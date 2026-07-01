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Nach WM-Aus: Diese Trainer sind ihr Amt als Nationalcoach los

Entlassungen und Rücktritte:Diese Trainer sind ihr Amt als Nationalcoach nach der WM los

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Bleibt er oder muss er gehen? Ganz Fußball-Deutschland blickt auf die Entscheidung des DFB in Sachen Julian Nagelsmann. Für einige Trainer hat die WM bereits Schicksal gespielt.

Ronald Koeman

Rücktritt nach dem frühen WM-Aus: Bondscoach Ronald Koeman

Quelle: Witters

Julian Nagelsmann ist zurück in Deutschland - ohne wartende Fans und, weitaus bedeutender, ohne Erfolg. Das frühe Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale dürfte für ihn als Bundestrainer Folgen haben. Noch ist der 38-Jährige im Amt.

Aber DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte bereits in den USA gesagt: "Nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben werden wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen."

Gabriel Avalos und Jonathan Tah am 29.06.26

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen.

30.06.2026 | 15:40 min

Warten auf die Entscheidung des DFB

Nagelsmann selbst schloss einen Rücktritt aus, Jürgen Klopp stünde vielleicht bereit, das Amt zu übernehmen. Fußball-Deutschland wartet gespannt auf eine Entscheidung des DFB. Darf der ehemalige Trainer des FC Bayern und der TSG Hoffenheim weitermachen oder muss er seine Tätigkeit beenden?

Bei einigen seiner Trainer-Kollegen diverser WM-Teilnehmer ist die Entscheidung schon gefallen oder gefällt worden. Diese Trainer tragen keine Verantwortung als Nationaltrainer mehr:

Ronald Koeman
Sebastian Beccacece
Steve Clarke
Hong Myung-bo
Miroslav Koubek
Sabri Lamouchi

Niederlande: Ronald Koeman

Das unglückliche Aus der Niederländer im Sechzehntelfinale gegen Marokko nimmt der 63-Jährige zum Anlass, seinen Posten zu räumen. Es war bereits seine zweite Amtszeit als Bondscoach.

Quelle: Witters
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