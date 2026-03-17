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Senegal verliert Afrika-Cup-Titel: Marokko neuer Sieger

Paukenschlag im Fußball:Senegal verliert Afrika-Cup-Titel: Marokko neuer Sieger

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Paukenschlag im Fußball: Dem Senegal wurde nachträglich der Afrika-Cup-Titel aberkannt. Nun darf sich Marokko neuer Sieger nennen.

Tumulte beim Finale um den Afrika Cup zwischen Marokko und Senegal

Die Tumulte beim Finale haben nun Folgen.

Quelle: AP

Der afrikanische Fußballverband hat das von Tumulten überschattete Finale des Afrika-Cups 2025 neu gewertet und Senegal den Titel nachträglich aberkannt. Hintergrund der Entscheidung ist das chaotische Endspiel Mitte Januar, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen, erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

Brahim Diaz vergab den Strafstoß, in der Verlängerung traf Pape Gueye (94.) zum 1:0-Endstand für Senegal. Der CAF wertete das Verhalten der senegalesischen Spieler vor dem Diaz-Strafstoß nun als Verstoß gegen die Artikel 82 (Verbot, ein Spiel durch Platzverlassen oder Spielverweigerung zu unterbrechen) und 84 (0:3-Niederlage als Konsequenz aus Verstoß gegen Artikel 82) und gab dem Einspruch des marokkanischen Verbandes statt.

Zwei Spieler des Senegals jubeln nach Sieg im Afrika Cup

Der Senegal gewinnt den Afrika Cup nach einem 1:0-Sieg nach Verlängerung. Überschattet wird die Partie gegen Marokko von hitzigen Szenen rund um einen späten Elfmeter.

19.01.2026 | 0:58 min

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Quelle: Reuters

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das "heute Journal Up:date" am 18.03.2026 ab 00:14 Uhr.
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