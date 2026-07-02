Doch die heutigen Gegner sollten von den Amerikanern nicht unterschätzt werden. Bosnien und Herzegowina hat sich als Gruppendritter der Gruppe A für das Sechzehntelfinale qualifiziert und steht erstmals in der K.o.-Phase einer WM. Bereits gegen ein Gastgeberland wussten die Bosnier zu überzeugen: Zum Auftakt erkämpften sie in Toronto ein 1:1 gegen Kanada. Gegen die starke Schweiz setzte es anschließend eine Niederlage, sodass im letzten Gruppenspiel ein Sieg Pflicht war. Gegen Katar lieferten die Bosnier dann eine überzeugende Leistung ab und lösten mit dem 3:1-Erfolg bei ihrer erst zweiten WM-Teilnahme überhaupt das Ticket fürs Sechzehntelfinale. Heute wartet mit den USA ein weiterer kniffliger Gegner auf die „Zmajevi“. Dennoch sind die Amerikaner nicht unbesiegbar. Schon in der WM-Qualifikation bewies Bosnien und Herzegowina sein Händchen für große Spiele, als im Playoff-Finale Italien geschlagen und das WM-Ticket gelöst wurde. Mit einem Einzug ins Achtelfinale würde diese besondere Geschichte weitergeschrieben.

Erleben wir aktuell den Aufstieg einer neuen Fußball-Nation? Das Team der US-Boys schafft es derzeit eine Fußballstimmung im Land zu entfachen, die es zuvor kaum gegeben hat. Das liegt auch am erneuten Einzug in die K.o.-Runde bei der WM im eigenen Land. Gegen Paraguay starteten die Amerikaner spektakulär ins Turnier. Gegen den späteren Deutschland-Bezwinger hatten die USA keinerlei Probleme und gewannen mit ihrer mutigen, offensiven Spielweise verdient mit 4:1. Auch im zweiten Gruppenspiel wussten die „Yanks“ zu überzeugen. Mit einem 2:0 gegen Australien buchten sie vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale und sorgten in den Staaten für Begeisterung. Durch das sichere Weiterkommen nutzte Pochettino im dritten Gruppenspiel gegen die Türkei die Chance, etwas auszuprobieren. Er rotierte ordentlich durch und passte sogar sein System an. Trotz früher Führung konnte die Türkei durch einen Treffer in der Nachspielzeit schlussendlich spät mit 3:2 gewinnen. Dennoch landeten „the stars and stripes“ auf dem ersten Platz und wollen heute Nacht unbedingt ins Achtelfinale einziehen.