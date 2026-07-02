NBA: Moritz Wagner bestätigt Wechsel zu den Brooklyn Nets

Basketball-Star Moritz Wagner hat in der NBA ein neues Team gefunden. Seinen Bruder Franz trifft er auf dem Parkett künftig als Gegner.

Moritz Wagner geht in der Basketball-Liga NBA in der neuen Saison für die Brooklyn Nets auf Korbjagd. Quelle: AP

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat seinen Wechsel innerhalb der NBA zu den Brooklyn Nets bestätigt. "Meine Freundin und ich können es noch gar nicht fassen", sagte er in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen".

"Meine Freundin ist direkt zum NBA-Store gefahren und hat eine Mütze gekauft. Wir bleiben einfach zu Hause", sagte Wagner. Der 29-Jährige lebt mit seiner Lebensgefährtin in New York.

Verhandlungen rund um einen neuen Vertrag kennt NBA-Profi Moritz Wagner zur Genüge. Mittlerweile ist er dabei aber entspannter, wie er im ZDF-Interview verrät. 29.06.2026 | 0:42 min

Medien: Zweijahresvertrag bei den Nets

Zuvor hatte der US-Sportsender ESPN berichtet, dass Wagner beim Team aus New York City einen Vertrag über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar erhalten wird.

Nach der abgelaufenen Saison, in der Wagner nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gefeiert hatte, war der Vertrag des Nationalspielers bei Orlando Magic ausgelaufen, wo er seit 2021 mit seinem Bruder Franz Wagner zusammengespielt hatte.

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Moritz und Franz Wagner künftig Gegner in der NBA

Nun gehen die Brüder getrennte Wege und werden in der stärksten Liga der Welt ab sofort gegeneinander antreten. "Boah, das ist so komisch. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie komisch das ist. Das haben wir wirklich noch nie gemacht. Vielleicht mal im Training bei der Natio", so Wagner.

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Bericht: Hukporti von den Knicks zu den 76ers

Auch NBA-Champion Ariel Hukporti wird in der kommenden Saison für ein neues Team auflaufen. Der 24 Jahre alte Center erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Einjahresvertrag über 3,4 Millionen Dollar bei den Philadelphia 76ers.

Hukporti hatte in der vergangenen Saison mit den New York Knicks als dritter deutscher Basketballer nach Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks/2011) und Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder/2025) den Titel in der NBA geholt.