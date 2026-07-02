WM 2026: 2:0 gegen Bosnien-Herzegowina:USA schaffen es zu zehnt ins Achtelfinale

Die USA bleiben bei ihrer Heim-WM auf Kurs. Gegen Bosnien-Herzegowina lässt sich der Co-Gastgeber auch von einer halbstündiger Unterzahl nicht aus der Ruhe bringen und siegt 2:0.

Schafft es mit den USA auch der dritte WM-Gastgeber in die Runde der besten 16? Im Sechzehntelfinale bekommen es die US-Boys mit Bosnien-Herzegowina zu tun. 02.07.2026 | 8:58 min

Die US-Fußballer träumen dank eines Sieges in Unterzahl gegen Bosnien-Herzegowina weiter von einer glorreichen Heim-Weltmeisterschaft. Das Team um Christian Pulisic bezwang die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez im Sechzehntelfinale verdient mit 2:0 (1:0). Im Achtelfinale geht es für die USA nun gegen Belgien.

Folarin Balogun (45. Minute) und Malik Tillman (82.) ließen mit ihren Toren die meisten der 68.827 Zuschauer im Super-Bowl-Stadion in Santa Clara frenetisch jubeln. Weil Balogun eine Rote Karte sah, mussten die USA rund 30 Minuten zu zehnt spielen.

Feierstimmung in Santa Clara

Im sonnendurchfluteten Stadion der San Francisco 49ers sorgte schon das Aufwärmen des US-Teams für große Begeisterung. Ob als Freiheitsstatue oder Weißkopfseeadler verkleidet, ob mit gigantischer Fahne oder Cowboyhut: Viele Fans des US-Teams hatten sich für den speziellen Anlass besonders in Schale geworfen.

Auf dem Platz hatten die Bosnier zunächst das Sagen. Stuttgarts Ermedin Demirovic schoss aus aussichtsreicher Position zu unplatziert. Jungstar Kerim Alajbegovic probierte es bei einer Ecke direkt, doch US-Keeper Matt Freese war gerade noch rechtzeitig zur Stelle.

US-Stürmer Folarin Balogun dreht auf ...

Die USA übernahmen nun die Kontrolle und hatten mehr Ballbesitz. Besonders Balogun sorgte für Unruhe bei den Bosniern - und belohnte sich dann auch für seinen Auftritt: Ein Pass von Tillman wurde abgefälscht, sprang zu Balogun - 1:0. Bei einem Lattentreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte er sogar fast noch einmal getroffen.

Die Bosnier mussten jetzt kommen, hatten aber zunächst einen Rückschlag zu verkraften: Wenige Minuten nach Wiederanpfiff fasste sich Kapitän Edin Dzeko an den Oberschenkel und konnte nicht weiterspielen.

... und muss dann mit Rot vom Platz

Nationalcoach Sergej Barbarez wechselte gleich dreifach, doch an den Kräfteverhältnissen änderte sich zunächst wenig. Die USA spielten zielstrebiger, genauer und blieben die bessere Mannschaft.

Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten. 26.06.2026 | 8:59 min

In der 64. Minute war das Spiel für Balogun zu Ende. Nach einem Zweikampf, bei dem er seinen Gegenspieler Tarik Muharemovic hart, aber wohl unabsichtlich getroffen hatte, sah der US-Stürmer Rot.

Sein Freistoß macht den Deckel drauf: Malik Tillman Quelle: Imago / Benjamin Fanjoy

Mit einem Mann mehr nahm der Druck der Bosnier leicht zu. Auch Bundesligastürmer Haris Tabakovic wirkte nun als Joker mit. Doch die Wende blieb aus. Und Tillman von Bayer Leverkusen beseitigte mit seinem Freistoß, bei dem die bosnische Mauer keinen guten Eindruck machte, die letzten Zweifel am Sieg des US-Teams. "Ich habe das im Training geübt, ich war selbstbewusst, und zum Glück ist er reingegangen", sagte Tillmann, gebürtiger Nürnberger.

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Quelle: dpa