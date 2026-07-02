Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an
Die WM 2026 bleibt ein Hingucker: Erst erlebt Belgien im Spiel gegen Senegal spätes Glück, dann lässt sich das US-Team für einen Sieg in Unterzahl gebührend feiern.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
spätestens jetzt dürfte klar sein: Die US-Amerikaner können auch Soccer zelebrieren. Im Stadion des NFL-Klubs San Francisco 49ers lässt sich das US-Team von der beeindruckenden Stimmung zur Top-Leistung treiben und bringt im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina trotz Unterzahl den Sieg ins Ziel.
Belgien ist im Spiel gegen Senegal eigentlich schon raus, rettet sich aber nach einem 0:2-Rückstand in die Verlängerung. Und hat dort ganz am Ende auch noch Elfmeterglück. Mehr Drama geht kaum.
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Das ist in der Nacht passiert
Wenn's schlecht läuft, wird US-Stürmer Folarin Balogun in diesem Spiel zum tragischen Helden: Erst schießt er sein Team 1:0 in Führung, muss dann aber nach gut einer Stunde mit Rot vom Platz. Malik Tillman springt in die Bresche und sorgt mit seinem Freistoßtor für klare Verhältnisse. Leicht zu zittern hatten die USA trotzdem noch.
Es sah alles schon nach dem Aus der Belgier aus. Bis zur 85. Minute liegen sie gegen den Senegal mit 0:2 zurück. Aber mit zwei späten Treffern in der regulären Spielzeit und einem Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung hat es Belgien doch noch ins Achtelfinale geschafft.
Wohl dem, der Harry Kane in seiner Mannschaft hat. Die DR Kongo liegt gegen England lange in Führung und zeigt eine engagierte Leistung. Den Einzug ins Achtelfinale schaffen die Afrikaner aber nicht, da Kane das Spiel mit einem Doppelpack dreht.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
- 2. Juli, 21.00 Uhr: Spanien - Österreich (ARD)
Nach Startschwierigkeiten gegen Kap Verde haben die Spanier die Vorrunde souverän überstanden. Um nun als Favorit eine Runde weiterzukommen, müssen sie das schaffen, was ihnen zuletzt 2010 gelungen ist: Ein WM-K.o.-Spiel bei einer WM gewinnen.
Gegner Österreich ist dank des Last-Minute-Tores von Sasa Kalajdzic in der verrückten Schlussphase gegen Algerien ins Sechzehntelfinale gekommen. Mit diesem Erlebnis im Rücken und der guten Leistung gegen Argentinien im Gepäck können die Österreicher auch "La Furia Roja" gefährlich werden.
Den Status als Titelkandidat hat Portugal mit einer mäßigen Gruppenphase nicht bestätigt. Ziel muss es sein, sich nun zu steigern. Sonst könnte das vermutlich letzte WM-Turnier von Cristiano Ronaldo sehr früh enden.
Kroatien kann wieder einmal unter Beweis stellen, wie stark sie in K.o-Spielen bei der WM sind. Die Erfahrung ist allemal vorhanden. Luka Modric ist nach wie vor der entscheidende Faktor für ein mögliches Weiterkommen.
Ob es die Schweiz ins Achtelfinale schafft, dürfte auch davon abhängen, ob Johan Manzambi an seine herausragenden Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen kann. Der Spieler vom SC Freiburg erzielte drei Tore und gab eine Vorlage.
Algerien schaffte es als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale. Wirklich überzeugen konnte die Mannschaft um Riyad Mahrez jedoch nicht. Der Trainer der Algerier ist mit Vladimir Petkovic übrigens nicht nur ein Schweizer, er stand sogar von 2014 bis 2021 für die Nati an der Seitenlinie.
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