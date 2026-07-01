120′ +12 Fazit:

Dann ist tatsächlich Feierabend! Belgien gewinnt mit 3:2 nach der Verlängerung gegen Senegal und zieht in das Achtelfinale ein. Am Ende wissen die Roten Teufel zwar vermutlich selbst kaum, wie sie das Wunder noch möglich gemacht haben, aber das dürfte ihnen völlig egal sein. Die Teranga-Löwen führten in der regulären Spielzeit lange hochverdient mit 2:0 und schienen schon wie der sichere Sieger. Doch Belgien kam mit einem phänomenalen Schlussspurt nochmal zurück und rettete sich mit einem ganz späten Doppelschlag in die Verlängerung. In der passierte lange wenig, ehe Mbaye die beste senegalesische Möglichkeit vergab. Auf den letzten Drücker kamen dann aber auch die Belgier nochmal zu einer Großchance. Lukébakio scheiterte zunächst an der Latte, doch nach VAR-Check gab es einen Elfmeter. Bei dem bewies Tielemans allergrößte Nervenstärke und verwandelte sicher. Mit seinem Doppelpack ist der Kapitän der Matchwinner und die belgische Freude kennt natürlich keine Grenzen. Auf der Gegenseite herrscht hingegen totale Leere. Für Senegal ist das Turnier nun vorbei. Nach dem Spielverlauf dürfte das Ausscheiden für die Teranga-Löwen besonders schwer zu begreifen sein. Für Lukaku und Co. geht es im Achtelfinale erneut in Seattle gegen den Sieger der Partie zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina weiter.

120′ +12 Spielende

120′ +12 Pape Sarr vergibt! Nachdem Mory Diaw sogar noch die eigene Mauer zum Sichtblock von Thibaut Courtois stellte, probiert es der 23-Jährige mit dem rechten Innenrist hoch auf das Torwarteck. Sein Versuch gerät aber viel zu hoch. Das dürfte es gewesen sein.

120′ +11 Auch die Nachspielzeit ist bereits abgelaufen, aber jetzt gibt es nochmal einen Freistoß für den Senegal. Aus leicht linksversetzten 17 Metern wird es gleich den vermutlich finalen Schuss geben.

120′ +10 Belgien versucht jetzt mit allen Mann irgendwie die Führung zu verteidigen und das Comeback zu krönen. Ibrahim Mbaye kommt auf links trotzdem nochmal durch. Aus extrem spitzem Winkel schließt er verzweifelt auf das kurze Eck ab. Thibaut Courtois ist aber auf dem Posten.

120′ +7 Die Senegalese sind jetzt natürlich gefragt und werfen direkt alles nach vorne. Pape Sarr haut einen Distanzschuss aber deutlich drüber.

120′ +6 Durch das ganze Durcheinander im Zuge des Strafstoßes gibt es in der sechsten Minute der Nachspielzeit jetzt nochmal vier Minuten oben drauf. Das ist auch ein kleines Kuriosum, aber geht absolut in Ordnung.

120′ +6 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

120′ +5 Tooor für Belgien, 3:2 durch Youri Tielemans

Der Kapitän übernimmt die Verantwortung und verwandelt perfekt! Trotz all der Verzögerung und dem immensen Druck bleibt Tielemans eiskalt und schließt nach kurzem Anlauf mit dem rechten Innenrist perfekt oben rechts in das Eck ab. Diaw ist zwar auf dem Weg zur falschen Seite, aber wäre wohl ohnehin machtlos gewesen.

120′ +3 Die Emotionen kochen jetzt hoch und es kommt am Elfmeterpunkt zu einer Rudelbildung. Das könnte sich hier noch ordentlich hinauszögern. Eine Nachspielzeit wurde auch noch nicht angezeigt. Nach dem ganz Hin und Her dürfte nach dem Elfmeter aber noch nicht Schluss sein.

120′ +2 Es gibt den Elfmeter für Belgien! Nach ganz ausführlichem Check zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Damit bietet sich den Belgiern quasi mit der letzten Sekunde der Verlängerung die größtmögliche Gelegenheit auf den Siegtreffer.

120′ Said Martínez wird in die Review-Area geschickt, um sich die Szene selbst anzuschauen. Camara traf Tielemans bei seiner Grätsche deutlich an der linken Hacke. Dementsprechend wird es wohl den Elfmeter geben.

119′ Der VAR checkt einen möglichen Strafstoß! Bei der vorherigen Großchance kam Youri Tielemans am kurzen Pfosten nur nicht an den Ball, weil er klar von Lamine Camara getroffen wurde.

117′ Lukébakio verpasst die mögliche Entscheidung liegen! Onana steckt auf der linken Seite für Diego Moreira durch. Der 21-Jährige bringt den Ball flach vor das Tor. Tielemans verpasst am ersten Pfosten zwar knapp, aber über Umwege landet der Ball bei Lukébakio. Aus rund sieben Metern scheitert der ehemalige Düsseldorfer allerdings mit seinem schwachen rechten Fuß an der Oberkante der Latte.

116′ Diego Moreira zieht auf der linken Offensivseite kurz das Tempo an und schlägt den Ball einfach mal ins Zentrum in Richtung Lukaku. Der Neuner kommt zwar noch mit der Fußspitze an den Ball. Aus fast 16 Metern verlängert er den Ball allerdings deutlich rechts neben das Tor.

113′ Bara Ndiaye präsentiert sich seit seiner Einwechselung spielfreudig und macht richtig auf sich aufmerksam. Aus halblinken 25 Metern schließt der 18-Jährige allerdings zu unplatziert ab, um Thibaut Courtois vor Probleme zu stellen.

112′ Der Ball rollt wieder und auch für Diego Moreira wird es gleich zum Glück weitergehen. Einen Moment lang muss er aber noch an der Seitenlinie ausharren.

110′ Nachdem Belgien mit Amadou Onana für Leandro Trossard den vermeintlich letzten Wechsel bereits getätigt hat, liegt Diego Moreira mit einer Kopfverletzung jetzt am Boden und muss behandelt werden. Sollte die Verletzung schlimmer sein, wäre durch die neuen Regeln dann aber sogar noch ein Wechsel mehr möglich.

109′ Einwechslung bei Belgien: Amadou Onana

109′ Auswechslung bei Belgien: Leandro Trossard

109′ Mbaye lässt die erste Großchance der Verlängerung liegen! Ndiaye, der in der Rückrunde beim FC Bayern auf sich aufmerksam machte, geht auf dem rechten Flügel in die Tiefe und wird mustergültig bedient. Der Youngster hat im Anschluss den Kopf oben und legt für den in die Mitte eingerückten Mbaye zurück. Der PSG-Offensivspieler verfehlt mit seiner direkten Abnahme aus gut neun Metern den Winkel des langen Ecks aber knapp.

108′ Nach langer Zeit meldet sich der Senegal mal wieder vorne an. Ibrahim Mbaye bricht auf der rechten Seite durch und bringt den Ball flach nach innen. Dort können die Belgier die Situation aber klären.

106′ 15 Minuten bleiben beiden Nationen noch, um die Lotterie im Elfmeterschießen zu verhindern. Nach dem späten Comeback der Belgier scheint hier aber bis zum Schluss alles möglich.

106′ Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105′ +1 Zwischenfazit Verlängerung:

Belgien hat nach dem späte Comeback die Kontrolle übernommen. Zu einer wirklichen Großchance kamen die Roten Teufel dabei zwar nicht, aber sie scheinen einem möglichen Siegtreffer dennoch etwas näher. Die Senegalese wirken immer noch geschockt, aber stehen zumindest in der Defensive wieder stabil.

105′ +1 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105′ Leandro Trossard erhält den Ball halblinks vor dem Strafraum. Der Offensivspieler vom englischen Meister dreht gut auf und lässt noch einen Gegenspieler stehen. Mit seinem Abschluss bleibt er dann aber hängen.

104′ Die erste Hälfte der Verlängerung neigt sich bereits dem Ende entgegen. Von den Neuen bei den Löwen von Teranga ist noch nichts zu sehen. Belgien ist mittlerweile das spielbestimmende Team.

101′ Belgien haben die zwei Treffer sichtlich gut getan. Der WM-Dritte von 2018 agiert nun deutlich sicherer und wirkt sogar leicht gefährlicher. Bei einer Castagne-Hereingabe aus dem linken Halbfeld fehlen Romelu Lukaku am ersten Pfosten aber Zentimeter, um den Ball noch irgendwie auf das Tor zu spitzeln.

98′ Nach dem späten 2:2 waren die letzten Minuten der regulären Spielzeit teils vogelwild. In der Verlängerung hat sich die Begegnung nun aber abgekühlt und beide Mannschaften vermeiden das große Risiko.

95′ Nach Sadio Mané verlässt mit Idrissa Gueye der nächste Erfahrene das Feld. Neu dabei ist dafür der junge Bara Ndiaye.

95′ Einwechslung bei Sénégal: Bara Ndiaye

95′ Auswechslung bei Sénégal: Idrissa Gueye

93′ Den Doppelwechsel wollte Pape Thiaw eigentlich schon zum Beginn der Verlängerung tätigen. Aufgrund von Problemen auf der senegalesischen Bank findet er aber erst jetzt statt. Nicolas Jackson und El Hadji Diouf sollen mit ihrer Frische dabei helfen die Partie wieder auf die eigene Seite zu ziehen.

93′ Einwechslung bei Sénégal: Nicolas Jackson

93′ Auswechslung bei Sénégal: Sadio Mané

93′ Einwechslung bei Sénégal: El Hadji Diouf

93′ Auswechslung bei Sénégal: Ismail Jakobs

91′ Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Für die Senegalesen geht es jetzt natürlich darum zur alten Sicherheit und Kontrolle zurückzufinden. Die Belgier haben jetzt aber natürlich das Momentum auf ihrer Seite.

91′ Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90′ +8 Zwischenfazit nach 90 Minuten:

Mit einem absoluten Schlussspurt erzwingt Belgien die kaum noch vorstellbare Verlängerung! Senegal erhöhte nach der Pause auf 2:0, wirkte absolut sicher und schien alles im Griff zu haben. Allerdings verpassten es die Teranga-Löwen mit einem möglichen 3:0 für die Entscheidung zu sorgen. Dadurch blieben die Roten Teufel im Spiel und sorgten in einer völlig verrückten Schlussphase mit einem schnellen Doppelschlag für den Ausgleich. Das hatte sich zwar überhaupt nicht abgezeichnet, aber damit ist jetzt natürlich alles möglich.

90′ +8 Ende 2. Halbzeit

90′ +6 Idrissa Gueye fasst sich nochmal aus der zweiten Reihe ein Herz und zieht ab. Sein Weitschuss hoppelt aber knapp unten links am Tor vorbei.

90′ +5 Anscheinend wollen beide Mannschaften die Verlängerung verhindern, denn jetzt geht es hier wirklich hin und her. Gelingt einer Nation noch der Lucky Punch und damit wohl der Einzug in das Achtelfinale? Viel Zeit bleibt auf jeden Fall nicht mehr.

90′ +2 Die siebenminütige Nachspielzeit läuft und plötzlich sind es die Senegalesen, die hier zittern. Die Belgier haben das Momentum jetzt klar auf ihrer Seite und drängen sogar auf den Siegtreffer.

90′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90′ Gelbe Karte für Rudi García (Belgien)

Der Trainer der Roten Teufel hat sich bereits mehrfach lautstark beschwert und sieht jetzt überraschenderweise kurz nach dem Ausgleich die Gelbe Karte. Wofür genau ist zwar nicht hundertprozentig ersichtlich, aber vermutlich hat er sich einen Kommentar zu viel geleistet.

89′ Tooor für Belgien, 2:2 durch Youri Tielemans

Belgien zieht den Kopf aus der Schlinge und sorgt mit einem schnellen Doppelschlag für den Ausgleich! Trossard kann von links vor dem Strafraum in aller Ruhe flanken und hebt den Ball hoch an den zweiten Pfosten. Dort fliegt der bisher so sichere Diaw am Ball vorbei und direkt dahinter köpft Tielemans den Ball zum umjubelten Ausgleich in die Maschen. Die Streithähne von vorhin sorgen zusammen also doch noch für das Comeback.

86′ Tooor für Belgien, 1:2 durch Romelu Lukaku

Plötzlich ist Belgien wieder im Spiel! Diego Moreira blockt einen versuchten Befreiungsschlag rechts vor dem Strafraum genau zu Meunier. Von der Grundlinie hat der ehemalige Dortmunder den Blick für Lukaku und bedient den Stürmer perfekt am ersten Pfosten. Dort setzt sich der belgische Rekordtorschütze stark durch und haut den Ball mit dem rechten Fuß über sein Standbein hinweg unter die Latte.

85′ Courtois verhindert die Entscheidung! Senegal geht nochmal vorne drauf und ein geblockter Ball springt perfekt in der Tiefe zu Mané. Aus spitzem Winkel scheitert der ehemalige Liverpooler mit seinem flachen Versuch auf das linke Eck aber an einer Glanztat von Courtois.

84′ Belgien wirft jetzt natürlich nochmal alles nach vorne. Castagne setzt einen Kopfball zunächst aber rechts neben das Tor und Tielemans jagt den Ball kurz darauf von halblinks im Strafraum knapp über das Tor.

81′ Die Ausführung des Standards von der rechten Offensivseite nimmt ordentlich Zeit in Anspruch und sorgt am Ende für keinerlei Gefahr.

80′ Die Belgier wirken nervös und leisten sich immer wieder leichte Fehler. Dadurch ist Timothy Castagne links neben dem eigenen Strafraum beinahe zum Foul gezwungen und den Teranga-Löwen bietet sich eine gute Freistoßposition.

78′ Rudi García zieht seine letzte Wechseloption und bringt Thomas Meunier für Maxim De Cuyper.

78′ Einwechslung bei Belgien: Thomas Meunier

78′ Auswechslung bei Belgien: Maxim De Cuyper

78′ Nach einer Halbfeldflanke von der rechten Seite kommt De Cuyper am zweiten Pfosten zum Kopfball. Mit seiner Ablage in die Mitte findet er Lukaku allerdings nicht. Die Belgier bleiben aber dran und Lukébakio im zweiten Anlauf nochmal zum Abschluss. Von halbrechts an der Strafraumgrenze schlenzt der Joker den Ball aber haarscharf am oberen linken Winkel vorbei. Das war mit Abstand die beste Chance der Roten Teufel!

76′ Senegal hat im zweiten Abschnitt wirklich alles im Griff. Selbst nach der Unterbrechung bleibt Belgien ideenlos.

73′ Für die Schlussphase nach der Hydration Break bringt Pape Thiaw zwei Neue. Pape Sarr und Ibrahim Mbaye kommen für die umtriebigen Habib Diarra und Iliman Ndiaye.

73′ Einwechslung bei Sénégal: Pape Sarr

73′ Auswechslung bei Sénégal: Habib Diarra

73′ Einwechslung bei Sénégal: Ibrahim Mbaye

73′ Auswechslung bei Sénégal: Iliman Ndiaye

70′ Auch im zweiten Abschnitt gibt es natürlich wieder eine Trinkpause und die startet für Belgien verheerend. Youri Tielemans und Leandro Trossard geraten sichtlich frustriert aneinander. Vielleicht es es aber auch das nötige Lebenszeichen, um doch noch eine Wende einzuleiten.

66′ Pape Gueye reizt die Zeit bei seiner Auswechselung maximal aus und verlässt noch gerade rechtzeitig das Feld, ehe der Unparteiische die zehn Sekunden runterzählt. Dadurch darf Lamine Camara direkt auf das Feld und muss keine Minute warten.

66′ Einwechslung bei Sénégal: Lamine Camara

66′ Auswechslung bei Sénégal: Pape Gueye

64′ Gelbe Karte für Brandon Mechele (Belgien)

Ismaïla Sarr holt sich den Ball in der eigenen Hälfte ab und legt ihn sich clever direkt mit dem Außenrist an Mechele vorbei. Der Innenverteidiger stellt sich dem Offensivspieler daraufhin in den Laufweg und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

63′ Einwechslung bei Belgien: Diego Moreira

63′ Auswechslung bei Belgien: Hans Vanaken

60′ Dodi Lukébakio erhält den Ball rechts neben dem Strafraum und hat plötzlich etwas Platz, da Ismail Jakobs unglücklich wegrutscht. Der Joker zieht nach innen und sucht am Ende fast von der Sechzehnerlinie den Abschluss. Der wird allerdings direkt geblockt.

58′ Belgien versucht jetzt natürlich schnellstmöglich den Anschluss herzustellen. Allerdings fehlt ihnen in ihren Aktionen immer wieder das Tempo, um den punktetechnisch schwächsten Gruppendritten der K.o.-Runde vor Probleme zu stellen.

56′ Rudi García reagiert auf den Zwei-Tore-Rückstand und nimmt mit Jérémy Doku und Kevin De Bruyne gleich zwei namhafte Akteure raus. Dodi Lukébakio und Nicolas Raskin sollen dabei helfen noch irgendwie das Comeback zu schaffen.

56′ Einwechslung bei Belgien: Nicolas Raskin

56′ Einwechslung bei Belgien: Dodi Lukébakio

56′ Auswechslung bei Belgien: Jérémy Doku

53′ Für Ismaïla Sarr, den Torschützenkönig der Conference League, ist es bereits das vierte Turnier-Tor. Damit belohnt er seine Mannschaft nachdem Habib Diarra nur kurz zuvor noch aus aussichtsreicher Position den Doppelpack liegen ließ.

51′ Tooor für Sénégal, 0:2 durch Ismaïla Sarr

Mit einem absoluten Traumtor stellt Sarr auf 2:0! Niakhaté leitet mit einen absoluten Traumpass ein. Von links im Mittelfeld schickt der Innenverteidiger seinen Stürmer perfekt in die Tiefe. Sarr nimmt das hohe Anspiel im vollen Tempo überragend mit der Brust an. Im Anschluss wird er zwar noch von Theate bedrängt, aber drischt den Ball trotzdem unhaltbar oben rechts in die Maschen.

49′ Vor der Pause zeigte sich Belgien noch bemüht. Seit dem Wiederanpfiff ist Senegal aber wieder deutlich aktiver und dem Treffer durchaus näher.

47′ Durch die Hereinnahme von Romelu Lukaku ist es jetzt auch das Duell der Rekordtorschützen der beiden Nationen. Beim Senegal ist Sadio Mané schließlich seit Beginn schon auf dem Feld. Der ersten Abschluss der zweiten Hälfte kommt dennoch von Iliman Ndiaye, der allerdings ein gutes Stück links neben das Tor schießt.

46′ Weiter geht's! Während Pape Thiaw sein Team personell unverändert zurück auf das Feld schickt, tauscht Rudi García einmal. Romelu Lukaku soll für mehr Durchschlagskraft sorgen. Dafür bleibt er unauffällige Charles De Ketelaere draußen.

46′ Auswechslung bei Belgien: Charles De Ketelaere

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Senegal führt zur Pause durchaus verdient mit 1:0 gegen Belgien. Die Westafrikaner übernahmen nach ausgeglichenen ersten Augenblicken schon früh die Kontrolle und waren zunächst die deutlich bessere Mannschaft. Da Belgien häufig zu passiv verteidigte, kamen die spielfreudigen Löwen von Teranga dadurch immer wieder vielversprechend in das letzte Drittel und belohnten sich in der 25. Minute durch Habib Diarra mit dem Führungstor. Im Anschluss gab es die obligatorische Trinkpause und die Chance für Rudi García Einfluss auf sein Team zu nehmen. Dadurch wurden die Belgier aktiver und verlagerten das Spielgeschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Das lag aber auch daran, dass sich die Senegalesen vermehrt zurückzogen und aus einer kompakten Defensive auf Konter lauerten. Durch die kleine Druckphase gegen Ende des ersten Abschnitts sammelten die Belgier zwar noch einige Abschlüsse, aber zu einem richtigen Hochkaräter kamen sie nicht mehr. De Bruyne und Co. müssen sich also etwas einfallen lassen, um hier nochmal zurückzukommen. Ansonsten droht das nächste frühe WM-Aus.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +5 Maxim De Cuyper scheitert mit einem Freistoß aus rund 25 Metern bereits an der Mauer. Da war deutlich mehr drin für die Roten Teufel.

45′ +3 Das Spielgeschehen findet mittlerweile fast ausschließlich in der senegalesischen Hälfte statt. Die Teranga-Löwen machen die Räume aber ganz eng und machen vor allem die Mitte dicht. Dadurch ist Belgien zwar am Drücker, aber kommt nur selten gefährlich in die Box.

45′ +1 Fünf Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Belgien ist aktuell am Drücker und möchte noch vor der Pause den Ausgleich erzwingen.

45′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

45′ Maxim De Cuyper kommt nach einem kurz ausgeführten Eckstoß von der linken Seite aus dem Rückraum zum Abschluss. Mory Diaw lenkt den Schlenzer auf das lange Eck aber mit einer klasse Parade um den Pfosten.

44′ De Bruyne macht einen langen Ball gut fest und leitet nach einer gekonnten Brustannahme nach rechts zu Doku weiter. In der Box schlägt der Citizen noch einen schnellen Haken und möchte dann eigentlich in die Mitte querlegen. Der Pass wird aber noch abgefälscht und wird dadurch zum Torschuss. Diaw ist aber hellwach und pflückt den Ball sicher aus dem kurzen Eck.

41′ De Cuyper wird mit einem guten Steckpass links im Sechzehner in Szene gesetzt und hat da plötzlich ganz viel Freiraum. Der Außenverteidiger legt aber direkt überhastet ab. Die Senegalesen sammeln den freien Ball am Elfmeterpunkt locker auf. Da haben die Belgier eine aussichtsreiche Situation leichtfertig hergeschenkt.

38′ Doku wird auf dem rechten Flügel gedoppelt. Trotzdem gelingt es dem 24-Jährigen sich mit einem kurzen Antritt den nötigen Platz zu verschaffen. Sein flacher Ball landet im Rückraum sogar bei einem Mitspieler. Doch zu einem Torschuss kommt es dennoch nicht.

36′ Auch im Defensivverbund gelingt es den Senegalesen die Partie zu kontrollieren und durch ihr schnelles Umschaltspiel bleiben sie sogar dennoch das gefährlichere Team. Nach einem guten Doppelpass kommt Mané von halblinks in der Box sogar zum Abschluss. Damit stellt er Courtois allerdings vor keine Probleme.

33′ Die Belgier zeigen sich in den ersten Szenen nach der Unterbrechung bemüht. Senegal zieht sich mit der Führung im Rücken aber auch direkt ein wenig zurück und lässt den zehnten der Weltrangliste erstmal kommen.

30′ Der Ball rollt wieder. Belgien ist gefragt eine Antwort auf das zweite Turnier-Tor von Habib Diarra zu finden.

27′ Said Martínez schickt die beiden Mannschaften zur Trinkpause. Rudi García dürfte durchaus glücklich über die Unterbrechung sein, die ihm jetzt die Chance gibt taktischen Einfluss auf sein bislang harmloses Team zu nehmen.

24′ Tooor für Sénégal, 0:1 durch Habib Diarra

Diarra staubt zur verdienten Führung ab! Nach einer langen senegalesischen Ballbesitzphase hat Mané fast am linken Strafraumeck zu viel Zeit. Der Routinier kann in aller Ruhe mit dem rechten Innenrist flanken und findet im Zentrum den hochsteigenden Sarr. Der Stürmer köpft den Ball nur an den rechten Pfosten. Doch von da springt der Ball wieder in die Mitte. Diarra schaltet am schnellsten und drückt den Ball problemlos über die Linie.

23′ In den letzten Minuten sind quasi nur noch die Senegalesen am Ball. Belgien agiert sehr passiv und läuft fast nur hinterher.

21′ Dem Team von Rudi García ist es fast noch gar nicht gelungen die eigene hochveranlagte Offensive ins Rollen zu bekommen. Senegal macht das hat Doku und Co. bislang gut im Griff und kontrolliert die Partie über eigene lange Ballbesitzphasen.

18′ Abschlüsse auf beiden Seiten! Erst scheitert Idrissa Gueye mit einem Distanzschuss an Thibaut Courtois. Nur wenig später schalten die Belgier schnell um und Kevin De Bruyne bietet sich in der gegnerischen Hälfte plötzlich ganz viel Freiraum. Sein Versuch aus der zweiten Reihe segelt allerdings weit über den Kasten.

16′ Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Senegal macht hier bislang den engagierteren und vor allem spielfreudigeren Eindruck. Belgien ist hauptsächlich in der Defensive gebunden und wirkt in den letzten Augenblicken etwas verunsichert. Über Konter ist mit den Roten Teufeln aber natürlich immer zu rechnen.

13′ Senegal mit der ersten Großchance! Jakobs macht über die linke Seite Dampf und bringt den Ball scharf vor das Tor. Die Hereingabe scheint zwar einfach ungefährlich durch den Fünfer zu fliegen, doch Courtois macht die Situation unglücklich richtig gefährlich. Der Torhüter springt nach vorne und legt den Ball mit den Fingerspitzen ungewollt perfekt für den lauernden Sarr vor. Dessen Direktabnahme aus kurzer Distanz landet aber nur am rechten Pfosten und im Liegen befördert der 28-Jährige den Nachschuss nur an das Außennetz.

11′ Ndiaye bricht auf dem rechten Flügel durch und flankt den Ball fast von der Eckfahne hoch in die Mitte. Dort wirkt die belgische Verteidigung zunächst unsicher. Doch da kein Abnehmer zur Stelle ist, kullert der Ball bis auf die andere Seite ins Aus.

9′ Nach einem schlimmen Fehlpass von Niakhaté läuft der Konter der Roten Teufel. De Ketelaere scheint sich halbrechts im Strafraum zwar zunächst festzulaufen, aber damit ist die Situation noch nicht bereinigt. Am Ende kann Diaw den Trossard-Abschluss von der Sechzehnerlinie aber sicher festhalten.

7′ Senegal sammelt in den ersten Minuten etwas mehr Ballbesitz und verlagert das Geschehen aktuell vermehrt in die gegnerische Hälfte. Gegen das belgische 4-4-2 haben die Teranga-Löwen aber noch Probleme Lücken zu finden.

4′ Die ersten Torannäherungen sind noch zaghaft. Jérémy Doku zieht von seiner linken Seite nach innen, aber bleibt im Sechzehner hängen. Auf der anderen Seite verpasst Iliman Ndiaye den Moment für einen möglichen Distanzschuss und die Belgier sind dazwischen.

1′ Los geht's! Die Belgier stoßen an und spielen in den hellblauen Auswärtstrikots. Senegal hält komplett in Grün dagegen.

1′ Spielbeginn

Said Martínez und sein Gespann führen die beiden Mannschaften ins gut gefüllte Seattle-Stadion. Es folgen noch die Nationalhymnen, dann steht einem hoffentlich packenden Sechzehntelfinale nichts mehr im Weg.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Nationen. Belgien gilt im Vorfeld zwar als der leichte Favorit, aber Senegal hat bereits gegen Frankreich (1:3) und Norwegen (2:3) unter Beweis gestellt, dass sie immer gefährlich sein können. Es dürfte also ein richtig spannendes Duell werden, wenn es Pape Thiaw und seinem Team gelingt für mehr defensive Stabilität zu sorgen.

In der schweren Gruppe I mit Frankreich, Norwegen und dem Irak sicherte sich der Senegal nach zuvor zwei Niederlagen erst im letzten Gruppenspiel durch einen klaren 5:0-Erfolg gegen den Irak das Weiterkommen. Dadurch verbesserten die Westafrikaner ihr Torverhältnis deutlich und stehen als einzige Nation mit nur drei Punkten im Sechzehntelfinale. Die Löwen von Teranga überstehen bei ihrer erst vierten WM-Teilnahme damit bereits zum dritten Mal die Gruppenphase. Die neu gewonnene Euphorie wollen sie nun nutzen, um in einen ähnlichen Turniermodus wie beim Afrika-Cup zu finden. Dort ließen sie sich sportlich nicht stoppen, gewannen drei ihrer vier K.o.-Spiele jeweils mit 1:0 und holten auf dem Platz den Titel. Zwar wurde dieser später vom Sportgericht Marokko zugesprochen, doch die Senegalesen haben dabei dennoch eindrucksvoll bewiesen, dass sie eine echte Turniermannschaft sein können.

Nach dem Gruppenaus bei der Weltmeisterschaft 2022 schien auch das diesjährige Turnier aus Sicht der Belgier zunächst gar nicht nach ihren Vorstellungen zu laufen. Doch nach den durchaus enttäuschenden Unentschieden gegen Ägypten (1:1) und Iran (0:0) sicherten sich die Roten Teufel durch das 5:1 gegen Neuseeland doch noch den Gruppensieg in der Gruppe G. Alle Belgier hoffen natürlich, dass das Schützenfest ein echter Brustlöser war und sie jetzt so richtig durchstarten.

Senegal sicherte sich erst durch den 5:0-Erfolg gegen den Irak am letzten Spieltag den Platz unter den besten 32 Mannschaften. Im Vergleich zu dem Sieg nimmt Pape Thiaw dennoch gleich drei Wechsel vor. Pathé Ciss, Pape Gueye und Iliman Ndiaye rücken für Abdoulaye Seck, Lamine Camara und Ibrahim Mbaye in die Anfangsformation.

Rudi García, der seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 nur das erste Spiel unter seiner Leitung verlor, lässt seine Mannschaft nach dem 5:1-Befreiungsschlag gegen Neuseeland logischerweise unverändert. Damit bleibt unter anderem Romelu Lukaku zunächst draußen. Der routinierte Hans Vanaken hat sich hingegen im zentralen Mittelfeld nun wohl festgespielt. Nachdem Youri Tielemans zuvor in allen drei Gruppenspielen einen anderen Mitspieler zur Seite gestellt bekam.