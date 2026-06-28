Nach Sieg über Panama: Englands Nationalcoach Tuchel kann lächeln

Druckresistent und wetterfest: Englands Nationalteam untermauert mit professioneller Attitüde beim Pflichtsieg gegen Panama bei widrigen Bedingungen seine Ansprüche.

Von den äußeren Umständen in New York angetan: Thomas Tuchel Quelle: Witters

Wenn schon ganz Deutschland über das Wetter redet, warum soll das nicht Thomas Tuchel tun. Der gebürtige Schwabe hat es geradezu genossen, dass der Großraum New York dieser Tage sehr regelmäßig bekommt, wonach sich seine einstige Heimat sehnt: eine Abkühlung von oben.

Tuchel von äußeren Umständen angetan

Viele der mehr als 80.000 Zuschauer im New York New Jersey Stadium trugen jedenfalls Regenponchos gegen die Schauer, die den Pflichtsieg der englischen Nationalmannschaft gegen Panama (2:0) am frühen Samstagabend Ortszeit begleiteten. Und was tat der Teamchef? Tuchel schwärmte eben von den äußeren Umständen: "Fantastische Kulisse, perfektes Wetter, um Fußball zu spielen - bei Regen!"

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Ein Segen für "Three Lions", die sich als druckresistente wie wetterfeste Gemeinschaft präsentierten. Ein sanftes Lächeln umgab Tuchels Statement: Seine Mission ist es, für das Mutterland des Fußballs die Sehnsucht nach dem ersten WM-Titel seit 1966 zu stillen. "Dieser Abend ist dazu da, die Emotionen und die Atmosphäre zu genießen", sagte der 52-Jährige.

Das intensive Pressing greift zumindest teilweise

Mit professioneller Attitüde sprach er von einem "harten Stück Arbeit gegen einen schwierigen Gegner".

Das Turnier geht jetzt von vorne los. Wir werden uns steigern, je größer die Spiele werden. „ Thomas Tuchel, Nationaltrainer Englands

Im Sechzehntelfinale geht es nun gegen die Demokratische Republik Kongo in Atlanta (Mittwoch, 18 Uhr MESZ). Eigentlich eine machbare Aufgabe, wenn sich Tuchels Ensemble nicht gegen Ghana (0:0) zuletzt so schwer getan hätte.

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Da wird es mehr Finesse brauchen. Die auf fünf Positionen umgebaute englische Elf eroberte zwar im hohen Pressing oft den Ball, erspielte sich aber insbesondere erste Halbzeit durch die zu schablonenartigen Spielzüge zu wenige Chancen - und wirkte in der Rückwärtsbewegung auch nicht immer souverän.

Elliott Anderson ragt heraus

Auffällig, dass nach Schlusspfiff kein Überschwang zu besichtigen war. Noch auf dem Platz wurde untereinander besprochen, warum es eine Stunde lang nicht so rund lief. Gleichwohl ist die Kaderbreite ein Pluspunkt. Purer Luxus, wenn der Verzicht auf einen Anführer wie Declan Rice kaum ins Gewicht fällt.

Für den Chefstrategen vom FC Arsenal legte Elliot Anderson eine bockstarke Partie hin. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City bestach durch Präsenz und Spielintelligenz. "Es ist beeindruckend wie er spielt und trainiert. Und er ist noch so jung", lobte Tuchel.

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Bellingham und Kane werden zu Matchwinnern

Zu Matchwinnern avancierten zwei prominente Namen mit Bundesliga-Bezug. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham lenkte geschickt und unter höchster Bedrängnis die Kugel über die Linie (62.). Mit ausgebreiteten Armen feierte die Nummer zehn vor der Kurve. "Hey Jude" brüllte ihm die Menge entgegen.

Danach schlug der 22-Jährige gleich noch die Maßflanke, nach der Bayern-Torjäger Harry Kane per Kopf die Entscheidung besorgte (67.). Mit elf Treffern hat der 32-Jährige als WM-Rekordtorschütze nunmehr Gary Lineker überholt.

Kein Kommentar zu den Deutschen

Den zweiten "Hydration Break" nutzte die englische Armada ausgiebig, "Livin' On A Prayer" von Bon Jovi zu schmettern. So wie das Paar Tommy und Gina in dem Rock-Klassiker von 1986 seiner Liebe vertraut, wollen auch Team England und sein Anhang 2026 füreinander da sein. Von der Unterstützung zeigte sich Tuchel äußerst angetan:

Wir müssen die Energie aufsaugen und in die nächste Runde mitnehmen. „ Thomas Tuchel

Nur zu einem Thema wollte der frühere Bundesligatrainer des FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und FC Bayern nichts sagen. Als ihn die deutsche Reporterlegende Hartmut Scherzer bei seiner 17. Weltmeisterschaft fragte, was er denn der DFB-Auswahl vor dem K.o.-Spiel gegen Paraguay raten könne, reagierte Tuchel fast verdutzt: "Ich verfolge natürlich das deutsche Team. Aber mein Herz schlägt für das englische Team bei dieser WM, dort liegt mein Fokus." Und dann wollte er noch anmerken: "Wenn sie irgendetwas nicht brauchen, dann ist es mein Rat."

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