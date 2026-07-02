Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Die WM 2026 bleibt ein Hingucker: Erst erlebt Belgien im Spiel gegen Senegal spätes Glück, dann lässt sich das US-Team für einen Sieg in Unterzahl gebührend feiern.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

spätestens jetzt dürfte klar sein: Die US-Amerikaner können auch Soccer zelebrieren. Im Stadion des NFL-Klubs San Francisco 49ers lässt sich das US-Team von der beeindruckenden Stimmung zur Top-Leistung treiben und bringt im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina trotz Unterzahl den Sieg ins Ziel.

Belgien ist im Spiel gegen Senegal eigentlich schon raus, rettet sich aber nach einem 0:2-Rückstand in die Verlängerung. Und hat dort ganz am Ende auch noch Elfmeterglück. Mehr Drama geht kaum.

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Das ist in der Nacht passiert

Wenn's schlecht läuft, wird US-Stürmer Folarin Balogun in diesem Spiel zum tragischen Helden: Erst schießt er sein Team 1:0 in Führung, muss dann aber nach gut einer Stunde mit Rot vom Platz. Malik Tillman springt in die Bresche und sorgt mit seinem Freistoßtor für klare Verhältnisse. Leicht zu zittern hatten die USA trotzdem noch.

Schafft es mit den USA auch der dritte WM-Gastgeber in die Runde der besten 16? Im Sechzehntelfinale bekommen es die US-Boys mit Bosnien-Herzegowina zu tun. 02.07.2026 | 8:58 min

Es sah alles schon nach dem Aus der Belgier aus. Bis zur 85. Minute liegen sie gegen den Senegal mit 0:2 zurück. Aber mit zwei späten Treffern in der regulären Spielzeit und einem Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung hat es Belgien doch noch ins Achtelfinale geschafft.

Im Sechzehntelfinale zwischen Belgien und Senegal sind die Afrikaner lange das dominante Team. Die dramatische Schlussphase ist dann aber nichts für schwache Nerven. 02.07.2026 | 10:31 min

Wohl dem, der Harry Kane in seiner Mannschaft hat. Die DR Kongo liegt gegen England lange in Führung und zeigt eine engagierte Leistung. Den Einzug ins Achtelfinale schaffen die Afrikaner aber nicht, da Kane das Spiel mit einem Doppelpack dreht.

Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung. 01.07.2026 | 6:50 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

2. Juli, 21.00 Uhr: Spanien - Österreich (ARD)

Nach Startschwierigkeiten gegen Kap Verde haben die Spanier die Vorrunde souverän überstanden. Um nun als Favorit eine Runde weiterzukommen, müssen sie das schaffen, was ihnen zuletzt 2010 gelungen ist: Ein WM-K.o.-Spiel bei einer WM gewinnen.

Gegner Österreich ist dank des Last-Minute-Tores von Sasa Kalajdzic in der verrückten Schlussphase gegen Algerien ins Sechzehntelfinale gekommen. Mit diesem Erlebnis im Rücken und der guten Leistung gegen Argentinien im Gepäck können die Österreicher auch "La Furia Roja" gefährlich werden.

Den Status als Titelkandidat hat Portugal mit einer mäßigen Gruppenphase nicht bestätigt. Ziel muss es sein, sich nun zu steigern. Sonst könnte das vermutlich letzte WM-Turnier von Cristiano Ronaldo sehr früh enden.

Kroatien kann wieder einmal unter Beweis stellen, wie stark sie in K.o-Spielen bei der WM sind. Die Erfahrung ist allemal vorhanden. Luka Modric ist nach wie vor der entscheidende Faktor für ein mögliches Weiterkommen.

Ob es die Schweiz ins Achtelfinale schafft, dürfte auch davon abhängen, ob Johan Manzambi an seine herausragenden Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen kann. Der Spieler vom SC Freiburg erzielte drei Tore und gab eine Vorlage.

Algerien schaffte es als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale. Wirklich überzeugen konnte die Mannschaft um Riyad Mahrez jedoch nicht. Der Trainer der Algerier ist mit Vladimir Petkovic übrigens nicht nur ein Schweizer, er stand sogar von 2014 bis 2021 für die Nati an der Seitenlinie.

Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den WM-Spielplan und die Ergebnisse findet ihr hier.

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Unsere Analyse

Hingucker des Tages

Tielemans und Trossard mit gepflegter Streitkultur:

Die Belgier Youri Tielemans und Leandro Trossard geraten im Spiel gegen Senegal aneinander. Ein paar Minuten später ist der Zoff schon wieder vergessen. 02.07.2026 | 0:19 min

Zitat des Tages

Aufgeben ist für mich niemals eine Option. „ DFB-Kapitän Joshua Kimmich in einem Statement zum frühen WM-Aus

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion