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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: USA gegen Bosnien-Herzegowina

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Bosnien-Herzegowina

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Spannung bei der WM 2026: Die USA spielen im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: USA - Bosnien-Herzegowina

Sechzehntelfinale: USA - Bosnien-Herzegowina

Quelle: ZDF
Do, 02.07., 02:00 Uhr
San Francisco Bay Area
USA
USA
USA
-:-
Bosnien-Herzegowina
Bosnien-H.
BIH

Liveticker

01:17
Doch die heutigen Gegner sollten von den Amerikanern nicht unterschätzt werden. Bosnien und Herzegowina hat sich als Gruppendritter der Gruppe A für das Sechzehntelfinale qualifiziert und steht erstmals in der K.o.-Phase einer WM. Bereits gegen ein Gastgeberland wussten die Bosnier zu überzeugen: Zum Auftakt erkämpften sie in Toronto ein 1:1 gegen Kanada. Gegen die starke Schweiz setzte es anschließend eine Niederlage, sodass im letzten Gruppenspiel ein Sieg Pflicht war. Gegen Katar lieferten die Bosnier dann eine überzeugende Leistung ab und lösten mit dem 3:1-Erfolg bei ihrer erst zweiten WM-Teilnahme überhaupt das Ticket fürs Sechzehntelfinale. Heute wartet mit den USA ein weiterer kniffliger Gegner auf die „Zmajevi“. Dennoch sind die Amerikaner nicht unbesiegbar. Schon in der WM-Qualifikation bewies Bosnien und Herzegowina sein Händchen für große Spiele, als im Playoff-Finale Italien geschlagen und das WM-Ticket gelöst wurde. Mit einem Einzug ins Achtelfinale würde diese besondere Geschichte weitergeschrieben.
01:00
Erleben wir aktuell den Aufstieg einer neuen Fußball-Nation? Das Team der US-Boys schafft es derzeit eine Fußballstimmung im Land zu entfachen, die es zuvor kaum gegeben hat. Das liegt auch am erneuten Einzug in die K.o.-Runde bei der WM im eigenen Land. Gegen Paraguay starteten die Amerikaner spektakulär ins Turnier. Gegen den späteren Deutschland-Bezwinger hatten die USA keinerlei Probleme und gewannen mit ihrer mutigen, offensiven Spielweise verdient mit 4:1. Auch im zweiten Gruppenspiel wussten die „Yanks“ zu überzeugen. Mit einem 2:0 gegen Australien buchten sie vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale und sorgten in den Staaten für Begeisterung. Durch das sichere Weiterkommen nutzte Pochettino im dritten Gruppenspiel gegen die Türkei die Chance, etwas auszuprobieren. Er rotierte ordentlich durch und passte sogar sein System an. Trotz früher Führung konnte die Türkei durch einen Treffer in der Nachspielzeit schlussendlich spät mit 3:2 gewinnen. Dennoch landeten „the stars and stripes“ auf dem ersten Platz und wollen heute Nacht unbedingt ins Achtelfinale einziehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel eines WM-Gastgebers im Sechzehntelfinale. Ab 02:00 Uhr morgens trifft die USA auf Bosnien und Herzegowina. Im Levi’s Stadium in San Francisco startet somit der letzte Gastgeber dieser WM in die K.o.-Phase und wir sind pünktlich vor dem Anpfiff mit dem Liveticker zur Stelle.

Aufstellung

Aufstellung

24
Freese
16
Freeman
3
Richards
13
Ream
5
Robinson
17
Tillman
4
Adams
2
Dest
8
McKennie
10
Pulišić
20
Balogun
1
Vasilj
18
Katić
21
Radeljić
4
Muharemović
7
Dedić
8
Gigović
14
Šunjić
5
Kolašinac
11
Džeko
19
Alajbegović
10
Demirović
USA
Ersatzbank
25
Brady
1
Turner
18
Arfsten
12
Robinson
23
Scally
6
Trusty
14
Berhalter
7
Reyna
11
Aaronson
9
Pepi
21
Weah
19
Wright
26
Zendejas
Trainer
Pochettino
Bosnien-Herzegowina
Ersatzbank
12
Jurkas
22
Zlomislić
3
Hadžikadunić
2
Mujakić
20
Bajraktarević
13
Bašić
17
Burnić
16
Hadžiahmetović
26
Mahmić
24
Malić
15
Memić
6
Tahirović
9
Baždar
25
Lukić
23
Tabaković
Trainer
Barbarez

USA
USA

24
Matt Freese
2
Sergiño Dest
3
Chris Richards
5
Antonee Robinson
13
Tim Ream
16
Alex Freeman
4
Tyler Adams
8
Weston McKennie
17
Malik Tillman
10
Christian Pulišić
20
Folarin Balogun

Bosnien-Herzegowina
Bosnien-Herzegowina

1
Nikola Vasilj
4
Tarik Muharemović
5
Sead Kolašinac
7
Amar Dedić
18
Nikola Katić
21
Stjepan Radeljić
8
Armin Gigović
14
Ivan Šunjić
19
Kerim Alajbegović
10
Ermedin Demirović
11
Edin Džeko

Reservespieler

25
Chris Brady
1
Matt Turner
18
Max Arfsten
12
Miles Robinson
23
Joe Scally
6
Auston Trusty
14
Sebastian Berhalter
7
Gio Reyna
11
Brenden Aaronson
9
Ricardo Pepi
21
Timothy Weah
19
Haji Wright
26
Alejandro Zendejas

Reservespieler

12
Mladen Jurkas
22
Martin Zlomislić
3
Dennis Hadžikadunić
2
Nihad Mujakić
20
Esmir Bajraktarević
13
Ivan Bašić
17
Dženis Burnić
16
Amir Hadžiahmetović
26
Ermin Mahmić
24
Arjan Malić
15
Amar Memić
6
Benjamin Tahirović
9
Samed Baždar
25
Jovo Lukić
23
Haris Tabaković

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege USA
    2
    Siege Bosnien-Herzegowina
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    5 : 3
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSportUSA

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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