die "Three Lions"

Der eingewechselte Anthony Gordon flankte den Ball von der linken Seite an den Fünfmeterraum. Dort stand Kapitän Kane goldrichtig, köpfte zum Ausgleich ein und brachte die englischen Anhänger auf den Rängen zum Toben (75.).

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Elf Minuten später war es erneut der englische WM-Rekordtorschütze, der das Tor zum 2:1 für England erzielte. Die Vorlage kam wieder von Gordon, diesmal schloss Kane überragend aus der Drehung ab und versenkte den Ball unhaltbar für Mpasi im rechten oberen Eck. Es war der entscheidende Treffer, durch den sich England den Einzug in das Achtelfinale sicherte.

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