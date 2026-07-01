Die WM dient als Testlabor für den Fußball von morgen. Schon bald gelten neue Regeln auch in der Bundesliga. Andere stehen noch auf dem Prüfstand. Im Fokus vor allem das Zeitspiel.

Einige neue Regeln für die Bundesliga kommen sicher, andere könnten noch folgen. Quelle: dpa

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist nicht nur eine große Bühne für den Fußball der Gegenwart. Sie ist auch ein Testlabor für den Fußball von morgen. Mehrere Regeländerungen, die dem globalen Publikum derzeit vorgeführt werden, sollen ab der neuen Saison u.a. auch im deutschen Profifußball angewandt werden. Andere befinden sich noch in der Testphase und könnten später folgen.

Neuerungen unter der Lupe von DFL, DFB und Uefa

Fest steht: Zum 1. Juli treten weltweit neue Regeln in Kraft, die vom International Football Association Board (IFAB), den Regelhütern des Weltfußballs, entwickelt und beschlossen wurden. Zusätzlich wollen die Deutsche Fußball Liga (DFL), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zusammen mit anderen nationalen Verbänden und der Uefa die Erfahrungen mit den neuen Regeln analysieren und ihre Übernahme bewerten.

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Über mögliche Anpassungen entscheiden für den deutschen Profifußball anschließend die DFL-Kommission und die Klubs. Diese Regeln kommen sicher - und diese könnten folgen:

Countdown für Einwürfe und Abstöße

Weniger Zeitspiel: Torhüter bekommen künftig einen sichtbaren Countdown, wenn sie den Ball zu lange festhalten. Dasselbe Prinzip kann der Schiedsrichter auch bei Einwürfen und Abstößen anwenden: Zählt er die letzten fünf Sekunden herunter und das Spiel wird trotzdem nicht fortgesetzt, erhält der Gegner den Ball.

Auch Spielerwechsel stehen künftig unter Zeitdruck. Verzögert ein Team den Wechsel, muss es eine Minute in Unterzahl weiterspielen. Ziel ist es, das Zeitspiel weiter einzudämmen. FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina sprach bereits von "sehr positiven Innovationen". Spieler und Trainer hätten sich überraschend schnell auf die neuen Zeitvorgaben eingestellt.

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Ittrich urteilt über neue Zeitspielregeln: "Weltklasse!"

Verletzungen: Wird ein Spieler auf dem Feld behandelt und das Spiel deshalb unterbrochen, muss er anschließend zunächst das Spielfeld verlassen. Erst nach einer Minute darf er zurückkehren. Ausgenommen sind Kopfverletzungen, Zusammenstöße oder Fouls, die mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet werden.

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Bald Rot für vorgehaltene Hand?

Video-Assistent: Der VAR darf künftig auch eingreifen, wenn eine zweite Gelbe Karte zu einem Platzverweis führt. Diese Überprüfung ist verpflichtend und wird deshalb auch in der 1. und 2. Bundesliga eingeführt.

Diese Regeln könnten folgen: Bei weiteren Neuerungen schauen DFL und DFB derzeit genau hin. Diskutiert wird eine härtere Ahndung unsportlichen Verhaltens bei Rudelbildungen. Auch das Sprechen mit vorgehaltener Hand könnte - wie bereits bei der WM - künftig mit einer Roten Karte geahndet werden, um verdeckte Beleidigungen oder diskriminierende Äußerungen zu unterbinden.

Platzverweis für unerlaubtes Verlassen des Platzes

Außerdem testen die Schiedsrichter bei der WM, ob der Video-Assistent künftig auch Eckstoßentscheidungen überprüfen darf. Schließlich könnte in Zukunft auch mit Platzverweis bestraft werden, wer den Platz ohne Erlaubnis des Schiedsrichters für längere Zeit verlässt wie die Spieler des Senegal beim umstrittenen Finale des Afrika-Cups gegen Marokko im Januar.

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Keine Trinkpausen in der Bundesliga

Keine Trinkpausen: Eine viel diskutierte WM-Regel wird dagegen vorerst nicht übernommen. Während die Schiedsrichter beim WM-Turnier jede Halbzeit nach rund 22 Minuten eine dreiminütige Trinkpause ansetzen, wollen DFL und Uefa darüber weiterhin je nach Wetterlage im Einzelfall entscheiden. Da der Profifußball in Deutschland nur selten mit extremer Hitze konfrontiert ist, gilt eine Einführung auch in Zukunft als eher unwahrscheinlich.