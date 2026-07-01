WM 2026: Wie Nagelsmann erst das Team und dann das Land verlor

Das blamable WM-Aus offenbart die Zweitklassigkeit des deutschen Fußballs. Im Zentrum des Scheiterns steht Julian Nagelsmann, der sein Team nicht erreicht hat.

Julian Nagelsmann hat die Ziele als Bundestrainer nicht erfüllt. Quelle: dpa

Es war einmal der beste deutsche Trainer. So märchenhaft beginnt die Geschichte mit Julian Nagelsmann. Er hat seine Spieler und die Klubs in Hoffenheim, Leipzig und München schwer beeindruckt. Irgendwann war klar, als die Sache mit Hansi Flick nach den Gänsen (Flick zeigte seiner Mannschaft vor dem WM-Auftakt in Katar ein Motivationsvideo über den Formationsflug von Graugänsen) und dem verlorenen Testspiel gegen Japan 2023 nicht mehr zu retten war, dass dieser Julian Nagelsmann der einzig Wahre sein müsste für eine deutsche Nationalmannschaft, die ein ganzes Land hinter sich vereinen kann. Klopp war damals noch in Liverpool unabkömmlich.

Und jetzt - knapp drei Jahre später findet sich kein Einziger, der ihm zur Seite springt. DFB-Sportdirektor Rudi Völler mal ausgenommen. Jetzt wird ohne Punkt und Komma diskutiert, wie es zu diesem Desaster kommen konnte. Deutschlands ganzer Fußballstolz ist nur noch zweitklassig.

30.06.2026 | 4:41 min

Nagelsmann: brillanter Fußballkopf, kein Menschenführer

Nagelsmann hat - bei all seiner außergewöhnlichen Fußballlehrer-Begabung - die Mannschaft irgendwann verloren. Zu verkopft seine taktischen Vorstellungen, zu wenig verständlich für große Teile der Mannschaft, zu wankelmütig seine Personalplanung, zu unstet seine taktische Marschroute, zu wenig selbstkritisch sein Umgang mit alledem. Nagelsmann ist sicher ein brillanter Fußballkopf, ein Menschenführer ist er nicht.

Die Neuer-Rückholaktion ist dafür ein Sinnbild. Nichts gegen Manuel Neuer, der hatte wenig Gelegenheit, seine Aura unter Beweis zu stellen. Er kann am allerwenigsten dafür. Aber der menschlich unterirdische Umgang mit dem bis dato ersten Keeper Oliver Baumann ließen nicht nur bei uns Beobachtern, sondern auch in der Mannschaft erste Zweifel wachsen.

Was für ein Drama zum Auftakt der K.o.-Runde: Die deutsche Elf tut sich gegen den krassen Außenseiter Paraguay unglaublich schwer. Nach 120 Minuten muss die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. 30.06.2026 | 15:40 min

DFB-Team agierte einfallslos

Die verweigerte Debatte um den richtigen Platz für Joshua Kimmich, vogelwilde Wechsel gegen Ecuador, Rollengespräche im März, von denen im Juni nicht mehr viel übrig war. Es kam wie es kommen musste.

Nagelsmann gab ein Versprechen. Abgegeben im Sommer 2024 nach dem Ausscheiden bei der Heim-EM gegen Spanien. Was war das für ein mitreißender, ergreifender Auftritt damals im Presseraum des Ausrüsters in Herzogenaurach. "In den nächsten zwei Jahren sorge ich dafür", sagte Nagelsmann damals sehr überzeugend, "dass diese Mannschaft um den WM-Titel spielen wird." Und was ist draus geworden? Eine viel zu einfallslose, viel zu langsame und - ja, das klingt hart - viel zu langweilig agierende Mannschaft.

Nach dem WM-Aus schimpft Bundestrainer Nagelsmann über den Schiedsrichter. Einen Rücktritt schließt er aus - er sei "keiner, der wegläuft". Die ZDF-Experten bewerten seinen Auftritt im Interview. 30.06.2026 | 5:45 min

Zweimaliges Scheitern: Erst bei Bayern, jetzt beim DFB

Nagelsmann ist jetzt zweimal gescheitert. Erst bei den Bayern und nun noch eine Etage höher beim DFB. Sein Auftritt vor 17 Millionen Menschen nach dem großen Elfmeterknall in Boston war unfassbar:

Ich würd die EM 28 machen, wenn die beim DFB das nicht wollen, sollen sie Bescheid sagen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Die ganze Nationalmannschaftsgeschichte muss auf neue Füße gestellt werden. Alle rufen nach Klopp. Ich hoffe, der einzige sich noch im arbeitsfähigen Alter befindliche deutsche Trainer-Guru hat Lust dazu.

Das gesamte Mindset müsste sich verändern. Wir für Euch wäre die Idee, mit der sich was anfangen ließe. Wie das gehen soll mit jungen Männern, die schon ab Mitte zwanzig mit Millionen jonglieren, als wäre nichts normaler als das, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht fragen wir mal nach bei den Franzosen, die kriegen das ja offenbar ganz gut hin.

Julian Nagelsmann fährt mit seinem DFB-Team im WM-Sechzehntelfinale gegen die Wand. Ein Rückblick auf den bisherigen Weg des Bundestrainers seit seiner Amtsübernahme. 30.06.2026 | 4:30 min

Spieler fühlten sich angegriffen

Die Spieler fühlten sich übrigens schon vor dem Ausscheiden seltsamerweise angegriffen. In einem der täglichen Pressegespräche offenbarte der Stuttgarter Leweling, es sei ja klar, dass wir Journalisten mit der Lupe nach der Fliege an der Wand suchen würden, irgendwie gegen die Mannschaft seien. Das wäre der Mannschaft bewusst. Wer hat den Spielern diesen Blödsinn geflüstert? Tägliche Zeitungsleser sind sie alle eher nicht.

Vielleicht liegt es daran, dass sie in einem Parralleluniversum zuhause sind, wo selbst sachliche und wohlwollende Kritik als Vaterlandsverrat gilt. Es wird sie kaum eines Besseren belehren, aber so enttäuscht, traurig, ratlos und nach Erklärungen suchend wie diesmal sind wir Berichterstatter weder in Russland noch in Katar gewesen.

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Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.