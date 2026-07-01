Nach WM-Aus: Diese Trainer sind ihr Amt als Nationalcoach los

Entlassungen und Rücktritte:Diese Trainer sind ihr Amt als Nationalcoach nach der WM los
Bleibt er oder muss er gehen? Ganz Fußball-Deutschland blickt auf die Entscheidung des DFB in Sachen Julian Nagelsmann. Für einige Trainer hat die WM bereits Schicksal gespielt.
Julian Nagelsmann ist zurück in Deutschland - ohne wartende Fans und, weitaus bedeutender, ohne Erfolg. Das frühe Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale dürfte für ihn als Bundestrainer Folgen haben. Noch ist der 38-Jährige im Amt.
Aber DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte bereits in den USA gesagt: "Nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben werden wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen."
Warten auf die Entscheidung des DFB
Nagelsmann selbst schloss einen Rücktritt aus, Jürgen Klopp stünde vielleicht bereit, das Amt zu übernehmen. Fußball-Deutschland wartet gespannt auf eine Entscheidung des DFB. Darf der ehemalige Trainer des FC Bayern und der TSG Hoffenheim weitermachen oder muss er seine Tätigkeit beenden?
Bei einigen seiner Trainer-Kollegen diverser WM-Teilnehmer ist die Entscheidung schon gefallen oder gefällt worden. Diese Trainer tragen keine Verantwortung als Nationaltrainer mehr:
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