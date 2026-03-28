Fußball - Afrika Cup: Senegal mit bizarrer Protestaktion

Senegals Nationalmannschaft wehrt sich gegen die Aberkennung des Titels beim Afrika Cup. Vor einem Freundschaftsspiel in Paris gegen Peru setzt das Team ein ungewöhnliches Zeichen.

Senegals Spieler mit der Trophäe des Afrika Cups vor dem Testspiel im Stade de France in Paris. Quelle: AFP

Nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup hat die Fußball-Nationalmannschaft Senegals ein aufsehenerregendes Zeichen der Unbeugsamkeit gesetzt.

Ehrenrunde mit Pokal im Stade de France

Die Spieler um Nicolas Jackson von Bayern München trugen den Pokal für den Sieger des Kontinental-Wettbewerbs auf einer Art Ehrenrunde im Stade de France, wo ein Testspiel gegen Peru ausgetragen wurde, und ließen sich von den Fans feiern.

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Die Aktion vor dem Anpfiff hatte deutlich mehr Gesprächswert als die Partie selbst. Der Fernsehsender ESPN kommentierte: "Senegal erinnert vor dem Freundschaftsspiel die Welt daran, wer den Afrika Cup wirklich gewonnen hat."

Marokko bekam Titel am Grünen Tisch

Die Aktion ist vor allem für den afrikanischen Fußball-Verbande CAF ein Affront. Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Endspiel dem Einspruch von Marokko stattgegeben und das Match, das der Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet.

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Senegals Kapitän Kalidou Koulibaly und Torhüter Edouard Mendy stellten die Trophäe nach der Ehrenrunde auf der Tribüne des Stade de France bei Verbandspräsident Abdoulaye Fall ab. Schon lange vor dem Anstoß waren Tausende senegalesische Fans ins Stadion geströmt.

Endgültige Entscheidung liegt beim CAS

Nach der Aberkennung des Titels hatte es starke Kritik aus der Fußball-Welt gegeben. Der senegalesische Verband legte Berufung vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Diese zielt darauf ab, die Entscheidung des afrikanischen Verbands aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger zu erklären.

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Der CAS möchte nun eine möglichst zeitnahe, aber sorgfältige Entscheidung treffen. "Wir verstehen, dass Teams und Fans gespannt auf die endgültige Entscheidung warten, und wir werden sicherstellen, dass das Schiedsverfahren so zügig wie möglich durchgeführt wird", sagte CAS-Generaldirektor Matthieu Reeb.

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Quelle: dpa , SID